Натали получает «послания» с того света, а Агата Муцениеце подогрела слухи о своей беременности: звездные новости недели

Натали обещала вскоре выпустить новый сингл, который связан с ее мужем Александром Рудиным Источник: Натали / Telegram











После развода с Михаилом Галустяном его бывшая жена Виктория Штефанец рассказывает поклонникам, как и на что ей приходится жить с детьми, Агата Муцениеце продолжает подогревать слухи о своей беременности, Егором Кридом заинтересовалось УФАС, Илья Авербух столкнулся с критикой после интервью Ксении Собчак, а певица Натали получает «послания» с того света от покойного супруга.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Бывшая жена Галустяна рассказала, как выживает после развода

Бывшая супруга Михаила Галустяна Виктория Штефанец поделилась с подписчиками в своей соцсети о том, как живет с детьми после развода. Штефанец рассказала, что Галустян активно участвует в жизни детей, помогает материально и занимается их воспитанием.

По словам Виктории, в жизни их с Михаилом детей ничего не изменилось. Известно, что в браке со Штефанец у Галустяна родились две дочери: Эстелла и Элина.

Галустян объявил о разводе с супругой после 18 лет брака 30 апреля. А уже 1 мая журналистка Алена Мартынова предположила, что причиной развода мог стать роман Михаила с визажисткой Миленой.

После этого выяснилось, что Милена беременна, однако не раскрывает имя отца ребенка и утверждает, что он не от комика.

Агата Муцениеце подогрела слухи о своей беременности

После празднования помолвки с Петром Дрангой в Ялте Агата Муцениеце продолжает удивлять своих подписчиков. Теперь многие уверены, что актриса беременна.

В своих соцсетях Муцениеце опубликовала видео, в котором скрыла фигуру широкой рубашкой. Подписчики предположили, что таким образом звезда прячет округлившийся живот.

Агата выложила видео в свободной одежде в своей соцсети Источник: agataagata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Примечательно, что слухи о беременности актрисы начались еще в апреле. Тогда в Сети завирусился ролик с шоу «Абсолютно другая нага» (18+), на котором фанаты разглядели округлившийся живот актрисы.

Однако сама знаменитость пока никак не комментировала эту информацию, но еще в апреле на шоу сообщила, что сыграла последнюю роль в проекте в 2025 году.

Егор Крид привлек внимание антимонопольщиков

На этой неделе деятельностью певца Егора Крида заинтересовалось УФАС по Санкт-Петербургу. Антимонопольщиков смутил клип Крида с певцом Toxis (Андрей Смелянский).

Поводом для проверки послужила жалоба одного из жителей города. Мужчина заявил, что в клипе рекламируют алкогольную продукцию.

Ведомство выяснило, что в клипе и правда демонстрируется виски, но без указания на то, что это реклама. Также отсутствует предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя. А еще в видео используются нецензурные выражения.

В УФАС напомнили, что реклама алкогольной продукции не должна размещаться в интернете и использовать образы людей. Также следует сопровождать такую рекламу предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя и пометкой «реклама». Получается, Крид нарушил все правила, а антимонопольщики возбудили в отношении певца дело по признакам нарушения закона о рекламе.

Сейчас ведомство продолжает проверку, чтобы установить все обстоятельства. Если нарушения подтвердятся, то музыкантам грозит штраф, сообщают наши коллеги из «Фонтанки».

Жерара Депардье обвинили в насилии

А вот французский актер Жерар Депардье уже получил по заслугам. Его обвинили в сексуальных домогательствах. Инцидент произошел на съемках фильма «Зеленые ставни» (18 +) в 2021 году.

Иск к актеру подали декоратор Амели и ассистент режиссера Сара, которые заявили о домогательствах со стороны Депардье. Во время судебного процесса прокуратура требовала назначить актеру 18 месяцев тюремного заключения, а также штраф 20 тысяч евро.

Также прокуратура просила суд, чтобы актер выплатил компенсацию жертвам, прошел курс психологического лечения и был внесен на два года в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

Однако, несмотря на все требования прокуратуры, знаменитость получила 18 месяцев условного срока.

Скандал вокруг слов Авербуха об Арзамазовой

В начале мая Илья Авербух стал гостем программы Ксении Собчак, где поделился своими мыслями о знакомстве с Лизой Арзамасовой, которая впоследствии стала его женой. В интервью он разоткровенничался, за что впоследствии спортсмену пришлось извиняться.

«15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее всё было».

Эти слова вызвали бурное обсуждение в социальных сетях и критику со стороны пользователей. Они напомнили, что на момент знакомства на проекте «Лед и пламень» (12+) с Арзамасовой Авербуху было 37 лет, а ей — всего 15.

«Я сказал безответственную глупость. Не представлял, насколько опасной может быть одна фраза, вырванная из контекста», — признал Авербух в своем Telegram-канале.

Олимпийский призер заверил, что не имел в виду никакого сексуального подтекста и хотел лишь отметить личностную зрелость Арзамасовой как участницы проекта. Авербух считает, что резонанс случился из-за темы разницы в возрасте. И это для него остается для него болезненным. Спортсмен добавил, что отношения между ним и Арзамасовой начались, когда оба были взрослыми, передают наши коллеги с «Фонтанки».

Также Авербуха поддержала Ксения Собчак и назвала реакцию публики «кипежем вокруг ничего».

«Друзья, а что за лицемерие и кипеж вокруг ничего? У нас что, все в стране в 18 половую жизнь начинают? Ну вот честно давайте друг другу скажем?» — написала журналистка в личном Telegram-канале.

Натали получает «послания» с того света

Певица Натали рассказала своим фанатам, что получает «послания» с того света от покойного мужа. Звезда призналась, что покойный Александр Рудин просит жену не писать грустных песен.

Александр Рудин скончался в 2023 году от осложнений после коронавируса. По словам близких, он страдал от депрессии, вызванной последствиями болезни. Недавно Натали раскрыла, что болезнь супруга стала для нее «настоящим адом». После смерти Рудина певица на год отказалась от сцены, несмотря на то что он просил ее продолжать.

«Наша связь с ним не то что не прерывается, она становится сильнее! Получила от него послание — не петь грустных песен и улыбаться. Хорошо! Грустных песен у самой сердце не выдерживает», — написала певица в своем Telegram-канале.