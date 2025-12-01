Василиса Володина назвала три знака, чья судьба изменится в декабре 2025 года, — проверьте, есть ли вы среди них

Декабрь у Овнов пройдет как один миг. Сначала придется разобраться с накопленными задачами, сделать масштабные закупки к праздникам и совершить поездку, которую давно откладывали. Энергии будет достаточно, чтобы справиться со всем одновременно. Однако начиная с 5 декабря, возможно, появятся препятствия и задержки. Но не переживайте: это лишь временные трудности.

— После 15 декабря тон месяца поменяется. Марс, ваш главный управитель, переходит в земную стихию, и сила сосредотачивается на получении практических результатов: на работе, карьере, на конкретных итогах, — рассказала Василиса Володина.

В декабре Овнам главное — не растрачивать свою энергию впустую, чтобы к новогодним праздникам не быть выжатым как лимон. Если вы правильно распределите силы, то конец месяца вас порадует чувством выполненного долга.