Всего один рисунок выдаст все ваши тайны. Откровенный психологический тест

Если у вас получится отбросить все мысли и уделить минуту времени, чтобы нарисовать неведомую зверушку, это может открыть вам глаза на ваш характер и эмоциональные особенности личности, которые, быть может, вы скрываете даже от себя.
Методика называется «Рисунок несуществующего животного», ее автор — российский психолог Майя Дукаревич.
«Это популярный профессиональный тест. Его часто используют на детях-подростках и на взрослых тоже», — рассказал «Городским медиа» психолог Антон Кузнецов.
Чтобы пройти тест, возьмите лист бумаги (лучше всего формата А4), карандаш (советуют именно его, а не ручку) и, не особо задумываясь, нарисуйте живое существо, которого нет в природе.
Обычно, когда рисунок уже готов, психолог задает вопросы о том, как зовут этого зверька, чем питается, где обитает и так далее. Но в нашем случае ограничимся самим рисунком и его интерпретацией. Берите карандаш, творите, а потом выбирайте подходящее описание!
Начнем с того, как нарисован ваш зверь.
Рисунок смещен вверх или расположен в верхней половине листа, но не в углу
Рисунок смещен вниз
Рисунок выходит за край листа
Рисунок помещен в углу
Что с головой у вашего животного?
Слишком большая голова
Больше одной головы
Вообще нет головы
Голова обычного размера
А куда повернута голова, если она есть?
Вправо
Влево
В анфас (прямо)
Рассмотрим внимательнее черты лица. Какие глаза у вашего животного?
Глаза пустые, без зрачков и радужки
Глаза с зачерненной радужкой
Глаза с ресницами
Глаза отсутствуют
Глаза с прорисованными кровеносными сосудами
А что насчет ушей?
Большие уши
Отсутствие ушей
Маленькие уши
Теперь посмотрим на рот
Рот, приоткрытый в сочетании с языком
Рот открытый зачерненный
Рот с зубами или клыками
Есть ли на голове какие-то дополнительные детали?
Перья
Рога
Грива, подобие прически
Ничего нет, голова лысая
Переходим к фигуре
Множество составных частей и элементов
Малое количество составных частей и элементов
Фигура, состоящая из острых углов
Шарообразная фигура
А какие-то детали на теле есть?
Чешуя, панцирь
Шипы, иглы
Тело, покрытое густыми волосами
Вмонтированные механические части
Крылья
Внутренние органы, кровеносные сосуды
Половые органы, женская грудь, вымя
А что с ногами у вашего животного? И как они соединены с телом?
Отсутствие ног, их недостаточное количество
Слишком много ног
Толстые, большие ноги
Тонкие ноги
И последнее. Оцените рисунок целиком: как он прорисован?
Всё прорисовано тщательно и аккуратно
Нарисовано небрежно, слабое нажатие карандаша, есть пробелы в соединении отдельных частей животного
Много мелких штрихов и обводок
Ранее мы также рассказывали о пяти привычках, которые высасывают вашу энергию.