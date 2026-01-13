«Предвещает большие перемены»: двое ярославцев снялись в экстремальном шоу на ТНТ

Ярославцы снялись в шоу «Титаны» Источник: телеканал ТНТ

Двое жителей Ярославской области стали участниками экстремального шоу «Титаны» на ТНТ. Четвертый сезон проекта, который запустят в 2026 году, назвали «Битва сильнейших», где сразятся за победу лучшие участники прошлых лет.

«Главная идея нового сезона — проверить, кто достоин звания абсолютного титана. На площадке встретятся участники прошлых сезонов, уже ставшие легендами проекта: по 37 атлетов из каждого сезона», — обещают авторы проекта.

По правилам шоу «Титаны» в каждом выпуске участники преодолевают спортивные испытания, придуманные нейросетью. В прошлых сезонах ведущей программы была гимнастка Ляйсан Утяшева. Более 100 атлетов боролись за главный приз — 10 миллионов рублей. Какой будет выигрыш в новом сезоне и кто будет вести шоу, пока держится в тайне.

Спортсмен и кондитер

Дмитрий Чернов — атлет и профессиональный спортсмен Источник: телеканал ТНТ

Один из участников — 30-летний Дмитрий Чернов из Рыбинска. Он с детства занимается спортом. Во время учебы в училище играл в баскетбол и занимался легкой атлетикой.

Кроме того, Дмитрий любит готовить. Свою телевизионную карьеру он начал с кулинарной программы «Молодые ножи» на телеканале «Пятница!». На момент съемок житель Рыбинска специализировался на азиатской, европейской и кавказской кухнях.

В 2024 году он в первый раз испытал свои силы в шоу «Титаны», но дойти до финала не получилось.

«Участие в „Титанах“ в моей жизни предвещает большие перемены. После первого сезона изменилось буквально всё: новый город, новая работа в лучших ресторанах и окружение. Жизнь стала гораздо интереснее», — поделился Дмитрий Чернов.

Мастер спорта России

Никита в прошлом сезоне выбыл из игры на начальных состязаниях Источник: телеканал ТНТ

Еще один участник из Ярославля — 24-летний Никита Бызов, мастер спорта России. В его копилке множество наград: золотая медаль Европейского олимпийского фестиваля, а также многочисленные победы и призовые места на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.

Каноэ — легкая узкая лодка, предназначенная для гребли с помощью весла.

«В проект я решил вернуться для того, чтобы доказать и себе, и зрителям, что мое преждевременное завершение в первом сезоне было всего лишь неудачным стечением обстоятельств. Я гораздо сильнее и готов показать, что гребцы — одни из самых универсальных и выносливых участников этого шоу», — рассказал Никита.

