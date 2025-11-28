Это котострофа! Только 2 из 10 праходят этот тест по русскому — у вас палучится исправить стотистику?

Кажется, что русский язык мы все усвоили если не с молоком матери, то как минимум из-под указки учительницы. Полученные в школе знания, литература, да и просто ежедневное чтение — ну как тут потерять связь с грамотностью? Однако время от времени встречаются те, кто одним своим написанным словом может перечеркнуть всю веру в людскую образованность, что копилась в нас (и вас) годами.

А может быть, вы и есть тот самый человек, для которого русский язык это всего лишь инструмент, и кто пишет, как бог на душу положит? Давайте проверим, насколько большим знатоком русского языка вы можете себя назвать.