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Развлечения Мнение «Она наша!»: блогер съездил на концерт Леди Гаги в Сингапур и остался в восторге

«Она наша!»: блогер съездил на концерт Леди Гаги в Сингапур и остался в восторге

Максим Лутчак сравнил американскую певицу с Аллегровой

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2 комментария
Леди Гага проводит мировой The Mayhem Ball Tour. Блогер Максим Лутчак съездил на ее концерт в Сингапуре | Источник: Максим ЛутчакЛеди Гага проводит мировой The Mayhem Ball Tour. Блогер Максим Лутчак съездил на ее концерт в Сингапуре | Источник: Максим Лутчак

Леди Гага проводит мировой The Mayhem Ball Tour. Блогер Максим Лутчак съездил на ее концерт в Сингапуре

Источник:

Максим Лутчак

22-летний блогер и музыкант родом из Кургана Максим Лутчак исполнил давнюю мечту: посетил концерт Леди Гаги. Американская певица проводит мировой тур, собрала рекордные 2 млн зрителей на бесплатном концерте в Бразилии и выступала со своим шоу в Сингапуре. Максим Лутчак поделился с 45.RU впечатлениями от поездки и концерта и показал, что там происходило.

Приводим его колонку.

Добираться было долго, но не тяжело, потому что я был в предвкушении. Сначала до Абу-Даби — 5 часов, потом до Сингапура — 7 часов, и вот на месте! Визу получал через турагентство, как и билет на концерт. Оказывается, не так уж и сложен этот процесс — больше запугивают! Собрал пару документиков — и готово.

Поездка была потрясающей. Никогда еще не видел такого сочетания футуристичности, современности, огромных высоток и в то же время уникальной тропической природы. Страна впечатлила и точно войдет в список мест, которые стоит посетить каждому. Я, в принципе, рос среди лесов, поэтому меня всегда тянет к природе. А тут еще так следят за экологией и ее сохранением, что просто вау!

Источник: Максим ЛутчакИсточник: Максим Лутчак
Источник:

Максим Лутчак

Источник: Максим ЛутчакИсточник: Максим Лутчак
Источник:

Максим Лутчак

От концерта тоже только приятные эмоции. Не мог бы подумать пару лет назад, что попаду на Леди Гагу. Слушал, как и многие, ее песни с самого детства — и вот она стоит передо мной, настоящая! Шоу мирового уровня, которое уже вошло в историю благодаря концерту на Копакабане. У меня до сих пор мурашки от просмотра снятых роликов.

Источник:

Максим Лутчак

После того, как Гага со сцены сказала: «Ребят, я тоже писала свои песни в маленькой комнатушке и не думала, что когда-то буду собирать такие стадионы. Просто верьте в себя», реально захотелось верить в себя еще сильнее. Еще поймал себя на странной мысли, когда смотрел на Гагу: она наша! Вот прям какая-то она наша: по поведению на сцене, по танцам. В целом, если к этим танцам подставить песню «Бухгалтер» или что-то из Аллегровой, разницы не заметим.

Источник: Максим ЛутчакИсточник: Максим Лутчак
Источник: Максим ЛутчакИсточник: Максим Лутчак
Источник: Максим ЛутчакИсточник: Максим Лутчак
Источник: Максим ЛутчакИсточник: Максим Лутчак
Источник: Максим ЛутчакИсточник: Максим Лутчак
Источник: Максим ЛутчакИсточник: Максим Лутчак
Источник:

Максим Лутчак

Слушаете Леди Гагу?

Да
Нет

Мы рассказывали ранее о Максиме Лутчаке. Это имя у многих на слуху: видео музыканта залетают в тренды и набирают миллионы просмотров, с ним хотят сотрудничать многие именитые компании. Максим рассказывал о плюсах и минусах родного города и о том, как зарабатывает на шутках о зумерах, миллениалах и офисных сотрудниках. Музыкант давал интервью Forbes Young.

Максим ЛутчакМаксим Лутчак
Максим Лутчак

Блогер и музыкант

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Максим ЛутчакМаксим Лутчак
Максим Лутчак
Блогер из Кургана
Максим Лутчак Блогер Леди Гага Сингапур Концерт
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Комментарии
2
Гость
41 минута
Не видишь разницы - так слушай Аллегрову и "Бухгалтера"! Чо на Гагу-то поперся?
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