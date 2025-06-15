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Развлечения «С каждым днем народу становится больше»: ярославец показал обстановку на пляжах Адлера. Фото

«С каждым днем народу становится больше»: ярославец показал обстановку на пляжах Адлера. Фото

Что с ценами и погодой на Черном море

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41 комментарий
Отдых в Адлере: фото пляжей, цены | Источник: МихаилОтдых в Адлере: фото пляжей, цены | Источник: Михаил

Отдых в Адлере: фото пляжей, цены

Источник:

Михаил

Ярославец Михаил отправился на отдых на черноморское побережье, в планах отпускника было посетить несколько локаций Краснодарского края и абхазские курорты. Ранее мы публиковали его рассказ о старой части Адлера. В начале июня, после продолжительных дождей, курорт выглядел удручающе: пляжи были пустыми, а море — холодным и мутным. Однако всего за неделю обстановка заметно улучшилась.

«Днем по прогнозам +27 градусов, но, кажется, что все +30. Вода в старом Адлере теплая, можно часами не вылезать на берег», — поделился ярославец.

В то же время на пляжах других районов, прилегающих к Адлеру, картина совсем иная. Ярославец поделился впечатлениями об отдыхе в районе поселка Сириус.

«Отдыхающие с пляжей Сириуса говорят, что в море холодно и купаются по несколько минут», — рассказал Михаил.

Сириус — посёлок городского типа в Краснодарском крае, первая в России федеральная территория.

По ситуации на 8 июня на пляжах Адлера немноголюдно | Источник: МихаилПо ситуации на 8 июня на пляжах Адлера немноголюдно | Источник: Михаил

По ситуации на 8 июня на пляжах Адлера немноголюдно

Источник:

Михаил

Чем больше туристов, тем выше цены. Всего за неделю наш собеседник заметил на себе подорожание.

«С каждым днем народу становится больше, но мест на пляжах еще много — ни о какой давке речи и близко не идет. Вода после дождей успокоилась — море стало не сильно „волнующимся“ и чистым. Пляжи ухоженные, хорошие. Есть бесплатные души и переодевалки. Шезлонги под навесами сдают на разных пляжах в среднем по 700-800 рублей в день, но везде можно отдыхать на камнях или на своих пледах-покрывалах бесплатно», — отметил Михаил.

Цены чуть поднялись, но приемлемые. Клубнику и черешню продают в среднем по 400 рублей за килограмм. Погоду обещают хорошую

Михаил

турист из Ярославля
Наш собеседник жил в районе старого Адлера недалеко от аэропорта | Источник: МихаилНаш собеседник жил в районе старого Адлера недалеко от аэропорта | Источник: Михаил

Наш собеседник жил в районе старого Адлера недалеко от аэропорта

Источник:

Михаил

Лето в Адлере началось с дождей. Но к концу первой декады погода наладилась: вернулись жара и солнце | Источник: МихаилЛето в Адлере началось с дождей. Но к концу первой декады погода наладилась: вернулись жара и солнце | Источник: Михаил

Лето в Адлере началось с дождей. Но к концу первой декады погода наладилась: вернулись жара и солнце

Источник:

Михаил

На пляжах можно арендовать шезлонги или бесплатно расположиться на полотенце вдоль берега | Источник: МихаилНа пляжах можно арендовать шезлонги или бесплатно расположиться на полотенце вдоль берега | Источник: Михаил

На пляжах можно арендовать шезлонги или бесплатно расположиться на полотенце вдоль берега

Источник:

Михаил

Розовый закат на море | Источник: МихаилРозовый закат на море | Источник: Михаил

Розовый закат на море

Источник:

Михаил

Даже местные собаки загорают и наслаждаются солнцем | Источник: МихаилДаже местные собаки загорают и наслаждаются солнцем | Источник: Михаил

Даже местные собаки загорают и наслаждаются солнцем

Источник:

Михаил

Ранее мы публиковали материал с терапевтом, который объяснил, кому не рекомендовано проводить отпуск у моря летом. В первую очередь это касается онкобольных — им строго противопоказаны резкая смена обстановки и пребывание под ультрафиолетом. Также врачи не советуют ехать на море людям с заболеваниями уха, горла, носа и нарушениями в работе кровеносной системы. Подробнее — читайте в этом материале.

Где планируете провести отпуск этим летом?

На море
На даче
Путешествие по России (Санкт-Петербург, Казань, Калининград)
Своим ответом поделюсь в комментариях

Если вы тоже успели съездить в отпуск на море и хотите поделиться своим опытом с нами — напишите нам во «ВКонтакте» или в «Телеграм».

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Отдых Отпуск Черное море Адлер
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Комментарии
41
Гость
15 июня, 09:39
Совмещение уринотерапии и купания.
Гость
15 июня, 09:14
Вообще, в Сочи и адлере безобразный морской отдых. В море бетонные блоки, арматура торчит, пляжи грязные и узкие. А вот погулять по окресным лесам, водопадам - это да, красота!
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