Идеальный папочка: что скрывает звезда фильма «Материалистка» Педро Паскаль

Актера сравнивают с Клинтом Иствудом, и если о внешнем сходстве еще можно спорить, то в популярности у женщин они точно равны Источник: pascalispunk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Если вы хоть немного следите за Голливудом, то имя Педро Паскаля для вас не в новинку. Десять лет он носит звание главного папочки американского кино, да и всего интернета. Скромный чилиец из небогатой семьи смог покорить сердца миллионов, от фанатов вселенной «Звездных войн» до поклонников ромкомов в стиле «Материалистки» (18+). Но путь к статусу суперзвезды был для Педро не простым, и до 40 лет он мечтал о том, чтобы его имя хотя бы указали в субтитрах, а о всеобщей любви и говорить было нечего.

Источник: Городские медиа

«Если к двадцати девяти годам не будет известности, всё кончено»

Хосе Педро Бальмаседа Паскаль родился в Чили. Когда ему было всего четыре года, его семья бежала из страны из-за смены власти. Сначала они отправились в Данию, а затем в Америку. Пока родители искали работу и осваивались на новом месте, маленький Педро целыми днями пропадал в кинотеатре. Там он впервые понял, что хочет не просто смотреть фильмы про Супермена или Индиану Джонса, но и стать таким же героем.

Когда Педро учился в пятом классе, родители переехали в Калифорнию. И здесь впервые он столкнулся с травлей. Застенчивый, романтичный и постоянно летающий в своих фантазиях, он не вписывался в круг одноклассников. Буллинг прекратила мама, которая перевела его в школу искусств, где Педро уже почувствовал себя в своей тарелке. На новом месте он подружился с будущими актерами Сарой Полсон и Оскаром Айзеком, которые и по сей день остаются его «нью-йоркской семьей».

В одном из интервью Педро Паскаль рассказал, что в начале карьеры Сара Полсон даже отдавала ему свои гонорары, когда у него не было денег Источник: pascalispunk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После выпуска из школы в жизни Педро начался период тяжелых испытаний. Паскаль перебивался случайными заработками, работал официантом, ходил на бесчисленные прослушивания, которые заканчивались унизительными отказами.

— Я думал, что если к двадцати девяти годам у меня не будет какой-то серьезной известности, то всё кончено, — рассказал в одном из интервью актер. — Я постоянно переосмысливал, что значит посвятить свою жизнь этой профессии, и отказывался от идеи, что она будет выглядеть так, как я себе представлял в детстве.

В тот же период умерла его мама и на плечи актера легла забота о том, чтобы найти пропитание не только себе, но и младшей сестре Лукас и брату Николасу.

— Они были совсем маленькими детьми, намного младше меня и моей старшей сестры, так что даже если бы они не потеряли маму, мы всё равно чувствовали бы себя их родителями, — признаётся Педро. — И я не наивно полагал, что смогу заполнить эту пустоту, но я просто всегда хотел быть рядом.

До популярности Паскаль жил со своей собакой Греттой, и после ее смерти Педро честно признался, что безумно скучает даже спустя годы Источник: pascalispunk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В память о матери Педро сменил свое сценическое имя и начал ходить на кастинги не как Педро Бальмаседа, а как Паскаль. В какой-то степени это помогло его карьере, фамилия звучала проще и понятнее для американцев, но больше эпизодических ролей для сериалов в духе «Баффи — истребительница вампиров» (12+) и участия в массовках ему всё равно не предлагали.

Педро еще долго приходилось перебиваться случайными заработками и жить с мыслью «лишь бы денег хватило заплатить за квартиру в этом месяце», пока в его жизни не появилась «Игра престолов» (18+).

«Я чувствовал себя неловко»

В 2014 году Паскаль узнал о кастингах в нашумевший фэнтези-сериал и обратился к своей подруге Саре Полсон, чтобы она свела его с шоураннером, и те согласились рассмотреть его на пробах.

— Это было селфи-прослушивание, снятое на айфон. И это был не один из новомодных айфонов с навороченными камерами. Видео было ужасного качества и снято вертикально, очень на любителя. За исключением самого актерского выступления, которое было интенсивным, правдоподобным и правильным, — вспоминали потом создатели сериала.

Источник: кадр из сериала «Игра престолов» (18+), реж. Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс HBO, 2011 год

Паскаля утвердили на роль, и это была его первая постоянная актерская работа, не требующая параллельных ресторанных смен. Его иностранное происхождение, ранее считавшееся помехой, превратилось в его «фишку». Паскаль начал формировать свой фирменный стиль — брутальные, харизматичные, но эмоционально глубокие персонажи, которые не боятся проявлять уязвимость. На вопрос, получалось у него или нет, отвечает лишь один тот факт, что, когда персонажа Оберина Мартелла убрали из сюжета, фанаты плакали в три ручья и просили вернуть назад Паскаля.

После съемок Паскалем заинтересовался канал «Дисней». Они тогда запустили в работу сериал «Мандалорец» (14+) и искали актера, который согласится множество серий сниматься, не раскрывая своего лица. Пока другие говорили категорическое «нет», Паскаль подумал: «А почему бы и да?» и на три сезона стал телохранителем и защитником маленького инопланетянина малыша Йоды. Именно тогда Паскаля и прозвали Папочкой.

Источник: pascalispunk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Если сцен было больше, чем пару страниц один на один, я чувствовал себя неловко, не имея возможности полностью всё отыграть. Но в итоге всё получилось, ведь это же «Звездные войны», — шутил Паскаль.

Новый образ защитника, помощника, который оберегает слабых, Педро совсем не смущал, а даже наоборот, поэтому он охотно согласился снова стать папочкой на экране, но уже для девочки Элли в сериале «Одни из нас» (18+).

Чтобы уберечь актрису, которая играла антагонистку в сериале «Один из нас», от буллинга, Паскаль в день премьеры выложил с ней милое селфи Источник: pascalispunk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Папочка — это состояние души, — признавался Педро.

«Я не пытаюсь флиртовать»

После громких премьер, которые полились одна за другой, под пристальным вниманием оказалась не только творческая жизнь Паскаля, но и личная. Трудно удержаться от вопросов, когда актер откровенно говорит о своей любви к объятиям в постели и восхищении женским маникюром. Да-да, Паскаль не стесняется в комплиментах на съемочных площадках, чем еще больше вгоняет в краску женщин.

Сам пока Паскаль маникюр не делает, но мимо красивых женских рук пройти не может Источник: pascalispunk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Ваши ногти так подчеркивают цвет ваших глаз. Я не пытаюсь флиртовать, просто я в восхищении, — произнес Паскаль во время съемок одного из интервью.

Если комплименты не помогают уйти от вопроса о том, кем занято его сердце, актер отшучивается и действует по правилу «счастье любит тишину».

— Меня всегда удивляет, когда в СМИ меня называют слишком закрытым человеком. Это совсем не так. В личной жизни я на самом деле довольно открыт. Личная жизнь — очень тонкая материя. А когда на нее еще и направлены тысячи объективов, становится совсем непросто, — отвечает актер.

Журналисты продолжают осаждать его вопросами, предполагая роман Паскаля и с Дженнифер Энистон, с которой его как-то видели за ужином, и с Дакотой Джонсон, с которой он снимался в «Материалистке».

Источник: pascalispunk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Даже Эмма Стоун попала под раздачу после разлетевшегося видео с Каннского кинофестиваля, где Педро отгоняет от нее осу.

Источник: voguemagazine / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сам актер в редкие минуты откровений, хоть и хранит в тайне имя возлюбленной, не стесняется выдавать новую порцию милоты о том, что уже мечтает о маленьких Паскалях: