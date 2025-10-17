НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, дождь

ощущается как +5

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Репортаж с концерта «Зверей»
На Соколе сдали новый дом
Запустят новый троллейбус
«Умные решения» в недвижимости
Запретят парковку в центре
Выпадет снег
Пострадали в ДТП с автобусом
Что бы сделали ярославцы на месте мэра
Появилась голубая разметка
Пожар в многоэтажке
Развлечения Обзор Этим трем знакам зодиака не поздоровится в конце октября. Вы тоже попали в список?

Этим трем знакам зодиака не поздоровится в конце октября. Вы тоже попали в список?

Рассказываем, кому и где стоит быть осторожными

35
Кому-то в этом месяце вселенная подкинет немало сюрпризов, и вряд ли они будут приятными | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUКому-то в этом месяце вселенная подкинет немало сюрпризов, и вряд ли они будут приятными | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Кому-то в этом месяце вселенная подкинет немало сюрпризов, и вряд ли они будут приятными

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Половина осени позади, и многим так и хочется расслабиться. Но для некоторых знаков зодиака это станет роковой ошибкой. В конце октября одним придется проявить все свои таланты и навыки, а другим — держать ухо востро и молниеносно реагировать на любые события. Астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова объясняет, что астрологическое напряжение затронет многих, но есть несколько «счастливчиков», которых будет раскачивать особенно заметно. Кто же вошел в эту компанию и какие сферы их жизни пошатнутся?

Рыбы

Представителям водной стихии в октябре достанется сильнее всего. Конец месяца будет максимально насыщен эмоциями, поэтому вас будет раскачивать как маятник. С одной стороны, будет накатывать сильная апатия, с другой — всплеск творческих сил и энергии, когда хочется свернуть горы.

Главный совет — быть предельно аккуратными как в своих действиях, так и с людьми, которые встречаются на вашем пути или пытаются помочь. Чужие слова могут сильно повлиять на вас, но постарайтесь не принимать их близко к сердцу — облегчите себе жизнь.

А еще вторая половина октября для вас — время отстаивать личные границы. Не давайте недругам даже малейшего шанса сбить вас с истинного пути. А если почувствовали первые неприятные вибрации, то лучше перенаправить фокус внимания на творчество и отдых.

Телец

Вы занимаете второе место в рейтинге тех, кому небесная канцелярия в октябре щедро подсыпет испытаний, и неспроста. Ваше эго даст о себе знать с присущими вам упрямством и прямолинейностью, поэтому тема всеобщего признания выходит для вас сейчас на первый план. Плохая новость: у вас крайне высокая вероятность наломать дров, так как резкие высказывания или недостаток внимания может подействовать на вас как красная тряпка и вывести из равновесия.

А еще в конце октября у вас проснется желание всех всему учить. В очередном приступе всезнайства остановитесь на минуту и выдохните: тот, кому ваши навыки действительно нужны, сам обратится за советом. Лучше направьте вашу энергию и настойчивость в нужное русло, например напишите статью в научный журнал, выступите на конференции или хотя бы проведите мастер-класс онлайн.

В самом конце месяца Тельцам нужно всеми силами избегать конфликтов, мест большого скопления народа и людей, которые агрессивно доказывают свою точку зрения. Возможно, донести информацию или важную мысль вам будет непросто, но если удастся сохранить спокойствие, то всё получится легко.

Лев

Вы занимаете третье место среди тех, кому в октябре придется испить чашу несчастий. В конце месяца вам нужно будет решить затянувшиеся финансовые вопросы или экстренно отдать старый долг. А еще вам придется проявлять гибкость в некоторых случаях, хотя вам это почти не свойственно. Что ж, никто не обещал, что будет легко.

Также в этот период не выясняйте ни с кем отношения из-за денег, не вкладываетесь в крупные проекты, не давайте в долг. Если вы чувствуете напряжение, самый верный способ справиться с ним — пересмотреть свои поступки: возможно, вы действуете под чьим-то влиянием.

Тема денег для Львов заиграет новыми гранями в последних числах октября. Вы, конечно, любите перемены и пробовать что-то новенькое, но обычно к финансам это не относится. Самый конец месяца подтолкнет вас к экспериментам и обновлению бизнес-стратегии, ведь он как нельзя лучше подходит для этого.

А вы кто по знаку зодиака?

Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Не знаю свой знак зодиака
Не верю в гороскопы
ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Астрологический прогноз Октябрь Знаки зодиака Рыбы Телец Лев
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
3 минуты
Астрология — это увлекательно, но как не поддаться панике из-за прогнозов?
Гость
3 минуты
Надо же, октябрь только начался, а уже столько сюрпризов!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление