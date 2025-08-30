НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

5 м/c,

ю-з.

 749мм 57%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Вернут льготный проезд
Пропал подросток
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Ярославский бренд покорил Россию
Приостановили работу теплохода. Причина
Какие обследования пройти осенью
Как родить в перинатальном центре
Что посмотреть в Армении
Переплыл Босфор
Построят новый медцентр
Развлечения Тест Всего один рисунок выдаст все ваши тайны. Откровенный психологический тест

Всего один рисунок выдаст все ваши тайны. Откровенный психологический тест

Методика абсолютно научная и разработана специалистом

2 320
9 комментариев
От вас нужны лист бумаги, карандаш и пара минут времени, а с нас&nbsp;— результат настоящего психологического теста | Источник: Филипп Сапегин / E1.RUОт вас нужны лист бумаги, карандаш и пара минут времени, а с нас&nbsp;— результат настоящего психологического теста | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

От вас нужны лист бумаги, карандаш и пара минут времени, а с нас — результат настоящего психологического теста

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

Если у вас получится отбросить все мысли и уделить минуту времени, чтобы нарисовать неведомую зверушку, это может открыть вам глаза на ваш характер и эмоциональные особенности личности, которые, быть может, вы скрываете даже от себя.

Методика называется «Рисунок несуществующего животного», ее автор — российский психолог Майя Дукаревич.

«Это популярный профессиональный тест. Его часто используют на детях-подростках и на взрослых тоже», — рассказал «Городским медиа» психолог Антон Кузнецов.

Чтобы пройти тест, возьмите лист бумаги (лучше всего формата А4), карандаш (советуют именно его, а не ручку) и, не особо задумываясь, нарисуйте живое существо, которого нет в природе.

Вот пример того, что может получиться. Его оценивать не будем, потому что это творение нейросети | Источник: Филипп Сапегин / E1.RUВот пример того, что может получиться. Его оценивать не будем, потому что это творение нейросети | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Вот пример того, что может получиться. Его оценивать не будем, потому что это творение нейросети

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

Обычно, когда рисунок уже готов, психолог задает вопросы о том, как зовут этого зверька, чем питается, где обитает и так далее. Но в нашем случае ограничимся самим рисунком и его интерпретацией. Берите карандаш, творите, а потом выбирайте подходящее описание!

ТЕСТПройден 45 раз
Психологический тест «Рисунок несуществующего животного»
1 / 11

Начнем с того, как нарисован ваш зверь.

  • Рисунок смещен вверх или расположен в верхней половине листа, но не в углу

  • Рисунок смещен вниз 

  • Рисунок выходит за край листа 

  • Рисунок помещен в углу 

2 / 11

Что с головой у вашего животного?

  • Слишком большая голова

  • Больше одной головы

  • Вообще нет головы

  • Голова обычного размера

3 / 11

А куда повернута голова, если она есть?

  • Вправо

  • Влево

  • В анфас (прямо)

4 / 11

Рассмотрим внимательнее черты лица. Какие глаза у вашего животного?

  • Глаза пустые, без зрачков и радужки 

  • Глаза с зачерненной радужкой 

  • Глаза с ресницами

  • Глаза отсутствуют 

  • Глаза с прорисованными кровеносными сосудами 

5 / 11

А что насчет ушей?

  • Большие уши

  • Отсутствие ушей

  • Маленькие уши

6 / 11

Теперь посмотрим на рот

  • Рот, приоткрытый в сочетании с языком

  • Рот открытый зачерненный 

  • Рот с зубами или клыками

7 / 11

Есть ли на голове какие-то дополнительные детали?

  • Перья

  • Рога

  • Грива, подобие прически

  • Ничего нет, голова лысая

8 / 11

Переходим к фигуре

  • Множество составных частей и элементов

  • Малое количество составных частей и элементов

  • Фигура, состоящая из острых углов

  • Шарообразная фигура

9 / 11

А какие-то детали на теле есть?

  • Чешуя, панцирь

  • Шипы, иглы

  • Тело, покрытое густыми волосами

  • Вмонтированные механические части

  • Крылья 

  • Внутренние органы, кровеносные сосуды 

  • Половые органы, женская грудь, вымя 

10 / 11

А что с ногами у вашего животного? И как они соединены с телом?

  • Отсутствие ног, их недостаточное количество

  • Слишком много ног

  • Толстые, большие ноги 

  • Тонкие ноги

11 / 11

И последнее. Оцените рисунок целиком: как он прорисован?

  • Всё прорисовано тщательно и аккуратно

  • Нарисовано небрежно, слабое нажатие карандаша, есть пробелы в соединении отдельных частей животного

  • Много мелких штрихов и обводок

Ранее мы также рассказывали о пяти привычках, которые высасывают вашу энергию.

ПО ТЕМЕ
Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Психологический тест Рисунок Психолог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY4
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Инженер1
7 августа, 15:59
Ха ха ха! Даже не рисовал ничего, нажимал на первые попавшиеся ответы "Говорит об умении автора рисунка контролировать свои рассуждения, выводы и решения, а также защищать себя"
Гость
7 августа, 15:36
У меня зверь по центру.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление