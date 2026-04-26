Блесните эрудицией: только образованный человек ответит на эти вопросы для школьников

Некоторые взрослые совершенно забывают, чему их учили в школе. И дело вовсе не в том, что в свое время они были невнимательными учениками. Просто в будничной суете полученные когда-то знания оказываются на задворках памяти, вытесненные более актуальными задачами и вариантами их решения.
Но не стоит забывать основы. Интеллектуальная встряска как минимум пойдет на пользу памяти и работе мозга в целом. Поэтому выдохните, отложите дела в сторону и попробуйте ответить на семь вопросов этого теста. Современные школьники справятся с ними буквально за пару минут. Главное, не ищите подсказок. Ведь основная задача — понять, помните ли вы что-то из школьной программы.
В каком из этих слов пропущена буква И?
Пр…странный
Пр…морский
Пр…кратить
Если вы хотите ответить и на другие вопросы из школьной программы, сделать это можно в этом тесте. Учтите, некоторые задания могут на первый взгляд показаться очень уж легкими, но будьте внимательны и не попадитесь на уловки. Хотя кое-где правильные ответы и правда буквально лежат на поверхности.