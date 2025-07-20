Что вы за человек? Всего одна цифра расскажет о вас всю правду

Чтобы рассчитать свое число, вам понадобится телефон или листок бумаги Источник: Лина Саитова / Городские медиа

Нумерологи верят, что полное имя, которое получает человек при рождении, влияет на его характер. Проверить, так ли это, можно, высчитав свое нумерологическое число.

Для этого нужно написать буквами латинского алфавита свои фамилию, имя и отчество, подписать соответствующую цифру к каждой букве (таблица ниже) и сложить сначала цифры фамилии, потом имени и отчества, а затем суммировать и их. Если в конце получится трехзначное или двухзначное число, их нужно складывать до тех пор, пока не получится цифра до 9 включительно.

Например, если в фамилии получилось число 11, в имени 8, а в отчестве 9, то получаем 11 + 8 + 9 = 28, а затем складываем 2 и 8, получаем 10, единица плюс ноль равна числу 1.

Подсказка, как записать исконно русские буквы: Ц — TS, Ч — TCH, Ш — SH, Щ — SCH, Я — IA, Ю — IU.

Вооружайтесь телефоном с калькулятором или листком бумаги с ручкой, считайте свое нумерологическое число, а потом прочитайте, что это о вас говорит!

Свое число очень легко вычислить, но фамилию, имя и отчество нужно написать на латинице Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

ТЕСТ Узнайте, что вы за человек! 1 / 1 А теперь выберите цифру, которая у вас получилась! 1

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