Тест для поклонников «Ласкового мая»: вы точно главный фанат Юрия Шатунова, если ответите на 10 из 10

Сегодня, 6 сентября, исполнилось бы 52 года Юрию Шатунову — кумиру поколений. Певец вместе с группой «Ласковый май» собирал стадионы, многие знают его песни наизусть, а за права на них до сих пор идут суды — продюсер Андрей Разин считает, что песни должны принадлежать ему. В день рождения Юрия Шатунова 56.RU предлагает вам пройти тест на знание биографии и творчества певца — и вопросы будут не только про «Седую ночь» и «Белые розы». Справитесь?
В детском доме какого города воспитывался Юрий Шатунов?
Кумертау
Оренбург
Москва
Уфа
Сколько детей у Юрия Шатунова?
Один
Двое
Трое
Нет детей
Кто автор большинства песен группы «Ласковый май»?
Андрей Разин
Игорь Крутой
Сергей Кузнецов
Сергей Жуков
Кто «сделал непоправимое» с белыми розами, кроме снега и морозов?
Лед витрин голубых
Запах цветов полевых
Взгляд мужчин волевых
Андрей Разин
Кому доверял Юрий Шатунов больше всего?
Андрею Разину
Белым розам
Розовому вечеру
Седой ночи
Давайте посложнее: кому Шатунов «поручил» доверять тайны девушки, из-за которой над ним «смеялись пацаны из его подъезда»?
Седой ночи
Розовому вечеру
Белым розам
Андрею Разину
К актуалочке: на чем хотел Шатунов мчаться по двору?
На самокате
На малиновой «Ладе»
На «девятке»
На лошади
На поле из каких цветов Шатунов пришел ради «сказки в этот вечерок»?
Из белых роз
Из ромашек
Из подснежников
Из одуванчиков
Куда в одной из песен пробрался Юрий на рассвете в четыре часа утра?
В цветочный магазин
В комнату к девушке
В сад
На крышу дома
Кто ревнует героиню песни Юрия Шатунова под названием «Не бойся»?
Дождь
Розовый вечер
Седая ночь
Андрей Разин
Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. В том же году ушел из жизни легендарный композитор Сергей Кузнецов. В Оренбурге, где началась история «Ласкового мая», в честь группы назван сквер — зеленая зона расположена недалеко от Дома детства, где воспитывался Юрий.
Продюсер Андрей Разин продолжает судиться с наследниками Кузнецова и Шатунова — он считает, что права на творчество «Ласкового мая» должны принадлежать ему. По словам адвоката Александра Добровинского, авторские отчисления от песен Шатунова могут приносить десятки миллионов — всё будет зависеть от того, где и как их будут в дальнейшем использовать.