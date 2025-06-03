Гороскоп на июнь 2025 года от Тамары Глобы: вы станете счастливчиком или аутсайдером?

В июне Овнам скучать не придется. Они захотят записаться в спортзал, бассейн или секцию, о которой давно думали. Возможны и туристические поездки, например путешествие с друзьями в горы или семейный поход за грибами.

Тамара Глоба добавила, что июнь — хорошее время задуматься об учебе. Это могут быть языковые курсы, мастер-классы по лепке из глины или даже полноценное высшее образование.

— Это удачное время также для занятий домом. Время, когда вы будете заниматься жилищными вопросами, и они будут вас радовать. Параллельно обратите внимание на финансовую сторону. Будьте экономны в середине июня, — рекомендует астролог.

К концу месяца стоит уделить внимание здоровью. Даже при легком недомогании лучше не откладывать визит к врачу.