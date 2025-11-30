Что ждет Россию и мир в 2026 году: прогноз таролога

Таролог дала прогноз на 2026 год Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

В преддверии Нового года мы неизбежно задумываемся о том, какими будут следующие 12 месяцев нашей жизни. Что нам удастся реализовать? Какие перемены войдут в быт? И какие события принесут новые 365 дней? Специально для 76.RU ярославский таролог Елена Петрова сделала расклад на будущий год. Чего ждать в личных отношениях, о каких событиях будет говорить весь мир — читайте в этом материале. Каким будет 2026 год

Таролог дал прогноз на 2025 год Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Как рассказала в интервью 76.RU таролог, 2026 год ожидается спокойным. Взгляд людей будет направлен внутрь. Каждый будет сконцентрирован больше на себе и своих переживаниях, нежели на внешних обстоятельствах. «Когда внешние обстоятельства не нравятся, люди замыкаются в себе. Поэтому в следующем году будет присутствовать замкнутость и некая отрешенность», — отметила Елена Петрова. При этом, по словам таролога, именно в сфере отношений 2026 год станет особенно благоприятным. Несмотря на общую тенденцию к внутренней сосредоточенности, эмоциональная сторона жизни выйдет на первый план, открывая людям возможности для теплых контактов, гармонии и взаимопонимания. «Будут двигаться сердцем» На общее настроение года окажет влияние Десятка кубков — карта, которая символизирует насыщенность эмоциями и внутреннюю наполненность. «Люди будут двигаться сердцем больше, чем разумом», — отмечает Елена Петрова. В течение года решения будут приниматься скорее на уровне чувств, а не холодной логики, и это придаст многим событиям более личное звучание. При этом подобная эмоциональность не приведет к масштабным потрясениям или глубоким кризисам. Скорее речь идет о смене отношения к происходящему: люди будут воспринимать происходящее ближе к сердцу, тоньше реагировать на эмоциональные нюансы и жить по внутренним ощущениям. На чём стоит концентрироваться По словам таролога, внимание стоит уделять мелочам. Карта, которая отвечает за этот аспект, указывает на то, что именно небольшие трудности и неурядицы могут мешать движению к крупным целям. Поэтому педантичность и внимательность к деталям в 2026 году окажутся особенно полезными. Энергию года также отражает Королева Пентаклей — карта финансовой гибкости, стабильности и умения находить практичные решения.

Мы будем идти своим намеченным курсом, огибая острые углы, но не сворачивая с цели. Елена Петрова таролог

Что будет с путешествиями В теме путешествий в 2026 году будет ощущаться влияние Короля Жезлов — энергии быстрого импульса. Короткие поездки, особенно спонтанные, будут удаваться легко. Но долгосрочные путешествия, требующие длительной подготовки, будут сопровождаться трудностями. «Эта карта как вспышка спички: есть энергия, есть импульс, но всё быстро сгорает», — поясняет Петрова. Лучше всего будут складываться небольшие поездки «захотел — собрался — поехал». Экономика и бизнес Экономические тенденции 2026 года символизирует карта Умеренности. Это время постепенности, аккуратного распределения ресурсов и внимательного отношения к расходам. Таролог отмечает, что девиз года: «Тише едешь — дальше будешь». «Возможно, кому-то придется ужаться, но в целом баланс будет сохранен. На хлебушек с маслицем нам хватит», — поясняет Елена Петрова. Бизнес в 2026 году тоже будет зависеть от мелких факторов. Открывать новое будет непросто: множество небольших препятствий могут тормозить развитие. Главный урок года — внимание к деталям — проявится и здесь: именно мелочи будут определять успех или неуспех инициатив. Миропорядок в 2026 году Эту тему отражает карта Страшный Суд — образ Феникса, восстающего из пепла. «Будет восстанавливаться порядок. Всё новое — это хорошо забытое старое. Поэтому, скорее всего, во многих вещах будем возвращаться к каким-то прошлым тенденциям, которые были забыты и утеряны», — объясняет Петрова. Ситуацию для России описывает шестнадцатый аркан — Башня. Эта карта связана с разрушением старых конструкций и радикальными переменами. «Будет окончательно разорвано отношение с некоторыми государствами. Башня приходит туда, где строение уже не может стоять», — говорит таролог. По ее словам, это болезненный, но неизбежный этап: разрушение старой модели взаимодействия необходимо, чтобы в будущем можно было выстроить новую. Отвечая на вопрос о перспективах завершения СВО, таролог отметила, что конфликт может приостановиться. Карты подтверждают эту мысль: Четверка Пентаклей указывает на стабилизацию и фиксацию достигнутой позиции — это точка удержания, а не завершения.