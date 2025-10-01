Гороскоп на октябрь от Василисы Володиной: перед кем в этом месяце распахнутся все двери

В октябре важно быть особенно осторожным в словах и поступках, за них придется отвечать. Астролог Василиса Володина советует следить за своей репутацией, не хитрить на работе и раздать долги, если они есть. Также в этом месяце лучше не делиться своими мечтами и планами с малознакомыми людьми. Вместо разговоров лучше действовать, ведь, как отмечает астролог, в октябре у многих распахнутся двери, закрытые годами. О том, что именно ждет за ними каждый знак зодиака, Василиса Володина рассказала в своем гороскопе.
Овен
Овны в октябре смогут наконец проявить себя на работе. Вам доверят управлять командой или распределять финансы компании. Однако вместе с властью приходит и ответственность. Василиса Володина советует не терять голову, а воспользоваться возможностью с умом.
Если вы недавно переехали или начали жить вместе со своей второй половинкой, пришло время обустроить свое жилье. Октябрь — подходящее время, чтобы купить новую мебель или технику. Правда, тем, кто живет не один, лучше и покупать все вместе с любимым человеком, иначе ссор и недомолвок не избежать.
— Сильная часть месяца — вторая половина. В работе больше успехов, подключится поддержка семьи. Первые плоды ваших трудов уже можно увидеть с 16 по 25 октября. Время решения финансово-имущественных вопросов, наследства, долгов, — рассказала Василиса Володина.
Астролог добавляет, что в октябре Овны в хороших отношениях со всеми знаками зодиака, но могут быть споры и разногласия с Тельцами и Весами.
Телец
В октябре у Тельцов многое сдвинется с места, но не произойдет по мановению волшебной палочки. В начале месяца коллеги или партнеры могут торопить вас из-за медленного темпа, но не поддавайтесь давлению. Спешка вам не поможет.
В начале месяца представители знака будут охвачены эмоциями. Захочется романтических встреч и приятных сюрпризов, и вторая половинка с радостью это поддержит. Но в период с 9 по 15 октября может возникнуть холодность в отношениях. Вам может показаться, что чувства угасли, но не переживайте — вскоре все наладится.
— Во второй половине октября все будет ощущаться легче. Внимание сместится на работу и здоровье, появится чувство удовлетворения от выполненных дел, к тому же хороший момент для успешного заработка. Появятся заказы, проекты, которые грех упускать, — поделилась Василиса Володина.
В октябре вы легко найдете общий язык со Стрельцами, Близнецами и Раками. А с Овнами, Козерогами и Рыбами ситуация неоднозначная, оставайтесь настороже.
Близнецы
В октябре у Близнецов будет много работы. Придется трудиться вдвое больше, но все усилия не будут напрасны и отразятся на вашей зарплате.
— Если вам на работе предлагают дополнительную ответственность, соглашайтесь, силы и энергии сейчас достаточно. Собранность тоже здесь. А в конце месяца есть несколько хороших дней, чтобы упорядочить дела и закрепить результаты, — отмечает астролог.
Не спешите тратить премию или прибавку к зарплате на мелкие удовольствия, как бы ни хотелось. Василиса Володина рекомендует отложить деньги — они вам еще понадобятся.
Не забывайте про здоровье: легкие тренировки, прогулки или танцы вернут тонус и снимут стресс. В этом месяце вероятны полезные деловые знакомства и даже романтические встречи, но будьте реалистами — многое будет иметь практическую, а не только эмоциональную ценность.
Рак
Все мысли Раков в октябре будут заняты домом. Появится настроение купить новые пледы и подушки, скупить все свечи с уютными ароматами и навести красоту. В какой-то момент ваша тяга к комфорту может стать непонятной окружающим, но не обращайте на это внимание.
В октябре подходящее время, чтобы повысить свою квалификацию или пройти новый для себя курс. А вот для решения вопроса «кто главный в семье» лучше оставить другое время, так как ответ может вам совсем не понравиться.
— В конце месяца ждите приятных событий, связанных с детьми. Также будет возможность направить энергию в спорт, на какой-то бизнес-проект или даже авантюру. Вообще хороший, относительно спокойный месяц с возможностью и себе время уделить, и близким людям, — рассказала Василиса Володина.
В октябре ваши друзья — Тельцы, Весы, Козероги и Водолеи, именно они поддержат любые ваши начинания, тогда как Львы могут неожиданно усложнить ситуацию.
Лев
После сумасшедшего сентября октябрь подарит Львам возможность переосмыслить свои планы и цели. Неожиданно на первый план выйдут финансы.
— Возможны небольшие подарки судьбы. Премия, поддержка родственников или помощь от покровителей. А те, кто являются вашей правой рукой, партнеры, с которыми вы на равных, пока помогать не спешат, — предупреждает Василиса Володина.
Социальные сети и публичные выступления станут вашим пропуском в мир новых знакомств. Во второй половине октября вы можете ощутить неопределенность, но не переживайте. Прислушайтесь к советам близких — они помогут вам прояснить свои цели к концу месяца.
Другим Львам и Овнам доверяйте смело — общение с ними пойдет легко и приятно. При этом Раки, Стрельцы, Водолеи и Рыбы внесут нотку непредсказуемости, будьте начеку.
Дева
В октябре Девы окунутся в мир труда и забот о финансовом благополучии. Представители знака будут работать день и ночь, зато ближе к середине месяца получат приятный бонус — в виде прибавки к зарплате или премии. Только сразу забудьте о том, чтобы потратить все деньги на ремонт и новые сковородки. Лучше порадуйте себя походом в ресторан, баню или спа.
Вашему терпению предстоит пройти проверку на прочность: командировки, переговоры, отстаивание своей позиции. Зато этот опыт не пройдет просто так, умение держать удар укрепит вашу репутацию и поможет в будущем. Если вам предложат корпоративные курсы, астролог советует не отказываться от них. Это отличный способ прокачать себя и при этом сэкономить.
— С 24 по 28 октября есть надежда подытожить этот месяц как-то спокойно. Упорядочить все вопросы, найти поддержку близких, — отмечает Володина.
Конец месяца обещает быть приятным и насыщенным романтическими приключениями. Если у вас уже есть вторая половинка, она переведет ваши отношения на новый уровень. Для дружбы выбирайте Овнов и Скорпионов, а Рыб оставьте напоследок.
Весы
В октябре Весы станут звездой первой величины. Вас заметят, оценят и вручат заслуженные призы за все ваши старания. Правда, завистники тоже подтянутся, но это верный признак успеха. Если хотите избежать ненужных разговоров, держите хвост пистолетом перед руководством и сохраняйте скромность.
— С 14 числа вы буквально расцветете. Этот период хорош, чтобы позаботиться о здоровье и красоте. Косметические и уходовые процедуры будут особенно удачны, — поделилась астролог.
В октябре, общаясь с Близнецами, Раками и Стрельцами, вы поймете, что значит настоящая поддержка. А встречи с Овнами, Козерогами, Водолеями и Рыбами обернутся забавными приключениями или возможностью прокачать в себе внутреннего дипломата.
Скорпион
Начало октября задаст ритм марафону принятия судьбоносных решений. Обстоятельства сложатся так, что выбирать придется быстро, иногда жертвуя собственными желаниями. Однако из-за того, что времени в обрез, вы рискуете действовать слишком прямолинейно, иногда забывая про чувства других. Добавьте в разговор чуть-чуть гибкости и улыбки.
— С любовно-романтической точки зрения октябрь хорош, он может подарить интересную встречу в кругу друзей, в поездке, на лекции. Даже если поначалу отношения будут развиваться скрытно или на расстоянии, это не мешает им быть значимыми для вас, — добавляет астролог.
Освойте новое дело, язык или профессию — это даст толчок карьерному росту. В период с 16 по 25 октября придется жонглировать несколькими задачами одновременно или взять на себя роль лидера на работе.
Если в вашем окружении есть творческие люди, они станут вашими союзниками в октябре, но держитесь подальше от Тельцов, Весов и Водолеев.
Стрелец
Стрельцам октябрь приготовил подарок в виде повышения по карьерной лестнице. Внимание начальства привлекут ваше остроумие и оригинальность, так что не бойтесь шутить и удивлять нестандартными подходами. Однако будьте осторожны со Львами, с ними в течение месяца нелегко найти общий язык.
— Используйте октябрь, чтобы заручиться дружбой тех, кто может повлиять на ваше профессиональное будущее, — поделилась Василиса Володина. — В течение месяца общение будет особенно продуктивным с Козерогом, Водолеем, Тельцом и Весами.
С 6 по 10 октября ваш кошелек пополнится: придет кэшбек, налоговый вычет или другие выплаты, о которых вы уже забыли. Но будьте осторожны: с 14 по 20 октября велик риск потерять больше, чем получили. Астролог советует избегать рискованных дел, чтобы не остаться в убытке.
Козерог
Козероги, будьте готовы в октябре учиться договариваться. На работе шеф смотрит косо и клиенты ворчат, а дома вторая половинка обижается, что вы мало проводите с ней время. Не копите эмоции в себе. Самый верный способ все уладить — просто поговорить.
— Середина октября дарит успехи в работе. Кого-то могут даже ожидать награда или признание таланта. И к этому моменту стоит подготовиться заранее, чтобы выглядеть достойно и уверенно. Я имею в виду как внешнюю подготовку, так и моральную, — рекомендует астролог.
Одинокие Козероги в октябре встретят свою вторую половинку. Астролог рекомендует обратить внимание на иностранцев и студентов — именно среди них скрывается ваша родственная душа.
Подружитесь с Раками и Рыбами — они в октябре как никогда поймут вас. Но остерегайтесь Тельцов и Весов: встреча с ними сулит мало хорошего.
Водолей
В октябре каждый получит то, что заслужил. Хотите прибавку к зарплате или повышение? Тогда не халтурьте. Если вы нацелены на карьеру, то в октябре ваши усилия оценят по достоинству. Главное — не забывайте, что начальство сразу заметит, если вы будете работать спустя рукава.
— Задач и работы в октябре будет много. Придется выложиться, проявить активность, компетентность и инициативу, — предупреждает Василиса Володина.
На домашние дела энергии в октябре у вас не останется, но за это не корите себя. Уже в конце месяца вы получите награду за свою работу, а не за горами и возможность отдохнуть и провести время с семьей. Близнецы, Рыбы и Раки поддержат вас на пути к успеху, а Тельцы и Весы могут не найти тех слов, которых вы будете ждать от них в октябре.
Рыбы
Октябрь встречает Рыб прохладно, вы будете вынуждены соблюдать чужие правила и терпеть ограничения. Чтобы не впасть в осеннюю хандру, астролог предлагает хорошенько повеселиться с друзьями и родными.
— Развлекайтесь изо всех сил. Если грустно, устройте себе театрально-музыкально-танцевальный октябрь. Убегайте от дурных мыслей в радостной ситуации, — советует Рыбам астролог.
Завершится месяц эффектно и энергично: захочется писать романы, покорять горы и получать новые знания. Чтобы все прошло успешно, Василиса Володина рекомендует позвать в компаньоны Козерогов и Водолеев, а Львов, Тельцов и Рыб обходить стороной.