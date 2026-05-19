Улетели навсегда: куда пропали артисты одного хита, которые прославились в 90-х

О своей минуте славы мечтает каждый начинающий артист. Кажется, всего один хит, дуэт, победа на конкурсе — и дальше карьера пойдет как по маслу. Но шоу-бизнес редко играет по таким правилам: сегодня твоя песня звучит отовсюду, а завтра публика уже ищет новых героев. Одни сами уходят со сцены, другие годами пытаются повторить успех. Куда пропали звёзды одного хита, чем живут сейчас и как изменились за годы — вспоминаем тех, кого когда-то знала вся страна.
Вячеслав Быков, «Любимая моя»
Вячеслав Быков проснулся знаменитым в 1996 году. Песня «Любимая моя» была его дебютом — и сразу громким. Как думает сам артист, композиция быстро стала популярна не только благодаря лирическому тексту и запоминающейся мелодии, но и интересной детали — у нее нет припева.
У Быкова несколько раз пытались выведать, кто была муза, которая вдохновила его на один из главных треков о любви. Но Вячеслав уверяет, что песня пришла ему в голову сама собой. Просто день, когда он начал ее создавать, был удачным.
— Было хорошее настроение, весеннее утро, солнце в окошке. Сначала появились фраза и начало мелодии, а песня уже в течение трех-четырех недель «родилась». Она не быстро сочинилась. Изначально было больше куплетов, но я оставил лучшие, — рассказал певец редакции NGS.RU.
После выхода песни Быкова под свое крыло взяла Алла Пугачева. Она пригласила его на «Рождественские встречи». А лучше этого бесплатного пиара и придумать нельзя было.
После удачного старта Вячеслав выпустил еще несколько альбомов, но они прошли уже мимо слушателей. Тогда он начал писать песни для других артистов. Он работал с Александром Буйновым и Александром Маршалом. Только спустя много лет Быков осознал, что пора прекращать быть на вторых ролях, и снова стал писать для себя.
— Стал старые свои песни переделывать, новые пытаюсь сочинять, хотя с возрастом это уже становится сложнее. Я сочинил 200 песен, а когда начинаешь что-то новое сочинять, понимаешь, что какие-то фразы у тебя уже были, — признавался артист.
Кроме уходящей популярности, голова Быкова была занята сыном Артемом. В 2009 году его обвинили в убийстве. Он вместе с еще одним парнем напал на пару в парке. Девушке удалось сбежать, а ее спутник погиб от 50 ножевых ранений.
Нападавших поймали. Подельнику Артема назначили 19 лет колонии строгого режима, а наследника Быкова признали невменяемым и на 10 лет отправили на лечение в психиатрическую клинику. Вячеслав никак случившееся не комментировал, но его арт-директор Василий Черенков уверял, что Быков-младший на самом деле не виноват. Ведь он всегда был тихий, спокойный и даже алкоголь никогда не пробовал.
— Артем говорит: «Я не виноват, я никого не убивал». И он признаёт, что на него повлияли. Он же парень скромный, он всю жизнь просидел за компьютером, никуда не ходил, занимался, родители приличные, — рассказал РИА Новости Василий Черенков.
В 2020 году сын Быкова вернулся в отчий дом и под надзором Вячеслава начал жить заново.
Никита, «Улетели навсегда»
Никита, чье настоящее имя Алексей Фокин, с самого детства мечтал покорить большую сцену, но Москва его приняла не с распростертыми объятиями. Повезло будущему певцу в Санкт-Петербурге. В Северной столице Фокин познакомился с DJ Groove, и тот разглядел потенциал в его альбоме «Улетели навсегда».
— Я считаю, что он открыл меня как артиста. Именно Женя придумал мне псевдоним. Прослушав готовый материал, он обалдел от него и сразу сказал, что Алексей Фокин как-то странно будет звучать с этой музыкой. «Давай назовем тебя Никитой», — и с этой мыслью он уехал в Москву, забрав с собой пластинку «Улетели навсегда», — рассказал певец изданию WomanHit.
Грув свел Фокина с продюсером Юрием Айзеншписом, и у артиста началась прайм-эра. Его песня «Улетели навсегда» играла из каждого утюга. Со временем к ней также сняли стильный клип, где сексуальный Фокин танцует в клубе в белоснежном костюме. От поклонниц после такого появления не было отбоя.
— Тогда я и осознал, что мне гораздо больше нравилось время, когда песня просто звучала на радио, когда меня никто не знал, — признавался Никита.
Светские тусовки и кипящие страсти в шоу-бизнесе никак не прельстили Никиту, и он держался поодаль. Вместо вечеринок он сидел и сочинял песни одну за другой. Так продлилось три года, и Никита задумался о том, что ему нужен еще один хит, но только не тот, что он напишет сам, а от известного мастера. Купить права ложилось на плечи продюсера.
— Он отказал: «Ты что! Это очень дорого». Я ответил: «Вы столько денег зарабатываете на мне! Вам дорого?» Я обиделся на него. Зря, конечно. Сказал, что надо расставаться, мне нужна полная отдача продюсера, — вспоминал Никита.
После расставания с продюсером звезда Фокина стала медленно, но верно гаснуть. Его меньше приглашали на концерты, а песни убрали с радиостанций.
— Есть только мои подозрения. Скорее всего, какие-то препоны вставлял сам Айзеншпис, потому что ему нужно было раскручивать Диму Билана. А мы были очень похожи в то время визуально и музыкально, — предполагает певец.
На время Фокин практически ушел со сцены и полностью сменил сферу. Он собрал команду и занялся строительством коттеджей.
— Мы с бригадой строим дома под ключ. Я и архитектор, и дизайнер. Раньше я стеснялся общаться с людьми, теперь раскрепостился. Могу спокойно обсуждать проекты, — рассказывал о себе Алексей.
Последние пару лет Никита напоминает о себе новыми дуэтами. Он выпустил песню с Яной Кошкиной, а также с Димой Биланом. Об «Улетели навсегда» певец тоже не забывает и создает новые версии когда-то популярного хита.
— Сейчас песни писать мне сложнее только по одной причине — начинаю ко всему придираться. Если раньше писал песни легко — что вижу, то пою, сейчас я себе такого уже не позволяю, — объяснял редкие релизы Фокин.
Группа «Леприконсы», «Хали-гали, паратрупер»
Восхождение к славе группы «Леприконсы» больше похоже на начало смешной истории. Молодой парень Илья Митько захотел создать музыкальный коллектив. Название для него придумал, вдохновившись символом веселья и пьянства, а сюжет для одной из первых песен «Хали-гали, паратрупер» взял из собственной жизни.
— Почти все наши песни автобиографичные. «Супер восемь», «Паратрупер», «Хали-гали» — так называются аттракционы в минском парке развлечений, кроме того, эта песня про меня и одну мою бывшую девчонку, — рассказывал Илья Митько.
Песня про простого небогатого парня, который ради того, чтобы сводить девушку на свидание, раз за разом жертвует своей мечтой, зацепила публику. Группу приглашали выступать в том числе в самом парке, про который была песня. В тот момент, когда группа стала популярна в Белоруссии, они двинули в Москву.
В России они подписали контракт со студией «Союз» и только успевали ездить по странам на гастроли и давать концерты. Однако в мире шоу-бизнеса они так и не стали своими.
— Я никогда не хотел, чтобы у меня была популярность или слава в понимании селебрити. Я не хочу быть селебрити! — кричало всё внутри у основателя группы.
Несмотря на популярность, жилось «Леприконсам» непросто. Все семь участников ютились в трехкомнатной квартире и любовались из окна на разрушенные заброшки. Сам по себе дух мегаполиса их тоже никак не захватил. Они сильно тосковали по дому и в начале нулевых засобирались домой.
— Как только первая истерия по поводу нашего творчества поугасла, мои «Леприконсы», посовещавшись, сказали мне: «Так, Илья, ты как хочешь, а мы — на Радиму (деревня в Беларуси. — Прим. ред.)!», — вспоминал создатель группы.
Все участники уехали, но музыку не бросили. Группа продолжает выпускать песни и гастролирует, но не гоняется за популярностью, предпочитая работу в свое удовольствие.
Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек»
Группа «Божья коровка» возникла благодаря музыканту Владимиру Воленко. Воспитанный на классической музыке и тщательно продуманных эстрадных песнях, он, вернувшись из армии, захотел, чтобы в СССР появилось что-то новое и свежее.
— В 84-м была только официальная эстрада: Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и т. д. А я любил музыку несколько потяжелее — «Дип Пёрпл», «Лед Зеппелин», то есть слушал музыкантов, которые не вписывались в формат советской эстрады и соответствующего ей мировоззрения, — рассказывал Владимир.
Воленко собрал группу «Божья коровка» и в 1987 году выпустил альбом. Однако первый блин оказался комом. Тогда через несколько лет коллектив попробовал снова поразить всех своим абсолютно новым видением и выпустил песню «Гранитный камушек».
Это был не шансон, не попса в привычном звучании и совсем не то, что пели артисты до этого. В итоге песня прославила группу. Владимир не мог насытиться своей популярностью. Вместе с ним в группе пела его жена, которая также не стала сопротивляться звездной болезни. Начались бесконечные попойки и гулянки на стороне.
— Мы вместе пили, гуляли. Я стал агрессивным, хамоватым. Пили мы с ней много тогда, — признавался Владимир.
В начале нулевых Воленко решил: надо что-то менять. Он отказался от алкоголя, начал вести здоровый образ жизни и развелся со своей первой супругой, которая ушла из группы. На ее место в коллективе и сердце Владимира пришла певица Наталья Шоколадкина. Со своей второй супругой артист выступает до сих пор, но повторить шальной успех больше не может.
В 2010 году Воленко оказался на грани жизни и смерти. У него нашли «камушек в груди» — тромб в сердце. От любого резкого движения тот мог оторваться, и артист бы умер на месте. Только благодаря быстрой реакции и операции Владимира спасли.
— Я 30 лет пел песню про «Каменное сердце» — и вот, как говорится, допелся. В 2010 году наш ведущий кардиохирург Лео Бокерия провел мне операцию по удалению тромба. Он был настолько спрессован, что реально напоминал камушек, — удивлялся певец.
Яна, «Одинокий голубь»
Песня «Одинокий голубь» вышла в первом альбоме Яны Будянской. Один из хитов 90-х мог так никогда и не дойти до слушателей, если бы не упорство певицы. Не имея связей, она просто начала звонить во все студии в Москве и носить диски с песнями.
— Мама говорила тогда: «Никуда ты не пробьешься, ты не артистка, ты из простой семьи». Но я начала приносить везде свои диски, меня заметили, и началось всё, — рассказала Будянская на шоу «Привет, Андрей!» (16+).
Метод оказался эффективным. Яна нашла продюсера и смогла продвинуть свои треки на радио и телевидении. Особенно залетел «Одинокий голубь», который, по словам Яны, она написала из истории о собственной жизни.
Будянская писала еще песни, но те не пользовались такой популярностью, и о певице постепенно начали забывать. В начале нулевых она вышла замуж, родила дочку и совсем пропала.
Брак не продлился долго, и после развода Яна до сих пор пытается вернуться к прежней жизни. Она пишет песни, выступает на концертах, на которых все продолжают подпевать лишь «Одинокого голубя».
В 2022 году Яна вышла замуж второй раз за владельца небольшой музыкальной студии.
Айдамир Мугу, «Черные глаза»
Айдамир придумал песню «Черные глаза», когда ему было всего 14 лет. Ни о каком продвижении, поиске студии и продюсера он тогда и не думал, а творил для души. Однако отец Мугу оказался более предприимчивым. Он стал его первым продюсером и помогал организовывать выступления.
Песня легко прижилась в Адыгее, а вскоре добралась и до Москвы, где о ней услышал продюсер Олег Челышев. Он предложил сотрудничать и увез парня в столицу.
— Отец меня, можно сказать, с рук на руки передал продюсеру. Правда, перед этим имел с ним долгую серьезную беседу. Олег ему пришелся по душе как человек — он женатый, у него дети, и вообще нормальный, положительный человек, — делился певец.
Мугу начал путешествовать по телевизионным шоу, выпустил еще несколько песен, но надолго в столице не задержался. После того как он отучился в ГИТИС и заработал приличную сумму денег, Айдамир уехал на родину.
В родных краях Мугу встретил девушку своей мечты и в 2015 году женился. Вскоре у него родилась дочка. На заре своей популярности артист рассказывал, что хочет, чтобы у него было четыре жены, но пока свою мечту он так и не реализовал.
Пение для Мугу последние годы скорее хобби для души, и он лишь иногда выступает со своим главным хитом «Черные глаза». Доход ему приносит бильярдный клуб и строительная компания.
Какая из этих песен была вашей любимой?
