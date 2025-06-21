Угадайте советский мультфильм по случайному кадру: самый ностальгический тест для ярославцев

Когда никого не трогал и пришел в гости за медом, и сам не ожидал, как попал на обложку теста про мультики

Помните, как только на экранах появлялись кадры из заставки «Веселая карусель», уже было понятно, что сейчас будут лучшие десять минут, а то и больше? Предлагаем вспомнить это чувство и отправиться в увлекательное путешествие по кадрам из мультфильмов, которые согревают душу и вызывают улыбку. Готовы проверить свою память и поднять настроение?