Развлечения Истории «Согласился без раздумий»: повар из Ярославской области раскрыл изнанку съемок в эстремальном шоу на ТНТ

«Согласился без раздумий»: повар из Ярославской области раскрыл изнанку съемок в эстремальном шоу на ТНТ

30-летний Дима Чернов снялся в новом сезоне «Титанов»

444
Дмитрий Чернов&nbsp;— профессиональный повар | Источник: Дмитрий Чернов / vk.comДмитрий Чернов&nbsp;— профессиональный повар | Источник: Дмитрий Чернов / vk.com

Дмитрий Чернов — профессиональный повар

Источник:

Дмитрий Чернов / vk.com

Повар из Рыбинска Ярославской области стал участником шоу «Титаны. Битва сезонов». 30-летний Дима Чернов работал во многих известных ресторанах Ярославля. В 2024 году он уже принимал участие в этой экстремальной программе на ТНТ, но выбыл в финале. Когда объявили о новом сезоне, куда приглашают бывших участников шоу, Дима, не раздумывая, решил попробовать свои силы заново.

Правда, и в этот раз удача была не на его стороне. Повар выбыл из игры в первом же выпуске. В интервью 76.RU он рассказал о закулисье съемок телевизионного шоу.

Шоу «Титаны» выходит в эфир с 2024 года. По правилам программы в каждом выпуске участники преодолевают спортивные испытания, придуманные нейросетью. На старте — более 100 атлетов. Победитель получит приз — 10 млн рублей.

«Вот договор подписывай и приезжай»

В первый раз Дима решил участвовать в телевизионном шоу «Титаны» случайно.

«Увидел кастинг по телевизору и отправил заявку. Нужно было заполнить анкету и записать видео о том, кто я и чем занимаюсь. Всё происходило дистанционно. Потом мне назначили собеседование онлайн. После этого мне написали: „Всё, вот договор подписывай и приезжай“», — вспоминает Дима.

Сейчас Дима развивает свои соцсети, снимает кулинарные ролики с рецептами блюд | Источник: Дима Чернов / Telegram Сейчас Дима развивает свои соцсети, снимает кулинарные ролики с рецептами блюд | Источник: Дима Чернов / Telegram

Сейчас Дима развивает свои соцсети, снимает кулинарные ролики с рецептами блюд

Источник:

Дима Чернов / Telegram

Съемки шоу проходили в Москве. Ради участия в программе Диме пришлось бросить работу поваром.

«Было классно находиться в этой атмосфере. На тот момент, наверное, из-за адреналина усталости почти не чувствовал. После проекта я, конечно, просел и месяц приходил в себя. Но в моменте каждый день давался с удовольствием. Атмосфера на шоу была невероятная», — поделился Дима.

О том, что он выбыл в финале, Дима говорит без обид: «Я туда шел без ожиданий победы, просто посмотреть, потому что я не спортсмен, а повар. Дойти до финала для меня уже было прорывом. Когда я выбыл, не расстроился, наоборот, обрадовался: я прошел мощный путь. Смазывать впечатления от всего проекта расстройством было бы неправильно».

Тогда, в 2024 году, съемки в Москве стали толчком для переезда Димы в столицу. Он давно хотел это сделать, но всё не складывалось. После участия в шоу он остался жить и строить карьеру в Москве.

«Тренировался по два раза в день»

В 2021 году месте с друзьями Дмитрий в Рыбинске запустил службу кейтеринга с шутливым названием «Пати от бати». Бизнес закрылся в 2024 году | Источник: Дмитрий Чернов / vk.comВ 2021 году месте с друзьями Дмитрий в Рыбинске запустил службу кейтеринга с шутливым названием «Пати от бати». Бизнес закрылся в 2024 году | Источник: Дмитрий Чернов / vk.com

В 2021 году месте с друзьями Дмитрий в Рыбинске запустил службу кейтеринга с шутливым названием «Пати от бати». Бизнес закрылся в 2024 году

Источник:

Дмитрий Чернов / vk.com

Съемки нового сезона «Титанов» начались в конце 2025 года. Диме написали редакторы программы и предложили поучаствовать.

«Я согласился сразу, без раздумий. Классный проект, классный состав — грех было отказываться. Я тогда работал в одном из московских ресторанов, но ради съемок уволился и пошел врываться в игру», — рассказал Дима.

При этом физически надо было подготовиться к участию в шоу.

«Я тренировался по два раза в день, после один день отдыхал, полностью поменял рацион: отказался от сладкого и жирного, чтобы ушел лишний вес. С тренировками мне помогал тренер Саша Гура — участник первого сезона. Я сбросил пять килограммов и был в лучшей форме в жизни», — поделился Дима.

Шоу «Титаны» — это игра. Там важны физическая сила, ловкость и выносливость. Но немаловажную роль играет и удача. В первом же выпуске Дима выбыл из программы. Однако он не отчаивался и в будущем планирует участвовать в других телевизионных проектах. А пока развивает личный блог в соцсетях.

<p>Дима Чернов</p><p>Дима Чернов</p>

Телевизионная карьера — классная вещь. Предложения будут — буду их принимать. На работу возвращаться не планирую. Съемки сподвигли меня перестать работать столько, сколько работал раньше, и начать жить жизнью. Сейчас зарабатываю через блог.

Дима Чернов

участник шоу «Титаны»

В шоу «Титаны» участвуют сразу 100 спорсменов. В этом материале опубликовали фото красавиц нового сезона программы.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
3
Гость
1 час
Участие в шоу — это отличный способ прорекламировать себя, но похоже, что спортивные испытания оказались для него слишком сложными.
Гость
1 час
Интересно, какие спортивные испытания он должен был преодолеть? Наверное, не так просто оказалось совместить кулинарные навыки со спортом.
Гость
Рекомендуем