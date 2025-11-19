НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 753мм 64%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,05
EUR 93,93
Экопроекты российских компаний
Реальные зарплаты воспитателей
«Умные решения»
Как менялась стоимость проезда
Компании, которые создают будущее области
Когда выходит Урлашов
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Отразили атаку БПЛА
Обрушение в центре
Развлечения Обзор «Если она победит, перестану смотреть»: зрители шоу «Ну-ка, все вместе!» недовольны выбором финалистки

«Если она победит, перестану смотреть»: зрители шоу «Ну-ка, все вместе!» недовольны выбором финалистки

Николай Басков так яростно за нее заступался, что теперь и сам попал в немилость

201
Некоторые поклонники проекта посчитали нечестным то, что Ксения знакома с частью экспертов сотни | Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 годНекоторые поклонники проекта посчитали нечестным то, что Ксения знакома с частью экспертов сотни | Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

Некоторые поклонники проекта посчитали нечестным то, что Ксения знакома с частью экспертов сотни

Источник:

кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

В пятницу, 21 ноября, пройдет второй полуфинал седьмого сезона на шоу «Ну-ка, все вместе!». Сотня экспертов, в число которой войдет приглашенная звезда Александр Панайотов, отберет последних лидеров сезона. Однако зрители еще не отошли от предыдущего выпуска, когда сразу четырех участников вместо двух отправили в финал. И если раньше поддержке жюри фанаты радовались, то теперь сочли, что больше не значит лучше.

Яблоком раздора стало выступление Ксении Коробковой. К большому разочарованию Лазарева и Баскова, оно собрало только 97 баллов. На трех экспертов, которые не поддержали номер, лидер сотни и ведущий набросились с претензиями.

Источник:

«Ну-ка, все вместе!» / Vk.com

— Девочки, вы ищете каких-то блох на костылях. Prince так не спел, как спела Ксения. О чём вы говорите? Вы встаете на тех, которые набирают 50–60 голосов, и вам нравится. А здесь потрясающее, невероятное исполнение труднейшего произведения с мелизмами, с нюансами, — перечислял Николай.

На этой тираде Басков не остановился, и, когда один из экспертов попытался защититься и сказать, что это его мнение, на которое он имеет право, Николай назвал его непрофессионалом. После длительных споров всё могло и закончиться: количество баллов Ксении оказалось недостаточным, чтобы удержаться в тройке лидеров выпуска, и она выбыла.

Однако в последний момент всё переигралось: троих лидеров автоматически отправили в финал. В заключительный батл за за еще одно место отправили Ксению и Надежду Самкову из Краснодара, которая по баллам шла за ней. Ксения одержала победу.

Зрители оказались совсем не рады такому повороту событий. По их мнению, победа Ксении была нечестной и больше места в финале заслуживала Надежда с ее сильным академическим голосом.

Источник:

«Ну-ка, все вместе!» / Vk.com

— Коробкову притянули за уши. Безобразие! Надежда была намного лучше, — написала в группе шоу во «ВКонтакте» Марина Белова.

— Такое ощущение, что батл устроили для того, чтобы вернуть Коробкову. Сразу было понятно, что пройдет она, а не Надежда. Позор!!! — недовольна Надежда Сокол.

— Смотрю «Ну-ка, все вместе!» с первого сезона. Но вот больше всех, кого бы не хотела увидеть в финале, это Ксению Коробкову. Очень неприятная, хотя и суперпрофи, — поделилась своим мнением Елена Писковец.

— Исполнение Коробковой не понравилось вообще. Как начала «пёо-о-о-о-опл» — это ужасно. Слушать дальше было неинтересно и неприятно. Ломают копья за нее совершенно незаслуженно. В отборочных, кстати, тоже было неинтересно, — осталась разочарована Татьяна Ильинская.

Досталось от зрителей и Николаю Баскову, который отстаивал перед членами жюри выступление Ксении. Поклонники шоу посчитали, что ведущий перегнул палку, когда давил на трех экспертов, которые не встали, и пытался доказать, что Ксения — любимица у зрителей.

— Николай Басков! Зрители, которые смотрят на Коробкову, все в ахере! Она начала просто ужасно, а потом опять орала, если она еще и победит, то точно перестану смотреть, — возмущена Ольга Петухова.

— Баскову извиниться не мешало бы, — написал один из зрителей.

— Крик без души. Техника, голос, а души нет. Спасибо тем троим, кто не встал. Басков был неоправданно груб. И не надо говорить за зрителей, — недовольны поведением ведущего в комментариях.

Кто, на ваш взгляд, должен был четвертым пройти в финал?

Ксения, зря ее ругают
Без всяких сомнений, Надежда
Ни та ни другая, должно быть два финалиста в выпуске
Они обе достойны финала, я бы убрал кого-то другого
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Ну-ка, все вместе Шоу Телевидение Николай Басков Сергей Лазарев
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
39 минут
Не все решения жюри однозначны.
Гость
39 минут
Басков умеет быть убеждённым, но не всегда прав.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление