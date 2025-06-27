«Хэппи энда не будет»: третий сезон «Игры в кальмара» уже в Сети — что о нем известно

Судя по первым кадрам праздничного ужина с Сон Ги-хуном во фраке, главный герой войдет в тройку финалистов Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год

Вот и настал тот день, когда мы наконец узнаем, чем закончился сериал «Игра в кальмара»! Один лишь трейлер третьего сезона, стоило ему только появиться в Сети, за считанные часы набрал семь миллионов просмотров. Так что мы точно знаем, чем будут заниматься сегодня миллионы синефилов (да и вы тоже). Нашлись даже те, кто, бросив всё на свете, уже присоединились к злоключениям Сон Ги-хуна. И первые зрители, начавшие смотреть онлайн третий сезон «Игры в кальмара», назвали его лучшим сериалом в истории Netflix — они хвалят и саму историю, и ее грандиозный финал. Создатели популярнейшей дорамы обещали оправдать ожидания поклонников и завершить историю эффектно, и, похоже, у них это получилось.

Чем закончился 2-й сезон «Игры в кальмара»

Кто решил смотреть 2-й сезон «Игры в кальмара», наверняка помнит, что в нем Сон Ги-хун вновь участвует в игре, стремясь изнутри узнать ее создателей и разрушить их планы. Он пытается словами убедить 455 корейцев, которые оказались на острове вместе с ним, что человеческие жизни дороже любых денег. Однако он не подозревает, что ведущий, которого он ищет, уже рядом под номером 001. Этот человек, который помогает ему пройти испытания и поддерживает его желание остановить игру, на самом деле постепенно подрывает его веру в людей и заставляет делать самые необдуманные шаги.

Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год

В конце сезона Сон Ги-хун объединяется с другими игроками, чтобы восстать против системы. Но их жестоко подавляют, и в отместку Фронтмен убивает лучшего друга Сон Ги-хуна прямо у него на глазах.

Чего ждать от 3-го сезона «Игры в кальмара»

Третий сезон начнется с того же момента, где остановился второй. Восстание не пройдет бесследно для Сон Ги-хуна: кроме мук совести организаторы игр или сами участники подготовят для него наказание, на это указывают кадры, где участник прикован наручниками к кровати в общей комнате.

Источник: Netflix / Youtube.com

— В третьем сезоне чувство огромной вины давит на него тяжелым грузом. Как и факт неудачи. Как Сон Ги-хун собирается выполнить свою миссию? — сохраняет интригу создатель сериала Хван Дон-хёк.

Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год

В трейлере показали как минимум две новые игры. В первой снова появится гигантская кукла Ёнхи. К ней присоединится кукла-мальчик, и вместе они будут держать непрерывно движущуюся скакалку. Игрокам нужно дойти до финала, не задев скакалку, иначе они упадут в яму.

Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год

Также, судя по трейлеру, создатели не отпустят тему противостояния тех, кто хочет уйти с острова, и тех, кто голосует, чтобы остаться и бороться за денежный приз. Только теперь споры в общей комнате и голосование перейдут в прямой конфликт в одной из игр, где игроков разделят на две команды и стравят друг с другом. Именно с этого момента в Сети появились самые драматичные кадры с второстепенными участниками: мамой и сыном, обанкротившимся блогером и его беременной девушкой. Судя по разному цвету жилетов, их ждет непростой выбор.

Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год

Исполнитель главной роли Ли Джон-джэ особенно сильно волнуется за реакцию зрителей на финал.

— Я доволен тем, как всё закончилось, но я знаю, что у каждого из фанатов есть свои ожидания, так что мне действительно интересно, как они отреагируют на это. И я очень нервничаю в ожидании ответа, — поделился актер.

Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год

Судя по всему, переживать актеру есть за что. Фанаты вовсю строят теории и приходят к мысли, что в конце 456-й участник не выживет. В трейлере слышен детский плач, что намекает на возможную жертву Сон Ги-хуна ради спасения ребенка участницы 222.

Когда выйдет 3-й сезон «Игры в кальмара»

Третий сезон «Игры в кальмара» уже можно посмотреть онлайн — он вышел на Netflix в 10:00 мск 27 июня 2025 года, и уже появилась русская озвучка. С выходом серий традиционно решили не тянуть, так что 3-й сезон «Игры в кальмара» уже можно посмотреть целиком. Единственное, что огорчает, — это количество серий. Во втором сезоне их было семь, что на две меньше, чем в первом. Теперь их всего шесть.

Ждать ли 4-й сезон «Игры в кальмара»

Создатели не собираются ограничивать масштабную вселенную, которая вывела дорамы на новый уровень. Режиссер подтвердил, что третий сезон станет последним. Однако уже сейчас они обсуждают возможность создания спин-оффа с полюбившимися персонажами.

Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год

— Если я сниму спин-офф, это будет история о событиях между первым и вторым сезонами. Между ними был трехлетний скачок во времени. Поэтому я хочу показать, что они делали в то время, — поделился в одном из интервью Хван Дон-хёк.

Netflix также готовится к расширению франшизы и планирует выпустить англоязычный спин-офф «Игры в кальмара» абсолютно с новыми героями и их личными историями.