Улетели навсегда: куда пропали артисты одного хита, которые прославились в 90-х

Вячеслав Быков проснулся знаменитым в 1996 году. Песня «Любимая моя» была его дебютом — и сразу громким. Как думает сам артист, композиция быстро стала популярна не только благодаря лирическому тексту и запоминающейся мелодии, но и интересной детали — у нее нет припева. У Быкова несколько раз пытались выведать, кто была муза, которая вдохновила его на один из главных треков о любви. Но Вячеслав уверяет, что песня пришла ему в голову сама собой. Просто день, когда он начал ее создавать, был удачным.

Источник: Вячеслав Быков | Официальная группа / vk.com

— Было хорошее настроение, весеннее утро, солнце в окошке. Сначала появились фраза и начало мелодии, а песня уже в течение трех-четырех недель «родилась». Она не быстро сочинилась. Изначально было больше куплетов, но я оставил лучшие, — рассказал певец редакции NGS.RU. После выхода песни Быкова под свое крыло взяла Алла Пугачева. Она пригласила его на «Рождественские встречи». А лучше этого бесплатного пиара и придумать нельзя было. После удачного старта Вячеслав выпустил еще несколько альбомов, но они прошли уже мимо слушателей. Тогда он начал писать песни для других артистов. Он работал с Александром Буйновым и Александром Маршалом. Только спустя много лет Быков осознал, что пора прекращать быть на вторых ролях, и снова стал писать для себя. — Стал старые свои песни переделывать, новые пытаюсь сочинять, хотя с возрастом это уже становится сложнее. Я сочинил 200 песен, а когда начинаешь что-то новое сочинять, понимаешь, что какие-то фразы у тебя уже были, — признавался артист.

По словам Вячеслава, популярностью у него пользуются не только «Любимая моя», а также песня «Девочка моя»