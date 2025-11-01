НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

сев.

 756мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,98
EUR 93,39
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
В поезде Ярославль — Москва выбило стекла
Прогноз погоды на ноябрь
Задержка поезда
«Умные решения» в недвижимости
Изменят маршруты автобусов
Афиша на выходные
Сколько беспилотников сбили
Развлечения Тест Если вы не жили в СССР, то не ответите и на 2 из 11: самый ностальгический тест

Если вы не жили в СССР, то не ответите и на 2 из 11: самый ностальгический тест

Проверьте, как хорошо вы знакомы с советским бытом и историей

42
А вы видели эти тележки с мороженым своими глазами? Тогда у вас чуть больше шансов справиться с нашим тестом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUА вы видели эти тележки с мороженым своими глазами? Тогда у вас чуть больше шансов справиться с нашим тестом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

А вы видели эти тележки с мороженым своими глазами? Тогда у вас чуть больше шансов справиться с нашим тестом

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

За привычной советской повседневностью порой скрывается целый мир с особыми традициями. Слова, предметы обихода и способы решения бытовых задач составляли тот уникальный культурный код, который был понятен каждому жителю СССР. Пройдите этот ностальгический тест, чтобы окунуться в прошлое и оценить, насколько хорошо вы знакомы с теми временами.

ТЕСТПройден 5 раз
1 / 11

Какая связь между лампочкой и дырявыми носками?

  • Штопка вещей

  • Грелка для рук

  • Создание направленного света

  • Проявка фотопленки

2 / 11

Зачем в тетрадки вкладывали тонкий лист бумаги?

  • Как закладку

  • Для черновиков

  • Для промокания чернил

  • Чтобы писать карандашом

3 / 11

Что значит «перелицевать пальто»?

  • Вывернуть наизнанку и надеть

  • Перешить, вывернув ткань

  • Обновить фасон и покрой

  • Поменять подкладку и воротник

4 / 11

Как назывались ленты с горючей смесью, которые дети чиркали монеткой?

  • Искровые хлопушки

  • Пистоны

  • Капсюли

  • Патрон-таблетки

5 / 11

Что называли в СССР «колбасными поездами»?

  • Пригородные электрички

  • Очень длинные железнодорожные составы

  • Поезда на очень дальние расстояния

  • Спецпоезда в Москву или крупные города

6 / 11

Сколько памятных монет номиналом 1 рубль выпустили в СССР в оборот к Олимпиаде 1980 года?

  • Одну

  • Две

  • Четыре

  • Шесть

7 / 11

Какое бытовое устройство в СССР получило название «Шмель»?

  • Фен

  • Пылесос

  • Плойка для волос

  • Утюг

8 / 11

Какой размер был у налога на бездетность?

  • 6%

  • 10%

  • 13%

  • 18%

9 / 11

Что означало понятие «штурмовщина»?

  • Интенсивная работа

  • Очереди в магазин

  • Приобретение дефицитных товаров

  • Поступление в вуз на дефицитную специальность

10 / 11

Для какого футболиста написали песню «Виват, король»?

  • Лев Яшин

  • Анатолий Демьяненко

  • Олег Блохин

  • Игорь Численко

11 / 11

Какая популярная программа в СССР изначально называлась «Телевизионное кафе»?

  • «Кинопанорама»

  • «АБВГДейка»

  • «Что? Где? Когда?»

  • «Голубой огонек»

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
СССР Ностальгия Быт Прошлое
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
5 минут
- интересно, сколько вопросов связано с едой и сколько с культурой.
Гость
3 минуты
- тест не учитывает разнообразие жизни в СССР, всё так упрощено.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление