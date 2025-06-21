Угадайте советский мультфильм по случайному кадру: самый ностальгический тест для ярославцев

Помните, как только на экранах появлялись кадры из заставки «Веселая карусель», уже было понятно, что сейчас будут лучшие десять минут, а то и больше? Предлагаем вспомнить это чувство и отправиться в увлекательное путешествие по кадрам из мультфильмов, которые согревают душу и вызывают улыбку. Готовы проверить свою память и поднять настроение?
Откуда этот кадр?
«Котенок по имени Гав» (0+)
«Варежка» (0+)
«Чебурашка» (0+)
«Кошка, которая гуляла сама по себе» (0+)
Одна из самых напряженных сцен в советских мультфильмах, но откуда она?
«Живая игрушка» (0+)
«Ну, погоди» (0+)
«38 попугаев» (0+)
«Приключения пингвиненка Лоло» (0+)
В каком мультике поют: «Я — свинья, и ты — свинья, все мы, братцы, свиньи»?
«Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
«Кошкин дом» (0+)
«Чуня» (0+)
«Приключения поросенка Фунтика» (0+)
Из какого мультфильма этот кот?
«Вот так тигр» (0+)
«Как стать большим» (0+)
«Чучело мяучело» (0+)
«Котенок с улицы Лизюкова» (0+)
Как назывался мультфильм, который выпустили в преддверии Олимпиады?
«Кто получит приз?» (0+)
«Старые знакомые» (0+)
«Глаша и Кикимора» (0+)
«Баба Яга против!» (0+)
Задачка посложнее, но если вспомните, откуда этот кудрявый мальчик, будет повод пересмотреть мультик.
«Богатырская каша» (0+)
«Вовка в тридевятом царстве» (0+)
«Ивашка из дворца пионеров» (0+)
«В стране невыученных уроков» (0+)
Немного романтики в нашем тесте.
«Щелкунчик» (0+)
«Снежная королева» (0+)
«Золушка» (0+)
«Василиса прекрасная» (0+)
Что за сказка перед нами?
«Исполнение желаний» (0+)
«Капризная принцесса» (0+)
«Мойдодыр» (0+)
«Сказка о царе Салтане» (0+)
Здесь дело ясное, ведь картинка такая прекрасная…
«Маугли» (0+)
«Дюймовочка» (0+)
«Принцесса и людоед» (0+)
«Мартынко» (0+)
И последний кадр.
«Фильм, фильм, фильм» (12+)
«Про Сидорова Вову» (0+)
«Падал прошлогодний снег» (0+)
«Умка» (0+)
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