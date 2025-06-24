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Развлечения Обзор Где снимали самый дорогой турецкий сериал: гуляем по живым декорациям «Далекого города»

Где снимали самый дорогой турецкий сериал: гуляем по живым декорациям «Далекого города»

После выхода сериала количество туристов в Мардине выросло на четверть

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2 комментария
Актеры&nbsp;едва скрывали счастье, снимаясь в «Далеком городе» | Источник: ozanakbaba / (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Актеры&nbsp;едва скрывали счастье, снимаясь в «Далеком городе» | Источник: ozanakbaba / (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актеры едва скрывали счастье, снимаясь в «Далеком городе»

Источник:

ozanakbaba / (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сериал «Далекий город» (16+) не похож на многие турецкие мыльные оперы, что во многом стало залогом его невероятного успеха. С первых серий зрители влюбились не только в героев и сюжет, но и в локации, где разворачиваются события сериала. Узкие аутентичные улочки, резные каменные дома, пейзажи и закаты, от которых захватывает дух, — всё это не бутафория, а реальные места в Турции. Рассказываем и показываем, где именно снимали один из самых атмосферных сериалов последнего времени.

О чем сериал «Далекий город»

Сериал начинается с того, что главная героиня, Алья Албора, после смерти мужа приезжает из Канады в турецкий город Мардин вместе с пятилетним сыном. Вдова собирается исполнить последнюю волю покойного — похоронить его в родной земле и вернуться за границу. Но эта поездка становится для нее настоящим испытанием и круто меняет жизнь, ведь семья женщины слишком сильна, чтобы позволить ей просто уехать обратно.

Вдове предстоит столкнуться с суровыми реалиями Мардина и мрачным прошлым семьи Албора. Брат ее покойного мужа не остается равнодушным к ее страданиям, однако не позволяет увезти ребенка и втягивает Алью в противостояние.

Что за регион Мардин

Место действия сериала — провинция Мардин на юго-востоке Турции, которая получила название по главному городу, недалеко от сирийской границы. Это суровая горная местность. В целом по региону преобладает континентальный климат: зимы здесь холодные, весной бушуют песчаные бури из пустыни, а летом становится жарко и засушливо.

Название сериал получил не случайно: провинция Мардин находится действительно далеко, в 1500 километрах от Стамбула. А от аэропорта Мардина, куда прибывает главная героиня сериала, до особняка Албора добираться еще больше сотни километров по горным дорогам. Это та самая Турция, о которой большинство россиян даже не догадывается. Старинные улочки, сотни достопримечательностей и местная культура с яркими обычаями и традициями делают его настоящей находкой для любителей нестандартных маршрутов.

Локации «Далекого города»&nbsp;— это далеко не курортная Турция | Источник: ozanakbaba / (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Локации «Далекого города»&nbsp;— это далеко не курортная Турция | Источник: ozanakbaba / (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Локации «Далекого города» — это далеко не курортная Турция

Источник:

ozanakbaba / (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на богатый потенциал для культурного и религиозного туризма, этот регион пока не стал местом притяжения путешественников. Однако он вдохновил создателей сериала и отозвался исполнителю главной роли Озану Акбабе.

Актер признался, что архитектура, природа и люди Мардина произвели на него глубокое впечатление. Особенно его поразили рассветы и закаты, создающие поистине завораживающие пейзажи.

— Солнце — это очень важный символ для Мардина. Оно прекрасно и в момент восхода, и в момент заката. Кажется, у солнца здесь есть душа. Это меня очень тронуло, — поделился актер в разговоре с журналистом Фатихом Алтайлы.

Акбаба назвал Мардин одной из самых уникальных провинций Турции и всего юго-восточного региона благодаря его природе, культурному богатству и исторической атмосфере. Он искренне признался, что по-настоящему полюбил Мардин и даже решил перевезти сюда на время съемок свою семью — жену и маленького сына. Актер подчеркнул, что Мардин — это не просто место для краткого визита.

— Я перевезу сюда и свою семью. Здесь нужно пожить хотя бы какое-то время. Я хочу, чтобы мой ребенок рос вместе с мардинскими детьми. Переплетение культур, когда ты впитываешь всё незаметно, — вот настоящее образование. Это своего рода жизненная школа, как армия, — сказал Акбаба.

Атмосферные «Мардинские дневники» Озана Акбабы

Источник:

ozanakbaba / (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мардин — один из самых этнически разнообразных регионов Турции. Здесь проживают курды, христиане-сирийцы, арабы, турки, езиды и армяне. С середины ХХ века жители сельских территорий стали мигрировать в крупные города — центр провинции, город Мардин и в соседние Диярбакыр и Шанлыурфу, а также Анталью, Анкару, и Стамбул. Основными причинами стали экономические трудности и начавшаяся в 1990-х годах террористическая активность. Эту напряженность можно заметить начиная с первой серии «Далекого города», в те моменты, где показаны сцены с полицейскими патрулями, усиленной проверкой и идут разговоры о безопасности, когда главная героиня только едет в особняк Албора.

Где находится особняк Албора

Создатели проекта сделали ставку на аутентичность, и Мардин с его атмосферой оказался идеальной съемочной площадкой. Старинные каменные дома, узкие улочки и пастельные тона юго-восточной Анатолии придают каждой сцене особое настроение. Отсюда визуальный шик, за который зрители полюбили сериал. Некоторые эпизоды снимались в Стамбуле, но центр действия, культурный и визуальный акцент — именно на Мардине и Нарлы.

Главное архитектурное украшение сериала — особняк Албора, роскошный каменный дом, вызывающий восхищение с первых кадров. Он настолько величественен, что затмевает всё вокруг, и неудивительно, что зрители стали интересоваться его реальной историей.

Жилье семьи Албора, которое так часто появляется в кадре, — не декорация, а настоящая историческая постройка. Это один из лучших примеров ассирийской архитектуры и каменной резьбы, характерной для юго-востока Турции. Огромный дом расположен в живописной деревне Нарлы, где, по актуальным данным, проживают меньше 400 человек — в основном сирийцы и курды.

Поклонникам «Далекого города» очень хорошо знаком этот вид, не правда ли? | Источник: «Далекий город», студия Ay Yapım и AyNA Yapım, реж. Ахмет Каткысыз, Эмре Айбек, Йылдыз Ашанбоа Ташбаши, 2024 годПоклонникам «Далекого города» очень хорошо знаком этот вид, не правда ли? | Источник: «Далекий город», студия Ay Yapım и AyNA Yapım, реж. Ахмет Каткысыз, Эмре Айбек, Йылдыз Ашанбоа Ташбаши, 2024 год

Поклонникам «Далекого города» очень хорошо знаком этот вид, не правда ли?

Источник:

«Далекий город», студия Ay Yapım и AyNA Yapım, реж. Ахмет Каткысыз, Эмре Айбек, Йылдыз Ашанбоа Ташбаши, 2024 год

Дом принадлежит уроженцу этих мест Искендеру Дебассо, известному как «дядя — социальный работник». Он родился в 1949 году в деревне Нарлы, но в раннем возрасте переехал с семьей в Стамбул, где окончил престижный Роберт-колледж, а позже — в Швецию, где получил профессию соционома — специалиста в сфере социальной помощи. Однако его всё время тянуло на родину, в Турцию, и спустя 34 года после переезда Дебассо вернулся в родную деревню. Там на месте унаследованной от предков 2000-летней пещеры построил трехэтажный особняк в ассирийском стиле.

В особняке, который стал местом действия сериала, 30 комнат, 6 ванных и 3 кухни. Под зданием остались древние пещеры, колодец, винодельня и помещение для скота, выдолбленное в известняке. Строительство этого дома обошлось Дебассо в 750 тысяч долларов, и сегодня здание воспринимается не только как частная собственность, но и как музей и архитектурный памятник Мардина.

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
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Комментарии
2
Гость
6 часов
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