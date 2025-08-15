«Попробуй спеть вместе со мной»: сложный тест по песням Виктора Цоя

15 августа 1990 года Виктор Цой попал в автокатастрофу, которая оборвала его жизнь. Музыканту на тот момент было всего 28 лет, и к этому возрасту он успел сделать столько, что не каждый из нас успел бы и к пенсии. Сегодня исполняется 35 лет со дня смерти лидера группы «Кино», а на улицах всё еще слышны песни Цоя, и им подпевают сотни людей. А вы смогли бы прямо сейчас спеть вместе с ним? Предлагаем вам проверить это и продолжить знаменитые строки группы «Кино».
Мы хотим видеть дальше, чем окна дома напротив,
Мы хотим жить, мы живучи как кошки.
И вот мы пришли заявить о своих правах, да!
Слышишь
Шелест травы
Звуки шагов
Шелест плащей
Гром Петропавловской пушки
Три чукотских мудреца
Твердят, твердят мне без конца:
Игра не стоит свеч, а результат — труда!»
Куда б ни шел — всё не туда
Металл не принесет плода
Прошли, дружок, твои года
Мы — три чукотских мудреца
С какой строчки начинается «Песня без слов»?
Каждому яблоку место упасть
Каждый день ты приходишь домой, когда темно
Песня без слов, ночь без сна
В этом мотиве есть какая-то фальшь
Гуляю. Я один гуляю.
Что дальше делать, я не знаю.
Нет дома. Никого нет дома.
Я лишний,
Сын парткома
Папиллома
Хромосома
Куча лома
Я знаю, мое дерево не проживет и недели.
Я знаю, мое
В этом городе обречено
Завтра, может, сломает школьник
Скоро оставит меня
Еще не выросло
Есть два цвета: черный и белый.
А есть оттенки, которых больше.
Но нам нет никакого дела до тех, кто черный, кто белый.
Мы, дети проходных
Не станем никого слушать
Своих и без того узнаем
Найдем сами свой цвет
Цветов не разбираем
Ты готов был отдать душу за рок-н-ролл,
Извлеченный из снимка чужой диафрагмы.
А теперь
И довольна тобой твоя старая мама.
Машина, гараж, волейбол
Дачка, тачка и собачка
Тапки и корвалол
Телевизор, газета, футбол
А с погодой повезло, дождь
Хотя по радио сказали: жаркой будет даже тень.
Четвертый
Девятый
Десятый
Который
С каких слов начинается песня «Красно-желтые дни»?
Расскажи мне о тех, кто устал
Застоялся мой поезд в депо
А мне приснилось: миром правит любовь
Снова я уезжаю, пора
Ты живешь на четвертом, а я на шестом,
А когда в доме тихо, я слышу, как ты поешь
Засыпая, я вижу твои глаза, но они говорят мне «Нет»
И обертки от конфет пролетают за окном
Это как четвертый, только на два этажа выше