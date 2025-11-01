Если вы не жили в СССР, то не ответите и на 2 из 11: самый ностальгический тест

За привычной советской повседневностью порой скрывается целый мир с особыми традициями. Слова, предметы обихода и способы решения бытовых задач составляли тот уникальный культурный код, который был понятен каждому жителю СССР. Пройдите этот ностальгический тест, чтобы окунуться в прошлое и оценить, насколько хорошо вы знакомы с теми временами.
Какая связь между лампочкой и дырявыми носками?
Штопка вещей
Грелка для рук
Создание направленного света
Проявка фотопленки
Зачем в тетрадки вкладывали тонкий лист бумаги?
Как закладку
Для черновиков
Для промокания чернил
Чтобы писать карандашом
Что значит «перелицевать пальто»?
Вывернуть наизнанку и надеть
Перешить, вывернув ткань
Обновить фасон и покрой
Поменять подкладку и воротник
Как назывались ленты с горючей смесью, которые дети чиркали монеткой?
Искровые хлопушки
Пистоны
Капсюли
Патрон-таблетки
Что называли в СССР «колбасными поездами»?
Пригородные электрички
Очень длинные железнодорожные составы
Поезда на очень дальние расстояния
Спецпоезда в Москву или крупные города
Сколько памятных монет номиналом 1 рубль выпустили в СССР в оборот к Олимпиаде 1980 года?
Одну
Две
Четыре
Шесть
Какое бытовое устройство в СССР получило название «Шмель»?
Фен
Пылесос
Плойка для волос
Утюг
Какой размер был у налога на бездетность?
6%
10%
13%
18%
Что означало понятие «штурмовщина»?
Интенсивная работа
Очереди в магазин
Приобретение дефицитных товаров
Поступление в вуз на дефицитную специальность
Для какого футболиста написали песню «Виват, король»?
Лев Яшин
Анатолий Демьяненко
Олег Блохин
Игорь Численко
Какая популярная программа в СССР изначально называлась «Телевизионное кафе»?
«Кинопанорама»
«АБВГДейка»
«Что? Где? Когда?»
«Голубой огонек»