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Развлечения Обзор Оленья луна 10 июля: что она принесет и какие знаки зодиака затронет больше всего

Оленья луна 10 июля: что она принесет и какие знаки зодиака затронет больше всего

Рассказываем, чего ждать от июльского полнолуния

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1 комментарий
Полнолуние&nbsp;— это не только астрономическое явление, но и заметное астрологическое событие | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПолнолуние&nbsp;— это не только астрономическое явление, но и заметное астрологическое событие | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Полнолуние — это не только астрономическое явление, но и заметное астрологическое событие

Источник:
Наталья Лапцевич / 74.RU

Люди еще с древности приписывали природным и астрономическим явлениям сверхъестественные способности. И полнолуния в списке этих явлений всегда занимали особое место. Опираясь на них, люди строили свои планы на сбор урожая и охоту, составляли предостережения и пытались понять, что их ждет в ближайшее время. Полнолуние и сегодня многое может рассказать, если уметь расшифровывать его сигналы. Например, оленья луна 10 июля 2025 года, с одной стороны, кажется просто ярким диском. Но стоит разобраться в деталях, как вы узнаете, что она нам принесет.

Когда оленья луна в июле 2025 года

Полный диск Луны взойдет на небе 10 июля в 23:37 мск. Наблюдать полнолуние можно будет из любой точки страны, но если вы хотите как следует его рассмотреть, лучше делать это через телескоп.

Полнолуние 10 июля 2025 года называется оленьей луной. Корни этого названия уходят во времена североамериканских индейцев — они соотносили это явление с периодом, когда самцы оленей сбрасывали старые рога и на их месте отрастали новые. Такое обновление связали с проявлением жизненной силы, а явлению начали приписывать сильную энергетику. Кстати, астрологи предупреждают: пусть вы и почувствуете прилив энергии, за эмоциями нужно следить.

Что принесет оленья луна в июле 2025 года

Оленья луна 10 июля — это полнолуние в знаке Козерога, который сам по себе связан с амбициями и ответственностью. Но также важно, что Солнце в этот момент окажется в противоположном Раке, и это весьма напряженная ось, особенно связанная с родом и карьерой, эмоциями и долгом, личным и общественным, мягкостью и строгостью.

Возможны обострения внутренних противоречий, повышенное давление в рабочих вопросах. Вам будет хотеться уюта и заботы, но обстоятельства будут требовать холодного расчета, контроля и ответственности. Придется подавлять эмоции, но будьте готовы к тому, что в никуда они не исчезнут. Они будут накапливаться внутри, и в результате вы получите те еще эмоциональные качели.

— Полнолуние — это период, когда тайное может стать явным. Это апофеоз, — говорит астролог Ольга Якубовская. — Можно наконец понять что-то, что вы не видели (случайно или намеренно, оберегая свою психику). Наверняка вы замечали, что дети и животные могут вести себя более активно, нервозно или наоборот. Всё потому, что они более чувствительны. Эмоции в полнолуние усиливаются кратно, да и страхи возрастают.

Вот к чему стоит быть готовыми в это полнолуние:

  • эмоциональное давление. Самокритика, чувство вины, перфекционизм в два счета доведут вас до переутомления и выгорания;

  • борьба за влияние. Стремясь контролировать всё на свете, вы рискуете нарваться на серьезные конфликты в борьбе за главенство, и это касается не только рабочих вопросов, но также семейных отношений;

  • кризис зрелости. Вы осознаете, что никто вам не поможет и нужно взрослеть и брать на себя ответственность за собственную жизнь;

  • скрытые и старые страхи — страх провала, одиночества, обесценивания.

Больше остальных всё перечисленное коснется руководителей, родителей и сильных женщин, перфекционистов, готовых костьми лечь ради достижения результата, а также представителей трех знаков зодиака: Весов, Раков и Овнов.

Что нужно делать в полнолуние

— Так как полнолуние — это про окончание, то завершаем дела и отпускаем то, что нужно отпустить, не держитесь за чемодан без ручки, — говорит Ольга Якубовская. — Любая чистка пойдет на пользу, будь то очищение пространства вокруг, баня или психотерапия.

Откройтесь новому. Посещайте лекции и семинары, обогащайте запас своих знаний, занимайтесь всем, что может расширить ваше мировоззрение.

Помните, что полнолуние в Козероге — это такой экзамен, пройдя который вы получите ясность, стабильность и внутренний ресурс. Однако те, кто его провалят, в ближайшее время будут жить между желаниями и отсутствием сил на их осуществление.

Что не стоит делать в полнолуние

Ольга Якубовская не советует в полнолуние сжигать мосты на эмоциях, заглушать свои чувства и пытаться подавить других людей.

Имейте ввиду, что чрезмерный контроль, холодность, спонтанность и излишняя строгость могут навредить. В полнолуние лучше придерживаться уважения и разумной мягкости — как по отношению к себе, так и к другим.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Полнолуние Луна Астрономия Астрология Лето Июль
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Комментарии
1
Гость
1 час
В оленью луну многие станут оленями.
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