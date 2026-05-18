Кто вы в офисе: узнайте свои тайные суперсилы и слабости

Это тот коллега, который кричит: «Погнали!» еще до того, как прозвучала задача. Его стихия — дедлайны, стартапы и кризисы. Прирожденный лидер и кризис-менеджер, Овен быстро принимает решения и не выносит рутину. Идеальный бизнес-партнер — Стрелец: оба быстрые и не боятся риска. Со Львом партнерство возможно, но только если они договорятся о ролях и один будет генерировать идеи, а другой станет лицом проекта. С Козерогом сложно — он будет тушить запал Овна своей бюрократией. Между такими коллегами будут постоянные конфликты, если они не научатся уважать методы друг друга. С Раком начинаются эмоциональные качели из-за его обидчивости — от этого под откос пойдет продуктивность.

В дружбе Овен ценит тех, кто не обижается на его прямоту и не пытается манипулировать. Он верен и всегда готов прийти на помощь, но его импульсивность и привычка рубить правду-матку могут ранить. Идеально сходятся с Водолеем и Близнецами. С Тельцом дружба возможна, если оба научатся прощать друг другу слабости. С Рыбами Овен будет вечным мотиватором активностей, но именно это и вытянет из него все силы.