В центре Москвы устроили роскошный сап-карнавал — вы обязаны увидеть, как это было

Пока вся Москва плавилась от аномальной жары, сотни находчивых энтузиастов потянулись к воде. Идти к ней во время теплых деньков вообще старинная русская традиция, но тут еще и повод особенный выдался — грандиозный и ослепительный карнавал на воде «ВОТ САП, МОСКВА!».
Любителей сап-бордов оказалось столько, что автомобилисты выдохнули: наконец-то на московских дорогах не было пробок. Зато на Водоотводном канале случился затор — потому что тысячи фанатов сап-бординга отправились в увлекательную регату от памятника Петру I до Дома музыки. И ладно бы просто так — каждый еще и карнавальный костюм специально для заплыва приготовил.
Здесь можно было встретить, например, Старика Хоттабыча.
Попробуйте найти его среди этой толпы.
Ну и какой же сап-фестиваль без обольстительных девушек!
Тот случай, когда Женщина-кошка и Бэтмен выбирали свои костюмы в магазине для взрослых.
Гости из Китая тоже присутствовали. Хотя, подождите…
«ВОТ САП, МОСКВА!» — идеальный повод пофотографироваться на воде и хвастаться потом необычными снимками на фоне речной растительности.
Думаете, фотографий со звуком не бывает? Глядя на эту девушку, мы отчетливо слышим мотивы «Короля и Шута».
Еще один участник карнавала, кажется, ищет среди участниц свою Царевну-лягушку.
Но найти ее не так-то просто.
Может, это она?
В целом, если не найдется Царевна-лягушка, и Тинкербелл сойдет.
Также на карнавале можно было встретить некоторые спойлеры к новому фильму о похождениях Дэдпула. Такой мэшап мы бы посмотрели!
Кроме заморских супергероев, на фестивале можно было встретить и нашего родного, милого сердцу Водяного.
А этот человек вышел на воду, чтобы сказать всем прекратить карнавальное безобразие.
Думаете, он успел обойти каждого участника фестиваля?
Некоторые костюмы отличались особенным очарованием.
Глядя на таких участниц, хочется как следует взяться за сап.
А вот самый неразговорчивый участник заплыва.
А это — участник, который наверняка осознал свою вину, меру, степень, глубину.
Предлагаем среди разнообразия сказочных персонажей всё же найти Царевну-лягушку.
Наконец-то мы нашли ту самую Царевну-лягушку!
Вы уже встали на сап этим летом?