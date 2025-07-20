Не каждый сможет позволить себе круиз на нем: в Ярославле заметили большой туристический теплоход

Сколько стоит путешествие на теплоходе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пришвартовался круизный теплоход «Михаил Фрунзе». Лайнер заметили 14 июля на Волжской набережной.

«Михаил Фрунзе» рассчитан на 328 пассажиров. Теплоход может развивать скорость до 26 километров в час.

«Вас ждут комфортабельные каюты, оснащённые санузлом с душевой, кондиционером, феном, а также холодильником и телевизором в каютах класса „Люкс“ и „Полулюкс“. Помимо обширного каютного фонда, теплоход „Михаил Фрунзе“ предлагает большое количество уютных мест для отдыха. В атмосферных барах и гостеприимных ресторанах на теплоходе вас ждёт тёплый приём, расслабляющая обстановка и потрясающие панорамные виды», — говорится в описании судна на сайте «Водоходъ».

Помимо кают разной степени удобства на теплоходе есть два ресторана, кофейня, два бара, один из которых с конференц-залом. Гостей угощают тематическими ужинами и авторскими коктейлями.

Так выглядят посадочные места в одном из ресторанов на теплоходе Источник: Водоходъ

А на этом фото — один из баров Источник: Водоходъ

Стоимость круизов варьируется от 10 до сотен тысяч рублей. Например, билеты на начавшийся 7 июля десятидневный круиз «Люблю тебя, Москва» по скидке стоят от 101 тысячи 555 рублей на человека. Теплоход за время путешествия делает остановки в Нижнем Новгороде, Козьмодемьянске, Чкаловске, Плёсе, Костроме, Рыбинске, Коприне, Москве, Калязине, Тутаеве, Ярославле, Кинешме, Юрьевце, Городце, Нижнем Новгороде.

Есть более бюджетные варианты путешествия. Например, в конце августа можно отправиться в трехдневный круиз «Край ста тысяч песен», с маршрутом «Нижний Новгород — Чебоксары — Нижний Новгород» за минимальную стоимость в 26 тысяч 200 рублей с человека.

Также по кошельку не так ощутимо ударит однодневное путешествие с маршрутом: «Нижний Новгород Макарьево — Нижний Новгород». Там билет на одного человека можно купить за 9 тысяч 700 рублей.