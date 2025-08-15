НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

5 м/c,

сев.

 756мм 50%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,77
EUR 93,06
Пропала мама с детьми
Незрячего не впустили в монастырь
Началось цветение опасного растения
Улицы под платные парковки
Афиша на выходные
Где введут оценки за поведение
Построят третий мост через Волгу
Мошенничество с землей
Когда откроют уличный бассейн в «Термолэнде»
Что изменится в школах с 1 сентября
Развлечения Тест «Попробуй спеть вместе со мной»: сложный тест по песням Виктора Цоя

«Попробуй спеть вместе со мной»: сложный тест по песням Виктора Цоя

С ним справятся те, для кого группа «Кино» — не пустой звук

221
Написать комментарий
В 2025 году Виктору Цою исполнилось бы каких-то 63 года | Источник: кадр из фильма «Игла» (18+), реж. Рашид Нугманов, киностудия «Казахфильм», 1988 годВ 2025 году Виктору Цою исполнилось бы каких-то 63 года | Источник: кадр из фильма «Игла» (18+), реж. Рашид Нугманов, киностудия «Казахфильм», 1988 год

В 2025 году Виктору Цою исполнилось бы каких-то 63 года

Источник:

кадр из фильма «Игла» (18+), реж. Рашид Нугманов, киностудия «Казахфильм», 1988 год

15 августа 1990 года Виктор Цой попал в автокатастрофу, которая оборвала его жизнь. Музыканту на тот момент было всего 28 лет, и к этому возрасту он успел сделать столько, что не каждый из нас успел бы и к пенсии. Сегодня исполняется 35 лет со дня смерти лидера группы «Кино», а на улицах всё еще слышны песни Цоя, и им подпевают сотни людей. А вы смогли бы прямо сейчас спеть вместе с ним? Предлагаем вам проверить это и продолжить знаменитые строки группы «Кино».

ТЕСТПройден 31 раз
1 / 10

Мы хотим видеть дальше, чем окна дома напротив,

Мы хотим жить, мы живучи как кошки.

И вот мы пришли заявить о своих правах, да!

Слышишь … ? Это мы.

  • Шелест травы

  • Звуки шагов

  • Шелест плащей

  • Гром Петропавловской пушки

2 / 10

Три чукотских мудреца

Твердят, твердят мне без конца:

« … !

Игра не стоит свеч, а результат — труда!»

  • Куда б ни шел — всё не туда

  • Металл не принесет плода

  • Прошли, дружок, твои года

  • Мы — три чукотских мудреца

3 / 10

С какой строчки начинается «Песня без слов»?

  • Каждому яблоку место упасть

  • Каждый день ты приходишь домой, когда темно

  • Песня без слов, ночь без сна

  • В этом мотиве есть какая-то фальшь

4 / 10

Гуляю. Я один гуляю.

Что дальше делать, я не знаю.

Нет дома. Никого нет дома.

Я лишний, словно … .

  • Сын парткома

  • Папиллома

  • Хромосома

  • Куча лома

5 / 10

Я знаю, мое дерево не проживет и недели.

Я знаю, мое дерево … .

  • В этом городе обречено

  • Завтра, может, сломает школьник

  • Скоро оставит меня

  • Еще не выросло

6 / 10

Есть два цвета: черный и белый.

А есть оттенки, которых больше.

Но нам нет никакого дела до тех, кто черный, кто белый.

Мы, дети проходных дворов, … .

  • Не станем никого слушать

  • Своих и без того узнаем

  • Найдем сами свой цвет

  • Цветов не разбираем

7 / 10

Ты готов был отдать душу за рок-н-ролл,

Извлеченный из снимка чужой диафрагмы.

А теперь — … ,

И довольна тобой твоя старая мама.

  • Машина, гараж, волейбол

  • Дачка, тачка и собачка

  • Тапки и корвалол

  • Телевизор, газета, футбол

8 / 10

А с погодой повезло, дождь идет … день.

Хотя по радио сказали: жаркой будет даже тень.

  • Четвертый

  • Девятый

  • Десятый

  • Который

9 / 10

С каких слов начинается песня «Красно-желтые дни»?

  • Расскажи мне о тех, кто устал

  • Застоялся мой поезд в депо

  • А мне приснилось: миром правит любовь

  • Снова я уезжаю, пора

10 / 10

Ты живешь на четвертом, а я на шестом,

… .

  • А когда в доме тихо, я слышу, как ты поешь

  • Засыпая, я вижу твои глаза, но они говорят мне «Нет»

  • И обертки от конфет пролетают за окном

  • Это как четвертый, только на два этажа выше

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Виктор Цой Группа Кино Песни Музыка Рок Музыкант
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление