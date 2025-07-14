НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

с-в.

 753мм 62%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,89
EUR 91,12
Новый акватермальный комплекс
Засудила власти за падение в колодец
Зумер пристыдила миллениалов
Короткая рабочая неделя
Главные тренды в одежде
Чем опасны змеи
Отзыв о русском юге
Грибы-«кораллы»
Ликвидируют школы
Открылся «Термолэнд»
Развлечения Фоторепортаж В центре Москвы устроили роскошный сап-карнавал — вы обязаны увидеть, как это было

В центре Москвы устроили роскошный сап-карнавал — вы обязаны увидеть, как это было

30 фото поразительного фестиваля «ВОТ САП, МОСКВА!»

350
2 комментария
В центре Москвы устроили роскошный сап-карнавал — вы обязаны увидеть, как это было | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ центре Москвы устроили роскошный сап-карнавал — вы обязаны увидеть, как это было | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Пока вся Москва плавилась от аномальной жары, сотни находчивых энтузиастов потянулись к воде. Идти к ней во время теплых деньков вообще старинная русская традиция, но тут еще и повод особенный выдался — грандиозный и ослепительный карнавал на воде «ВОТ САП, МОСКВА!».

Любителей сап-бордов оказалось столько, что автомобилисты выдохнули: наконец-то на московских дорогах не было пробок. Зато на Водоотводном канале случился затор — потому что тысячи фанатов сап-бординга отправились в увлекательную регату от памятника Петру I до Дома музыки. И ладно бы просто так — каждый еще и карнавальный костюм специально для заплыва приготовил.

Здесь можно было встретить, например, Старика Хоттабыча.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Попробуйте найти его среди этой толпы.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ну и какой же сап-фестиваль без обольстительных девушек!

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Тот случай, когда Женщина-кошка и Бэтмен выбирали свои костюмы в магазине для взрослых.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Гости из Китая тоже присутствовали. Хотя, подождите…

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«ВОТ САП, МОСКВА!» — идеальный повод пофотографироваться на воде и хвастаться потом необычными снимками на фоне речной растительности.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Думаете, фотографий со звуком не бывает? Глядя на эту девушку, мы отчетливо слышим мотивы «Короля и Шута».

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Еще один участник карнавала, кажется, ищет среди участниц свою Царевну-лягушку.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Но найти ее не так-то просто.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Может, это она?

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В целом, если не найдется Царевна-лягушка, и Тинкербелл сойдет.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Также на карнавале можно было встретить некоторые спойлеры к новому фильму о похождениях Дэдпула. Такой мэшап мы бы посмотрели!

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Кроме заморских супергероев, на фестивале можно было встретить и нашего родного, милого сердцу Водяного.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

А этот человек вышел на воду, чтобы сказать всем прекратить карнавальное безобразие.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Думаете, он успел обойти каждого участника фестиваля?

Источник: Вера Борисова / MSK1.RUИсточник: Вера Борисова / MSK1.RU
Источник:

Вера Борисова / MSK1.RU

Некоторые костюмы отличались особенным очарованием.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Глядя на таких участниц, хочется как следует взяться за сап.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

А вот самый неразговорчивый участник заплыва.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

А это — участник, который наверняка осознал свою вину, меру, степень, глубину.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Предлагаем среди разнообразия сказочных персонажей всё же найти Царевну-лягушку.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Наконец-то мы нашли ту самую Царевну-лягушку!

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUИсточник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Вы уже встали на сап этим летом?

В первые теплые дни!
Я с него и не схожу
Не люблю воду
Ни разу еще не довелось встать на сап
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
ВОТ САП, МОСКВА! Фестиваль Сап Москва Карнавал Вода Костюмы
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Радуются, веселятся, как ни в чём не бывало, а где-то очень жарко щас
Гость
1 час
Порадуемся за дорогих масквичей и их уровню жизни по плану! это вам не за фантики пахать и платить налоги слыша в ответ - денег нет на вас
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Мнение
Каким получился заключительный сезон «Игры в кальмара»: разбор со спойлерами
Кирилл Титов
Мнение
Тренер по бегу дал советы начинающим спортсменам
Яков Петериков
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление