Что ждет Россию и мир в 2026 году: прогноз таролога

Что ждет Россию и мир в 2026 году: прогноз таролога

Какие события стоит ожидать в предстоящие 12 месяцев

90
Таролог дала прогноз на 2026 год

Таролог дала прогноз на 2026 год

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

В преддверии Нового года мы неизбежно задумываемся о том, какими будут следующие 12 месяцев нашей жизни. Что нам удастся реализовать? Какие перемены войдут в быт? И какие события принесут новые 365 дней?

Специально для 76.RU ярославский таролог Елена Петрова сделала расклад на будущий год. Чего ждать в личных отношениях, о каких событиях будет говорить весь мир — читайте в этом материале.

Каким будет 2026 год

Таролог дал прогноз на 2025 год

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Как рассказала в интервью 76.RU таролог, 2026 год ожидается спокойным. Взгляд людей будет направлен внутрь. Каждый будет сконцентрирован больше на себе и своих переживаниях, нежели на внешних обстоятельствах.

«Когда внешние обстоятельства не нравятся, люди замыкаются в себе. Поэтому в следующем году будет присутствовать замкнутость и некая отрешенность», — отметила Елена Петрова.

При этом, по словам таролога, именно в сфере отношений 2026 год станет особенно благоприятным. Несмотря на общую тенденцию к внутренней сосредоточенности, эмоциональная сторона жизни выйдет на первый план, открывая людям возможности для теплых контактов, гармонии и взаимопонимания.

«Будут двигаться сердцем»

На общее настроение года окажет влияние Десятка кубков — карта, которая символизирует насыщенность эмоциями и внутреннюю наполненность.

«Люди будут двигаться сердцем больше, чем разумом», — отмечает Елена Петрова.

В течение года решения будут приниматься скорее на уровне чувств, а не холодной логики, и это придаст многим событиям более личное звучание.

При этом подобная эмоциональность не приведет к масштабным потрясениям или глубоким кризисам. Скорее речь идет о смене отношения к происходящему: люди будут воспринимать происходящее ближе к сердцу, тоньше реагировать на эмоциональные нюансы и жить по внутренним ощущениям.

На чём стоит концентрироваться

По словам таролога, внимание стоит уделять мелочам. Карта, которая отвечает за этот аспект, указывает на то, что именно небольшие трудности и неурядицы могут мешать движению к крупным целям. Поэтому педантичность и внимательность к деталям в 2026 году окажутся особенно полезными.

Энергию года также отражает Королева Пентаклей — карта финансовой гибкости, стабильности и умения находить практичные решения.

Елена Петрова

Мы будем идти своим намеченным курсом, огибая острые углы, но не сворачивая с цели.

Елена Петрова

таролог

Что будет с путешествиями

В теме путешествий в 2026 году будет ощущаться влияние Короля Жезлов — энергии быстрого импульса.

Короткие поездки, особенно спонтанные, будут удаваться легко. Но долгосрочные путешествия, требующие длительной подготовки, будут сопровождаться трудностями.

«Эта карта как вспышка спички: есть энергия, есть импульс, но всё быстро сгорает», — поясняет Петрова.

Лучше всего будут складываться небольшие поездки «захотел — собрался — поехал».

Экономика и бизнес

Экономические тенденции 2026 года символизирует карта Умеренности. Это время постепенности, аккуратного распределения ресурсов и внимательного отношения к расходам. Таролог отмечает, что девиз года: «Тише едешь — дальше будешь».

«Возможно, кому-то придется ужаться, но в целом баланс будет сохранен. На хлебушек с маслицем нам хватит», — поясняет Елена Петрова.

Бизнес в 2026 году тоже будет зависеть от мелких факторов. Открывать новое будет непросто: множество небольших препятствий могут тормозить развитие. Главный урок года — внимание к деталям — проявится и здесь: именно мелочи будут определять успех или неуспех инициатив.

Миропорядок в 2026 году

Эту тему отражает карта Страшный Суд — образ Феникса, восстающего из пепла.

«Будет восстанавливаться порядок. Всё новое — это хорошо забытое старое. Поэтому, скорее всего, во многих вещах будем возвращаться к каким-то прошлым тенденциям, которые были забыты и утеряны», — объясняет Петрова.

Ситуацию для России описывает шестнадцатый аркан — Башня. Эта карта связана с разрушением старых конструкций и радикальными переменами.

«Будет окончательно разорвано отношение с некоторыми государствами. Башня приходит туда, где строение уже не может стоять», — говорит таролог.

По ее словам, это болезненный, но неизбежный этап: разрушение старой модели взаимодействия необходимо, чтобы в будущем можно было выстроить новую.

Отвечая на вопрос о перспективах завершения СВО, таролог отметила, что конфликт может приостановиться.

Карты подтверждают эту мысль: Четверка Пентаклей указывает на стабилизацию и фиксацию достигнутой позиции — это точка удержания, а не завершения.

Верите в Таро?

Да
Нет
Отвечу в комментариях
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Таролог
Комментарии
4
Гость
10 минут
Астрология — не более чем развлечение, не стоит воспринимать всерьёз.
Гость
12 минут
Интересно, насколько эти прогнозы основаны на фактах, а не на домыслах.
Гость
