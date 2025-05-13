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Развлечения Обзор «Бездарность полнейшая»: зрители проехались по членам жюри нового сезона «Перепой звезду!»

«Бездарность полнейшая»: зрители проехались по членам жюри нового сезона «Перепой звезду!»

Он стартует уже 18 мая, но смотреть его спешат далеко не все

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Звезды сошлись и готовы оценить, кто тут круче&nbsp;— профессиональные певцы или любители | Источник: пресс-служба Первого каналаЗвезды сошлись и готовы оценить, кто тут круче&nbsp;— профессиональные певцы или любители | Источник: пресс-служба Первого канала

Звезды сошлись и готовы оценить, кто тут круче — профессиональные певцы или любители

Источник:

пресс-служба Первого канала

Истории, когда любитель становится звездой, уже давно не фантастика, а реальность на музыкальных шоу. Во втором сезоне проекта «Перепой звезду» (12+) вместе с певцами, которые известны на всю страну, выступят обычные учителя, врачи, слесари, продавцы, для которых пение не профессия, но огромная страсть.

По правилам соревнования участник выходит на сцену вместе со своим кумиром, но не знает с кем. Первый куплет поет он, второй — звезда, а в конце они исполняют песню вместе. Только в самом конце ширма поднимается, и участники видят друг друга. После выступления задача членов жюри — определить, кто спел круче, и отдать свой голос.

В числе звезд, которые выступят во втором сезоне: Лариса Долина, Сосо Павлиашвили, Таисия Повалий, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Дмитрий Харатьян, Лада Дэнс и еще больше 50 знаменитостей.

Что за зелье вечной молодости выпил Дмитрий Гардемарин Харатьян? | Источник: пресс-служба Первого каналаЧто за зелье вечной молодости выпил Дмитрий Гардемарин Харатьян? | Источник: пресс-служба Первого канала

Что за зелье вечной молодости выпил Дмитрий Гардемарин Харатьян?

Источник:

пресс-служба Первого канала

Во втором сезоне создатели изменили состав ведущих. На смену Антону Лаврентьеву и Але Кокушкиной придет дуэт двух молодых исполнителей — Алексей Воробьев и Миа Бойко. Для певицы это будет первый опыт, когда она сможет проявить себя в роли ведущей на Первом канале.

Ничего не выдает волнение Мии Бойко, если только ее ресницы | Источник: пресс-служба Первого каналаНичего не выдает волнение Мии Бойко, если только ее ресницы | Источник: пресс-служба Первого канала

Ничего не выдает волнение Мии Бойко, если только ее ресницы

Источник:

пресс-служба Первого канала

С коллегией жюри создатели не экспериментировали и оставили полный состав из первого сезона. Оценивать участников будет ведущая Лариса Гузеева, актриса Надежда Михалкова, кинорежиссер Егор Кончаловский, спортивный комментатор Денис Казанский. В последнее судейское кресло сядет музыкант Петр Дранга, который сразу рассказал, что без колебаний отдаст голос участнику, который поет мимо нот, но вложив в песню всю душу.

— Главные критерии оценки для меня — это подлинность эмоций и ясная цель выступления, — поделился Петр. — Когда человек выходит на сцену и сразу цепляет, потому что ему действительно есть что сказать, чем поделиться. А бывает, участник думает только о том, как выглядит, или прямо заявляет, что хочет славы. Меня подкупает искренность, чистота намерений и уважение к профессии.

Если в дело пошел баян, есть все шансы, что Дранга тоже выйдет на сцену вместе с участниками | Источник: пресс-служба Первого каналаЕсли в дело пошел баян, есть все шансы, что Дранга тоже выйдет на сцену вместе с участниками | Источник: пресс-служба Первого канала

Если в дело пошел баян, есть все шансы, что Дранга тоже выйдет на сцену вместе с участниками

Источник:

пресс-служба Первого канала

Ведущая шоу «Давай поженимся!» (16+) поддерживает своего коллегу и на первое место для себя тоже поставила искренность и душевность участников, а не их мастерство.

— В этом проекте нет фальши, здесь нельзя хорошее назвать плохим или наоборот. Хочу, чтобы второй сезон удивил, как и первый, уровнем таланта, искренности и чувством той особой душевности, которая делает это шоу по-настоящему родным, — рассказала Лариса Гузеева.

Поклонников второй сезон действительно уже удивил, но не совсем в хорошем смысле. Еще год назад многие плевались и требовали поменять членов жюри, а после новости о премьере недовольство разгорелось с новой силой.

— Видела прошлый сезон. Неинтересно, вот совсем вымученный проект, и дико переигрывала Надежда Михалкова. Веселушку такую эмоциональную играла и очень фальшиво это делала. Смотреть невозможно, — пишет зрительница.

— Гузеева, Михалкова, Кончаловский смотрятся в жюри более чем нелепо! — восклицают в комментариях.

— Эту Михалкову уже не знают, куда засунуть! Бездарность полнейшая! — возмущается один из фанатов шоу.

— Нашли кого в жюри посадить! Михалкову и Кончаловского! Они что, в музыке разбираются? Гузеева тоже ни к месту! — уверен комментатор.

Что думаете о коллегии жюри второго сезона?

Не согласен с комментаторами, жюри — огонь
Мне не нравится
Только один вопрос: почему среди них нет ни одного популярного певца?
Посмотрим, как они себя проявят, пока впечатления смазанные
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Шоу Телевидение Артист Певец Лариса Гузеева Петр Дранга Дмитрий Харатьян Александр Воробьев Мия Бойко
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