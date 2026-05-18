НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

3 м/c,

вос.

 757мм 25%
Подробнее
3 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Разбор матча «Локомотив» — «Ак Барс»
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Развлечения Обзор Кто вы в офисе: узнайте свои тайные суперсилы и слабости

Кто вы в офисе: узнайте свои тайные суперсилы и слабости

Рассказываем, в чем силен каждый знак зодиака на рабочем месте

463
Офис&nbsp;— это тайный зодиакальный полигон, где каждый сотрудник играет по правилам звезд | Источник: Евгения Бикунова / NGS.RUОфис&nbsp;— это тайный зодиакальный полигон, где каждый сотрудник играет по правилам звезд | Источник: Евгения Бикунова / NGS.RU

Офис — это тайный зодиакальный полигон, где каждый сотрудник играет по правилам звезд

Источник:
Евгения Бикунова / NGS.RU

Кто-то спасает горящие дедлайны титаническим упрямством, а кто-то — виртуозными переговорами на кофе-брейке. В офисной экосистеме каждый знак зодиака играет свою уникальную роль — от прирожденных лидеров огненной стихии, заряжающих команду драйвом, до системных аналитиков земных знаков, способных навести порядок в любом хаосе. Пока воздушные знаки генерируют гениальные идеи на стыке технологий и творчества, водная стихия интуитивно чувствует атмосферу в коллективе и предотвращает конфликты еще до их начала. А кто вы в этом круговороте — тайный двигатель прогресса или тот, кому лучше доверить управление кризисными ситуациями?

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Это тот коллега, который кричит: «Погнали!» еще до того, как прозвучала задача. Его стихия — дедлайны, стартапы и кризисы. Прирожденный лидер и кризис-менеджер, Овен быстро принимает решения и не выносит рутину. Идеальный бизнес-партнер — Стрелец: оба быстрые и не боятся риска. Со Львом партнерство возможно, но только если они договорятся о ролях и один будет генерировать идеи, а другой станет лицом проекта. С Козерогом сложно — он будет тушить запал Овна своей бюрократией. Между такими коллегами будут постоянные конфликты, если они не научатся уважать методы друг друга. С Раком начинаются эмоциональные качели из-за его обидчивости — от этого под откос пойдет продуктивность.

В дружбе Овен ценит тех, кто не обижается на его прямоту и не пытается манипулировать. Он верен и всегда готов прийти на помощь, но его импульсивность и привычка рубить правду-матку могут ранить. Идеально сходятся с Водолеем и Близнецами. С Тельцом дружба возможна, если оба научатся прощать друг другу слабости. С Рыбами Овен будет вечным мотиватором активностей, но именно это и вытянет из него все силы.

2

Телец

На работе Телец — несокрушимая глыба. На него не надавишь криком, только расчетом и здравым смыслом. Он ценит стабильность, материальный результат и предсказуемость. Ему нужны коллеги, которые ускоряют процессы, но не ломают систему. Отличные рабочие отношения складываются с Девой: Телец отвечает за ресурсы и бюджет, коллега — за исполнение и контроль. С Козерогом получается мощный тандем трудоголиков, но им нужен кто-то третий, чтобы напоминал про обед. С Водолеем возможны конфликты: тот требует инноваций, а Телец хочет проверенную систему. Если найдут баланс, создадут стабильный, прогрессивный продукт.

Дружит Телец навсегда. Он верен, заботлив и терпелив, но не прощает предательства и пустых обещаний. Друзей у него обычно немного, но все проверены временем. Его люди — Рак, Дева, Козерог. С Близнецами дружба строится так: Телец слушает, а Близнецы выдают бесконечный стендап. С Овнами сложнее: их жизненный темп не совпадает.

3

Близнецы

В работе это двигатель коммуникаций, без которого офис уныл. Близнецы многозадачны, любят новые проекты и быстро учатся, но могут потерять интерес на полпути. Им нужны коллеги, которые подхватят идею и не дадут «слиться». Лучшие рабочие союзы — с Весами и Водолеем. Со Стрельцом отличная совместимость на этапе запуска. Но оба отвлекаются на новые задачи, и доделывать проект в итоге придется кому-то одному. С Рыбами постоянное недопонимание: Близнецы говорят про факты, Рыбы — про ощущения.

Как друг Близнецы легкие, остроумные и всегда найдут тему для разговора. По-настоящему глубокую эмоциональную привязанность строят только с теми, кто не душит свободу и не требует ежеминутного присутствия. В топе друзей — Водолей, Стрелец и Лев. Со Скорпионом сложно: ему нужна глубина, а Близнецы уводят в поверхностные разговоры.

4

Рак

Это эмоциональный барометр коллектива и творец уюта. Он заботится об атмосфере и помнит всё о коллегах: кто с кем поругался, кто влюбился, а кому нужен выходной. Рак нуждается в безопасной среде и не выносит грубости. Лучшие коллеги — Телец и Дева. С Рыбами сработается легко: их интуитивное понимание задач экономит кучу времени. С Овнами тяжело: те не замечают, как ранят Рака.

В дружбе Рак предан и ищет душевную глубину, но очень раним. Лучшие приятели — Тельцы, Девы и Рыбы. Скорпион притягивает Рака, но такая дружба будет полна ревности. С Весами возможно вежливое приятельство: они слишком поверхностные для глубоких переживаний Рака.

5

Лев

В офисе Лев — король презентаций. Ему нужны статус, признание и право блистать. Он расцветает, когда его вклад ценят, и щедро вдохновляет команду, но может угаснуть, если его не замечают. Лучшие коллеги — Овен и Стрелец. С Близнецами получится сделать карьеру в медиа: один говорит и презентует, второй пишет и монтирует. С Водолеем — война за уникальность: оба хотят быть главными новаторами. Но если помирятся, создадут что-то новое и прорывное.

В дружбе Лев верен и великодушен, любит широкие жесты и ждет восхищения взамен. Поэтому его люди — те, кто не жалеет комплиментов и не пытается затмить. Идеальный мэтч — Весы, Стрельцы и Близнецы. С медленным и молчаливым Тельцом Льву скучно. С Козерогом слишком сухо: этот знак не демонстрирует чувств. А Рыбы растворятся в сиянии Льва, который этого даже не заметит.

6

Дева

Это системный администратор любого рабочего хаоса. Дева видит детали, которые упустили все, обожает порядок, точность и предсказуемость. Отлично сработается с Тельцом и Козерогом. С Раком получится выстроить порядок: Дева оцифрует все документы, а коллега сделает так, чтобы не забыли про людей. Со Стрельцом высок риск конфликта, но в тандеме «мечтатель и исполнитель» они могут горы свернуть.

Как друг Дева заботлива в мелочах, но сдержанна в эмоциях. Близкие отношения получится построить с Тельцами, Раком и Козерогом. Со Львом товарищество возможно, если Деву не тянут в центр внимания. Близнецы слишком ветреные: их спонтанность Дева воспринимает как необязательность.

7

Весы

Дипломаты в работе, их оружие — шарм и чувство баланса. Они видят обе стороны конфликта и могут уладить что угодно, но избегают жестких стычек. Ценят гармонию и красоту. Лучшие коллеги — Близнецы и Водолей. Со Львом получается хороший дуэт, если один на виду, а второй в тени: Лев презентует, Весы готовят материал и ведут переговоры. Телец разделяет любовь Весов к эстетике, но проекты могут зависнуть из-за медлительности обоих. С Козерогом будут споры о справедливости и иерархии.

Как друг Весы легкие и обаятельные, но могут долго колебаться и не любят брать на себя ответственность за жесткие решения. Хороший тандем — с Водолеем, Близнецами и Стрельцом. С Овном получится дружба-соперничество: они либо создают мощный творческий союз, либо спорят до хрипоты. Рак обижается на нерешительность Весов: ему нужна определенность здесь и сейчас, а Весам надо всё обдумать.

8

Скорпион

Тот самый серый кардинал любого коллектива. Он не терпит поверхностности и глупых поручений, играет вдолгую, видит людей насквозь и не прощает предательства. Лучшие коллеги — Козерог и Дева. Рак чувствует настроение Скорпиона и страхует на переговорах. С Рыбами получится творческий альянс, но нужно следить, чтобы никто не утонул в пучине общих переживаний. Льва Скорпион либо уважает за силу, либо презирает за показное сияние.

В дружбе Скорпион глубок, предан, но ревнив и требователен: ему нужно либо всё, либо ничего. Лучшие друзья — Рак, Рыбы и Козерог. С Водолеем приятельские отношения маловероятны: один ищет глубины, другой — легкости.

9

Стрелец

Генератор идей и главный оптимист офиса. Тот коллега, который приходит с кофе, рассказывает про будущий стартап и заряжает всех энергией. Ему нужны масштаб, свобода и новые горизонты. Лучше всего работается с Овном и Львом. С Водолеем Стрелец может построить проект настолько инновационный, что его не поймут еще несколько лет. Близнецы поддержат любой мозговой штурм. С Тельцом непросто: он считает каждую копейку и на любой рискованный шаг Стрельца отвечает коротким «Это дорого». 

Стрельцы — щедрые друзья, но иногда бывают бестактными без злого умысла. Они всегда за философские беседы и приключения. Близкие отношения получатся с Овном, Львом, Водолеем. Дева будет пилить за непунктуальность, но тайно восхищаться свободой и широтой.

10

Козерог

Это стратег-карьерист, а не просто работник. Он уважает иерархию, не любит тратить время на пустые разговоры и способен увидеть структуру там, где другие видят хаос. Лучшие коллеги — Телец, Дева и Скорпион. С Рыбами отношения натянутые: Козерог невольно играет роль строгого родителя. С Овном — столкновение скорости и системы.

Как друг Козерог верен, сдержан, но окружает себя только проверенными людьми. Его лучшие друзья — Телец, Дева, Скорпион. Со Стрельцом Козерог отдыхает душой, если позволяет себе не думать о дедлайнах. С Близнецами возможно легкое приятельство, но Козерогу будет казаться, что эти отношения тратят его драгоценное время.

11

Водолей

В работе это гений вне шаблонов. Он не выносит бюрократию, требует свободу и предлагает порой безумные идеи. Водолею нужны задачи, от которых у других взорвался бы мозг. Идеальный рабочий союз — с Близнецами и Весами. С первыми — бесконечный фонтан предложений, вторые доведут безумную идею до удобоваримой формы. Стрелец поддержит любую авантюру, с Овном Водолей почувствует родственную душу бунтарства. Телец будет тормозить, а Скорпион — слишком давить.

В дружбе Водолей ценит общность интересов, но не лезет в душу. Ближе всего сходится с Близнецами, Весами, Стрельцом. С Раком возможны сложности: тот будет обижаться на отстраненность Водолея.

12

Рыбы

Один из самых эмоциональных знаков. В работе Рыбы — творцы и эмпаты, они чувствуют атмосферу с порога, вдохновляются настроением и нуждаются в бережной среде. Лучшие коллеги — Рак и Скорпион. Телец создаст Рыбам комфортные условия, Дева заберет на себя всю рутину, но может ранить критикой.

Дружат Рыбы душой. Они интуитивны, но могут уставать от слишком активных людей. Идеальные друзья — Рак, Скорпион, Телец. Козерог покажется Рыбам слишком холодным, но если мэтч случится, водный знак раскроет мир чувств, а земной — структуру. Овен утомляет своей активностью, поэтому дружба возможна на расстоянии или в формате встреч раз в месяц для глубоких разговоров.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ИльинаАнастасия Ильина
Анастасия Ильина
Редактор
Гороскоп Работа Дружба
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Рекомендуем