«Отбили пальцы в гробу»: Роман Курцын раскрыл секреты актерской жизни

Роман Курцын поделился воспоминаниями из своей актерской карьеры Источник: «Шоу Воли», 1-й сезон, 36-я серия, выпуск от 26.04.26

Ярославский актер Роман Курцын вместе с Полиной Максимовой стали гостями нового выпуска программы «Шоу Воли» на ТНТ. Эпизод вышел в эфир 26 апреля 2026 года.

Во время беседы с юмористом Павлом Волей актеры рассказали о своей совместной работе в разных проектах. Уже больше десяти лет Максимова и Курцын снимаются вместе в кино. Весной 2026 года в прокат вышел новый проект «Родительский дом», где они сыграли влюбленную пару.

По сюжету фильма «Родительский дом» главная героиня Даша работает стюардессой. Она привыкла к ритму большого города и мечтает о собственной квартире в столице. Чтобы закрыть долги, она возвращается в родную деревню с намерением продать бабушкин дом, который давно считает лишь «активом». Однако на месте ее планы рушатся: Даша сталкивается со своим прошлым — первой любовью, деревенским сыроваром Мишей (персонажем Романа Курцына). Тут-то и завязывается любовная линия.

«В фильме „Родительский дом“, где я немного выступаю продюсером, рассказывается про девушку, которая бросает парня из-за того, что у него старая куртка. Потом события разворачиваются так, что спустя какое-то время она говорит: „Слушай, неважно, какая куртка, важно, какой в ней человек“. Это моя личная история из жизни», — поделился Роман Курцын.

Актер выступил в картине продюсером и добавил в сценарий автобиографические детали.

Поправился ради роли

Так Роман Курцын выглядел в фильме «Всё или ничего» Источник: «Шоу Воли», 1-й сезон, 36-я серия, выпуск от 26.04.26

Говоря о съемках и разных проектах, ведущий программы Павел Воля показал архивные кадры Романа Курцына в непривычном образе. Ради роли актер тогда специально набрал около 20 килограммов. Картина вышла в прокат в 2018 году.

«Это довольно давний фильм „Всё или ничего“, его снял Дмитрий Суворов. Это комедия, где я играю полного ботаника. В этом фильме меня никто не узнаёт», — поделился Курцын.

Актер добавил, что сейчас параллельно снимается сразу в нескольких проектах. Из-за плотного графика он не может позволить себе выделять по несколько месяцев на подготовку к роли и последующее восстановление, о чем сожалеет.

В разговоре также возник вопрос, на что актеры не готовы ради съемок. Полина Максимова сразу отметила, что больше не хочет сниматься в постельных сценах. Еще одно табу — сцены с гробом. Курцын оказался менее категоричен.

В актерской профессии всё очень просто: если я не смогу объяснить поступки своего персонажа, его мотивацию, то, наверное, не стану участвовать в этом проекте. Роман Курцын актер

Затем актер вспомнил историю из студенческой жизни, когда ради подработки ему пришлось лечь в гроб.

«Студенты театрального института всегда подрабатывают. Праздник Хеллоуин — время, когда все наряжаются. У нас была команда, которая ездила по разным клубам и „хеллоуинила“. Мы решили придумать что-то эксклюзивное и предложили, что у нас граф Дракула будет появляться из гроба. Стали думать, где его взять. Звоним отцу моей жены: „Нам, Сергей Михайлович, нужен гроб“. Он отвечает: „Всё, не проблема, сейчас всё решим“. Мы подъезжаем к ритуальному агентству. Там нам говорят, что новый гроб дать не могут, но есть б/у. Я тогда подумал: „Пахнет подставой“».

Как оказалось, покойник после смерти вытянулся: при жизни он был сгорбленным, поэтому гроб изначально выбрали неподходящего размера. Именно его и выдели студентам.

«Я, студент театрального института, лежу в этом б/у гробу. Меня выносят. Самое смешное, что у меня началась клаустрофобия. Пацаны меня несут, а мне плохо, я попросил придерживать крышку руками. И тут люди, видимо, в ажиотаже праздника в какой-то момент начинают стучать по этому гробу. Они отбивают мне фаланги пальцев», — смеясь, вспомнил Роман Курцын.

«Откололся кусочек черепа»

В Ярославле у Романа Курцына есть детская школа карате и каскадеров «Бросок Кобры» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Роман Курцын славится тем, что в фильмах с драками и экшен-сценами снимается без дублеров — самые сложные трюки выполняет сам. Правда, иногда за это приходится расплачиваться здоровьем. В 2021 году во время съемок актер получил травму черепа.

«Я делал падение. В этот момент обычно какие-то опасные предметы убирают с площадки. У нас художники решили, что металлические шкафы должны стоять. Я делал падение, а оказалось, что этот ящик обратно передвинули, и я в него влетел. Откололся маленький кусочек черепа. Мне его вырезали, и буквально через час я вернулся на площадку», — рассказал Роман Курцын.

Он также отметил, что за всю карьеру ломал пальцы рук и ребра, нос, выбивал передние зубы, получал вывих шейки бедра, а также разрыв грудной мышцы. И это лишь малая часть того, что он смог вспомнить.