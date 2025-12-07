«Уходи!»: на шоу «Аватар» жюри отправило домой Посейдона — какой артист управлял героем

Внешность оказалась обманчива, Посейдоном управлял восточный мужчина Источник: «Аватар» / Vk.com

Пятый выпуск шоу «Аватар» удивил с первых же минут. За судейским столом не было Тимура Батрудинова и Леры Кудрявцевой. Вместо них угадывали, какие артисты скрываются за персонажами легенд и сказок, Стас Костюшкин и Регина Тодоренко. Ведущая не могла нарадоваться, что снова сможет проявить себя: в прошлом выпуске именно ее версия, кто управляет Афродитой, оказалась верной. Однако к концу серии она уже не была такой счастливой. Из-за ее решения проект покинул Посейдон — любимчик Леры Кудрявцевой.

В пятом выпуске в номинации оказались одни мужчины. Первым не повезло Берендею. При появлении хранителя леса на сцене Регина Тодоренко начала допытываться: насколько участник и Клава Кока близки.

— У меня есть предчувствие, как у женщины, что между Берендеем и Клавой Кокой что-то есть, — предположила ведущая. — Я думаю, там может быть Дима Маслеников.

Судьям не дает покоя вопрос, почему Берендей постоянно улыбается Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

Сама Кока сразу отсекла эту идею — со словами, что блогера она знает вдоль и поперек и он поет совсем не как Берендей. В ответ Клава вместе с Лазаревым напомнила еще одну версию, которая появилась в прошлом выпуске, — Прохор Шаляпин.

После того как участник спел песню Димы Билана «Ты должна рядом быть», жюри также услышало в голосе нотки Иракли, рэпера Сереги, Натана и битбоксера Вахтанга.

Судьи также решили, что уже выяснили, кто управляет аватаром Ильи Муромца, и тоже выдвинули его на номинацию. До выхода участника на сцену Кока предположила, что там Дава.

— Как тебе роль молодого отца? Мужа? Как там Маришка дома? — обратилась Кока к Илье Муромцу.

Участник подыграл и показал два пальца вверх со словами «Во! А мужа еще лучше». Однако это был лишь подкол, чтобы запутать жюри. Только на нём Муромец не ограничился. Он спел песню «За бывшего», где в подтанцовке у него были люди с масками обезьян.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

— Если это Дава, то кто бывшая у него? Ольга Пу-пу-пу. Это жестко, — удивилась Кока.

Часть членов жюри поверила, что песню точно мог выбрать Дава в качестве ответки бывшей. Но Регину Тодоренко смутили скованные движения Муромца.

— Это не Дава. Он профессиональный танцор и чемпион мира по бальным танцам, — прокомментировала номер ведущая.

Марк Тишман в ответ выдвинул другую версию — Кирилл Андреев, участник группы «Иванушки International», а Сергей Лазарев снова вспомнил про Дмитрия Харатьяна, чье имя уже звучало в предыдущих выпусках.

Пока Кудрявцевой не было на шоу, жюри намерилось открыть ее фаворита — Посейдона. Хотя перед выступлением участника Тодоренко уверяла полностью заменить подругу и проследить, чтобы участник остался дальше.

— Я буду отстаивать ваше место в финале за Леру Кудрявцеву, — пообещала Регина и добавила: — но если что, от меня ничего не зависит.

В пятом выпуске Лазарев всё так же продолжил слышать под образом бога Нодара Ревия, но Тодоренко с ним поспорила:

— Сейчас выбью эту версию другим, очень крутым исполнителем — Севаком.

Судя по реакции, версия Регины Посейдону не понравилась Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

Так и не придя к единому мнению, Тодоренко в момент голосования забыла о своем обещании защитить Посейдона и сама же проголосовала, чтобы его раскрыли.

— Я же должна была отстаивать мнение Леры, я хочу переголосовать. Я забыла. Лера, прости, — причитала Тодоренко, но ничего не могла сделать.

Судьи открывали аватаров в таком же порядке, как они выступали. Первый — Берендей. Большая часть членов жюри поддержала версию Клавы Коки, что героем управляет Прохор Шаляпин, но это оказался не он.

Вторым попытались открыть Илью Муромца. В этот раз судьи тоже прислушались к Коке и остановились на версии — Дава. Опять осечка.

С Посейдоном главной стала версия от Сергея Лазарева. Он предположил, что всё это время перед ними пел Нодар Ревия. Все члены жюри к нему прислушались, кроме Регины Тодоренко, которая назвала рэпера Севака. Ведущая до последнего надеялась, что за ширмой окажется не Нодар, но после томительной паузы он выпрыгнул из закулисья.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

— Нет, нет, уходи! Лера меня убьет, — закричала Тодоренко.

Лазарев и сам оказался не рад, что они угадали и лишились сильного участника.