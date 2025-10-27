«Посмотрим, насколько справился»: звезда «Подслушано в Рыбинске» снялся в сериале в Турции

Актер Михаил Кремер исполнил главную роль в российско-турецком сериале Источник: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Звезда сериала «Подслушано в Рыбинске» (18+) Михаил Кремер исполнил главную роль в сериале «Близкое счастье» (16+) — совместном проекте России и Турции. Действие мелодрамы разворачивается в Стамбуле.

Для съемок в новом проекте 34-летнему актеру пришлось выучить турецкий. В интервью нашим коллегам из VLADIVOSTOK1.RU Михаил рассказал об изнанке съемок в Турции.

«У меня всё плавно: начинаю играть побольше, расширяя объем ролей. Но, например, „Подслушано в Рыбинске“ хорошо выстрелило. А вот героя-любовника, как в „Близком счастье“, повторюсь, у меня еще не было. Это вызов, очень интересный. Посмотрим, насколько я справился — всё равно решает зритель», — признался актер.

Михаил Кремер родился 12 апреля 1991 года в городе Владивостоке. В 2016 году окончил актерское отделение режиссерского факультета ГИТИСа (мастерская Леонида Хейфеца). С 2016 года — актер театра Маяковского. В его фильмографии — 72 проектах, в частности массовому зрителю он известен по роли оперативника Баяна из сериала «Подслушано в Рыбинске», снятого в Ярославской области. Михаил также снимался в фильмах «Снегирь» (18+) и «Право выбора» (16+).

О чем сериал «Близкое счастье»

Партнершей Михаила стала 25-летняя Алина Воскресенская Источник: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Главный герой — российский бизнесмен Руслан, который после смерти жены посвятил свою жизнь воспитанию сына и развитию собственного проекта — торгового центра «Близкое счастье» в Анталье.

«Однажды в его магазин приходит русская девушка Нина, которая отчаянно нуждается в работе. Руслан берёт её к себе и вскоре понимает, что Нина чрезвычайно талантлива: её предложения идут на пользу бизнесу. Со временем деловые отношения между героями перерастают в романтические, но обстоятельства играют против них», — указано в описании сериала.

Режиссёр — Павел Дроздов («Ростов» (18+), «Смотритель маяка» (18+)), сценарий написали Елена Исаева («Постучись в мою дверь в Москве» (16+)) и Ольга Михайлова («Куприн. Яма» (16+)), вдохновившись романом Эмиля Золя «Дамское счастье» (16+). Премьера сериала состоится 1 ноября в онлайн-кинотеатре KION. Съемки проходили в Турции. Производство проекта — совместная работа KION, LOOKFILM и турецкой киностудии BRAVO.

«Турки смотрели, не понимая, что делать»

Съемки проходили совместно с турецкими актерами Источник: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

По словам актера, при прочтении сценария его подкупил жанр сериала. Ранее опыта героя-любовника у него не было, поскольку в основном Михаил снимался в чем-то комедийном. Для съемок пришлось выучить турецкий и подтянуть английский языки.

«Английский я немного знал, а турецкий пришлось учить прямо на съемках, чтобы общаться с коллегами по площадке. Турецкий давался сложно, потому что я никогда им не занимался, знал только минимум вроде merhaba (в переводе с турецкого „здравствуйте“. — Прим. Ред.). Заучивал фразы на слух — не грамматику, а звуки», — признался Михаил.

Процентов 70–80 сцен нужно было играть на турецком. Иногда, когда не успевал выучить текст, говорил что-то на тарабарском — и турки смотрели, не понимая, что делать. Было весело. Они подыгрывали, соглашались. Михаил Кремер актер

Вместе с российскими актерами в сериале снялись турецкие звёзды Ферхат Йылмаз («Запретный плод» (16+)), Янкы Айхан («Идеальное совпадение» (18+)), Огузхан Чеми («Моя левая половинка» (18+)), Мирай Акай («Дочери Гюнеш» (16+)) и другие.

Трудности перевода отразились на работе с первого дня.

«Самая смешная сцена была в первую смену, когда я должен был говорить по-турецки с актером Мехметом Полатом, он очень известный в Турции. Там были гигантские монологи, и я не справился, стал говорить на тарабарском, просто показывая руками. Он подозвал ассистентку и спросил: „Мы что, комедию снимаем?“. Мне было ужасно неловко, но потом мы подружились, отлично работали», — признался Михаил.

При этом съемки за границей ежедневно заряжали актера.

«Каждый день был ярким впечатлением, ведь съемки шли в Турции, в Стамбуле. Проезжаешь мимо гор, пейзажей — всё другое. Чувствуешь, что ты за границей, и это придает сил», — добавил актер.