Блесните эрудицией: только образованный человек ответит на эти вопросы для школьников

Тест с вопросами для школьников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые взрослые совершенно забывают, чему их учили в школе. И дело вовсе не в том, что в свое время они были невнимательными учениками. Просто в будничной суете полученные когда-то знания оказываются на задворках памяти, вытесненные более актуальными задачами и вариантами их решения.

Но не стоит забывать основы. Интеллектуальная встряска как минимум пойдет на пользу памяти и работе мозга в целом. Поэтому выдохните, отложите дела в сторону и попробуйте ответить на семь вопросов этого теста. Современные школьники справятся с ними буквально за пару минут. Главное, не ищите подсказок. Ведь основная задача — понять, помните ли вы что-то из школьной программы.

Тест Пройден 1087 раз Тест с вопросами из школьной программы 1 / 7 В каком из этих слов пропущена буква И? Пр…странный

Пр…морский

Пр…кратить Продолжить