Гороскоп на вторую половину августа: кое-кого ждут крутые перемены

Астролог Тамара Глоба предупреждает: если в начале месяца вы почувствовали изменения в жизни, будьте готовы к тому, что вторая половина месяца принесет новые испытания. Даже самые спокойные люди могут быть удивлены активностью коллег и родственников, которые стремятся к своим целям. Готовьтесь к тому, что этот август и следующий за ним сентябрь станут ареной для активной борьбы за место под солнцем. Каждый будет стараться не остаться в стороне, используя все доступные средства. С чем столкнуться предстоит именно вам, астролог рассказала в гороскопе для каждого знака зодиака.
Овен
Для Овнов август — время, когда не нужно стесняться своих идей. Блесните умом на работе и в учебе, скромность совсем не будет красить. В знакомствах тоже не стоит занимать пассивную позицию и ждать, когда с вами заговорят, берите дело в свои руки.
Если будете искать место уединения и спокойствия, смело вычеркивайте дом: полежать на диване не получится. Наоборот, приготовьтесь к ремонту или парочке проблем от родителей или детей, которые вам придется решать в короткие сроки.
— Возникнут трудности с противниками и конкурентами. Могут быть проблемы, которые касаются финансовой стороны. Будьте внимательны в тратах. Деньги будут приходить, но в то же время и расходов будет немало, — рассказала Тамара Глоба.
Астролог советует Овнам быть осторожными на дорогах. В конце августа лучше отложить телефон и не спешить, даже если сильно хочется.
Телец
У Тельцов в августе включится режим домашнего супергероя, только костюма не хватает. Домочадцы все наперебой просят у вас помощи: здесь что-то сломалось, тут надо куда-то сходить или что-то купить, и без вас им никак не справиться. Особенно много времени будут забирать дети, но они не останутся в долгу и тоже помогут вам, но позже.
— Хороший период для занятий по службе. В то же время могут быть трудности и споры с коллегами. Особенно этот период касался начала и конца августа, — отмечает астролог.
До конца месяца у вас еще есть время, чтобы отправиться в путешествия вместе с родными и друзьями — не отказывайтесь от такой возможности. Если времени совсем в обрез, астролог советует не забывать о концертах, выставках и других культурных мероприятиях в городе, возможно, на одном из них вы встретите свою любовь.
Блинецы
Новый учебный год еще не наступил, а Близнецы уже блистают знаниями. Неважно, проходите ли вы курсы, готовитесь выступать на конференции или получаете полноценное образование — задачи решаются как по щелчку, а ваши речи завлекают не хуже, чем у сирен.
— Это время, когда придут новые проекты, новые предложения. Вы будете буквально купаться во внимании людей, которые вас окружают, — позитивно настроена астролог.
Давно созванивались со старыми друзьями? В августе они откроют перед вами двери новых возможностей. Только помните: иногда придется выбирать между старым проверенным комфортом и яркими перспективами.
Споры неизбежны, но не унывайте: счастье любит тишину лишь временно. До осени вас ждет немало приятных сюрпризов, особенно в финале лета.
Рак
Для всех, кто родился под знаком Рака, вторая половина августа обещает быть яркой и насыщенной. Люди заметят вашу утонченность, чувство стиля и особый шарм, которыми вы обладаете. Вполне вероятно, что вскоре поступит заманчивое предложение, которое затронет не только карьеру, но и личную жизнь.
— Август — это период задела. Вы получите реализацию планов. Это активное время для новых возможностей и финансовых вопросов, но и расходов тоже будет немало, — предостерегает Тамара Глоба.
Лев
В первой половине месяца вам могло казаться, что звезды не благоволят, но во второй ситуация изменится. Люди заметят ваши способности и оценят их по достоинству. Некоторые из них могут попросить поделиться опытом и знаниями — соглашаться или нет, решение за вами.
— Будьте готовы и к личным переменам. Если вы задумываетесь о том, что в жизни всё не совсем так, как вам бы хотелось, то в конце месяца возможны трудности в семье и личных отношениях, — предостерегает астролог.
Если вы уже строите планы на отпуск, покупку квартиры или другие важные события в будущем, придется отложить их и сосредоточиться на текущих делах. Даже если придется пойти на уступки, всё сложится так, как вы задумали.
Дева
Весь месяц Девы находятся под покровительством своих друзей и близких, которые становятся их ангелами-хранителями. Если вы давно мечтаете открыть свой бизнес, завести блог или убедить начальство дать вам повышение, соберите команду единомышленников. Вместе вы достигните поставленных целей.
— Подготовьтесь к новому периоду для себя. Он откроет для вас хорошие перспективы в том, что касается дружеской помощи и возможной свободной работы, — поделилась астролог.
К концу месяца будет велик соблазн расслабиться, но если цели для вас действительно важны, не опускайте руки. Финансы требуют осторожности и терпения. Пусть заработок пока покажется не таким простым делом, доверяйтесь своей интуиции и дружескому плечу рядом.
Весы
Во второй половине августа Весов ждет поток свежих идей и новых знакомств, которые откроют перед ними новые карьерные возможности. Тамара Глоба рекомендует искать поддержку у женщины, будь то начальник или родственница, так как именно она окажет значительное влияние на ваше профессиональное развитие.
В августе ваша активность зашкаливает, и конкуренты начнут активно кусаться. Особенно осторожно действуйте в финале лета и держите ухо востро даже с теми, кому полностью доверяете. Финансовые траты увеличатся, поэтому следите за кошельком и сохраняйте спокойствие.
Скорпион
Как давно вы выбирались за пределы дома и работы? Тамара Глоба уверяет: если хочется добиться успеха, найти выгодные знакомства или спонсоров для своих стартапов — садитесь в машину или на поезд, и вперед, навстречу приключениям.
— Удача в этом месяце способствует в творческих делах. Вдали от дома вы создаете новые проекты. Дальние партнеры или родственники помогают вам практически во всех делах, — рассказала астролог.
Окрыленным новыми впечатлениями и яркими эмоциями Скорпионам не стоит ждать той же воодушевленности от тех, кто рядом. Споры с начальником о том, как правильно работать, или ссоры со второй половинкой, особенно если это женщина, не принесут ничего хорошего.
Стрелец
Стрельцам в августе стоит рискнуть и покинуть родные края. Если руководство предложит командировку, а университет, куда вас приглашают, находится далеко от дома, не отказывайтесь сразу.
— В дороге вы будете чувствовать себя прекрасно. В путешествиях появятся новые люди в вашем окружении, — подмечает Тамара Глоба.
В незнакомых для себя краях Стрельцов ждет внутренняя перезагрузка. Вы пересмотрите свои планы и мечты, возможно, по-другому взглянете на будущее своих детей. В конце месяца не исключены споры.
Козерог
Козероги, готовьтесь: вторая половина месяца вся пройдет в заботах! Вы окажетесь втянутыми в чужие дела, будь то семейные хлопоты или рабочие проекты. Но помните: уделяя внимание другим, не забывайте и о себе.
Что касается работы, вам предстоит погрузиться в совместные проекты или разделить свои задачи с коллегами. Одному справляться тяжело, поэтому не бойтесь просить помощи или делегировать — от этого вы не сделаете себе хуже.
— Время очень важное в вопросах карьеры, возможны трудности с высшим руководством или представителями власти. Будет сложно решить вопросы, которые касаются дел недвижимости, поэтому будьте внимательны к тому, что происходит в вашем доме, — обращает внимание Тамара Глоба.
Водолей
Водолеи уже давно чувствуют, что работают за пятерых. Хорошая новость: во второй половине августа у вас соберется отличная команда, которая поможет разгрузиться. Вас поддержат любимые коллеги, друзья и даже случайные помощники.
Вторая половина месяца окажется звездным периодом: успехи достигнуты, семейная жизнь радует, а родственники могут поддержать не только советом, но и денежным подарком.
Однако остерегайтесь новых знакомых в личной жизни, особенно в последних числах августа. Лучше доверяйте интуиции и прислушивайтесь к советам близких друзей.
Рыбы
Август для Рыб превращается в праздник новаторства. Новые проекты захватывают воображение, дарят яркие впечатления и открывают совершенно неожиданные горизонты не только в карьере, но во многих сферах жизни в целом.
— Время очень успешное в личных отношениях и в делах. Вполне возможно, вы встретите новых людей, которые привнесут в вашу судьбу потрясающие изменения. В августе возможны беременности или рождения детей, — предсказывает пополнение в семье Тамара Глоба.
Астролог предупреждает: будьте внимательны к своим планам, особенно в вопросах здоровья и финансов. Эти сферы потребуют вашего пристального внимания. Трудности неизбежны, но рядом всегда будут те, кто искренне вас любит и поддерживает.