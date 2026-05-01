Открытки на 1 Мая: 45 поздравлений в картинках

«Опять эти ваши открытки», — скажет смурной комментатор, который сегодня в очередной раз встал не с той ноги, потому что вчера слишком бурно отмечал короткую рабочую неделю. А тот, кто празднику рад, уже заранее закупился всем необходимым, собирается как следует отдохнуть в ближайшие дни и только того и ждет, когда мы опубликуем свои открытки на 1 Мая. И мы не собираемся заставлять вас ждать. Поэтому подготовили красочную коллекцию праздничных поздравлений на любой вкус — в советском стиле, современные открытки, с поздравлениями, прикольные, да и просто красивые открытки с 1 Мая. Всё, что вам осталось, — это выбрать те, что вам нравятся, скачать и отправить тем, кому хочется, в любом рабочем мессенджере.