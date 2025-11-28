Это котострофа! Только 2 из 10 праходят этот тест по русскому — у вас палучится исправить стотистику?

Кажется, что русский язык мы все усвоили если не с молоком матери, то как минимум из-под указки учительницы. Полученные в школе знания, литература, да и просто ежедневное чтение — ну как тут потерять связь с грамотностью? Однако время от времени встречаются те, кто одним своим написанным словом может перечеркнуть всю веру в людскую образованность, что копилась в нас (и вас) годами.
А может быть, вы и есть тот самый человек, для которого русский язык это всего лишь инструмент, и кто пишет, как бог на душу положит? Давайте проверим, насколько большим знатоком русского языка вы можете себя назвать.
Правильно ли написано слово — «бижютерия»?
Да, всё верно, «бижютерия»
Нет, правильный вариант — «бюжетерия»
Нет, нужно писать «бижутерия»
Нет, верное написание — «бежутерия»
Какой из приведенных ниже вариантов написания верен?
Из-под тишка
Изподтишка
Из подтишка
Исподтишка
Сколько букв «н» напишете в прилагательном, которое означает что-то, сделанное из стекла?
Две — «стеклянный»
Одну — «стекляный»
В одном из приведенных ниже слов неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. В каком?
Вручат
Клала
Завидно
Черпать
Так называется высшая награда, вручаемая на соревновании
Гранд-при
Гран при
Гранпри
Гран-при
В этом предложении напишете «не» слитно или раздельно?
«Известно, о каких не(…)приятностях может писать староста: не(…)урожай, не(…)доимки, уменьшение дохода и т. п.»
Везде раздельно
Везде слитно
В первом случае слитно, во втором — раздельно, в третьем снова слитно
Какое слово нельзя разделить для переноса?
Едва
Укол
Кружка
Ведро
Найдите верный вариант написания слова в представленных ниже примерах
Абревиатура
Абривиатура
Аббревиатура
Аббривиатура
Укажите пару слов, в которой оба слова имеют в корне непроверяемую гласную
Пальто, апельсин
Удивиться, успеть
Река, лесной
Плащ, гора
Какие из перечисленных частей речи являются служебными?
Предлог, союз, частица
Имя существительное, предлог, глагол
Наречие, союз, местоимение
Местоимение, частица, предлог