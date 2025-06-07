«Сходятся несколько факторов»: терапевт рассказал, кому не стоит ехать в отпуск на море

Терапевт рассказал, кому нельзя на море Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Наступила долгожданная для многих россиян пора отпусков. Летом туристы со всей России выбираются из регионов поближе к морю — в Краснодарский край, Турцию и в других курортных направлениях. Многие в отпуске желают как можно сильнее загореть и как можно чаще купаться. Правда, пляжный отдых безопасен не для всех.

Терапевт, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ярославской области по профилактической медицине Сергей Яковлев рассказал, кому не стоит отправляться в отпуск на море. Публикуем его предостережения.

«Полный запрет»

Сергей Яковлев в первую очередь обращается внимание, что при планировании поездки в Турцию, Египет, на Бали и иные заграничные направления важно учитывать тот факт, что курорты расположены в другом климатическом поясе. Многие россияне могут быть попросту не готовы к такому скачку температур. Наше черноморское побережье находится поближе, поэтому температуры не так критичны.

«Отдых на море — традиционно любимый многими вид отпуска. Но надо знать, что не всем можно. Отдых в период острого заболевания — это абсолютное противопоказание до момента купирования, также противопоказано лететь на море при онкологической патологии. Причем нежелательно ездить и получать дополнительное ультрафиолетовое и тепловое облучение в любой стадии, потому что это провоцирует обострение», — рассказал в беседе с 76.RU врач.

Пациенты с онкологией, независимо от ее вида, находятся в группе риска.

Онкобольным — полный запрет, лучше не уезжать никуда. Мы живем в средней полосе, для нас это самый нормальный климат. Наш организм приспособлен, есть свои адаптационные возможности. Сергей Яковлев терапевт, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ярославской области по профилактической медицине

Основные противопоказания поездки на море летом

В списке противопоказаний также оказались заболевания уха, горла, носа. Если же гайморит застал вас накануне отпуска, стоит пересмотреть свои планы. Пребывание у моря может усугубить состояние.

«Болезни уха, горла, носа в острой стадии или при обострении хронических процессов тоже относятся к противопоказаниям. Особенно если сопровождаются острыми гнойными процессами. Это дополнительная нагрузка. У нас снижены адаптационные возможности организма, и даже любой перелет, особенно если мы из зимы в лето летим или из осени в лето, — это встряска для организма», — пояснил врач.

В список противопоказаний также попадают заболевания крови, гематологические заболевания, в том числе онкозаболевания крови или железодефицит.

«Гипертония — если заболевание контролируемое, в начальной стадии, то поездку на море можно планировать, но опять же не в самую жару. Поскольку может привести к тромбообразованию, инсультам, инфарктам и так далее. В пиковые сезоны, в июле — августе, лучше воздержаться, потому что в таком случае сходятся несколько факторов. Важно учитывать, в этом году у нас пик одиннадцатилетний солнечной активности, очень много магнитных бурь. Всё это сойдется, плюс переезд, акклиматизация. Последствия могут быть самые разные», — предупредил терапевт.

Можно ли купаться с кожными заболеваниями

Можно ли купаться при экземе и атопическом дерматите Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











К относительным противопоказаниям относят кожные проявления в случае обострения.

«Кожные проявления, если они обострены — экзема, псориаз, атопический дерматит. Поездка на море, тем более купание в морской воде, тоже будет сопровождаться обострением, усилением других симптомов, еще большими неприятными ощущениями и болями. Однако в случае ремиссии или на стадии выздоровления поездка на море, наоборот, будет на пользу», — добавил специалист.

Традиционно могут возникнуть последствия при посещении морского побережья среди астматиков. Бронхиальная астма также входит в список противопоказаний.

«Если заболевания в стадии обострения, есть частые приступы, лучше климат не менять. Хотя, например, в Крым еще можно ехать вне стадии обострения астмы, потому что там более сухой воздух. А вот на побережье Северного Кавказа, в Сочи и другие места, где очень большая влажность, а значит, пациент будет переносить переезд и возможно ухудшение состояния, лучше не отправляться на отдых», — пояснил терапевт Сергей Яковлев.

К перечню противопоказаний также относится хроническая обструктивная болезнь легких.

«Это поражение легких, связанное, как правило, с курением или профессиональными или аллергическими факторами, когда уменьшается жизненная емкость легких человека вплоть до того, что при норме у женщины объем легких в 3,5 литра сокращается до 1 литра, у мужчины — с 4−5 литров до 2 литров. Лучше не рисковать», — добавил специалист.

Правда ли, что в отпуске может обостриться язва?

Может ли на море обостриться язва Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











В группе риска, по словам врача, могут попадать пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В частности, с язвенной болезнью.

«Один из рисков пребывания на море и в других регионах — развитие обострения язвенной болезни. Также возможны токсикоинфекции», — напомнил Сергей Яковлев.

Есть ряд противопоказаний в период обострения хронических почечных заболеваний, мочевыделительной системы. Во всех случаях обострения, по словам специалиста, отпуск на море лучше отложить до момента, когда состояние не будет острым.

Кроме того, стоит быть осторожными при планировании поездки на море пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«Это как болезни сосудов, артерий, вен конечностей, так и сердца и головного мозга. Неслучайно июль даже в нашей полосе самый „урожайный“ по смертельным осложнениям сердечно-сосудистой системы. Риск инфаркта, инсульта и смертность в этот месяц, если жаркая погода, очень велик. Идет очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, может быть обезвоживание, сгущение крови. В связи с этим важно строго соблюдать водно-солевой режим, пить достаточное количество воды, не допускать образование тромбов», — предупреждает эксперт.

Кому противопоказан отдых на море летом:

онкобольным;

пациентам с заболеваниями уха, горла, носа в период обострения;

пациентам с заболеваниями крови, в том числе железодефицитом;

людям, страдающим токсико-аллергическими заболеваниями;

астматикам в стадии обострения;

пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта;

пациентам с заболеваниями мочевыделительной системы;

«сердечники»;

пациентам с патологиями щитовидной железы, кроме гипотиреоза.

Как планировать отпуск беременным

С осторожностью стоит планировать отдых беременным.

«Важно, чтобы это была нормально протекающая беременность, без каких-либо особенностей, например не многоплодная, потому что это тяжело само по себе, не предлежание плаценты. В первом триместре лучше не ездить, есть риск прерывания беременности. Если мама на этом сроке перегреется или переохладится, то может еще и развиться какая-то инфекция, как следствие — врожденные патологии», — добавил врач.

Лучший период для отдыха беременных на море — с 14-й по 23-ю неделю Сергей Яковлев терапевт, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Ярославской области по профилактической медицине

Не рекомендуется отправляться на море родителям с малышами до трех лет.

«У них еще не сформированы механизмы терморегуляции, они быстро переохлаждаются и быстро перегреваются. У детей тонкая кожа, они быстрее получают ожоги», — добавил специалист.

«Каждый случай индивидуален»

Терапевт рассказал, как планировать отпуск беременным Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Однако каждый случай индивидуален. Планировать поездку на море необходимо не только с турагентом, но и лечащим врачом.

«Нельзя говорить про всех. Каждый случай индивидуален. Надо советоваться с лечащим врачом или куратором, который знает больше и лучше о вашем состоянии. И соответственно, рекомендует конкретно, когда ехать, в какой период, на какие курорты, на какое побережье. Потому что сам по себе отдых на море — занятие хорошее», — добавил специалист.

Отдых на море в мягкий сезон способствует повышению иммунитета и улучшению состояния легких.

«И я рекомендую, особенно людям со сниженным иммунитетом, хотя бы на две недельки, на 10 дней съездить на море. Но не зимой в жаркий Египет, например, а именно в мягкий сезон, скажем, конец августа — начало сентября, октябрь. Не случайно, Антон Павлович Чехов в Ялте лечился», — добавил Сергей Яковлев.