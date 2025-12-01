НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Василиса Володина назвала три знака, чья судьба изменится в декабре 2025 года, — проверьте, есть ли вы среди них

Месяц не обойдется без сюрпризов

312
Многим придется учиться грамотно планировать свое время и силы, чтобы успешно завершить год | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаМногим придется учиться грамотно планировать свое время и силы, чтобы успешно завершить год | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Многим придется учиться грамотно планировать свое время и силы, чтобы успешно завершить год

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Все знаки зодиака — на финишной прямой. Последние усилия, еще один рывок — и вот уже новый год, возможность поменять свою жизнь. Всех тянет поскорее завершить дела, оставить всё в прошлом и готовиться к праздникам. Однако последний месяц в году может оказаться самым нервным и тяжелым. Астролог Василиса Володина рассказала, в какие дни каждому знаку стоит быть особенно осторожным, чтобы не растерять всего себя за последние дни и успешно шагнуть в новый год.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Декабрь у Овнов пройдет как один миг. Сначала придется разобраться с накопленными задачами, сделать масштабные закупки к праздникам и совершить поездку, которую давно откладывали. Энергии будет достаточно, чтобы справиться со всем одновременно. Однако начиная с 5 декабря, возможно, появятся препятствия и задержки. Но не переживайте: это лишь временные трудности.

— После 15 декабря тон месяца поменяется. Марс, ваш главный управитель, переходит в земную стихию, и сила сосредотачивается на получении практических результатов: на работе, карьере, на конкретных итогах, — рассказала Василиса Володина.

В декабре Овнам главное — не растрачивать свою энергию впустую, чтобы к новогодним праздникам не быть выжатым как лимон. Если вы правильно распределите силы, то конец месяца вас порадует чувством выполненного долга.

2

Телец

Тельцы проживут декабрь расслабленно, наслаждаясь моментом. Этот месяц научит радоваться простым вещам и тому, что происходит с вами здесь и сейчас. В какой-то момент ваш покой всё же будет нарушен, и придется проявить инициативу.

— С 9 по 12 декабря дни немного сумбурные: неразбериха в делах, расписание перегружено, кто-то подводит, но всё уладится, если от себя самого не требовать слишком многого, — предупреждает астролог.

Начиная с 19 декабря наступает фаза покоя и комфорта. Можно уделить время дому, поставить елку, приготовить подарки близким. Ваше счастье в этот период будет зависеть от умения общаться с любимыми людьми. Постарайтесь держать внутренний баланс и избежать излишних волнений.

3

Близнецы

Декабрь для Близнецов превратится в марафон общения и активности. Телефон звонит непрерывно, соцсети пестрят уведомлениями, коллеги и друзья ждут, когда вы поможете организовать празднование Нового года. Ваша главная задача — не потерять управление, как бы тяжело ни было.

Важные переговоры и подписания документов пройдут до 12 декабря. Затем предстоит небольшая пауза, когда нужно восстановить энергию и привести мысли в порядок.

— После 12 декабря в жизни появится элемент приятной случайности. Знакомство, совпадения, неожиданные разговоры. Всё это может приводить к чему-то большему. Кто-то из Близнецов именно сейчас встретит человека, с которым сразу будет на одной волне, — поделилась Василиса Володина.

4

Рак

В начале месяца праздничная суета будет проходить мимо Раков. Пока коллеги лихорадочно доделывают планы, а домочадцы уже расписывают, как провести новогодние праздники, вы выберете роль стороннего наблюдателя. Возможно, это и к лучшему, потому что со второй половины месяца ситуация в корне изменится.

— События ускоряются, бытовых хлопот становится всё больше к концу месяца, и вы рискуете работать за всех. Не попадайте в эту ловушку и обязательно заранее распределите дела по всему месяцу, чтобы у вас осталось хоть немножко личного пространства, — рекомендует Василиса Володина.

После 15 декабря Раков ждут приятные сюрпризы на работе: подарки от начальства, годовая премия, новость о повышении или душевные посиделки с коллегами.

5

Лев

Декабрь для Львов — время, когда нужно включить своего внутреннего лидера. Первые две недели вы будете активно участвовать в подготовке к Новому Году, особенно на работе. Репетиции, созвоны, покупка подарков, сбор гостей на корпоратив — многое ляжет на ваши плечи.

Какими бы соблазнительными ни были задачи, которые появятся перед Львами в декабре, браться за всё и сразу не стоит. В середине месяца ваши планы может нарушить приезд гостей, утренник детей, о котором вы забыли, или мелкие домашние хлопоты.

— Последние дни года будут яркими и удачными. Вы с радостью встречаете праздник, ощущаете внутреннюю собранность и уверенность, как будто наконец после блужданий вырулили на главную дорогу, — уверена Василиса Володина.

6

Дева

В декабре Девам помогут их перфекционизм и умение планировать. Первые десять дней пройдут организованно и продуктивно. Вы прекрасно подведете итоги года, завершите все начатые дела и получите одобрение окружающих.

После 15 декабря ваш упорядоченный график может дать сбой. Например, кому-то из коллег потребуется ваша помощь, сломается техника, на которой важный отчет, или кто-то отменит договоренности. Оставайтесь самими собой, не поддавайтесь панике и сможете быстро взять ситуацию под контроль.

— Во второй половине месяца для Дев ярко зазвучит тема дома. Ремонт, перестановка, генеральная уборка перед праздником, покупка бытовой техники. Возможно, захочется освежить интерьер. И это правильно. Пространство должно вдохновлять, — поддерживает перемены астролог.

7

Весы

Декабрь для Весов пройдет плавно и гармонично. Дела спорятся, клиенты и партнеры понимают вас с полуслова, коллеги работают как единая команда — чего еще можно желать.

— Если хотите что-то купить или оформить, делайте это до 10 декабря, потому что в это время особенно удачными будут сделки, связанные с техникой, транспортом и обучением, — подсказывает Василиса Володина.

Со второй половины месяца вы окажетесь в центре внимания. К вам будут обращаться за советом по работе, попросят помочь в решении конфликтов или отдадут руководящую должность.

Последние дни месяца вы проведете дома в семейном кругу. Возможно, в это время вы получите приятные сюрпризы и подарки от людей, от которых вы их меньше всего ждали.

8

Скорпион

Начало месяца для Скорпионов окажется непростым. Работа, проблемы с деньгами, личные дела — всё накладывается одно на другое. Однако, если другие сломались бы под тяжестью всего этого, Скорпионы, наоборот, станут сильнее.

— После 15 декабря акценты ощутимо меняются. Вы перестаете действовать в одиночку и начинаете выстраивать стратегические связи. Люди, с которыми вы познакомитесь в эти дни, могут сыграть важную роль в будущем в качестве друзей, союзников или партнеров, — поделилась астролог.

К концу месяца вы с успехом уладите все дела и сможете начать строить планы на будущий год. Тем более, по словам Василисы Володиной, декабрь для вас станет особенным месяцем.

— Для скорпионов декабрь — начало большого цикла, хотя вы пока можете этого не чувствовать, — намекает на крупные перемены астролог.

9

Стрелец

В декабре Стрельцы смогут наконец выдохнуть и расслабиться. Разрешатся вопросы, которые тянулись не один месяц, появится возможность заключить важную сделку или соглашение. Представители знака решатся на важный шаг, который долго боялись сделать, и найдут поддержку у близких людей.

— С 5 по 12 декабря потребуется больше выдержки. Могут всплывать старые долги, обострятся семейные вопросы, разногласия, или придется решать дела, отложенные на потом, — предупреждает Василиса Володина.

Во второй половине месяца атмосфера улучшится, и вы сможете сосредоточиться на планах или сделать крупную покупку. Единственное, астролог советует быть внимательным к тому, что вы говорите. Не спорьте с людьми, особенно если они старше вас.

В конце декабря в приятной атмосфере вас ждет важный разговор, после которого вы по-другому взглянете на свое будущее. Возможно, это будет романтический вечер со своей второй половинкой, которая сделает вам предложение. Или же диалог с начальством о вашем повышении.

10

Козерог

Козероги в декабре будут полностью погружены в работу и даже не заметят, что за окном уже зима, а 2025 год близится к завершению.

— До середины месяца всё внимание будет поглощено практическими вопросами, отчетами и доведением до ума всех проектов. Старайтесь не разбрасываться. Спокойно и без суеты доделывайте, что должны, чтобы подготовить базу для хорошего старта следующего года, — рекомендует Василиса Володина.

К 15 декабря вы почувствуете усталость, поэтому возьмите небольшой перерыв и восстановите силы. Однако, если на это время у вас запланировано подписание важных бумаг, лучше не переносить встречи на другое время.

В конце месяца приготовьтесь к частым семейным визитам и домашним посиделкам. Многие захотят с вами увидеться, поговорить, а возможно, и решить какие-то важные дела. Составьте график и четко распределяйте свое время, иначе окружающие заберут у вас остатки энергии, которая вам еще пригодится.

11

Водолей

Водолеи в декабре будут наслаждаться результатами проделанной за год работы. В начале месяца вас ждет большой анализ вашего жизненного пути, который поможет вам решить, куда двигаться дальше. Будьте в это время особенно сконцентрированными, не отвлекайтесь на шум, который творится вокруг вас.

— С 8 по 12 декабря потребуется осторожность за рулем и внимательность при подписании документов. Это мелкий, но досадный момент, способный сбить с ритма, — предостерегает астролог.

Во второй половине месяца во многом придет ясность: близкие наконец назовут свои планы на новогодние праздники, начальство сообщит, выплатит ли премию. Как только неизвестных в ваших планах станет меньше, придет ощущение спокойствия. Вы чаще будете проводить время дома, наслаждаясь праздничным настроением.

12

Рыбы

В декабре Рыбы получат долгожданное признание своих заслуг. Вам предложат руководящую должность или новую работу, которая больше соответствует вашим навыкам. Единственным камнем преткновения может стать ваша страсть всё контролировать.

— В декабре успех приходит к тем, кто умеет доверять. Позвольте событиям разворачиваться, как они запланированы, и всё будет складываться проще и само собой, — рассказала астролог.

Последняя неделя для Рыб — идеальное время для релаксации и отдыха в кругу любимых людей. Новый год астролог рекомендует также встречать в спокойной атмосфере, в кругу только самых близких людей, которые легко вас понимают, и отказаться от шумных тусовок.

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Василиса Володина Гороскоп Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы
Комментарии
3
Гость
47 минут
Спасибо, Василиса! Жду с нетерпением твоих прогнозов на будущее!
Гость
47 минут
Оптимизм — наше всё, но хотелось бы более конкретных рекомендаций!
Читать все комментарии
Гость
