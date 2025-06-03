Гороскоп на июнь 2025 года от Тамары Глобы: вы станете счастливчиком или аутсайдером?

Июнь — месяц Близнецов. По версии астролога Тамары Глобы, это значит, что многие важные решения и перемены будут связаны с друзьями, родственниками и партнерами. Многие из нас почувствуют потребность в общественном одобрении и признании, захочется выйти из дома и не ограничивать себя только телефонными разговорами и сообщениями. При этом для некоторых знаков зодиака месяц будет особенно значимым и откроет новый жизненный период.
Овен
В июне Овнам скучать не придется. Они захотят записаться в спортзал, бассейн или секцию, о которой давно думали. Возможны и туристические поездки, например путешествие с друзьями в горы или семейный поход за грибами.
Тамара Глоба добавила, что июнь — хорошее время задуматься об учебе. Это могут быть языковые курсы, мастер-классы по лепке из глины или даже полноценное высшее образование.
— Это удачное время также для занятий домом. Время, когда вы будете заниматься жилищными вопросами, и они будут вас радовать. Параллельно обратите внимание на финансовую сторону. Будьте экономны в середине июня, — рекомендует астролог.
К концу месяца стоит уделить внимание здоровью. Даже при легком недомогании лучше не откладывать визит к врачу.
Телец
Для Тельцов июнь — удачное время во всех отношениях. Если вы давно мечтаете о пополнении в семье, этот месяц идеально подходит для зачатия. На работе или учебе вас посетит вдохновение, и вы найдете множество креативных идей, которые оценят ваши коллеги и руководство.
— Если вы планируете поступление в учебное заведение, то отличное время для этого пройдет в июне. Хороший период для сдачи экзаменов, для литературной работы, а также для деятельности, которая связана с родственным бизнесом, — рассказала Тамара Глоба.
Астролог советует обратить внимание на семейные дела. Вашим близким нужна помощь как в начале, так и в конце месяца. Не игнорируйте жалобы родителей на здоровье — они могут быть серьезными.
Близнецы
Для Близнецов пришло время подвести итоги года и завершить долго тянущиеся дела перед днем рождения. Успешно закрытые проекты принесут прибыль и неожиданные бонусы. Астролог советует не откладывать и уже в июне приступать к новым начинаниям, но перед этим тщательно продумать все детали.
Будьте осторожны в течение третьей недели июня. В это время могут возникнуть проблемы с друзьями и планами. Ваши замыслы будут казаться перспективными, но на деле всё окажется не таким радужным.
В июне удача будет на вашей стороне. Если перед вами встанет сложный выбор, прислушайтесь к интуиции и случаю, они помогут избежать неприятностей.
Рак
С первых дней месяца Раки легко найдут возможность заработать. Друзья предложат подработку, начальник наградит премией за успешное выполнение плана, а родственники вовлекут в семейный бизнес. Однако стоит быть готовым к тому, что не все идеи удастся реализовать.
— Ждите интересных предложений, но часть из них может сорваться, поэтому настройтесь на то, что вам особенно важно. Не распыляйтесь, может обрушиться буквально вал дел, но среди тех предложений и идей, которые приходят, выбирайте наиболее интересные, — поделилась астролог.
В конце июня будьте бдительны: мошенники могут нарушить ваши планы. Тамара Глоба рекомендует проявлять осторожность в телефонных разговорах и избегать общения с малознакомыми людьми.
Лев
Для Львов в июне любовь будет витать в воздухе. Одинокие представители знака встретят вторую половинку, а те, кто находятся в браке, найдут общие интересы и влюбятся с новой силой в своего спутника жизни.
— Время интересное для творчества. Вы откроете для себя новые перспективы. В течение всего месяца вы будете заниматься вопросами искусства, которые впоследствии принесут вам хороший заработок, — отмечает Тамара Глоба.
В конце месяца Львам важно быть осторожным в разговорах с начальством. Существует риск потерять его расположение или спровоцировать конфликт.
Дева
В июне Девы окажутся в кругу друзей. Вас ждут совместные поездки и воплощение давних планов. Друзья помогут найти работу, решить семейные проблемы или наладить отношения с партнером.
— Для рожденных под знаком Дева, июнь — месяц, когда меняются планы, уходят потери и некоторые трудности, которые беспокоили вас в предыдущий период, — оптимистично настроен астролог.
Как давно вы были в отпуске? Запланируйте на конец месяца долгожданное путешествие. Даже если оно будет только на выходные и в пределах области, вы получите огромное удовольствие, и у вас появится энергия, чтобы свернуть горы на работе.
Весы
Для Весов в июне пришло время для переезда. Вы как никогда готовы вступить в новый для себя жизненный этап, и это не ограничивается только сменой места жительства. Вы можете встретить свою истинную любовь или неожиданно для себя найти работу мечты.
— Вы примете участие в жизни далеких друзей, партнеров издалека или важных для вас родственников, — уверена астролог.
На весь месяц ваше внимание перетянет на себя семья. Или в ней появится пополнение и вас попросят нянчиться, или вы будете активно участвовать в организации свадьбы или дня рождения — в любом случае без вас не обойтись.
Скорпион
В июне Скорпионам стоит принимать важные решения вдали от дома. Во время командировок или путешествий вы сможете завести полезные знакомства, встретить свою любовь и заключить выгодные сделки, которые принесут прибыль в ближайшем будущем.
Подходите к подписанию документов с осторожностью и трезвой головой. Не доверяйте громким словам и обещаниям легких денег — люди, которые много говорят, но мало делают, не лучшие партнеры.
— В первую неделю будьте очень внимательны к вопросам карьеры, отношениям с вышестоящими. Руководство может быть недовольно вашей работой и результатами, — обращает внимание Тамара Глоба.
К концу месяца может настигнуть усталость. Не дайте ей перерасти в болезнь. Дайте себе время на отдых и позаботьтесь о своем здоровье.
Стрелец
Стрельцам важно помнить, что в июне даже маленький обман, хитрость или случайно оброненное слово может стоить больших потерь. Лучше откажитесь от желания нарушить установленные правила и попробуйте достичь успеха через личные связи. Наладьте контакт с начальством, отправьтесь в командировку и познакомьтесь с новыми для себя людьми, которые работают в той же сфере, что и вы.
— Значительную роль в вашей жизни сыграют дела детей. Вы будете заниматься их будущим. Детям потребуется ваша душевная и материальная помощь, — рассказала астролог.
Во второй половине месяца лишний раз спросите у близких людей, как у них дела и не нужна ли им какая-то помощь. Родители и вторая половинка не всегда делятся своими трудностями, но оценят вашу заботу и внимание.
Козерог
В июне дети займут центральное место в жизни Козерогов. Если у вас еще их нет, то именно в этом месяце высока вероятность беременности. Запланированные путешествия принесут двойственное впечатление. Они поднимут настроение и вернут вкус к жизни. Однако в дороге могут возникнуть проблемы со здоровьем.
— Во второй половине месяца ваши дела потребуют интересного партнерства с успешными людьми, которые дополнят вашу жизнь и ваши проекты, — поделилась астролог.
Тамара Глоба рекомендует в июне полагаться на интуицию, особенно в работе. Этот внутренний голос подскажет, кто из коллег и партнеров будет полезен, а кто создаст помехи. Также не откидывайте мысли об учебе, июнь — подходящее время, чтобы получить образование.
Водолей
В июне Водолеи погрузятся в работу. Особенно успешными окажутся старые проекты. Новые инициативы будут развиваться медленно, некоторые из них начальство поддержит, а другие отправит в утиль. Астролог советует не отчаиваться, даже если вы сразу не увидели прогресс и успех — всё впереди.
— Планируйте новые дела и проекты. Сначала они могут не принести финансового успеха, возможны обманы, но это создаст основу для будущих возможностей, — уверена Тамара Глоба.
В июне займитесь домом. Проверьте, везде ли работает электричество и вода. Пора починить или обновить сантехнику.
Рыбы
Если хотите, чтобы дела были успешными, позвольте семье помочь вам. Сестры и братья, родители и дети — ваши близкие будут в июне лучшей поддержкой. Не все планы удастся реализовать за месяц. Ограничения могут быть связаны как с финансовыми возможностями, так и с нехваткой времени.
— В первой половине месяца вы завершите важные проекты, связанные с творчеством, интеллектуальной работой и хозяйственной деятельностью. Перед вами откроются новые возможности, — рассказала Тамара Глоба.
В последней трети месяца возможны проблемы со здоровьем. Но не беспокойтесь: даже без вашего непосредственного участия дела на работе и дома будут идти хорошо и не подведут вас.