Этим трем знакам зодиака не поздоровится в конце октября. Вы тоже попали в список?

Кому-то в этом месяце вселенная подкинет немало сюрпризов, и вряд ли они будут приятными Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Половина осени позади, и многим так и хочется расслабиться. Но для некоторых знаков зодиака это станет роковой ошибкой. В конце октября одним придется проявить все свои таланты и навыки, а другим — держать ухо востро и молниеносно реагировать на любые события. Астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова объясняет, что астрологическое напряжение затронет многих, но есть несколько «счастливчиков», которых будет раскачивать особенно заметно. Кто же вошел в эту компанию и какие сферы их жизни пошатнутся?

Рыбы

Представителям водной стихии в октябре достанется сильнее всего. Конец месяца будет максимально насыщен эмоциями, поэтому вас будет раскачивать как маятник. С одной стороны, будет накатывать сильная апатия, с другой — всплеск творческих сил и энергии, когда хочется свернуть горы.

Главный совет — быть предельно аккуратными как в своих действиях, так и с людьми, которые встречаются на вашем пути или пытаются помочь. Чужие слова могут сильно повлиять на вас, но постарайтесь не принимать их близко к сердцу — облегчите себе жизнь.

А еще вторая половина октября для вас — время отстаивать личные границы. Не давайте недругам даже малейшего шанса сбить вас с истинного пути. А если почувствовали первые неприятные вибрации, то лучше перенаправить фокус внимания на творчество и отдых.

Телец

Вы занимаете второе место в рейтинге тех, кому небесная канцелярия в октябре щедро подсыпет испытаний, и неспроста. Ваше эго даст о себе знать с присущими вам упрямством и прямолинейностью, поэтому тема всеобщего признания выходит для вас сейчас на первый план. Плохая новость: у вас крайне высокая вероятность наломать дров, так как резкие высказывания или недостаток внимания может подействовать на вас как красная тряпка и вывести из равновесия.

А еще в конце октября у вас проснется желание всех всему учить. В очередном приступе всезнайства остановитесь на минуту и выдохните: тот, кому ваши навыки действительно нужны, сам обратится за советом. Лучше направьте вашу энергию и настойчивость в нужное русло, например напишите статью в научный журнал, выступите на конференции или хотя бы проведите мастер-класс онлайн.

В самом конце месяца Тельцам нужно всеми силами избегать конфликтов, мест большого скопления народа и людей, которые агрессивно доказывают свою точку зрения. Возможно, донести информацию или важную мысль вам будет непросто, но если удастся сохранить спокойствие, то всё получится легко.

Лев

Вы занимаете третье место среди тех, кому в октябре придется испить чашу несчастий. В конце месяца вам нужно будет решить затянувшиеся финансовые вопросы или экстренно отдать старый долг. А еще вам придется проявлять гибкость в некоторых случаях, хотя вам это почти не свойственно. Что ж, никто не обещал, что будет легко.

Также в этот период не выясняйте ни с кем отношения из-за денег, не вкладываетесь в крупные проекты, не давайте в долг. Если вы чувствуете напряжение, самый верный способ справиться с ним — пересмотреть свои поступки: возможно, вы действуете под чьим-то влиянием.

Тема денег для Львов заиграет новыми гранями в последних числах октября. Вы, конечно, любите перемены и пробовать что-то новенькое, но обычно к финансам это не относится. Самый конец месяца подтолкнет вас к экспериментам и обновлению бизнес-стратегии, ведь он как нельзя лучше подходит для этого.