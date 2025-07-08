«Мать у них был Новосельцев»: угадайте фильм с Андреем Мягковым по одной фразе

«Если сегодня еще кто-нибудь умрет или родится, я останусь без обеда» — звучит знакомо, правда? А как насчет классики жанра: «Это ужасно — водку после пива!» Эти цитаты уже как часть культурного кода, но вспомните, в каком фильме Андрей Мягков произнес каждую из них впервые? В честь дня рождения актера предлагаем попробовать отгадать легендарные советские картины всего по одной его фразе.
«Так не доставайся же ты никому».
«Дни Турбиных» (12+)
«Жестокий романс» (12+)
«Братья Карамазовы» (0+)
«Сказ про Федота-стрельца» (12+)
«Люди! Люди! Человеки!!! Одумайтесь!»
«Похождение зубного врача» (12+)
«Служебный роман» (6+)
«От зарплаты до зарплаты» (0+)
«Гараж» (12+)
«Не бейте меня по голове! Это мое больное место!»
«Служебный роман» (6+)
«Утренний обход» (12+)
«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (18+)
«Не было бы счастья…» (16+)
«Такие, как вы, всегда правы, во всём, потому что живете как положено, как предписано, но в этом и ваша слабость — вы не способны на безумство, великое вам не по плечу, а жизнь нельзя подогнать под выверенную схему…»
«Активная зона» (16+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
«Ирония судьбы, или С легким паром! Продолжение» (12+)
«Утренний обход» (12+)
«Русские не сдаются, товарищ Кац!»
«Последняя дорога» (12+)
«Гонки по вертикали» (12+)
«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (18+)
«Старый дом» (0+)
«Вот это не рыба, не заливная рыба. Это… Хрена к ней не хватает».
«От зарплаты до зарплаты» (0+)
«Гонки по вертикали» (12+)
«Ирония судьбы, или С легким паром! Продолжение» (12+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
«Да как же ты будешь жить с таким адом в голове? Разве это возможно?»
«Братья Карамазовы» (0+)
«Полоса препятствий» (12+)
«Оглянись» (16+)
«Кувырок через голову» (6+)
«Учтите, и кроткого человека можно довести до бешенства».
«Вы мне писали» (0+)
«Летаргия» (0+)
«Мать» (12+)
«Жестокий романс» (12+)
«Жизнь такая короткая! Приходится совмещать приятное с полезным».
«Гонки по вертикали» (12+)
«4:0 в пользу Танечки» (0+)
«Служебный роман» (6+)
«Расследование» (12+)
«Мы вас любим. Где-то в глубине души, где-то очень глубоко».
«Гараж» (12+)
«Служебный роман» (6+)
«Послесловие» (0+)
«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (18+)