5 психологических привычек, которые высасывают энергию

Источник: Алексей Волхонский / V1.ru

В детстве девочки мечтают стать актрисами или балеринами, мальчики видят себя летчиками или космонавтами. Однако становятся взрослыми, вместо сцены и полетов оказываются в скучном офисе за отчетами и документами. Глаза тускнеют, желания пропадают, жизнь уже не кажется такой сказкой. Возможно, и вы попадали в такую же ловушку? «Доктор Питер» обсудил с психологом Гульнарой Тайчиновой, какие правила из взрослой жизни мы считаем нормой, но на деле это предательство самого себя.

Мария любила петь, но бабушка утверждала, что ей медведь на ухо наступил. И мечты о вокальном будущем разбились о прозу жизни. Оксана стала продавцом и вечерами сидит дома перед телевизором — подстраивается под мужа.

Елена мечтала стать актрисой, но по совету «мудрых» родственников выбрала стабильную работу и тихую, размеренную жизнь с супругом, который был ее противоположностью по темпераменту. К сорока годам Елена поняла, что совершила ошибку и несчастна. То, что ей казалось взрослым и правильным поведением, на деле было предательством себя.

Привычки, которые нас разрушают

Эти привычки зачастую приходят к нам из детства или прививаются обществом. Они кажутся нормой, но на самом деле это постоянное и тихое насилие над собой:

молчать, чтобы не портить отношения;

терпеть, потому что «так надо»;

работать на износ и не жаловаться;

подавлять эмоции и чувства;

ждать, что кто-то решит ваши проблемы.

Психолог предлагает пройти небольшой тест. Отметьте «да» или «нет» напротив каждого утверждения.

Я стараюсь всегда держать себя в руках и не показывать эмоции.

Работа не радует, но я боюсь что-то менять. Не факт, что в другом месте окажется лучше.

Часто надеюсь, что близкие догадаются, что мне тяжело, и сами предложат свою помощь.

Мне трудно сказать «нет», даже если я не хочу или не могу выполнить что-то.

Я часто думаю: «Лучше промолчу, лишь бы не ссориться».

Мне стыдно, когда я плачу или сержусь.

Дети/родители/дача (подставьте свое) — это святое. О себе подумаю потом.

Если вы ответили «да» на 3 и более пункта, возможно, у вас есть привычки, которые только кажутся разумными, но на деле забирают ваши силы и энергию.

Чем опасны «полезные» привычки

— Мы учились быть «удобными», когда были детьми, — послушаться, подстроиться. И это был естественный способ сохранить отношения с родителями или избежать наказания. Но сегодня вы уже взрослый человек, и постоянное самоподавление становится источником внутреннего стресса, — рассказывает психолог.

Подобное поведение чревато нешуточными последствиями.

Хроническая усталость. Когда вы всё время живете не так, как хочется, организм находится в постоянном напряжении. Это выматывает.

Психосоматика. Подавленные чувства часто находят выход через тело: появляются головные боли, спазмы в желудке, боли в спине, повышается давление.

Ощущение пустоты и обиды. Кажется, что вы стараетесь, а отдачи нет, никто не ценит ваши усилия. Но это потому, что вы сами перестали слышать себя.

Проблемы в отношениях. Когда вы всё терпите, молчите, «держите лицо», партнер не знает, что на самом деле происходит с вами. Контакт теряется.

Потеря себя. Со временем становится всё труднее понять, чего вы хотите, где ваше «да», а где чужое давление.

— К сожалению, даже понимая всё это, мы продолжаем так жить, потому что нам кажется, что так правильно, потому что страшно разочаровать близких, потому что в детстве нас не учили заботиться о себе. Учили быть хорошими, не мешать взрослым, — объясняет психолог.

Как начать жить по-другому

Изменения не происходят за день, но можно начать с малого — с момента, когда вы впервые заметили, что опять поступаете как привыкли, а не так, как вам хочется. Вот несколько простых шагов.

Замечайте и проговаривайте свои чувства.

Заведите привычку несколько раз в день спрашивать себя: «Что я сейчас чувствую? Чего мне хочется?» Можно поставить заставку с этими вопросами на экран смартфона, это будет возвращать вас к себе .

Практика «маленькое нет».

Попробуйте говорить «нет» в безопасных ситуациях: отказ от встречи, на которую нет сил, или от блюда, которое не любите. Замечайте, что небо не рухнуло.

Ведите «дневник честности».

Каждый день вечером запишите, что вы делали не для себя, а чтобы угодить. Не ругайте себя, просто замечайте.

Разрешайте себе злиться и грустить.

Не бывает плохих эмоций. Злость дается нам для того, чтобы изменить ситуацию, а грусть — для принятия утраты или своего бессилия. Их признание — путь к настоящей близости с собой.

Найдите своих.

Общение с теми, кто принимает вас настоящим, поддерживает на пути к себе. Это может быть подруга, терапевт, группа по интересам.

— Помните, вы не обязаны молчать, чтобы был мир. Не обязаны работать там, где «душно». Не обязаны быть сильными и спокойными всегда. Вы имеете право выбирать себя. И с этого выбора может начаться самая важная глава в вашей жизни, — говорит психолог.

Ранее мы рассказывали о шести причинах, почему мы остаемся в несчастливых отношениях.

Многие в порыве ссоры или за глаза как только не называют благоверных. Тут тебе и «токсик», и «нарцисс», и даже «абьюзер». И, к сожалению, часто такие «ласковые» эпитеты справедливы, но люди, хоть жалуются и страдают, не расходятся. О том, почему они предпочитают мучиться, но оставаться в паре, объясняет Викран Сентис, психотерапевт с 30-летним стажем.

Викран Сентис — психотерапевт, который уже 30 лет работает с семейными парами и умеет определять причины конфликтов между супругами. О том, почему люди живут как кошка с собакой, но не расходятся, он подробно рассказал в своей новой книге «Почему мы ссоримся с любимыми».

По его мнению, причин множество и они куда сложнее, чем кажется.

— Если не принимать во внимание экономическую и трудовую зависимости, а также угрозу жизни в случае выхода жертвы из абьюзивных отношений, то главные причины такого саморазрушительного поведения можно разделить на шесть основных групп, — говорит Викран Сентис.

1. Плохо, зато знакомо

Мы, люди, ненавидим изменения и боимся неизвестности. Нередко застреваем в губительной для нас среде просто потому, что привыкли к ней, она стала частью нашей жизни и нас самих. Мы предпочитаем уже знакомую боль, чем тревожиться из-за неизвестности.

Абьюз, существующий в близких отношениях, в таком случае привычен и даже предсказуем. Подобная предсказуемость служит страдающему от абьюза человеку некой подушкой безопасности. Если агрессор хорошо знаком, то его поступки уже не удивляют, их можно предвидеть. А всё предсказуемое дарит ощущение безопасности и неуязвимости. Незнакомому мы предпочитаем знакомое, пусть оно и наносит вред, и ранит.

2. Эмоциональная зависимость

Эмоциональная зависимость от человека, с которым вы на протяжении какого-то времени состоите в отношениях, формируется примерно так же, как и зависимость, например, от алкоголя или сахара. Зачастую любовь невозможно отличить от эмоциональной зависимости, за которой прячется зависимость химическая, возникающая как ответ на присутствие партнера.

— Я говорю «химическая», поскольку мы привыкаем к наличию в нашем организме эндорфинов, выделяющихся в ответ на присутствие возлюбленного. Привычка — это психологический феномен, возникающий в результате длительного нахождения рядом с любым объектом.