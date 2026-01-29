«Не впутывайте в интриги»: Горбань рассказала, на что готова пойти, чтобы избежать скандалов в шоу

Ярославская актриса Мария Горбань снялась в популярной программе «Выжить в Стамбуле» на ТНТ. По правилам шоу участники проходят разные испытания, а при проигрыше выполняют наказания. Команде, где была Горбань, достались домашние обязанности. Кто-то подметал и мыл пол, а Мария стирала вручную.

«Пусть я буду самым скучным и незапоминающимся участником реалити-шоу. Я даже вещи всем стирать руками готова — главное, не впутывайте меня в интриги, умоляю», — написала у себя в соцсетях актриса.

На съемках Мария Горбань призналась ведущему Павлу Воле, что она очень хозяйственная. Ее с детства мама учила чистоте и порядку. Сейчас она это же прививает своей 11-летней дочке.

«Стирала! — гордо ответила Горбань. — И даже дочку научила. Ей уже 11 лет. Потому что это очень крутой навык по жизни. Сейчас, конечно, есть стиральные машинки и химчистки, но в детстве первое, чему меня научила мама, — это стирать. Потому что это точно пригодится».

«Выжить в Стамбуле» — российское реалити-шоу телеканала ТНТ, снятое в Турции, где участники проходят испытания в условиях ограниченного комфорта. В проекте участвуют две команды по восемь человек: команда звезд и команда обычных участников.

Игроки живут в спартанских условиях и зарабатывают еду, удобства и иммунитет, проходя физические и психологические испытания. После ключевых заданий одна из команд или отдельные участники оказываются под угрозой выбывания. Это происходит через голосование или решающее испытание, в зависимости от правил выпуска.

Игрок, который дойдет до финала, получает денежный приз.