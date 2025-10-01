Гороскоп на октябрь от Василисы Володиной: перед кем в этом месяце распахнутся все двери

Овны в октябре смогут наконец проявить себя на работе. Вам доверят управлять командой или распределять финансы компании. Однако вместе с властью приходит и ответственность. Василиса Володина советует не терять голову, а воспользоваться возможностью с умом.

Если вы недавно переехали или начали жить вместе со своей второй половинкой, пришло время обустроить свое жилье. Октябрь — подходящее время, чтобы купить новую мебель или технику. Правда, тем, кто живет не один, лучше и покупать все вместе с любимым человеком, иначе ссор и недомолвок не избежать.

— Сильная часть месяца — вторая половина. В работе больше успехов, подключится поддержка семьи. Первые плоды ваших трудов уже можно увидеть с 16 по 25 октября. Время решения финансово-имущественных вопросов, наследства, долгов, — рассказала Василиса Володина.

Астролог добавляет, что в октябре Овны в хороших отношениях со всеми знаками зодиака, но могут быть споры и разногласия с Тельцами и Весами.