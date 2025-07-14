В центре Москвы устроили роскошный сап-карнавал — вы обязаны увидеть, как это было

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Пока вся Москва плавилась от аномальной жары, сотни находчивых энтузиастов потянулись к воде. Идти к ней во время теплых деньков вообще старинная русская традиция, но тут еще и повод особенный выдался — грандиозный и ослепительный карнавал на воде «ВОТ САП, МОСКВА!».

Любителей сап-бордов оказалось столько, что автомобилисты выдохнули: наконец-то на московских дорогах не было пробок. Зато на Водоотводном канале случился затор — потому что тысячи фанатов сап-бординга отправились в увлекательную регату от памятника Петру I до Дома музыки. И ладно бы просто так — каждый еще и карнавальный костюм специально для заплыва приготовил.

Здесь можно было встретить, например, Старика Хоттабыча.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Попробуйте найти его среди этой толпы.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ну и какой же сап-фестиваль без обольстительных девушек!

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Тот случай, когда Женщина-кошка и Бэтмен выбирали свои костюмы в магазине для взрослых.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Гости из Китая тоже присутствовали. Хотя, подождите…

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«ВОТ САП, МОСКВА!» — идеальный повод пофотографироваться на воде и хвастаться потом необычными снимками на фоне речной растительности.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Думаете, фотографий со звуком не бывает? Глядя на эту девушку, мы отчетливо слышим мотивы «Короля и Шута».

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Еще один участник карнавала, кажется, ищет среди участниц свою Царевну-лягушку.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Но найти ее не так-то просто.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Может, это она?

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В целом, если не найдется Царевна-лягушка, и Тинкербелл сойдет.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Также на карнавале можно было встретить некоторые спойлеры к новому фильму о похождениях Дэдпула. Такой мэшап мы бы посмотрели!

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Кроме заморских супергероев, на фестивале можно было встретить и нашего родного, милого сердцу Водяного.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

А этот человек вышел на воду, чтобы сказать всем прекратить карнавальное безобразие.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Думаете, он успел обойти каждого участника фестиваля?

Источник: Вера Борисова / MSK1.RU

Некоторые костюмы отличались особенным очарованием.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Глядя на таких участниц, хочется как следует взяться за сап.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

А вот самый неразговорчивый участник заплыва.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

А это — участник, который наверняка осознал свою вину, меру, степень, глубину.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Предлагаем среди разнообразия сказочных персонажей всё же найти Царевну-лягушку.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Наконец-то мы нашли ту самую Царевну-лягушку!

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU