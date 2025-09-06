Тест для поклонников «Ласкового мая»: вы точно главный фанат Юрия Шатунова, если ответите на 10 из 10

Вы настоящий фанат «Ласкового мая» или ничего кроме «Белых роз» и «Седой ночи» не слышали? Источник: yuriy_shatunov / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сегодня, 6 сентября, исполнилось бы 52 года Юрию Шатунову — кумиру поколений. Певец вместе с группой «Ласковый май» собирал стадионы, многие знают его песни наизусть, а за права на них до сих пор идут суды — продюсер Андрей Разин считает, что песни должны принадлежать ему. В день рождения Юрия Шатунова 56.RU предлагает вам пройти тест на знание биографии и творчества певца — и вопросы будут не только про «Седую ночь» и «Белые розы». Справитесь?

ТЕСТ Пройден 42 раза Тест по творчеству Юрия Шатунова 1 / 10 В детском доме какого города воспитывался Юрий Шатунов? Кумертау

Оренбург

Москва

Уфа 2 / 10 Сколько детей у Юрия Шатунова? Один

Двое

Трое

Нет детей 3 / 10 Кто автор большинства песен группы «Ласковый май»? Андрей Разин

Игорь Крутой

Сергей Кузнецов

Сергей Жуков 4 / 10 Кто «сделал непоправимое» с белыми розами, кроме снега и морозов? Лед витрин голубых

Запах цветов полевых

Взгляд мужчин волевых

Андрей Разин 5 / 10 Кому доверял Юрий Шатунов больше всего? Андрею Разину

Белым розам

Розовому вечеру

Седой ночи 6 / 10 Давайте посложнее: кому Шатунов «поручил» доверять тайны девушки, из-за которой над ним «смеялись пацаны из его подъезда»? Седой ночи

Розовому вечеру

Белым розам

Андрею Разину 7 / 10 К актуалочке: на чем хотел Шатунов мчаться по двору? На самокате

На малиновой «Ладе»

На «девятке»

На лошади 8 / 10 На поле из каких цветов Шатунов пришел ради «сказки в этот вечерок»? Из белых роз

Из ромашек

Из подснежников

Из одуванчиков 9 / 10 Куда в одной из песен пробрался Юрий на рассвете в четыре часа утра? В цветочный магазин

В комнату к девушке

В сад

На крышу дома 10 / 10 Кто ревнует героиню песни Юрия Шатунова под названием «Не бойся»? Дождь

Розовый вечер

Седая ночь

Андрей Разин

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. В том же году ушел из жизни легендарный композитор Сергей Кузнецов. В Оренбурге, где началась история «Ласкового мая», в честь группы назван сквер — зеленая зона расположена недалеко от Дома детства, где воспитывался Юрий.