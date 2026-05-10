Овнам — поход в горы, Рыбам — море: какой отпуск вам подходит по знаку зодиака

Овен не из тех, кто может две недели лежать у бассейна с коктейлем и делать вид, что это отдых мечты. Если в отпуске нет движения, драйва и хотя бы легкого адреналина — считайте, энергия уходит в минус уже на второй день. Чем больше новых впечатлений и небольших вызовов самому себе — тем лучше.

— Овну нужен активный отдых, где есть движение, вызов и скорость. Походы в горы, серфинг, трекинг, спортивные туры или насыщенный городской уикенд работают идеально, — поделилась астролог.