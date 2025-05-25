«Она наша!»: блогер съездил на концерт Леди Гаги в Сингапур и остался в восторге

Леди Гага проводит мировой The Mayhem Ball Tour. Блогер Максим Лутчак съездил на ее концерт в Сингапуре Источник: Максим Лутчак











22-летний блогер и музыкант родом из Кургана Максим Лутчак исполнил давнюю мечту: посетил концерт Леди Гаги. Американская певица проводит мировой тур, собрала рекордные 2 млн зрителей на бесплатном концерте в Бразилии и выступала со своим шоу в Сингапуре. Максим Лутчак поделился с 45.RU впечатлениями от поездки и концерта и показал, что там происходило.

Приводим его колонку.

Добираться было долго, но не тяжело, потому что я был в предвкушении. Сначала до Абу-Даби — 5 часов, потом до Сингапура — 7 часов, и вот на месте! Визу получал через турагентство, как и билет на концерт. Оказывается, не так уж и сложен этот процесс — больше запугивают! Собрал пару документиков — и готово.

Поездка была потрясающей. Никогда еще не видел такого сочетания футуристичности, современности, огромных высоток и в то же время уникальной тропической природы. Страна впечатлила и точно войдет в список мест, которые стоит посетить каждому. Я, в принципе, рос среди лесов, поэтому меня всегда тянет к природе. А тут еще так следят за экологией и ее сохранением, что просто вау!

Источник: Максим Лутчак Источник: Максим Лутчак

От концерта тоже только приятные эмоции. Не мог бы подумать пару лет назад, что попаду на Леди Гагу. Слушал, как и многие, ее песни с самого детства — и вот она стоит передо мной, настоящая! Шоу мирового уровня, которое уже вошло в историю благодаря концерту на Копакабане. У меня до сих пор мурашки от просмотра снятых роликов.

Источник: Максим Лутчак

После того, как Гага со сцены сказала: «Ребят, я тоже писала свои песни в маленькой комнатушке и не думала, что когда-то буду собирать такие стадионы. Просто верьте в себя», реально захотелось верить в себя еще сильнее. Еще поймал себя на странной мысли, когда смотрел на Гагу: она наша! Вот прям какая-то она наша: по поведению на сцене, по танцам. В целом, если к этим танцам подставить песню «Бухгалтер» или что-то из Аллегровой, разницы не заметим.

Источник: Максим Лутчак Слушаете Леди Гагу? Да Нет