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Дороги и транспорт Не каждый сможет позволить себе круиз на нем: в Ярославле заметили большой туристический теплоход

Не каждый сможет позволить себе круиз на нем: в Ярославле заметили большой туристический теплоход

Сколько денег придется выложить за путешествие

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1 комментарий
Сколько стоит путешествие на теплоходе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько стоит путешествие на теплоходе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько стоит путешествие на теплоходе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пришвартовался круизный теплоход «Михаил Фрунзе». Лайнер заметили 14 июля на Волжской набережной.

«Михаил Фрунзе» рассчитан на 328 пассажиров. Теплоход может развивать скорость до 26 километров в час.

«Вас ждут комфортабельные каюты, оснащённые санузлом с душевой, кондиционером, феном, а также холодильником и телевизором в каютах класса „Люкс“ и „Полулюкс“. Помимо обширного каютного фонда, теплоход „Михаил Фрунзе“ предлагает большое количество уютных мест для отдыха. В атмосферных барах и гостеприимных ресторанах на теплоходе вас ждёт тёплый приём, расслабляющая обстановка и потрясающие панорамные виды», — говорится в описании судна на сайте «Водоходъ».

Помимо кают разной степени удобства на теплоходе есть два ресторана, кофейня, два бара, один из которых с конференц-залом. Гостей угощают тематическими ужинами и авторскими коктейлями.

Так выглядят посадочные места в одном из ресторанов на теплоходе | Источник: ВодоходъТак выглядят посадочные места в одном из ресторанов на теплоходе | Источник: Водоходъ

Так выглядят посадочные места в одном из ресторанов на теплоходе

Источник:

Водоходъ

А на этом фото&nbsp;— один из баров | Источник: ВодоходъА на этом фото&nbsp;— один из баров | Источник: Водоходъ

А на этом фото — один из баров

Источник:

Водоходъ

Стоимость круизов варьируется от 10 до сотен тысяч рублей. Например, билеты на начавшийся 7 июля десятидневный круиз «Люблю тебя, Москва» по скидке стоят от 101 тысячи 555 рублей на человека. Теплоход за время путешествия делает остановки в Нижнем Новгороде, Козьмодемьянске, Чкаловске, Плёсе, Костроме, Рыбинске, Коприне, Москве, Калязине, Тутаеве, Ярославле, Кинешме, Юрьевце, Городце, Нижнем Новгороде.

Так выглядит одна из кают класса «Люкс» | Источник: ВодоходъТак выглядит одна из кают класса «Люкс» | Источник: Водоходъ
В номере есть телевизор | Источник: ВодоходъВ номере есть телевизор | Источник: Водоходъ
И небольшой холодильник | Источник: ВодоходъИ небольшой холодильник | Источник: Водоходъ

Есть более бюджетные варианты путешествия. Например, в конце августа можно отправиться в трехдневный круиз «Край ста тысяч песен», с маршрутом «Нижний Новгород — Чебоксары — Нижний Новгород» за минимальную стоимость в 26 тысяч 200 рублей с человека.

Также по кошельку не так ощутимо ударит однодневное путешествие с маршрутом: «Нижний Новгород Макарьево — Нижний Новгород». Там билет на одного человека можно купить за 9 тысяч 700 рублей.

Так выглядит бюджетная одноместная каюта | Источник: ВодоходъТак выглядит бюджетная одноместная каюта | Источник: Водоходъ
Она оборудована кроватью, шкафом и туалетом | Источник: ВодоходъОна оборудована кроватью, шкафом и туалетом | Источник: Водоходъ
Так выглядит уборная | Источник: ВодоходъТак выглядит уборная | Источник: Водоходъ

Ранее в Ярославле заметили туристический теплоход «Огни большого города». Билеты на круиз на этом судне стоят десятки, а иногда и сотни тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Теплоход Круиз Стоимость Билеты
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Комментарии
1
Гость
37 минут
Эти ещё советские трёхпалубки теперь круизными называют. Да, действительно, очень немногие могут позволить плавать на теплоходах таких, а не только на этом. Цены конские.
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