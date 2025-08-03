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Здоровье 5 психологических привычек, которые высасывают энергию

5 психологических привычек, которые высасывают энергию

Если вы задвинули детские мечты куда подальше и быт заел, пора пересмотреть привычки

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5 психологических привычек, которые высасывают энергию | Источник: Алексей Волхонский / V1.ru5 психологических привычек, которые высасывают энергию | Источник: Алексей Волхонский / V1.ru
Источник:
Алексей Волхонский / V1.ru

В детстве девочки мечтают стать актрисами или балеринами, мальчики видят себя летчиками или космонавтами. Однако становятся взрослыми, вместо сцены и полетов оказываются в скучном офисе за отчетами и документами. Глаза тускнеют, желания пропадают, жизнь уже не кажется такой сказкой. Возможно, и вы попадали в такую же ловушку? «Доктор Питер» обсудил с психологом Гульнарой Тайчиновой, какие правила из взрослой жизни мы считаем нормой, но на деле это предательство самого себя.

Мария любила петь, но бабушка утверждала, что ей медведь на ухо наступил. И мечты о вокальном будущем разбились о прозу жизни. Оксана стала продавцом и вечерами сидит дома перед телевизором — подстраивается под мужа.

Елена мечтала стать актрисой, но по совету «мудрых» родственников выбрала стабильную работу и тихую, размеренную жизнь с супругом, который был ее противоположностью по темпераменту. К сорока годам Елена поняла, что совершила ошибку и несчастна. То, что ей казалось взрослым и правильным поведением, на деле было предательством себя.

Гульнара Тайчинова — психолог, телесно-ориентированный терапевт.

Привычки, которые нас разрушают

Эти привычки зачастую приходят к нам из детства или прививаются обществом. Они кажутся нормой, но на самом деле это постоянное и тихое насилие над собой:

  • молчать, чтобы не портить отношения;

  • терпеть, потому что «так надо»;

  • работать на износ и не жаловаться;

  • подавлять эмоции и чувства;

  • ждать, что кто-то решит ваши проблемы.

Психолог предлагает пройти небольшой тест. Отметьте «да» или «нет» напротив каждого утверждения.

  • Я стараюсь всегда держать себя в руках и не показывать эмоции.

  • Работа не радует, но я боюсь что-то менять. Не факт, что в другом месте окажется лучше.

  • Часто надеюсь, что близкие догадаются, что мне тяжело, и сами предложат свою помощь.

  • Мне трудно сказать «нет», даже если я не хочу или не могу выполнить что-то.

  • Я часто думаю: «Лучше промолчу, лишь бы не ссориться».

  • Мне стыдно, когда я плачу или сержусь.

  • Дети/родители/дача (подставьте свое) — это святое. О себе подумаю потом.

Если вы ответили «да» на 3 и более пункта, возможно, у вас есть привычки, которые только кажутся разумными, но на деле забирают ваши силы и энергию.

Чем опасны «полезные» привычки

— Мы учились быть «удобными», когда были детьми, — послушаться, подстроиться. И это был естественный способ сохранить отношения с родителями или избежать наказания. Но сегодня вы уже взрослый человек, и постоянное самоподавление становится источником внутреннего стресса, — рассказывает психолог.

Подобное поведение чревато нешуточными последствиями.

  • Хроническая усталость. Когда вы всё время живете не так, как хочется, организм находится в постоянном напряжении. Это выматывает.

  • Психосоматика. Подавленные чувства часто находят выход через тело: появляются головные боли, спазмы в желудке, боли в спине, повышается давление.

  • Ощущение пустоты и обиды. Кажется, что вы стараетесь, а отдачи нет, никто не ценит ваши усилия. Но это потому, что вы сами перестали слышать себя.

  • Проблемы в отношениях. Когда вы всё терпите, молчите, «держите лицо», партнер не знает, что на самом деле происходит с вами. Контакт теряется.

  • Потеря себя. Со временем становится всё труднее понять, чего вы хотите, где ваше «да», а где чужое давление.

— К сожалению, даже понимая всё это, мы продолжаем так жить, потому что нам кажется, что так правильно, потому что страшно разочаровать близких, потому что в детстве нас не учили заботиться о себе. Учили быть хорошими, не мешать взрослым, — объясняет психолог.

Как начать жить по-другому

Изменения не происходят за день, но можно начать с малого — с момента, когда вы впервые заметили, что опять поступаете как привыкли, а не так, как вам хочется. Вот несколько простых шагов.

  • Замечайте и проговаривайте свои чувства.

Заведите привычку несколько раз в день спрашивать себя: «Что я сейчас чувствую? Чего мне хочется?» Можно поставить заставку с этими вопросами на экран смартфона, это будет возвращать вас к себе.

  • Практика «маленькое нет».

Попробуйте говорить «нет» в безопасных ситуациях: отказ от встречи, на которую нет сил, или от блюда, которое не любите. Замечайте, что небо не рухнуло.

  • Ведите «дневник честности».

Каждый день вечером запишите, что вы делали не для себя, а чтобы угодить. Не ругайте себя, просто замечайте.

  • Разрешайте себе злиться и грустить.

Не бывает плохих эмоций. Злость дается нам для того, чтобы изменить ситуацию, а грусть — для принятия утраты или своего бессилия. Их признание — путь к настоящей близости с собой.

  • Найдите своих.

Общение с теми, кто принимает вас настоящим, поддерживает на пути к себе. Это может быть подруга, терапевт, группа по интересам.

— Помните, вы не обязаны молчать, чтобы был мир. Не обязаны работать там, где «душно». Не обязаны быть сильными и спокойными всегда. Вы имеете право выбирать себя. И с этого выбора может начаться самая важная глава в вашей жизни, — говорит психолог.

Ранее мы рассказывали о шести причинах, почему мы остаемся в несчастливых отношениях.

Многие в порыве ссоры или за глаза как только не называют благоверных. Тут тебе и «токсик», и «нарцисс», и даже «абьюзер». И, к сожалению, часто такие «ласковые» эпитеты справедливы, но люди, хоть жалуются и страдают, не расходятся. О том, почему они предпочитают мучиться, но оставаться в паре, объясняет Викран Сентис, психотерапевт с 30-летним стажем.

Викран Сентис — психотерапевт, который уже 30 лет работает с семейными парами и умеет определять причины конфликтов между супругами. О том, почему люди живут как кошка с собакой, но не расходятся, он подробно рассказал в своей новой книге «Почему мы ссоримся с любимыми».

По его мнению, причин множество и они куда сложнее, чем кажется.

— Если не принимать во внимание экономическую и трудовую зависимости, а также угрозу жизни в случае выхода жертвы из абьюзивных отношений, то главные причины такого саморазрушительного поведения можно разделить на шесть основных групп, — говорит Викран Сентис.

1. Плохо, зато знакомо

Мы, люди, ненавидим изменения и боимся неизвестности. Нередко застреваем в губительной для нас среде просто потому, что привыкли к ней, она стала частью нашей жизни и нас самих. Мы предпочитаем уже знакомую боль, чем тревожиться из-за неизвестности.

Абьюз, существующий в близких отношениях, в таком случае привычен и даже предсказуем. Подобная предсказуемость служит страдающему от абьюза человеку некой подушкой безопасности. Если агрессор хорошо знаком, то его поступки уже не удивляют, их можно предвидеть. А всё предсказуемое дарит ощущение безопасности и неуязвимости. Незнакомому мы предпочитаем знакомое, пусть оно и наносит вред, и ранит.

2. Эмоциональная зависимость

Эмоциональная зависимость от человека, с которым вы на протяжении какого-то времени состоите в отношениях, формируется примерно так же, как и зависимость, например, от алкоголя или сахара. Зачастую любовь невозможно отличить от эмоциональной зависимости, за которой прячется зависимость химическая, возникающая как ответ на присутствие партнера.

— Я говорю «химическая», поскольку мы привыкаем к наличию в нашем организме эндорфинов, выделяющихся в ответ на присутствие возлюбленного. Привычка — это психологический феномен, возникающий в результате длительного нахождения рядом с любым объектом.

О других особенностях эмоциональной зависимости, а также о четырех других причинах, почему люди остаются в неподходящих отношениях, читайте тут.

ПО ТЕМЕ
Анна Майская
Отношения Эмоции Чувства Привычки
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