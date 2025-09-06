НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Умер Юрий Шатунов Тест Тест для поклонников «Ласкового мая»: вы точно главный фанат Юрия Шатунова, если ответите на 10 из 10

Готовы принять вызов в день рождения легендарного певца?

234
Написать комментарий
Вы настоящий фанат «Ласкового мая» или ничего кроме «Белых роз» и «Седой ночи» не слышали? | Источник: yuriy_shatunov / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Вы настоящий фанат «Ласкового мая» или ничего кроме «Белых роз» и «Седой ночи» не слышали? | Источник: yuriy_shatunov / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник:

yuriy_shatunov / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сегодня, 6 сентября, исполнилось бы 52 года Юрию Шатунову — кумиру поколений. Певец вместе с группой «Ласковый май» собирал стадионы, многие знают его песни наизусть, а за права на них до сих пор идут суды — продюсер Андрей Разин считает, что песни должны принадлежать ему. В день рождения Юрия Шатунова 56.RU предлагает вам пройти тест на знание биографии и творчества певца — и вопросы будут не только про «Седую ночь» и «Белые розы». Справитесь?

ТЕСТПройден 42 раза
Тест по творчеству Юрия Шатунова
1 / 10

В детском доме какого города воспитывался Юрий Шатунов?

  • Кумертау

  • Оренбург

  • Москва

  • Уфа

2 / 10

Сколько детей у Юрия Шатунова?

  • Один

  • Двое

  • Трое

  • Нет детей

3 / 10

Кто автор большинства песен группы «Ласковый май»?

  • Андрей Разин

  • Игорь Крутой

  • Сергей Кузнецов

  • Сергей Жуков

4 / 10

Кто «сделал непоправимое» с белыми розами, кроме снега и морозов?

  • Лед витрин голубых

  • Запах цветов полевых

  • Взгляд мужчин волевых

  • Андрей Разин

5 / 10

Кому доверял Юрий Шатунов больше всего?

  • Андрею Разину

  • Белым розам

  • Розовому вечеру

  • Седой ночи

6 / 10

Давайте посложнее: кому Шатунов «поручил» доверять тайны девушки, из-за которой над ним «смеялись пацаны из его подъезда»?

  • Седой ночи

  • Розовому вечеру

  • Белым розам

  • Андрею Разину

7 / 10

К актуалочке: на чем хотел Шатунов мчаться по двору?

  • На самокате

  • На малиновой «Ладе»

  • На «девятке»

  • На лошади

8 / 10

На поле из каких цветов Шатунов пришел ради «сказки в этот вечерок»?

  • Из белых роз

  • Из ромашек

  • Из подснежников

  • Из одуванчиков

9 / 10

Куда в одной из песен пробрался Юрий на рассвете в четыре часа утра?

  • В цветочный магазин

  • В комнату к девушке

  • В сад

  • На крышу дома

10 / 10

Кто ревнует героиню песни Юрия Шатунова под названием «Не бойся»?

  • Дождь

  • Розовый вечер

  • Седая ночь

  • Андрей Разин

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. В том же году ушел из жизни легендарный композитор Сергей Кузнецов. В Оренбурге, где началась история «Ласкового мая», в честь группы назван сквер — зеленая зона расположена недалеко от Дома детства, где воспитывался Юрий.

Продюсер Андрей Разин продолжает судиться с наследниками Кузнецова и Шатунова — он считает, что права на творчество «Ласкового мая» должны принадлежать ему. По словам адвоката Александра Добровинского, авторские отчисления от песен Шатунова могут приносить десятки миллионов — всё будет зависеть от того, где и как их будут в дальнейшем использовать.

ПО ТЕМЕ
Владислав Митрошин
Владислав Митрошин
Корреспондент
Юрий Шатунов Ласковый май Андрей Разин Тест Белые розы Седая ночь Музыка
