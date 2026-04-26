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Блесните эрудицией: только образованный человек ответит на эти вопросы для школьников

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Тест с вопросами для школьников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТест с вопросами для школьников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тест с вопросами для школьников

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые взрослые совершенно забывают, чему их учили в школе. И дело вовсе не в том, что в свое время они были невнимательными учениками. Просто в будничной суете полученные когда-то знания оказываются на задворках памяти, вытесненные более актуальными задачами и вариантами их решения.

Но не стоит забывать основы. Интеллектуальная встряска как минимум пойдет на пользу памяти и работе мозга в целом. Поэтому выдохните, отложите дела в сторону и попробуйте ответить на семь вопросов этого теста. Современные школьники справятся с ними буквально за пару минут. Главное, не ищите подсказок. Ведь основная задача — понять, помните ли вы что-то из школьной программы.

ТестПройден 1087 раз
Тест с вопросами из школьной программы
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В каком из этих слов пропущена буква И?

  • Пр…странный

  • Пр…морский

  • Пр…кратить

Если вы хотите ответить и на другие вопросы из школьной программы, сделать это можно в этом тесте. Учтите, некоторые задания могут на первый взгляд показаться очень уж легкими, но будьте внимательны и не попадитесь на уловки. Хотя кое-где правильные ответы и правда буквально лежат на поверхности.

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Школьная программа Вопрос Ответ
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Комментарии
1
Гость
27 апреля, 02:26
"ТОЛЬКО ОБРАЗОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК ответит на эти ВОПРОСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ" - не мешки ворочать
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