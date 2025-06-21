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Развлечения Тест Угадайте советский мультфильм по случайному кадру: самый ностальгический тест для ярославцев

Угадайте советский мультфильм по случайному кадру: самый ностальгический тест для ярославцев

Еще помните, кто ходит в гости по утрам и поступает мудро?

6 677
2 комментария
Когда никого не трогал и пришел в гости за медом, и сам не ожидал, как попал на обложку теста про мультики | Источник: мультфильм «Винни Пух идет в гости» (0+), реж. Федор Хитрук, «Союзмультфильм», 1971 годКогда никого не трогал и пришел в гости за медом, и сам не ожидал, как попал на обложку теста про мультики | Источник: мультфильм «Винни Пух идет в гости» (0+), реж. Федор Хитрук, «Союзмультфильм», 1971 год

Когда никого не трогал и пришел в гости за медом, и сам не ожидал, как попал на обложку теста про мультики

Источник:

мультфильм «Винни Пух идет в гости» (0+), реж. Федор Хитрук, «Союзмультфильм», 1971 год

Помните, как только на экранах появлялись кадры из заставки «Веселая карусель», уже было понятно, что сейчас будут лучшие десять минут, а то и больше? Предлагаем вспомнить это чувство и отправиться в увлекательное путешествие по кадрам из мультфильмов, которые согревают душу и вызывают улыбку. Готовы проверить свою память и поднять настроение?

ТЕСТПройден 2501 раз
1 / 10

Откуда этот кадр?

  • «Котенок по имени Гав» (0+)

  • «Варежка» (0+)

  • «Чебурашка» (0+)

  • «Кошка, которая гуляла сама по себе» (0+)

2 / 10

Одна из самых напряженных сцен в советских мультфильмах, но откуда она?

  • «Живая игрушка» (0+)

  • «Ну, погоди» (0+)

  • «38 попугаев» (0+)

  • «Приключения пингвиненка Лоло» (0+)

3 / 10

В каком мультике поют: «Я — свинья, и ты — свинья, все мы, братцы, свиньи»?

  • «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)

  • «Кошкин дом» (0+)

  • «Чуня» (0+)

  • «Приключения поросенка Фунтика» (0+)

4 / 10

Из какого мультфильма этот кот?

  • «Вот так тигр» (0+)

  • «Как стать большим» (0+)

  • «Чучело мяучело» (0+)

  • «Котенок с улицы Лизюкова» (0+)

5 / 10

Как назывался мультфильм, который выпустили в преддверии Олимпиады?

  • «Кто получит приз?» (0+)

  • «Старые знакомые» (0+)

  • «Глаша и Кикимора» (0+)

  • «Баба Яга против!» (0+)

6 / 10

Задачка посложнее, но если вспомните, откуда этот кудрявый мальчик, будет повод пересмотреть мультик.

  • «Богатырская каша» (0+)

  • «Вовка в тридевятом царстве» (0+)

  • «Ивашка из дворца пионеров» (0+)

  • «В стране невыученных уроков» (0+)

7 / 10

Немного романтики в нашем тесте.

  • «Щелкунчик» (0+)

  • «Снежная королева» (0+)

  • «Золушка» (0+)

  • «Василиса прекрасная» (0+)

8 / 10

Что за сказка перед нами?

  • «Исполнение желаний» (0+)

  • «Капризная принцесса» (0+)

  • «Мойдодыр» (0+)

  • «Сказка о царе Салтане» (0+)

9 / 10

Здесь дело ясное, ведь картинка такая прекрасная…

  • «Маугли» (0+)

  • «Дюймовочка» (0+)

  • «Принцесса и людоед» (0+)

  • «Мартынко» (0+)

10 / 10

И последний кадр.

  • «Фильм, фильм, фильм» (12+)

  • «Про Сидорова Вову» (0+)

  • «Падал прошлогодний снег» (0+)

  • «Умка» (0+)

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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Мультфильм Винни-пух Ностальгия СССР Телевидение Отдых
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Комментарии
2
Гость
21 июня, 16:40
7/10 мило, улыбнулся) Спасибо 76ру
Гость
22 июня, 12:51
10-10,это навсегда с нами.
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