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Развлечения Тест «Мать у них был Новосельцев»: угадайте фильм с Андреем Мягковым по одной фразе

«Мать у них был Новосельцев»: угадайте фильм с Андреем Мягковым по одной фразе

Лишь немногие вспомнят 10 из 10

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Когда еще и слова не успел сказать, а уже какой-то тест дают решать | Источник: кадр из фильма «Гараж» (12+), реж. Эльдар Рязанов, «Мосфильм», 1979 годКогда еще и слова не успел сказать, а уже какой-то тест дают решать | Источник: кадр из фильма «Гараж» (12+), реж. Эльдар Рязанов, «Мосфильм», 1979 год

Когда еще и слова не успел сказать, а уже какой-то тест дают решать

Источник:

кадр из фильма «Гараж» (12+), реж. Эльдар Рязанов, «Мосфильм», 1979 год

«Если сегодня еще кто-нибудь умрет или родится, я останусь без обеда» — звучит знакомо, правда? А как насчет классики жанра: «Это ужасно — водку после пива!» Эти цитаты уже как часть культурного кода, но вспомните, в каком фильме Андрей Мягков произнес каждую из них впервые? В честь дня рождения актера предлагаем попробовать отгадать легендарные советские картины всего по одной его фразе.

ТЕСТПройден 30 раз
1 / 10

«Так не доставайся же ты никому».

  • «Дни Турбиных» (12+)

  • «Жестокий романс» (12+)

  • «Братья Карамазовы» (0+)

  • «Сказ про Федота-стрельца» (12+)

2 / 10

«Люди! Люди! Человеки!!! Одумайтесь!»

  • «Похождение зубного врача» (12+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «От зарплаты до зарплаты» (0+)

  • «Гараж» (12+)

3 / 10

«Не бейте меня по голове! Это мое больное место!»

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Утренний обход» (12+)

  • «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (18+)

  • «Не было бы счастья…» (16+)

4 / 10

«Такие, как вы, всегда правы, во всём, потому что живете как положено, как предписано, но в этом и ваша слабость — вы не способны на безумство, великое вам не по плечу, а жизнь нельзя подогнать под выверенную схему…»

  • «Активная зона» (16+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром! Продолжение» (12+)

  • «Утренний обход» (12+)

5 / 10

«Русские не сдаются, товарищ Кац!»

  • «Последняя дорога» (12+)

  • «Гонки по вертикали» (12+)

  • «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (18+)

  • «Старый дом» (0+)

6 / 10

«Вот это не рыба, не заливная рыба. Это… Хрена к ней не хватает».

  • «От зарплаты до зарплаты» (0+)

  • «Гонки по вертикали» (12+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром! Продолжение» (12+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

7 / 10

«Да как же ты будешь жить с таким адом в голове? Разве это возможно?»

  • «Братья Карамазовы» (0+)

  • «Полоса препятствий» (12+)

  • «Оглянись» (16+)

  • «Кувырок через голову» (6+)

8 / 10

«Учтите, и кроткого человека можно довести до бешенства».

  • «Вы мне писали» (0+)

  • «Летаргия» (0+)

  • «Мать» (12+)

  • «Жестокий романс» (12+)

9 / 10

«Жизнь такая короткая! Приходится совмещать приятное с полезным».

  • «Гонки по вертикали» (12+)

  • «4:0 в пользу Танечки» (0+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Расследование» (12+)

10 / 10

«Мы вас любим. Где-то в глубине души, где-то очень глубоко».

  • «Гараж» (12+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Послесловие» (0+)

  • «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (18+)

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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Андрей Мягков Советское кино Фильм Развлечение
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