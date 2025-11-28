НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Это котострофа! Только 2 из 10 праходят этот тест по русскому — у вас палучится исправить стотистику?

Это котострофа! Только 2 из 10 праходят этот тест по русскому — у вас палучится исправить стотистику?

Для начала попробуйте сосчитать ошибки в заголовке

328
Мало просто закончить школу&nbsp;— надо еще из нее вынести что-нибудь полезное | Источник: Игорь До / E1.RUМало просто закончить школу&nbsp;— надо еще из нее вынести что-нибудь полезное | Источник: Игорь До / E1.RU

Мало просто закончить школу — надо еще из нее вынести что-нибудь полезное

Источник:

Игорь До / E1.RU

Кажется, что русский язык мы все усвоили если не с молоком матери, то как минимум из-под указки учительницы. Полученные в школе знания, литература, да и просто ежедневное чтение — ну как тут потерять связь с грамотностью? Однако время от времени встречаются те, кто одним своим написанным словом может перечеркнуть всю веру в людскую образованность, что копилась в нас (и вас) годами.

А может быть, вы и есть тот самый человек, для которого русский язык это всего лишь инструмент, и кто пишет, как бог на душу положит? Давайте проверим, насколько большим знатоком русского языка вы можете себя назвать.

ТЕСТПройден 82 раза
1 / 10

Правильно ли написано слово — «бижютерия»?

  • Да, всё верно, «бижютерия»

  • Нет, правильный вариант — «бюжетерия»

  • Нет, нужно писать «бижутерия»

  • Нет, верное написание — «бежутерия»

2 / 10

Какой из приведенных ниже вариантов написания верен?

  • Из-под тишка

  • Изподтишка

  • Из подтишка

  • Исподтишка

3 / 10

Сколько букв «н» напишете в прилагательном, которое означает что-то, сделанное из стекла?

  • Две — «стеклянный»

  • Одну — «стекляный»

4 / 10

В одном из приведенных ниже слов неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. В каком?

  • Вручат

  • Клала

  • Завидно

  • Черпать

5 / 10

Так называется высшая награда, вручаемая на соревновании

  • Гранд-при

  • Гран при

  • Гранпри

  • Гран-при

6 / 10

В этом предложении напишете «не» слитно или раздельно?

«Известно, о каких не(…)приятностях может писать староста: не(…)урожай, не(…)доимки, уменьшение дохода и т. п.»

  • Везде раздельно

  • Везде слитно

  • В первом случае слитно, во втором — раздельно, в третьем снова слитно

7 / 10

Какое слово нельзя разделить для переноса?

  • Едва

  • Укол

  • Кружка

  • Ведро

8 / 10

Найдите верный вариант написания слова в представленных ниже примерах

  • Абревиатура

  • Абривиатура

  • Аббревиатура

  • Аббривиатура

9 / 10

Укажите пару слов, в которой оба слова имеют в корне непроверяемую гласную

  • Пальто, апельсин

  • Удивиться, успеть

  • Река, лесной

  • Плащ, гора

10 / 10

Какие из перечисленных частей речи являются служебными?

  • Предлог, союз, частица

  • Имя существительное, предлог, глагол

  • Наречие, союз, местоимение

  • Местоимение, частица, предлог

Тест Русский язык Образование Знание Развлечение Школа
Комментарии
5
Гость
50 минут
В комментарии к твердой 4 убило ваше "нетакли", спасибо за коммент, но у Вас тогда твердая 2
Гость
55 минут
Ну, если начать с заголовка, то, видимо, это стёб... а не тест.
Читать все комментарии
Гость
