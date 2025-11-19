«Если она победит, перестану смотреть»: зрители шоу «Ну-ка, все вместе!» недовольны выбором финалистки

Некоторые поклонники проекта посчитали нечестным то, что Ксения знакома с частью экспертов сотни Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

В пятницу, 21 ноября, пройдет второй полуфинал седьмого сезона на шоу «Ну-ка, все вместе!». Сотня экспертов, в число которой войдет приглашенная звезда Александр Панайотов, отберет последних лидеров сезона. Однако зрители еще не отошли от предыдущего выпуска, когда сразу четырех участников вместо двух отправили в финал. И если раньше поддержке жюри фанаты радовались, то теперь сочли, что больше не значит лучше. Яблоком раздора стало выступление Ксении Коробковой. К большому разочарованию Лазарева и Баскова, оно собрало только 97 баллов. На трех экспертов, которые не поддержали номер, лидер сотни и ведущий набросились с претензиями.

— Девочки, вы ищете каких-то блох на костылях. Prince так не спел, как спела Ксения. О чём вы говорите? Вы встаете на тех, которые набирают 50–60 голосов, и вам нравится. А здесь потрясающее, невероятное исполнение труднейшего произведения с мелизмами, с нюансами, — перечислял Николай. На этой тираде Басков не остановился, и, когда один из экспертов попытался защититься и сказать, что это его мнение, на которое он имеет право, Николай назвал его непрофессионалом. После длительных споров всё могло и закончиться: количество баллов Ксении оказалось недостаточным, чтобы удержаться в тройке лидеров выпуска, и она выбыла. Однако в последний момент всё переигралось: троих лидеров автоматически отправили в финал. В заключительный батл за за еще одно место отправили Ксению и Надежду Самкову из Краснодара, которая по баллам шла за ней. Ксения одержала победу. Зрители оказались совсем не рады такому повороту событий. По их мнению, победа Ксении была нечестной и больше места в финале заслуживала Надежда с ее сильным академическим голосом.

— Коробкову притянули за уши. Безобразие! Надежда была намного лучше, — написала в группе шоу во «ВКонтакте» Марина Белова. — Такое ощущение, что батл устроили для того, чтобы вернуть Коробкову. Сразу было понятно, что пройдет она, а не Надежда. Позор!!! — недовольна Надежда Сокол. — Смотрю «Ну-ка, все вместе!» с первого сезона. Но вот больше всех, кого бы не хотела увидеть в финале, это Ксению Коробкову. Очень неприятная, хотя и суперпрофи, — поделилась своим мнением Елена Писковец. — Исполнение Коробковой не понравилось вообще. Как начала «пёо-о-о-о-опл» — это ужасно. Слушать дальше было неинтересно и неприятно. Ломают копья за нее совершенно незаслуженно. В отборочных, кстати, тоже было неинтересно, — осталась разочарована Татьяна Ильинская. Досталось от зрителей и Николаю Баскову, который отстаивал перед членами жюри выступление Ксении. Поклонники шоу посчитали, что ведущий перегнул палку, когда давил на трех экспертов, которые не встали, и пытался доказать, что Ксения — любимица у зрителей. — Николай Басков! Зрители, которые смотрят на Коробкову, все в ахере! Она начала просто ужасно, а потом опять орала, если она еще и победит, то точно перестану смотреть, — возмущена Ольга Петухова. — Баскову извиниться не мешало бы, — написал один из зрителей. — Крик без души. Техника, голос, а души нет. Спасибо тем троим, кто не встал. Басков был неоправданно груб. И не надо говорить за зрителей, — недовольны поведением ведущего в комментариях.