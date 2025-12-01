Василиса Володина назвала три знака, чья судьба изменится в декабре 2025 года, — проверьте, есть ли вы среди них

Все знаки зодиака — на финишной прямой. Последние усилия, еще один рывок — и вот уже новый год, возможность поменять свою жизнь. Всех тянет поскорее завершить дела, оставить всё в прошлом и готовиться к праздникам. Однако последний месяц в году может оказаться самым нервным и тяжелым. Астролог Василиса Володина рассказала, в какие дни каждому знаку стоит быть особенно осторожным, чтобы не растерять всего себя за последние дни и успешно шагнуть в новый год.
Овен
Декабрь у Овнов пройдет как один миг. Сначала придется разобраться с накопленными задачами, сделать масштабные закупки к праздникам и совершить поездку, которую давно откладывали. Энергии будет достаточно, чтобы справиться со всем одновременно. Однако начиная с 5 декабря, возможно, появятся препятствия и задержки. Но не переживайте: это лишь временные трудности.
— После 15 декабря тон месяца поменяется. Марс, ваш главный управитель, переходит в земную стихию, и сила сосредотачивается на получении практических результатов: на работе, карьере, на конкретных итогах, — рассказала Василиса Володина.
В декабре Овнам главное — не растрачивать свою энергию впустую, чтобы к новогодним праздникам не быть выжатым как лимон. Если вы правильно распределите силы, то конец месяца вас порадует чувством выполненного долга.
Телец
Тельцы проживут декабрь расслабленно, наслаждаясь моментом. Этот месяц научит радоваться простым вещам и тому, что происходит с вами здесь и сейчас. В какой-то момент ваш покой всё же будет нарушен, и придется проявить инициативу.
— С 9 по 12 декабря дни немного сумбурные: неразбериха в делах, расписание перегружено, кто-то подводит, но всё уладится, если от себя самого не требовать слишком многого, — предупреждает астролог.
Начиная с 19 декабря наступает фаза покоя и комфорта. Можно уделить время дому, поставить елку, приготовить подарки близким. Ваше счастье в этот период будет зависеть от умения общаться с любимыми людьми. Постарайтесь держать внутренний баланс и избежать излишних волнений.
Близнецы
Декабрь для Близнецов превратится в марафон общения и активности. Телефон звонит непрерывно, соцсети пестрят уведомлениями, коллеги и друзья ждут, когда вы поможете организовать празднование Нового года. Ваша главная задача — не потерять управление, как бы тяжело ни было.
Важные переговоры и подписания документов пройдут до 12 декабря. Затем предстоит небольшая пауза, когда нужно восстановить энергию и привести мысли в порядок.
— После 12 декабря в жизни появится элемент приятной случайности. Знакомство, совпадения, неожиданные разговоры. Всё это может приводить к чему-то большему. Кто-то из Близнецов именно сейчас встретит человека, с которым сразу будет на одной волне, — поделилась Василиса Володина.
Рак
В начале месяца праздничная суета будет проходить мимо Раков. Пока коллеги лихорадочно доделывают планы, а домочадцы уже расписывают, как провести новогодние праздники, вы выберете роль стороннего наблюдателя. Возможно, это и к лучшему, потому что со второй половины месяца ситуация в корне изменится.
— События ускоряются, бытовых хлопот становится всё больше к концу месяца, и вы рискуете работать за всех. Не попадайте в эту ловушку и обязательно заранее распределите дела по всему месяцу, чтобы у вас осталось хоть немножко личного пространства, — рекомендует Василиса Володина.
После 15 декабря Раков ждут приятные сюрпризы на работе: подарки от начальства, годовая премия, новость о повышении или душевные посиделки с коллегами.
Лев
Декабрь для Львов — время, когда нужно включить своего внутреннего лидера. Первые две недели вы будете активно участвовать в подготовке к Новому Году, особенно на работе. Репетиции, созвоны, покупка подарков, сбор гостей на корпоратив — многое ляжет на ваши плечи.
Какими бы соблазнительными ни были задачи, которые появятся перед Львами в декабре, браться за всё и сразу не стоит. В середине месяца ваши планы может нарушить приезд гостей, утренник детей, о котором вы забыли, или мелкие домашние хлопоты.
— Последние дни года будут яркими и удачными. Вы с радостью встречаете праздник, ощущаете внутреннюю собранность и уверенность, как будто наконец после блужданий вырулили на главную дорогу, — уверена Василиса Володина.
Дева
В декабре Девам помогут их перфекционизм и умение планировать. Первые десять дней пройдут организованно и продуктивно. Вы прекрасно подведете итоги года, завершите все начатые дела и получите одобрение окружающих.
После 15 декабря ваш упорядоченный график может дать сбой. Например, кому-то из коллег потребуется ваша помощь, сломается техника, на которой важный отчет, или кто-то отменит договоренности. Оставайтесь самими собой, не поддавайтесь панике и сможете быстро взять ситуацию под контроль.
— Во второй половине месяца для Дев ярко зазвучит тема дома. Ремонт, перестановка, генеральная уборка перед праздником, покупка бытовой техники. Возможно, захочется освежить интерьер. И это правильно. Пространство должно вдохновлять, — поддерживает перемены астролог.
Весы
Декабрь для Весов пройдет плавно и гармонично. Дела спорятся, клиенты и партнеры понимают вас с полуслова, коллеги работают как единая команда — чего еще можно желать.
— Если хотите что-то купить или оформить, делайте это до 10 декабря, потому что в это время особенно удачными будут сделки, связанные с техникой, транспортом и обучением, — подсказывает Василиса Володина.
Со второй половины месяца вы окажетесь в центре внимания. К вам будут обращаться за советом по работе, попросят помочь в решении конфликтов или отдадут руководящую должность.
Последние дни месяца вы проведете дома в семейном кругу. Возможно, в это время вы получите приятные сюрпризы и подарки от людей, от которых вы их меньше всего ждали.
Скорпион
Начало месяца для Скорпионов окажется непростым. Работа, проблемы с деньгами, личные дела — всё накладывается одно на другое. Однако, если другие сломались бы под тяжестью всего этого, Скорпионы, наоборот, станут сильнее.
— После 15 декабря акценты ощутимо меняются. Вы перестаете действовать в одиночку и начинаете выстраивать стратегические связи. Люди, с которыми вы познакомитесь в эти дни, могут сыграть важную роль в будущем в качестве друзей, союзников или партнеров, — поделилась астролог.
К концу месяца вы с успехом уладите все дела и сможете начать строить планы на будущий год. Тем более, по словам Василисы Володиной, декабрь для вас станет особенным месяцем.
— Для скорпионов декабрь — начало большого цикла, хотя вы пока можете этого не чувствовать, — намекает на крупные перемены астролог.
Стрелец
В декабре Стрельцы смогут наконец выдохнуть и расслабиться. Разрешатся вопросы, которые тянулись не один месяц, появится возможность заключить важную сделку или соглашение. Представители знака решатся на важный шаг, который долго боялись сделать, и найдут поддержку у близких людей.
— С 5 по 12 декабря потребуется больше выдержки. Могут всплывать старые долги, обострятся семейные вопросы, разногласия, или придется решать дела, отложенные на потом, — предупреждает Василиса Володина.
Во второй половине месяца атмосфера улучшится, и вы сможете сосредоточиться на планах или сделать крупную покупку. Единственное, астролог советует быть внимательным к тому, что вы говорите. Не спорьте с людьми, особенно если они старше вас.
В конце декабря в приятной атмосфере вас ждет важный разговор, после которого вы по-другому взглянете на свое будущее. Возможно, это будет романтический вечер со своей второй половинкой, которая сделает вам предложение. Или же диалог с начальством о вашем повышении.
Козерог
Козероги в декабре будут полностью погружены в работу и даже не заметят, что за окном уже зима, а 2025 год близится к завершению.
— До середины месяца всё внимание будет поглощено практическими вопросами, отчетами и доведением до ума всех проектов. Старайтесь не разбрасываться. Спокойно и без суеты доделывайте, что должны, чтобы подготовить базу для хорошего старта следующего года, — рекомендует Василиса Володина.
К 15 декабря вы почувствуете усталость, поэтому возьмите небольшой перерыв и восстановите силы. Однако, если на это время у вас запланировано подписание важных бумаг, лучше не переносить встречи на другое время.
В конце месяца приготовьтесь к частым семейным визитам и домашним посиделкам. Многие захотят с вами увидеться, поговорить, а возможно, и решить какие-то важные дела. Составьте график и четко распределяйте свое время, иначе окружающие заберут у вас остатки энергии, которая вам еще пригодится.
Водолей
Водолеи в декабре будут наслаждаться результатами проделанной за год работы. В начале месяца вас ждет большой анализ вашего жизненного пути, который поможет вам решить, куда двигаться дальше. Будьте в это время особенно сконцентрированными, не отвлекайтесь на шум, который творится вокруг вас.
— С 8 по 12 декабря потребуется осторожность за рулем и внимательность при подписании документов. Это мелкий, но досадный момент, способный сбить с ритма, — предостерегает астролог.
Во второй половине месяца во многом придет ясность: близкие наконец назовут свои планы на новогодние праздники, начальство сообщит, выплатит ли премию. Как только неизвестных в ваших планах станет меньше, придет ощущение спокойствия. Вы чаще будете проводить время дома, наслаждаясь праздничным настроением.
Рыбы
В декабре Рыбы получат долгожданное признание своих заслуг. Вам предложат руководящую должность или новую работу, которая больше соответствует вашим навыкам. Единственным камнем преткновения может стать ваша страсть всё контролировать.
— В декабре успех приходит к тем, кто умеет доверять. Позвольте событиям разворачиваться, как они запланированы, и всё будет складываться проще и само собой, — рассказала астролог.
Последняя неделя для Рыб — идеальное время для релаксации и отдыха в кругу любимых людей. Новый год астролог рекомендует также встречать в спокойной атмосфере, в кругу только самых близких людей, которые легко вас понимают, и отказаться от шумных тусовок.