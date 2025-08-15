«Попробуй спеть вместе со мной»: сложный тест по песням Виктора Цоя

15 августа 1990 года Виктор Цой попал в автокатастрофу, которая оборвала его жизнь. Музыканту на тот момент было всего 28 лет, и к этому возрасту он успел сделать столько, что не каждый из нас успел бы и к пенсии. Сегодня исполняется 35 лет со дня смерти лидера группы «Кино», а на улицах всё еще слышны песни Цоя, и им подпевают сотни людей. А вы смогли бы прямо сейчас спеть вместе с ним? Предлагаем вам проверить это и продолжить знаменитые строки группы «Кино».