«С каждым днем народу становится больше»: ярославец показал обстановку на пляжах Адлера. Фото

Отдых в Адлере: фото пляжей, цены Источник: Михаил











Ярославец Михаил отправился на отдых на черноморское побережье, в планах отпускника было посетить несколько локаций Краснодарского края и абхазские курорты. Ранее мы публиковали его рассказ о старой части Адлера. В начале июня, после продолжительных дождей, курорт выглядел удручающе: пляжи были пустыми, а море — холодным и мутным. Однако всего за неделю обстановка заметно улучшилась.

«Днем по прогнозам +27 градусов, но, кажется, что все +30. Вода в старом Адлере теплая, можно часами не вылезать на берег», — поделился ярославец.

В то же время на пляжах других районов, прилегающих к Адлеру, картина совсем иная. Ярославец поделился впечатлениями об отдыхе в районе поселка Сириус.

«Отдыхающие с пляжей Сириуса говорят, что в море холодно и купаются по несколько минут», — рассказал Михаил.

Сириус — посёлок городского типа в Краснодарском крае, первая в России федеральная территория.

По ситуации на 8 июня на пляжах Адлера немноголюдно Источник: Михаил











Чем больше туристов, тем выше цены. Всего за неделю наш собеседник заметил на себе подорожание.

«С каждым днем народу становится больше, но мест на пляжах еще много — ни о какой давке речи и близко не идет. Вода после дождей успокоилась — море стало не сильно „волнующимся“ и чистым. Пляжи ухоженные, хорошие. Есть бесплатные души и переодевалки. Шезлонги под навесами сдают на разных пляжах в среднем по 700-800 рублей в день, но везде можно отдыхать на камнях или на своих пледах-покрывалах бесплатно», — отметил Михаил.

Цены чуть поднялись, но приемлемые. Клубнику и черешню продают в среднем по 400 рублей за килограмм. Погоду обещают хорошую Михаил турист из Ярославля

Наш собеседник жил в районе старого Адлера недалеко от аэропорта Источник: Михаил











Лето в Адлере началось с дождей. Но к концу первой декады погода наладилась: вернулись жара и солнце Источник: Михаил











На пляжах можно арендовать шезлонги или бесплатно расположиться на полотенце вдоль берега Источник: Михаил











Розовый закат на море Источник: Михаил











Даже местные собаки загорают и наслаждаются солнцем Источник: Михаил











Ранее мы публиковали материал с терапевтом, который объяснил, кому не рекомендовано проводить отпуск у моря летом. В первую очередь это касается онкобольных — им строго противопоказаны резкая смена обстановки и пребывание под ультрафиолетом. Также врачи не советуют ехать на море людям с заболеваниями уха, горла, носа и нарушениями в работе кровеносной системы. Подробнее — читайте в этом материале.

Где планируете провести отпуск этим летом? На море На даче Путешествие по России (Санкт-Петербург, Казань, Калининград) Своим ответом поделюсь в комментариях