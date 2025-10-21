«Я очень сочувствую зятю»: как живет дочь юмориста Геннадия Хазанова

Алиса — единственная и горячо любимая дочь Геннадия Хазанова. Но чего ей стоила эта отцовская любовь? Источник: Вадим Тараканов / ТАСС

В последнее время имя Геннадия Хазанова всё чаще появляется в новостной ленте. Поводом стала большая распродажа недвижимости — говорят, что юморист пустил с молотка имущество приблизительно на 706 миллионов рублей. Все уже стали обсуждать, что юморист собирается провести остаток жизни за границей. Сам он утверждает, что никуда не собирается — на родине у него Московский государственный театр эстрады, которым он руководит, а главное — зрители.

В то же время за границей у Геннадия Хазанова живет дочь Алиса. По некоторым данным, именно ей народный артист РСФСР и его супруга собираются отправить вырученные с продажи имущества деньги. Но чего мы не знаем о наследнице Геннадия Викторовича и ее отношениях с отцом?

«Я работаю с пяти лет»

Одним февральским днем в семье Геннадия Хазанова и его жены, искусствоведа Златы Эльбаум, родилась девочка, которую назвали Алиса. Отец сразу же влюбился в малютку и не захотел делить эту любовь больше ни с кем другим.

— У меня не возникало желания иметь еще детей — было очень страшно отрывать от Алисы нежные чувства. А как еще сказать? Не было возможности? Но это неправда! Мне казалось, что надо сосредоточиться на имеющейся дочери, — позже признавался артист.

Воспитываясь в творческой семье, Алиса с ранних лет знала, что ее путь будет связан со сценой, но как именно, она определилась в 5 лет.

— У меня с 5 лет в голове была программа, что я балетом хочу заниматься, — поделилась Алиса.

Источник: alisakhazanova / Instagram.com

Родители поддержали ее детскую мечту. Однако маленькая Хазанова быстро поняла, что за легко порхающими на сцене танцовщицами стоит огромный труд и постоянное упорство.

— Я работаю с 5 лет и не работать не могу, — серьезно заявляет она.

Параллельно с общеобразовательной школой она посещала балетную студию, а затем поступила в Московское хореографическое училище, которое окончила с красным дипломом.

В 1993 году, во время учебы, обаятельная брюнетка с известной фамилией приглянулась Дмитрию Сидорову, сыну тогдашнего министра культуры Евгения Сидорова. Влюбленные не стали медлить и, не успев как следует проверить свои чувства на прочность, пошли под венец.

Спешка оказалась напрасной. Брак был кратковременным и завершился разводом всего через несколько месяцев. Точную причину супруги не называли, но имя у нее было вполне конкретное — Александр Фадеев, которого позже узнают как певца Данко.

«Да кто ты такой? Полный ноль!»

После учебы Алису Хазанову пригласили работать в Большой театр. Родители не могли нарадоваться: их дочь танцует на той же сцене, что и звезды мировой величины. Однако им не давало покоя, что Алиса влюбилась в своего коллегу Александра Фадеева.

Он не был богатым и популярным, не отличался известной фамилией. Алису это не волновало, а ее родителей — очень даже. Отношения молодой пары были серьезными, но в какой-то момент разбились о жесткое неодобрение со стороны старших Хазановых.

— Помню, как-то к нам неожиданно зашла Злата Иосифовна. Алисы дома не было, а она, видимо, это знала. Тогда у нас и состоялся жесткий разговор. В конце она посмотрела на меня с презрением и отчеканила: «Да кто ты такой? Полный ноль!» — делился Александр Фадеев в интервью.

Источник: Певец ДАНКО / vk.com

Родители разлучили пару, отправив Алису в США. Александр был готов бороться до конца, он собрал последние деньги и улетел вслед за любимой. Однако даже такой напор не смог спасти их любовь. Хазановы отправили Алису из Америки в Израиль, куда Фадеев уже за ней не поехал. Через какое-то время девушка вернулась в Россию, но к тому моменту она уже устала идти против семьи и порвала с Александром.

Данко больше никогда не вмешивался в ее жизнь, только спустя годы, когда Алиса стала матерью, он посвятил ей хит «Твой малыш» со строками: «Мог бы на меня он быть похож, твой малыш».

«Отцу сложно принять тот кинематограф, к которому я имею отношение»

В 1999 году на семью Хазановых обрушилась новая проблема. Алиса, вопреки тому, что балеринам не рекомендуется кататься на лыжах, всё же поехала и повредила ногу. Из-за травмы колена она больше не могла выступать в Большом театре.

Как позже признавалась сама Алиса, решение далось ей несложно, ведь к тому моменту она уже и сама была не уверена, что хочет заниматься балетом.

— Она (травма. — Прим. ред.) возникла в тот момент, когда у меня появились сомнения в том, хочу ли я этим дальше заниматься. И травма случилась очень вовремя, избавив меня от мучительного выбора, — позже признавалась Алиса.

Источник: alisakhazanova / Instagram.com

Хазанова начала искать новые пути, где ей реализоваться. Сначала она преподавала современный танец и выступала в качестве хореографа. Однако вскоре осознала, что ей необходимо развиваться и в других сферах.

Хотя у Алисы и не было театрального образования, она подалась в актрисы. В 2005 году девушка дебютировала во французской короткометражке «Вдвоем». После этого снималась еще в нескольких малоизвестных широкому зрителю картинах. По словам Хазановой, отказ сниматься в популярном кино — ее осознанное решение.

— Я не нашла в себе сил согласиться играть в тех кассовых фильмах, сценарии которых мне присылали. Но я не настаиваю на том, что нужно сниматься исключительно в заумном авторском кино и больше нигде. В любом жанре существует качественный и некачественный продукт. Соглашаться на всё подряд и тупо зарабатывать деньги — это не для меня, — поделилась Хазанова.

Родители снова были недовольны выбором дочери. Они были не против того, что Алиса ушла работать в кино, но их совсем не устраивал репертуар.

— Отцу сложно принять тот кинематограф, к которому я имею отношение. Но это обычные поколенческие разногласия. У него, однако, нет претензий ко мне как к актрисе — он, кажется, вполне доволен мной. Но имеет полное право покритиковать, если ему что-то не нравится, — невозмутимо относилась к возражениям отца Алиса.

Источник: кадр из фильма «Сказка про темноту» (18+), реж. Николай Хомерики, кинокомпания «Коктебель», 2009 год

Этап съемок в кино совпал для Алисы с ее вторым браком — с швейцарским финансистом и предпринимателем Давидом Бауманом. Они познакомились в Париже, а в 1999 году поженились. Хазанова мечтала, чтобы у них как можно скорее появились дети, но всё оказалось не так просто.

— Ожидание затянулось на 4 сложных года. Я лежала в госпитале в Женеве, понимая, что врачи просто не знают, как мне помочь, — вспоминает Хазанова.

Лечение и потраченное время оказалось не напрасным. Бесплодие, которым пугали Алису, не подтвердилось, и в браке родились две дочери: Мина в 2003-м и Эва в 2007 году. Семья жила во Франции и производила впечатление идиллии, о которой стоит только мечтать. Однако ни появление малышей, ни идеальная картинка не смогли спасти пару от развода. В 2011 году Алиса и Давид Бауман расстались, и Алиса вернулась с дочерьми в Москву.

«Нужно самой придумать то, что интересно»

После возвращения в Москву Алиса недолго была одна. Вскоре в гостях у подруги она встретила юриста и предпринимателя Дмитрия Шохина. Сын экс-министра экономики Александра Шохина очень стеснялся попросить у Хазановой номер телефона и пошел на хитрость. В разговоре он спросил у нее, что за песня играет, и попросил прислать название сообщением.

Дмитрий был без ума от девушки, он нашел общий язык с ее детьми, а также поддерживал ее во всех начинаниях. В 2014 году он задумался о том, чтобы сделать ей предложение. 2 месяца он продумывал, чтобы всё было идеально, и в качестве локации выбрал театр. На один из спектаклей, где играет Алиса, он собрал полный зал друзей и знакомых и после постановки вышел на сцену, чтобы признаться в своих чувствах.

Источник: alisakhazanova / Instagram.com

— Митя вышел на сцену торжественный — во фраке. Когда я поняла, что происходит, то подумала: главное — не разрыдаться. Я никогда не забуду, как он встал на колено и протянул кольцо, — не могла поверить Алиса.

В 2015 году пара сыграла свадьбу. По словам Дмитрия, он быстро нашел общий язык с Геннадием Хазановым, а тот в свою очередь предупреждал, что с его дочерью будет непросто.

— Я очень сочувствую зятю, потому что актрисы не созданы для семейной жизни, — говорил артист.

Однако только актрисой Алиса была недолго. Интересных предложений от режиссеров на Хазанову не сыпалось, и она снова решила сменить профессию.

— Мне хотелось рассказать историю и иметь над ней контроль. Раз не предлагают то, что нравится, нужно самой придумать то, что интересно, — объясняла Алиса.

Источник: alisakhazanova / Instagram.com

Хазанова начала ставить авторские спектакли, режиссировать собственные фильмы и нередко участвовать в них сама. Именно после одной из постановок Геннадий Хазанов наконец принял то, чем она занимается.

— Когда дочь танцевала в Большом, у нее за спиной была махина огромного театра, а сегодня она показала моноспектакль, абсолютно самостоятельную работу. Я горжусь Алисой. Скажу честно: Злата всегда больше, чем я, верила в творческий, актерский потенциал дочери. Но после такого спектакля мой отцовский скептицизм выдавлен окончательно, до капельки — как зубная паста из тюбика, — сдался Хазанов.

Источник: alisakhazanova / Instagram.com

Алиса всё больше верила в свои профессиональные достижения, но ее отношения с Дмитрием становились всё слабее. В 2023 году они развелись. Говорили, что причиной стала новая пассия Шохина, ради которой он уехал в Лондон. Сама Хазанова никак не комментировала разрыв.