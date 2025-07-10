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Город Билеты на него стоят сотни тысяч: в Ярославле пришвартовался большой круизный лайнер. Фото

Билеты на него стоят сотни тысяч: в Ярославле пришвартовался большой круизный лайнер. Фото

Сколько стоит путешествие на этом теплоходе

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3 комментария
В Ярославле пришвартовался теплоход «Огни большого города» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле пришвартовался теплоход «Огни большого города» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пришвартовался теплоход «Огни большого города»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 9 июля в Ярославле пришвартовался туристический теплоход «Огни большого города». Билеты на круиз на этом судне стоят десятки, а иногда и сотни тысяч рублей.

«Огни большого города» — теплоход-пансионат, рассчитанный на 255 гостей. Судно было построено в 1977 году, а спустя 34 года эксплуатации, в 2011-м, прошло реставрацию. На борту оборудованы 34 каюты класса полулюкс, из которых 14 имеют индивидуальные балконы. Кроме того, предусмотрено 68 двухместных и 11 одноместных кают категории комфорт.

«Каждая каюта, независимо от категории, оснащена кондиционером, телевизором, холодильником (в полулюксе — мини-баром) и предоставляет бесплатный Wi‑Fi», — говорится на сайте круизного центра «Инфофлот».

Теплоход двигается по нескольким маршрутам, большинство из которых начинаются в Москве. Некоторые недельные маршруты пролегают через Ярославль.

На теплоходе есть несколько зон для отдыха | Источник: «Речфлот»На теплоходе есть несколько зон для отдыха | Источник: «Речфлот»
Трехразовое питание включено в стоимость круизов | Источник: «Речфлот»Трехразовое питание включено в стоимость круизов | Источник: «Речфлот»

Стоимость круизов на теплоходе «Огни большого города» начинается от нескольких десятков тысяч рублей. Например, на 11 августа 2025 года запланировано пятидневное путешествие с заходом в Ярославль — цены на него начинаются от 68 тысяч рублей. Маршрут: Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Тутаев — Калязин — Москва. Возвращение в столицу запланировано на 16 августа. Однако это один из самых бюджетных вариантов.

На 3 августа 2025 года запланирован еще один круиз через Ярославль. Он длится шесть дней и стоит дороже — от 149 тысяч рублей. Маршрут: Москва — Углич — Мышкин — Кострома — Ярославль — Калязин — Москва.

Интерьеры кают выполнены в минималистичном стиле и сдержанной цветовой гамме | Источник: «Речфлот»Интерьеры кают выполнены в минималистичном стиле и сдержанной цветовой гамме | Источник: «Речфлот»
В каждой каюте есть личный туалет с душем, шкаф для вещей и зона для отдыха с диваном и угощениями | Источник: «Речфлот»В каждой каюте есть личный туалет с душем, шкаф для вещей и зона для отдыха с диваном и угощениями | Источник: «Речфлот»

Но и это не самый дорогой круиз, который совершает теплоход. От 206 тысяч рублей стоит 14-дневное путешествие по Волге. Маршрут: Москва — Углич — Горицы — Кижи — Петрозаводск — Мандроги — Санкт-Петербург (2 дня) — Валаам — Свирьстрой — Вытегра — Череповец — Дубна — Москва. Старт круиза запланирован на 14 июля 2025 года.

«На теплоходе действует специальное предложение „Дети бесплатно“. Работают квалифицированные аниматоры. Для детей и подростков проводят развлекательные программы, детский час, мастер классы и квесты», — уточняют на сайте круизного центра «Инфофлот».

Ранее местные жители заметили, что мимо Ярославля прошел лайнер стоимостью более трех миллиардов рублей — «Мустай Карим». Сколько стоят круизы на нем и как выглядят каюты, рассказали в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
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Комментарии
3
Гость
1 час
Это доступно только истинным патриотам dон
Гость
18 минут
судя по качеству воды в реке надо делать скидку на амбре
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