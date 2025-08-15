Гороскоп на вторую половину августа: кое-кого ждут крутые перемены

Для Овнов август — время, когда не нужно стесняться своих идей. Блесните умом на работе и в учебе, скромность совсем не будет красить. В знакомствах тоже не стоит занимать пассивную позицию и ждать, когда с вами заговорят, берите дело в свои руки.

Если будете искать место уединения и спокойствия, смело вычеркивайте дом: полежать на диване не получится. Наоборот, приготовьтесь к ремонту или парочке проблем от родителей или детей, которые вам придется решать в короткие сроки.

— Возникнут трудности с противниками и конкурентами. Могут быть проблемы, которые касаются финансовой стороны. Будьте внимательны в тратах. Деньги будут приходить, но в то же время и расходов будет немало, — рассказала Тамара Глоба.

Астролог советует Овнам быть осторожными на дорогах. В конце августа лучше отложить телефон и не спешить, даже если сильно хочется.