Билеты на него стоят сотни тысяч: в Ярославле пришвартовался большой круизный лайнер. Фото

В Ярославле пришвартовался теплоход «Огни большого города» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 9 июля в Ярославле пришвартовался туристический теплоход «Огни большого города». Билеты на круиз на этом судне стоят десятки, а иногда и сотни тысяч рублей.

«Огни большого города» — теплоход-пансионат, рассчитанный на 255 гостей. Судно было построено в 1977 году, а спустя 34 года эксплуатации, в 2011-м, прошло реставрацию. На борту оборудованы 34 каюты класса полулюкс, из которых 14 имеют индивидуальные балконы. Кроме того, предусмотрено 68 двухместных и 11 одноместных кают категории комфорт.

«Каждая каюта, независимо от категории, оснащена кондиционером, телевизором, холодильником (в полулюксе — мини-баром) и предоставляет бесплатный Wi‑Fi», — говорится на сайте круизного центра «Инфофлот».

Теплоход двигается по нескольким маршрутам, большинство из которых начинаются в Москве. Некоторые недельные маршруты пролегают через Ярославль.

Стоимость круизов на теплоходе «Огни большого города» начинается от нескольких десятков тысяч рублей. Например, на 11 августа 2025 года запланировано пятидневное путешествие с заходом в Ярославль — цены на него начинаются от 68 тысяч рублей. Маршрут: Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Тутаев — Калязин — Москва. Возвращение в столицу запланировано на 16 августа. Однако это один из самых бюджетных вариантов.

На 3 августа 2025 года запланирован еще один круиз через Ярославль. Он длится шесть дней и стоит дороже — от 149 тысяч рублей. Маршрут: Москва — Углич — Мышкин — Кострома — Ярославль — Калязин — Москва.

Но и это не самый дорогой круиз, который совершает теплоход. От 206 тысяч рублей стоит 14-дневное путешествие по Волге. Маршрут: Москва — Углич — Горицы — Кижи — Петрозаводск — Мандроги — Санкт-Петербург (2 дня) — Валаам — Свирьстрой — Вытегра — Череповец — Дубна — Москва. Старт круиза запланирован на 14 июля 2025 года.

«На теплоходе действует специальное предложение „Дети бесплатно“. Работают квалифицированные аниматоры. Для детей и подростков проводят развлекательные программы, детский час, мастер классы и квесты», — уточняют на сайте круизного центра «Инфофлот».

Ранее местные жители заметили, что мимо Ярославля прошел лайнер стоимостью более трех миллиардов рублей — «Мустай Карим». Сколько стоят круизы на нем и как выглядят каюты, рассказали в этом материале.