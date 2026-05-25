Экскурсии, мастер-классы и День города: куда сходить в Ярославле на неделе 25–31 мая

Чем ближе к лету, тем больше событий Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На этой неделе 30 мая ярославцев ждёт День города. Но кроме этого события, будет ещё много интересного и в другие дни. Куда сходить не только на день города — рассказываем в этой афише.

25 мая, понедельник

Концерты

19:30 — Вечер комедийной импровизации (16+) в Доме актера им. Сергея Пускепалиса. На сцене выступят артисты с полностью импровизационными номерами, которые будут создаваться прямо на сцене. Билеты 400 рублей.

Мастер-классы и лекции

19:00 — проект «Закрытый показ» (18+) от команды «Нефть» в арт-пространстве «Балкон». Просмотр фильма, название которого зрители узнают прямо перед самим показом. Тема этого вечера — искусство, деньги и семья. Билеты 500 рублей.

26 мая, вторник

Концерты

18:30 — Вечер камерной музыки (12+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. На виолончелях и фортепиано сыграют лауреаты международных конкурсов, будет звучать российская и зарубежная классика. Билеты от 400 до 1200 рублей.

Спектакли

19:00 — спектакль «Брак без обязательств» (18+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса. Творческое объединение «Душа без границ» из Рыбинска представит интерактивную историю, в которой главной героине придётся решить, что ей делать с мужем, который предлагает семейную жизнь без обязательств. Билеты от 1000 до 1400 рублей.

Мастер-классы и лекции

19:00 — просмотр с обсуждением фильма «Страх и трепет» (18+) с командой «Нефть» в арт-пространстве «Кущи». Фильм о девушке Амели, которая родилась в Японии, но уехала с родителями в Бельгию. Во взрослом возрасте она возвращается на родину, но сталкивается с культурными проблемами. Билеты 500 рублей.

27 мая, среда

Концерты

18:30 — Вечер фортепианной музыки (12+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. На сцене сыграет московский пианист Иван Бессонов. Билеты от 500 до 3000 рублей.

Спектакли

19:00 — театральный перфоманс «Ниоткуда с любовью. Бродский/Маяковский» (16+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса. Спектакль сыграет актёр Александр Мицкевич. Сюжет на основе стихотворений Бродского и Маяковского погрузит зрителей в философские размышления. Билеты 1000-1400 рублей.

28 мая, четверг

Концерты

18:30 — концерт «Закрытие концертного сезона Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра» (12+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. В программе музыка Рахманинова и Прокофьева. Билеты от 1000 до 2000 рублей.

19:00 — концерт в формате джема «Jam session» в Джаз-центре. Профессиональные и начинающие артисты джаза сыграют вместе на сцене импровизации. Билеты 500 рублей.

20:00 — сольный концерт группы «Тринадцать карат» (16+) в баре «Китайский лётчик Джао Да». Выступят в рамках тура «Саша, останься со мной», в программе будут хиты и новые песни. Билеты от 2500 до 7500 рублей.

Спектакли

19:00 — спектакль «Довлатов. Соло на чемодане» (18+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса. Это история о любви и поиске себя, которая основана на фрагментах произведений «Заповедник», «Чемодан», «Компромисс» и «Петух, запеченный в глине». Билеты от 1000 до 1400 рублей.

Мастер-классы и лекции

14:30 — мастер-класс по методу нейрографики (16+) в Доме муз. Нейрографика — это рисование, сочетающее арт-терапию и психологию. Билеты 1200 рублей.

17:00 — создание ресурсного аромата из эфирных масел (16+) в Доме муз. Участники создадут индивидуальный аромат для себя под свои предпочтения. Билеты 2000 рублей.

Встречи

16:00 — предфестивальный субботник от команды «Волков.Подмостки» и ярославского «ДоброЦентра» в Досуговом центре «Вверх». Совместными усилиями проведут уборку в здании XX века, которое в июне станет одной из площадок театрального фестиваля. Участников субботника ждут подарки от «Волков.Подмостки». Участие бесплатное, нужна регистрация в группе фестиваля.

29 мая, пятниц

29 мая, пятница

Концерты

17:00 — концерт «Сиреневый вечер» (6+) в Доме-музее Леонида Собинова. Вечер посвящён Дню рождения русского оперного певца Леонида Собинова, который любил сирень. На мероприятии выступят студенты Ярославского музыкального училища им. Л. В. Собинова. Билеты 300 рублей.

18:30 — концерт «Дольче вита» (12+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. Ярославский муниципальный духовой оркестр сыграет мелодии с атмосферой солнечной Италии. Билеты от 400 до 1000 рублей.

19:00 — сольный концерт группы «СМН» (16+) в «Руки вверх! Бар». Выступят в рамках тура «Все группи попадают в рай», будут песни нового альбома. Билеты от 2300 до 6100 рублей.

Спектакли

18:30 — спектакль «Старомодная комедия» (16+) в ТЮЗе. Комедия по одноимённой пьесе Алексея Арбузова. История о двух немолодых людях, которые встретились в санатории на Рижском взморье. Билеты от 600 до 800 рублей.

19:00 — спектакль «В лунном сиянии» (18+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса. Это история по пьесе Владимира Лидского «Дурочка и зэк». Два разных героя пересекаются, но останутся они рядом или разойдутся — об этом узнают зрители в спектакле. Билеты от 800 до 1200 рублей.

30 мая, суббота

День города

День города Ярославля — целый день обещает быть сплошным праздником. Вас ждут концерты от кавер-групп, выступление белорусской певицы, гастрономические фестивали и салют. Полная программа тут.

Концерты

11:00 — «Знакомство с семейкой ударных инструментов» (6+) в Концертом зале им. Л. В. Собинова. Интеллектуально-развлекательная программа для всей семьи. Билеты 500 рублей.

18:00 — концерт «Звёзды большого театра. Шедевры мировой оперы» (6+). На сцене ярославской филармонии выступят солисты Большого театра — Анна Аглатова, Рузиль Гатин и Константин Шушаков. Билеты от 2300 до 4100 рублей.

Спектакли

12:30 — театрализованный бранч «У Пивоварова» (18+) в ресторане «Пивоваръ». Вас ждет бранч по специально разработанному шеф-поваром меню и дегустационные сеты напитков с рассказом о каждом сорте и о том, как они создаются. Одновременно с этим представление с актёрами, в котором могут поучаствовать сами гости. Билеты от 5100 до 8900 рублей.

17:00 — театрализованная дегустация «История в бокале: тайны российского виноделия» (18+) в ресторане «Дежавю». Это вечер об истории российского виноделия с актёрами и разговорами с профессиональным сомелье. Билеты 5500 рублей.

18:00 — спектакль «Фарятьев» (12+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса. Это рассказ о людях, которые живут в своих фантазиях, не желая замечать происходящее на самом деле. События происходят в 70-х годах в провинциальном городе Очакове. Билеты от 600 до 1200 рублей.

18:00 — спектакль «Старомодная комедия» (16+) в ТЮЗе. Комедия по одноимённой пьесе Алексея Арбузова. История о двух немолодых людях, которые встретились в санатории на Рижском взморье. Билеты от 600 до 800 рублей.

18:30 — премьера спектакля «13-ый апостол» (16+) в Волковском театре. Это история рождения главной поэмы русского авангарда «Облако в штанах». Владимир Маяковский пройдет через унижение, предательство и потерю. Но ответит на всё стихами. Билеты от 800 до 3000 рублей.

Экскурсии

14:00 — аудиоспектакль прогулка «Волков голос» (12+) от команды «Волков.Подмостки». Прогулка по центру Ярославля и исторический квест, который проводят актёры Волковского театра. Билеты от 750 до 1100 рублей.

Мастер-классы и лекции

11:00 — занятие с мастер-классом «Символы моего города» (6+) в доме-музее Максима Богдановича. Во время занятия гости детально рассмотрят государственную символику России, герб и флаг Ярославля, узнают историю появления герба города. После этого будет мастер-класс по росписи деревянной фигурки. Билеты 330 рублей.

12:30 — «Шахматы во дворе» (0+) рядом с музеем им. Вадима Орлова. Во дворе будут стоять гигантские шахматы, гостям будет помогать играть тренер Светлана Антонова. Бесплатный вход.

15:00, 17:00 — программа «Ярославские сказки» (6+) в Музее истории города Ярославля. Участники отправятся на поиск сказок вместе с солдатом и хозяйкой ярославского дома в прошлое города. Гости с героями расскажут старинные сказки, «ходившие» по ярославской земле. Билеты 250 рублей.

15:00 — мастер-класс «Витражи в технике Тиффани» (12+) в Доме муз. Витражи Тиффани — это техника витражирования, при которой кусочки цветного стекла оборачиваются медной фольгой и спаиваются между собой. Проводит художник-монументалист Михаил Бекетов. Билеты 1700 рублей.

16:30 — арт-медиация «Тайны мифологических сюжетов: герои и смыслы» (16+) в Музее зарубежного искусства. Экскурсия по выставке «Итальянская живопись XVII–XIX веков» с совместным обсуждением темы. Билеты 500 рублей.

31 мая, воскресенье

Концерты

18:00 — концерт «Оркестр при свечах. Легенды MTV» (12+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. На концерте прозвучит музыка звёзд канала MTV в атмосфере тысячи свечей. Билеты от 1690 до 3650 рублей.

19:00 — сольный концерт артиста «Asper X» (16+) в баре «Тех-нуар». В рамках тура «Ixters tour» представит новые песни и хиты, за некоторые билеты есть встреча с артистом. Билеты от 2100 до 7500 рублей.

Спектакли

12:00 — спектакль «Золушка» (6+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса. Известная сказка оживёт на сцене. Билеты 700 рублей.

18:00 — спектакль «Яма» от команды «Наш театр» (18+) по адресу ал. Свободы д.91, 4 этаж. История по пьесе Александра Куприна. Билеты 600 рублей.

19:00 — театрализованная программа «Магический экспресс» (3+). Это интерактивная программа для детей в тематическом поезде с героями «Гарри Поттера». Встреча на Ярославле-Главном. Билеты 2500 рублей.

Экскурсии

13:00 — экскурсия от команды «Textil» по Красноперекопскому району «Город в городе» (12+). Билеты 450-500 рублей.

Мастер-классы и лекции

14:00 — создание ресурсного аромата из эфирных масел (16+) в Доме муз. Участники создадут индивидуальный аромат для себя под свои предпочтения. Билеты 2000 рублей.

17:30 — обсуждение книги «Король, дама, валет» (18+) с командой «Полемика» в кофейне «Буланже». В стоимость билета входит угощение. Для участия необходима регистрация в группе проекта. Участие 550-1000 рублей.