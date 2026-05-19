Обзор Улетели навсегда: куда пропали артисты одного хита, которые прославились в 90-х

Улетели навсегда: куда пропали артисты одного хита, которые прославились в 90-х

Они не смогли повторить успех, хоть некоторые и пытались

215
У некоторых артистов навсегда заело лишь одну пластинку

О своей минуте славы мечтает каждый начинающий артист. Кажется, всего один хит, дуэт, победа на конкурсе — и дальше карьера пойдет как по маслу. Но шоу-бизнес редко играет по таким правилам: сегодня твоя песня звучит отовсюду, а завтра публика уже ищет новых героев. Одни сами уходят со сцены, другие годами пытаются повторить успех. Куда пропали звёзды одного хита, чем живут сейчас и как изменились за годы — вспоминаем тех, кого когда-то знала вся страна.

  1. Вячеслав Быков, «Любимая моя»
  2. Никита, «Улетели навсегда»
  3. Группа «Леприконсы», «Хали-гали, паратрупер»
  4. Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек»
  5. Яна, «Одинокий голубь»
  6. Айдамир Мугу, «Черные глаза»
Вячеслав Быков, «Любимая моя»

Вячеслав Быков проснулся знаменитым в 1996 году. Песня «Любимая моя» была его дебютом — и сразу громким. Как думает сам артист, композиция быстро стала популярна не только благодаря лирическому тексту и запоминающейся мелодии, но и интересной детали — у нее нет припева.

У Быкова несколько раз пытались выведать, кто была муза, которая вдохновила его на один из главных треков о любви. Но Вячеслав уверяет, что песня пришла ему в голову сама собой. Просто день, когда он начал ее создавать, был удачным.

— Было хорошее настроение, весеннее утро, солнце в окошке. Сначала появились фраза и начало мелодии, а песня уже в течение трех-четырех недель «родилась». Она не быстро сочинилась. Изначально было больше куплетов, но я оставил лучшие, — рассказал певец редакции NGS.RU.

После выхода песни Быкова под свое крыло взяла Алла Пугачева. Она пригласила его на «Рождественские встречи». А лучше этого бесплатного пиара и придумать нельзя было.

После удачного старта Вячеслав выпустил еще несколько альбомов, но они прошли уже мимо слушателей. Тогда он начал писать песни для других артистов. Он работал с Александром Буйновым и Александром Маршалом. Только спустя много лет Быков осознал, что пора прекращать быть на вторых ролях, и снова стал писать для себя.

— Стал старые свои песни переделывать, новые пытаюсь сочинять, хотя с возрастом это уже становится сложнее. Я сочинил 200 песен, а когда начинаешь что-то новое сочинять, понимаешь, что какие-то фразы у тебя уже были, — признавался артист.

По словам Вячеслава, популярностью у него пользуются не только «Любимая моя», а также песня «Девочка моя»

Кроме уходящей популярности, голова Быкова была занята сыном Артемом. В 2009 году его обвинили в убийстве. Он вместе с еще одним парнем напал на пару в парке. Девушке удалось сбежать, а ее спутник погиб от 50 ножевых ранений.

Нападавших поймали. Подельнику Артема назначили 19 лет колонии строгого режима, а наследника Быкова признали невменяемым и на 10 лет отправили на лечение в психиатрическую клинику. Вячеслав никак случившееся не комментировал, но его арт-директор Василий Черенков уверял, что Быков-младший на самом деле не виноват. Ведь он всегда был тихий, спокойный и даже алкоголь никогда не пробовал.

— Артем говорит: «Я не виноват, я никого не убивал». И он признаёт, что на него повлияли. Он же парень скромный, он всю жизнь просидел за компьютером, никуда не ходил, занимался, родители приличные, — рассказал РИА Новости Василий Черенков.

В 2020 году сын Быкова вернулся в отчий дом и под надзором Вячеслава начал жить заново.

Никита, «Улетели навсегда»

Никита, чье настоящее имя Алексей Фокин, с самого детства мечтал покорить большую сцену, но Москва его приняла не с распростертыми объятиями. Повезло будущему певцу в Санкт-Петербурге. В Северной столице Фокин познакомился с DJ Groove, и тот разглядел потенциал в его альбоме «Улетели навсегда».

— Я считаю, что он открыл меня как артиста. Именно Женя придумал мне псевдоним. Прослушав готовый материал, он обалдел от него и сразу сказал, что Алексей Фокин как-то странно будет звучать с этой музыкой. «Давай назовем тебя Никитой», — и с этой мыслью он уехал в Москву, забрав с собой пластинку «Улетели навсегда», — рассказал певец изданию WomanHit.

Никиту считали одним из секс-символов 90-х

Грув свел Фокина с продюсером Юрием Айзеншписом, и у артиста началась прайм-эра. Его песня «Улетели навсегда» играла из каждого утюга. Со временем к ней также сняли стильный клип, где сексуальный Фокин танцует в клубе в белоснежном костюме. От поклонниц после такого появления не было отбоя.

— Тогда я и осознал, что мне гораздо больше нравилось время, когда песня просто звучала на радио, когда меня никто не знал, — признавался Никита.

Светские тусовки и кипящие страсти в шоу-бизнесе никак не прельстили Никиту, и он держался поодаль. Вместо вечеринок он сидел и сочинял песни одну за другой. Так продлилось три года, и Никита задумался о том, что ему нужен еще один хит, но только не тот, что он напишет сам, а от известного мастера. Купить права ложилось на плечи продюсера.

— Он отказал: «Ты что! Это очень дорого». Я ответил: «Вы столько денег зарабатываете на мне! Вам дорого?» Я обиделся на него. Зря, конечно. Сказал, что надо расставаться, мне нужна полная отдача продюсера, — вспоминал Никита.

После расставания с продюсером звезда Фокина стала медленно, но верно гаснуть. Его меньше приглашали на концерты, а песни убрали с радиостанций.

— Есть только мои подозрения. Скорее всего, какие-то препоны вставлял сам Айзеншпис, потому что ему нужно было раскручивать Диму Билана. А мы были очень похожи в то время визуально и музыкально, — предполагает певец.

Никита с годами растерял свою шикарную шевелюру, но любовь к черным очкам, которые стали его фишкой, — никогда

На время Фокин практически ушел со сцены и полностью сменил сферу. Он собрал команду и занялся строительством коттеджей.

— Мы с бригадой строим дома под ключ. Я и архитектор, и дизайнер. Раньше я стеснялся общаться с людьми, теперь раскрепостился. Могу спокойно обсуждать проекты, — рассказывал о себе Алексей.

Последние пару лет Никита напоминает о себе новыми дуэтами. Он выпустил песню с Яной Кошкиной, а также с Димой Биланом. Об «Улетели навсегда» певец тоже не забывает и создает новые версии когда-то популярного хита.

Никита уверяет, что теперь он совсем не такой, как был раньше, но, судя по фотосессии, огня может раздать ничуть не меньше

— Сейчас песни писать мне сложнее только по одной причине — начинаю ко всему придираться. Если раньше писал песни легко — что вижу, то пою, сейчас я себе такого уже не позволяю, — объяснял редкие релизы Фокин.

Группа «Леприконсы», «Хали-гали, паратрупер»

Восхождение к славе группы «Леприконсы» больше похоже на начало смешной истории. Молодой парень Илья Митько захотел создать музыкальный коллектив. Название для него придумал, вдохновившись символом веселья и пьянства, а сюжет для одной из первых песен «Хали-гали, паратрупер» взял из собственной жизни.

— Почти все наши песни автобиографичные. «Супер восемь», «Паратрупер», «Хали-гали» — так называются аттракционы в минском парке развлечений, кроме того, эта песня про меня и одну мою бывшую девчонку, — рассказывал Илья Митько.

Песня про простого небогатого парня, который ради того, чтобы сводить девушку на свидание, раз за разом жертвует своей мечтой, зацепила публику. Группу приглашали выступать в том числе в самом парке, про который была песня. В тот момент, когда группа стала популярна в Белоруссии, они двинули в Москву.

В России они подписали контракт со студией «Союз» и только успевали ездить по странам на гастроли и давать концерты. Однако в мире шоу-бизнеса они так и не стали своими.

— Я никогда не хотел, чтобы у меня была популярность или слава в понимании селебрити. Я не хочу быть селебрити! — кричало всё внутри у основателя группы.

Несмотря на популярность, жилось «Леприконсам» непросто. Все семь участников ютились в трехкомнатной квартире и любовались из окна на разрушенные заброшки. Сам по себе дух мегаполиса их тоже никак не захватил. Они сильно тосковали по дому и в начале нулевых засобирались домой.

Кроме старых песен, группа выпускает новые, в 2019-м они спели дуэтом с Вадимом Галыгиным

— Как только первая истерия по поводу нашего творчества поугасла, мои «Леприконсы», посовещавшись, сказали мне: «Так, Илья, ты как хочешь, а мы — на Радиму (деревня в Беларуси. — Прим. ред.)!», — вспоминал создатель группы.

Все участники уехали, но музыку не бросили. Группа продолжает выпускать песни и гастролирует, но не гоняется за популярностью, предпочитая работу в свое удовольствие.

Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек»

Группа «Божья коровка» возникла благодаря музыканту Владимиру Воленко. Воспитанный на классической музыке и тщательно продуманных эстрадных песнях, он, вернувшись из армии, захотел, чтобы в СССР появилось что-то новое и свежее.

— В 84-м была только официальная эстрада: Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и т. д. А я любил музыку несколько потяжелее — «Дип Пёрпл», «Лед Зеппелин», то есть слушал музыкантов, которые не вписывались в формат советской эстрады и соответствующего ей мировоззрения, — рассказывал Владимир.

Воленко собрал группу «Божья коровка» и в 1987 году выпустил альбом. Однако первый блин оказался комом. Тогда через несколько лет коллектив попробовал снова поразить всех своим абсолютно новым видением и выпустил песню «Гранитный камушек».

Наталья Шоколадкина стала второй солисткой группы и супругой Владимира

Это был не шансон, не попса в привычном звучании и совсем не то, что пели артисты до этого. В итоге песня прославила группу. Владимир не мог насытиться своей популярностью. Вместе с ним в группе пела его жена, которая также не стала сопротивляться звездной болезни. Начались бесконечные попойки и гулянки на стороне.

— Мы вместе пили, гуляли. Я стал агрессивным, хамоватым. Пили мы с ней много тогда, — признавался Владимир.

В начале нулевых Воленко решил: надо что-то менять. Он отказался от алкоголя, начал вести здоровый образ жизни и развелся со своей первой супругой, которая ушла из группы. На ее место в коллективе и сердце Владимира пришла певица Наталья Шоколадкина. Со своей второй супругой артист выступает до сих пор, но повторить шальной успех больше не может.

На волне ностальгии группа «Божья коровка» стала частым гостем на телевизионных программах

В 2010 году Воленко оказался на грани жизни и смерти. У него нашли «камушек в груди» — тромб в сердце. От любого резкого движения тот мог оторваться, и артист бы умер на месте. Только благодаря быстрой реакции и операции Владимира спасли.

— Я 30 лет пел песню про «Каменное сердце» — и вот, как говорится, допелся. В 2010 году наш ведущий кардиохирург Лео Бокерия провел мне операцию по удалению тромба. Он был настолько спрессован, что реально напоминал камушек, — удивлялся певец.

Яна, «Одинокий голубь»

Песня «Одинокий голубь» вышла в первом альбоме Яны Будянской. Один из хитов 90-х мог так никогда и не дойти до слушателей, если бы не упорство певицы. Не имея связей, она просто начала звонить во все студии в Москве и носить диски с песнями.

— Мама говорила тогда: «Никуда ты не пробьешься, ты не артистка, ты из простой семьи». Но я начала приносить везде свои диски, меня заметили, и началось всё, — рассказала Будянская на шоу «Привет, Андрей!» (16+).

Метод оказался эффективным. Яна нашла продюсера и смогла продвинуть свои треки на радио и телевидении. Особенно залетел «Одинокий голубь», который, по словам Яны, она написала из истории о собственной жизни.

Будянская писала еще песни, но те не пользовались такой популярностью, и о певице постепенно начали забывать. В начале нулевых она вышла замуж, родила дочку и совсем пропала.

Брак не продлился долго, и после развода Яна до сих пор пытается вернуться к прежней жизни. Она пишет песни, выступает на концертах, на которых все продолжают подпевать лишь «Одинокого голубя».

С годами Яна сильно сменила имидж

В 2022 году Яна вышла замуж второй раз за владельца небольшой музыкальной студии.

Айдамир Мугу, «Черные глаза»

Айдамир придумал песню «Черные глаза», когда ему было всего 14 лет. Ни о каком продвижении, поиске студии и продюсера он тогда и не думал, а творил для души. Однако отец Мугу оказался более предприимчивым. Он стал его первым продюсером и помогал организовывать выступления.

Песня легко прижилась в Адыгее, а вскоре добралась и до Москвы, где о ней услышал продюсер Олег Челышев. Он предложил сотрудничать и увез парня в столицу.

— Отец меня, можно сказать, с рук на руки передал продюсеру. Правда, перед этим имел с ним долгую серьезную беседу. Олег ему пришелся по душе как человек — он женатый, у него дети, и вообще нормальный, положительный человек, — делился певец.

По фотографии понятно, откуда у Айдамира любовь к черным глазам

Мугу начал путешествовать по телевизионным шоу, выпустил еще несколько песен, но надолго в столице не задержался. После того как он отучился в ГИТИС и заработал приличную сумму денег, Айдамир уехал на родину.

В родных краях Мугу встретил девушку своей мечты и в 2015 году женился. Вскоре у него родилась дочка. На заре своей популярности артист рассказывал, что хочет, чтобы у него было четыре жены, но пока свою мечту он так и не реализовал.

В спокойной семейной жизни Айдамир заметно изменился

Пение для Мугу последние годы скорее хобби для души, и он лишь иногда выступает со своим главным хитом «Черные глаза». Доход ему приносит бильярдный клуб и строительная компания.

Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Инженер1

Буэ на всех.
51 минута
В 90-е каждый мог попробовать себя в музыке, но не всем везло так, как Никите.
