«Просто оцепенела»: 12-летняя ярославна стала звездой соцсетей после концерта Егора Крида. Видео

12-летняя школьница из Ярославля зажгла с Егором Кридом на одной сцене. Всё случилось на концерте рэпера, который прошел 10 ноября в «Арене-2000». Звездочкой вечера стала шестиклассница Ксюша Поправко. В беседе с 76.RU девочка рассказала о том, как исполнилась ее мечта.

Пришла на концерт за пять часов до начала

Ксюша учится в шестом классе; в свободное от уроков время танцует хип-хоп — состоит в коллективе. О Егоре Криде узнала три года назад через соцсети после короткого видео с его песнями.

«Я сначала послушала „Сердцеедку“, мне понравилось, подписалась на Егора в соцсетях, так и начала следить за ним», — рассказала Ксюша.

Билеты на концерт кумира ей подарили родители. Готовиться к заветному вечеру Ксюша начала за месяц. На выступление кумира она решила идти не с пустыми руками. В качестве подарка девочка оформила гигантский плакат с фотографиями артиста. Для этого она заказала на маркетплейсе изображения Егора и три вечера занималась оформлением.

Биография Егора Крида Узнать Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) — российский певец и рэпер, родился в Пензе. Ему 31 год. В подростковом возрасте Егор записывал каверы и собственные песни, публикуя их в интернете. Первую широкую известность ему принес трек «Любовь в Сети», ставший вирусным. В 2012 году он подписал контракт с лейблом Black Star, где выступал под именем KReeD. Так началась его профессиональная музыкальная карьера. Среди наиболее известных песен — «Самая-самая», «Невеста», «Сердцеедка», «Будильник», а также дуэт с Филиппом Киркоровым «Цвет настроения черный». Нередко Егор оказывается в центре звездных скандалов. В начале сентября 2025 года в Сети разгорелось обсуждение после его концерта на стадионе «Лужники» в Москве. Глава Лиги безопасного интернета, ярославна Екатерина Мизулина пригрозила уголовным делом из-за откровенных танцев на сцене. По ее словам, концерт не соответствовал маркировке «12+». Тем не менее осенью рэпер отправился в большой концертный тур по стране. Во многих городах артист собрал полные залы.

На выступление школьница отправилась вместе с подругами. Девочки мечтали стоять прямо у сцены, поэтому были у «Арены-2000» за пять часов до начала.

«Когда мы пришли, там уже была огромная очередь. В „Арену“ нас не впускали, и мы всё это время стояли на улице. Немного замерзли, но очень ждали концерт, разговаривали и развлекали друг друга. Поочередно ходили за едой на ближайший фудкорт, чтобы не пропускать очередь», — поделилась Ксюша.

Спустя длительные часы ожидания компании всё же удалось пробиться в первый ряд.

«Мы стояли прямо у сцены справа. Когда перед выходом Егора на экране начали показывать фильм, я уже начала плакать. Была в шоке от масштаба происходящего. Когда Крид вышел и начал петь первую песню, я так громко подпевала, что после первого трека у меня охрип голос и весь макияж потек», — рассказала она.

Особая традиция Егора Крида

На концерте Ксюша старалась не отвлекаться на телефон и съемку видео, наслаждалась долгожданным выступлением.

«У меня текли слезы, я вся была на эмоциях: пою, кричу, радуюсь. Смотрю — на первых рядах фан-зоны все сидят в телефонах и поют без эмоций. Я ни разу не достала телефон, потому что для меня были важнее эмоции, чем видео», — отметила поклонница.

Вовлеченность Ксюши привлекла внимание команды артиста. Дело в том, что у Егора Крида есть традиция: на каждом концерте он вместе с поклонницей из зала поет песню «Папина дочка». Так юную ярославну пригласили на сцену.

«Охранник весь концерт внимательно наблюдал за мной, я краем глаза это замечала. В какой-то момент к нему подошла менеджер Крида Маша. Он что-то ей сказал, и Маша пришла за мной. Меня отвели за сцену, надели наушник и дали микрофон. Потом объявили песню „Папина дочка“, и я вышла на сцену», — поделилась Ксюша.

Я знала песню «Папина дочка» наизусть, но настолько растерялась, что просто оцепенела от эмоций. Так засмотрелась на Егора, что половину песни даже не пела, просто стояла и думала, что это всё происходит во сне. Ксения Поправко ярославна, спевшая с Егором Кридом

После песни певец подарил девочке корону и большой букет белых роз, а также крепко обнял поклонницу.

«Когда я вернулась в фан-зону к подругам, ко мне стали подходить разные девочки, фотографировались со мной. Я по одной розе каждой раздала, чтобы им не было грустно, что выбрали не их, — поделилась Ксюша. — Даже сейчас не могу понять, почему на меня обрушилась популярность, я просто спела песню».

Какой Егор Крид в жизни

Встреча с кумиром была для Ксюши волнительной.

«Когда я увидела его на сцене, он показался таким же, как на экранах. Во время песни я внимательнее разглядела, какой он худой. И глаза у него очень красивые», — поделилась школьница.

Многие фанаты Егора Крида выложили видео с концерта в соцсетях. Отрывок песни с фанаткой также опубликовали местные паблики и блогеры.

