Овнам — поход в горы, Рыбам — море: какой отпуск вам подходит по знаку зодиака

Что может быть приятнее долгожданного отпуска, длинных выходных и каникул? Казалось бы, ничего, но иногда отдых, которого так сильно хотел, не приносит удовольствия. Вроде лежишь на пляже, попиваешь коктейль, и надо радоваться жизни, а в итоге после такого отпуска нужен еще один. Причины этому могут быть разными, и одна из них — такой вид отдыха не подходит вам по знаку зодиака.
Практикующий астролог и психолог Марго Рожина рассказала, что полностью доверять гороскопам не стоит, всё же если одним Овнам летом обещают удачу, это не значит, что миллионы человек выиграют в лотерею. Однако для всех представителей одного знака важную роль играет Солнце, и оно подскажет, какой отпуск может стать для вас идеальным.
Солнце — лишь одна деталь огромной системы, однако важная. Это наш внутренний двигатель. Если понимать свой солнечный знак глубже, можно выбирать отдых не случайно, а так, чтобы действительно восстанавливаться.
Овен
Овен не из тех, кто может две недели лежать у бассейна с коктейлем и делать вид, что это отдых мечты. Если в отпуске нет движения, драйва и хотя бы легкого адреналина — считайте, энергия уходит в минус уже на второй день. Чем больше новых впечатлений и небольших вызовов самому себе — тем лучше.
— Овну нужен активный отдых, где есть движение, вызов и скорость. Походы в горы, серфинг, трекинг, спортивные туры или насыщенный городской уикенд работают идеально, — поделилась астролог.
Телец
Идеальный отпуск для Тельцов прописан в книге «Ешь, молись, люби». Им важно во время отдыха немного замедлиться. Красивые виды, которыми можно любоваться часами, спокойная обстановка без лишней нервотрепки и, конечно, вкусная еда. Представители знака наполняются энергией через удовольствие тела и чувство безопасности. Чем спокойнее атмосфера, тем быстрее возвращаются силы.
— Лучший вариант — спа-отели, винодельни, уютные виллы, отдых у моря с хорошей кухней, — уточняет Марго.
Близнецы
Автобусные туры, круизы — то, что доктор прописал Близнецам. Им не так важно, куда ехать: в лес, на море или осматривать старый город, главное, чтобы была смена картинки, и желательно несколько раз.
— Им подходят короткие поездки, несколько городов за отпуск, экскурсии, фестивали, новые знакомства. Их энергия включается через информацию и новизну. Если вокруг скучно и однообразно — батарейка садится, — рассказала астролог.
Рак
Рак выбирает отдых сердцем. Для него важно не количество увиденных мест и не список обязательных развлечений, а то самое внутреннее чувство тепла, спокойствия и близости. Идеальный сценарий — семейное путешествие, уютный домик у воды, тихий курорт с неспешными прогулками или поездка в родные места, где каждая улица хранит воспоминания.
Силу Раку дает вода: море или озеро помогают быстро снять напряжение, восстановить энергию и снова почувствовать внутренний баланс. Этот знак заряжается через душевные разговоры, заботу любимых людей рядом и ощущение полной эмоциональной безопасности.
Лев
Если описывать эстетику отдыха Львов одним сериалом, то это «Белый лотос» (18+). Он воспринимает отпуск как маленькую красивую жизнь, которую нужно прожить на максимум. Должно быть всё и сразу: от солнца и эстетики до вечеринок и интересных людей рядом. Этому знаку важно не просто сменить обстановку, а оказаться там, где хочется наряжаться к ужину, встречать закаты с бокалом в руках, гулять по ярким улицам и ловить чужие взгляды.
Роскошные курорты, красивые пляжи, атмосферные города, яхты, рестораны с видом, вечерние выходы и насыщенная культурная программа — именно так Лев по-настоящему восстанавливается.
Дева
Дева отдыхает там, где всё продумано и полезно. Не мешайте им составить сотни списков с вещами, прописанной программой для каждого дня и всеми заведениями, где можно перекусить. Планирование их успокаивает. Притом им необязательно все составлять самим, если кто-то подготовит программу за них, они не будут против.
— Деве подойдут ретриты, санатории, путешествия с понятным маршрутом, места с чистой природой. Дева восстанавливается через порядок, здоровье и ощущение пользы. Хаотичный отпуск только утомляет, — уточняет астролог.
Весы
Весы по-настоящему отдыхают там, где красиво во всех смыслах. Для этого знака важны настроение и атмосфера. Во время отпуска Весов могут выбить из колеи любые конфликты и споры. Даже дружеские переругивания в машине по дороге в музей — минус вайб, который не спасет даже маячащая впереди Мона Лиза.
— Города искусства, романтичные поездки, бутик-отели, прогулки по красивым улицам, музыка и эстетика заряжают лучше всего. Они наполняются через баланс и приятные отношения рядом, — поясняет Марго Рожина.
Скорпион
Подготовить совместный отпуск со Скорпионом — задача со звездочкой. Зачастую ему не нравится отдых, который прельщает большинства. Ему мало красивого пляжа, экскурсий и стандартного набора «море, шведский стол, пенная вечеринка». Для этого знака отпуск — это всегда про глубину, ощущения и внутреннюю перезагрузку, после которой будто начинаешь смотреть на жизнь по-другому.
Скорпиона тянет в места с характером: уединенные домики в лесу, термальные источники, горные отели, древние города с тайнами. Ему подходят поездки с элементом трансформации — ретриты, практики, путешествия в места силы. И иногда лучший отпуск для Скорпиона — на время исчезнуть для всех, выключить телефон и стать недоступным миру.
Стрелец
Стрелец оживает в тот момент, когда впереди появляются дорога, новый маршрут и ощущение, что впереди может случиться что угодно. Этот знак подзаряжается от знакомства с новыми людьми, другой культурой, незнакомыми вкусами и историей.
Стрельцы чувствуют себя по-настоящему живыми, когда едут отдыхать в дальние страны или устраивают автопутешествия по разным локациям, в идеале о которых мало кто знает. Ему важно ощущение свободы, когда можно свернуть не туда, задержаться еще на день, внезапно купить билет в соседний город или отправиться встречать рассвет в новом месте.
Козерог
Козерогу нужен отдых, после которого есть чувство результата. Ему подходят горные курорты, маршруты с характером, города с историей. «Движение — это жизнь» — девиз Козерогов. Даже командировки для него могут ощущаться как отдых, если в них есть польза и рост.
— Он восстанавливается через структуру, статус и преодоление. Иногда лучший релакс для Козерога — покорить вершину, — добавляет астролог.
Водолей
Водолей отдыхает головой и телом там где кипит жизнь. Если в путешествии нет ощущения новизны, оно быстро превращается в тягомотную рутину. Этому знаку нужен нестандартный сценарий: необычные форматы жилья, авторские маршруты, креативные пространства и фестивали.
Водолей заряжается, когда путешествует с кем-то. Ему приятно чувствовать себя частью коллектива, в идеале — там, где постоянно крутятся идеи и желание увидеть новые места. А вот классический all inclusive с одинаковыми днями быстро начинает давить.
Рыбы
Рыбам нужен отдых, где можно раствориться в атмосфере. Идеальный отпуск начинается там, где есть вода и тишина: море, острова, озера, уединенные бухты и неспешные курорты. Рыбам будет комфортно на йога-ретритах и в арт-пространствах.
Этот знак восстанавливается через вдохновение и творчество. Им важно пространство, где можно не быть «в ресурсе» и плыть по течению. И чем меньше вокруг шума, требований и жестких рамок, тем быстрее у Рыбы возвращается энергия и появляется ощущение внутренней гармонии.