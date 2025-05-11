Вы где все пропадали? Что стало с самыми первыми участниками «Дома-2»

Признавайтесь, кого из этой пятерки вы узнали без проблем? Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа











15 «клевых ребят», которые когда-то пришли строить любовь и дом в деревне Лобаново Московской области, сегодня ребятами назвать уже язык не повернется. Это вполне себе взрослые женщины и мужчины. Дом и любовь им удавалось строить с переменным успехом. Но что ждало их за периметром? Двадцатилетие проекта — лучший повод узнать это.

Источник: Городские медиа

Ольга «Солнце» Николаева

Сложно представить «золотой состав» «Дома-2» без яркой и энергичной Ольги Солнце. Она провела на проекте четыре года, за которые пыталась построить отношения с несколькими мужчинами. Самым запоминающимся стал роман с Маем Абрикосовым. Паре пророчили победу и главный приз — тот самый дом, за который так упорно боролись участники. Однако их отношения не сложились. После ухода с проекта Май заявил, что их чувства были лишь игрой на камеру, а сама Ольга тайно встречалась с другим мужчиной.

Источник: Solntcezvezda / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я с Маем не общаюсь и желания делать это не испытываю, — рассказала в одном из интервью Ольга. — Он не очень хорошо зарекомендовал себя после проекта. У нас участники делятся на тех, кто рад, кто с благодарностью вспоминает реалити, и тех, кто отзывается очень негативно, поливает грязью. Май оказался из последних.

В отличие от бывшего возлюбленного, Ольга вспоминает о «Доме-2» только хорошее. На проекте у артистки получилось завести полезные связи и сделать первые шаги в мире музыки. Помните гимн шоу «15 клевых людей»? Его придумала Солнце. Но не всё так радужно, вместе с плюшками от популярности Солнце получила клеймо участницы проекта, которое первое время не давало людям воспринимать ее всерьез.

Источник: Solntcezvezda / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— В моей жизни был период, когда реалити в биографии вредило. Я после ухода из проекта пыталась пробиться на радио со своей музыкой, и мне отказывали с формулировкой «она из Дома-2». А с недавних пор нас стали именовать «золотой состав», и это так приятно, отношение теперь другое, — поделилась экс-участница проекта.

После «Дома 2» Ольга играла диджей-сеты в клубах и снималась в небольших ролях в сериалах. Постепенно музыка ушла на второй план и уступила место марафонам, тренингам и работе ведущей.

Источник: Solntcezvezda / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Встретить мужчину своей мечты у Ольги пока не получилось, как она считает, во всём виноват ее сложный характер и «Дом-2», во время которого она разучилась любить. Солнце не теряет надежды завести семью и детей, но точно вне стен какого-либо реалити.

Александр Нелидов

Сейчас Александр Нелидов называет себя не иначе как «гений телеграм». Говорит, что даже запатентовал эту фразу. Зачем — не совсем понятно, но, может быть, в будущем, он сколотит на ней состояние. Ведь именно к этой цели Александр сейчас, похоже, и стремится. Он ведет пару телеграм-каналов, где рассказывает, как вести телеграм-каналы. На одном 90 подписчиков, на втором (его Александр называет официальным) — чуть больше девяти тысяч. Словом, Нелидов — коуч, бизнес-тренер, успешный успех, вот это вот всё.

Источник: Нелидов НейроПродажи / T.me











Даже когда путешествует, думает о работе.



— Почти весь день провели в Лувре в Абу-Даби, — писал Александр. — И там я по-новому взглянул на сторис в телеграме. Это потрясающий инструмент. Они крайне удобны и создают осмысленные одноминутные зарисовки из вашей жизни. При этом, когда происходит моя любимая двухкамерная сторис, то на память остаются собственные эмоции и переживания. Крайне удобно.

Источник: Нелидов НейроПродажи / T.me











На один из тренингов Александра однажды пришла девушка по имени Екатерина. Нелидов сразу положил на нее глаз. Здесь-то и пригодилась ему школа жизни «Дома 2» — бизнес-тренер вспомнил и применил, кажется, все способы ухаживания, что подхватил на проекте.

— Для любимой устраивал романтические свидания, катал на лодке, дарил цветы. Даже сам готовил рыбу на гриле, — вспоминал Александр в беседе с нашими друзьями из издания «СтарХит».



В 2016 году Александр и Екатерина стали родителями очаровательной девочки Маши.

Источник: Нелидов НейроПродажи / T.me











Участие в проекте пригодилось Александру не только для создания семьи. По признанию бывшего телегастарбайтера, шоу для него было этаким тренингом личностного роста.

— Находясь на телестройке, я изучал динамику малых групп, которые жили в замкнутом пространстве. Плюс пытался понять, как психология людей влияет друг на друга, — говорил Нелидов. — Например, заметил, что 15 человек не могут поделить между собой 15 йогуртов. Обязательно, кто-то возьмет 4 и будет доказывать, что так и должно быть!

Да и сейчас Александр нет-нет да и посмотрит выпуск-другой. Опять же исключительно в рабочих и образовательных целях:

— Например, интересно смотреть, как ссорятся супружеские пары, а потом устраивают разборки в судах или подают на алименты. Еще забавный момент, когда дерутся свекровь с невесткой. Вообще, на «поляне» потасовки запрещены. А тут, видно, довели людей, у них сработали настоящие эмоции, а не те, которые прописаны в сценарии.

Источник: Нелидов НейроПродажи / T.me











С Натальей Павловой, с которой Александр закрутил на телестройке роман, закончившийся супружеством, а потом разводом, Нелидов не общается — считает, что это «непродуктивно».



— У нее замечательная жизнь, она занимается, снимает видеоролики и воспитывает ребенка, — рассказывал Нелидов. — Безумно рад за нее! Вообще, 50% всех браков заканчиваются разводами. Рекомендую всем жениться и расторгать браки, а потом снова второй раз идти в ЗАГС. Так семья будет лучше и крепче!

Мария Петровская

На телестройке за сердце Марии Петровской боролись сразу несколько парней, но несмотря на это, ни с одним из них построить отношения она не смогла. Поэтому в феврале 2005 года махнула рукой и была такова. За периметром от былой славы Мария только страдала.

Источник: телеканал ТНТ











— Когда первое время знакомилась с мужчинами и они говорили, что знали меня по проекту, тут же обрывала все связи, — признаётся Мария. — Мне казалось, что юноши хотят со мной встречаться из-за моей известности. Но были и плюсы. Как-то пришла в магазин сумок, долго не могла выбрать, какую купить. Смотрю: продавщица на меня косится, а потом резко подбегает и говорит: «Маша, я вас узнала. Вы моя самая любимая участница. Берите любой аксессуар совершенно бесплатно!» И так еще несколько раз.

Источник: Мария Петровская / Vk.com











После проекта Мария обосновалась в Москве (здесь у нее была квартира) и искала ветра в поле. Поначалу бралась за первую попавшуюся работу, лишь бы не пропасть от голода. И однажды этот путь привел ее в салон красоты.

Когда первый раз взяла в руки фен и расческу, тут же пробежала мысль: «Как я без этого раньше жила?» Мария Петровская

Работа приносила девушке колоссальное удовольствие, она всегда с удовольствием бежала в салон и поняла: это судьба. Эта любовь привела к тому, что Мария стала мастером, к которому довольно сложно попасть, а в 2017 году она открыла собственный салон красоты.

Вместе с карьерой наладились у Марии и дела с личной жизнью. Она вышла замуж за бизнесмена, от которого в 2020 году родила дочь Мишель.

Источник: Мария Петровская / Vk.com











— Я не люблю глупых мужчин. Главное, чтобы он был добрым, заботливым, отзывчивым, состоятельным. Последнее — не укор. Если я вижу перспективу в поклоннике, то готова с ним строить отношения, даже если у него зарплата ниже моей. Приятно видеть рядом с собой человека, у которого есть цель, — описывала Мария свой идеал. — А с безынициативным мужчиной зачем связывать судьбу?

Источник: Мария Петровская / Vk.com











С другими участниками проекта — Ромой Третьяковым, Солнцем, братьями Каримовыми — Мария общается редко, и обычно это не самые долгие и глубокие разговоры. Но написать и узнать, у кого как дела, — привычное дело.



— Теперь у каждого своя жизнь. Но я искреннее радуюсь победам ребят, — рассказывает Мария. — Очень восхищаюсь Олей Бузовой. У нее с самого начала проекта были предпосылки стать звездой. Зря ее люди осуждают и критикуют: она очень мудрая девушка. Молодец, что не обращает внимания на злобные комментарии и стремится к своей цели. Оля, только вперед!



Сэм Селезнев

Сэма Селезнева всегда тянуло в шоу-бизнес. Даже на проект он заявился со словами: «Девчонки заждались такого мачо, как я… Еще посмотрите, драться за меня будут!» Но драка если и была, то на камеры не попала. Оксана Аплекаева, к которой Селезнев изначально и приехал, дала ему от ворот поворот, и Селезнев больше времени стал проводить с братьями Каримовыми, пока его не приметила Настя Дашко.

Источник: Сэм Селезнев / Vk.com











Парочка могла бы жить себе и жить на проекте, вот только Дашко решила провернуть махинацию: чтобы выиграть квартиру в Москве, сама отправляла за себя СМС с бесплатного мобильного телефона, предоставляемого спонсором проекта, тем самым разорив того самого спонсора на 160 тысяч рублей. Вслед за этим скандалом разразился еще один — дошло до проверки на детекторе лжи, который показал, что ребята просто заврались. И парочке пришлось покинуть проект. За периметром их пути разошлись.



Вернувшись в родной Краснодар, Сэм не стал сворачивать с пути шоубиза и устроился ведущим экстремальных шоу.

Источник: Сэм Селезнев / Vk.com











Также он вел телепрограммы на краснодарском телевидении, выступал в составе театра «Каскадеры», а после стал директором по рекламе в одном из агентств.

Источник: Сэм Селезнев / Vk.com











В Краснодаре же Сэм познакомился со своей будущей женой Юлией. Пара сыграла свадьбу в 2018 году. Торжество отмечали дважды: в Краснодаре и Рязани, на родине избранницы шоумена.

Источник: Сэм Селезнев / Vk.com











В феврале 2020 года у пары родился сын.



— Сын — богатырь! Родился почти четыре килограмма, еще и в красивую дату — 20.02.2020. Мама умница, чувствует себя хорошо. Малыш в норме, похож на меня, только глазки мамины, — делился радостной новостью Селезнев.



Сына назвали Тимофеем. Выбор имени стал неслучайным — покойный папа Юлии всегда хотел назвать внука этим именем.

Роман Третьяков

На проекте у Романа Третьякова было две больших любви. Одна из них — Ольга Бузова.



— Мало кто знает, но мы должны были выиграть тот самый дом, который строили, — вспоминала однажды, уже после проекта, Ольга. — Я подписывала контракт на три месяца. Изначально проект собирались завершить через три месяца и вручить самой крепкой паре ключи от недвижимости. И вот срок подходит к концу, у меня есть молодой человек, а нам объявляют, что проект продлили. Так я лишилась того дома. Но своего молодого человека я тогда очень любила, я всегда люблю искренне и сильно. У него сейчас всё хорошо. Честно сказать, я ему за многое благодарна.

Источник: Роман Третьяков / Vk.com











Диджей из Таганрога впечатлял зрителей своей активностью. Для него участие в проекте стало действительно звездным часом.

Источник: Роман Третьяков / Vk.com











— Мне мама говорила, что в шоу нет ни одного момента, где ей было бы стыдно за меня. Они с отцом смотрели каждую серию, — рассказывал однажды Роман. — Родители вырезали наши фото из журналов, коллекционировали их. У мамы есть любимые кадры тех лет, она их где-то хранит. До сих пор есть фото с Ольгой, которое всем нравится, и мне тоже. Я говорю: «Мам, это же чужая женщина!» А она отвечает: «Ничего, меня всё устраивает, оставь!»

Источник: Роман Третьяков / Vk.com











Сам же Роман не раз признавался, что устал от славы бывшего участника. Сейчас Роман выступает в качестве комика и мечтает, чтобы его перестали ассоциировать с бывшим парнем Бузовой.

Источник: Роман Третьяков / Vk.com











После ухода с проекта Третьяков женился на модели Светлане Соколовой, с которой расстался после трех лет брака.



— За последние десять лет произошло много чего интересного. Во-первых, я женился и развелся. Безусловно, это было интересно. Я начал работать в жанре stand-up и продолжаю это делать. Я создал сайт, на котором ведущие могут найти работу, а заказчики — подобрать артистов для праздника. Плюс попробовал себя как продюсер, ведущий, создал шоу «Я могу круче», которое до сих пор крайне популярно. Кадры оттуда буквально разлетелись по социальным сетям, — рассказывал Роман.

Источник: Городские медиа

Елена Беркова

Беркова — еще одна бывшая любовь Третьякова. Но эти отношения закончились, когда стало известно, что Елена снималась в фильмах для взрослых. Вместе с этим закончилось и ее эфирное время не телестройке.

Источник: Елена Беркова / Vk.com











Но Беркову это ни разу не расстроило. Стоило ей выйти за периметр, как на нее со всех сторон посыпались предложения о съемках в сериалах, ее пригласили в качестве ведущей на шоу «Бесспорно» на МУЗ-ТВ. Позднее Елена открыла брачное агентство в Петербурге и запустила собственный телеканал, снималась в видеоклипах, начала карьеру певицы.

Источник: Елена Беркова / Vk.com











Однажды ее занесло даже на поп-ММА. В октагоне она провела пару фрик-боев: накостыляла Иришке Чики-Пики, измочалила как боксерский мешок Николая Должанского. А в битве кар-джитсу (это молодая система проведения соревнований, в рамках которой два атлета, замкнутые в тесном салоне автомобиля, выясняют, чьи навыки джиу-джитсу круче) провела удушающий прием Дане Борисовой.

Источник: Punch Club / Youtube.com











Сегодня на счету у Елены шесть браков. Ее избранниками становились преимущественно бизнесмены.



— Мы планируем сыграть свадьбу за границей. Выбираем между азиатскими странами — островом Бали и Таиландом, — делилась однажды Беркова планами на свадьбу с миллиардером Александром Путинцевым. — Не особо нравится, что, по местным законам, невестам запрещено надевать откровенную одежду. Постараюсь подобрать наряд, где будет видно грудь и ноги, но в меру. Кстати, покупаю несколько платьев: одно — для бракосочетания, другое — для ресторана, третье — для танцев, четвертое — для прогулки по морю и последнее — для брачной ночи.

Через год после свадьбы пара объявила о грядущей беременности Берковой. Но Путинцев не дождался появления ребенка, бросил Елену и улетел в Индию. Женщина слишком близко переживала из-за происходящего, и беременность закончилась выкидышем.

Источник: Елена Беркова / Vk.com











Кроме того, в 2022 году на почве стресса у актрисы выпали волосы. Ситуация улучшилась только в 2023 году.



— Я полностью поменяла образ жизни. Теперь знаю, что могу всё, — радовалась Беркова. — У меня начали отрастать «кустики», и мне нарастили на них волосы. Главное — верьте в себя, и всё получится. Волосы есть!



Май Абрикосов

После проекта Роман Тертишный (это настоящее имя Мая Абрикосова) продолжил карьеру на телевидении — сначала в роли ведущего шоу «Тайны» (16+), затем как актер в сериале «Победный ветер, ясный день» (16+). Но потом решил завязать с телевидением, уехал из Москвы и поселился в тихом селе Коротояк Острогожского района.

Источник: предоставлено Романом Тертишным











В недавней беседе с корреспондентами издания VORONEZH1.RU Роман признался, что для него «Дом-2» — это больше про травмирующий опыт, чем про «строительство любви». Он говорит, что, если бы сейчас ему предложили вернуться в 2004 год и вновь присоединиться к шоу, он бы отказался — предпочел бы больше времени уделять творчеству. А если бы выбирать не пришлось и так сложилось бы, что он снова оказался в «Доме-2», то больше думал бы о своей репутации. И «фильтровал» людей, с которыми вступал бы в контакт.

Источник: предоставлено Романом Тертишным











Роман говорит, что с уходом с телепроекта он ничего не потерял: напротив, многое обрел — насыщенную и полноценную жизнь, семью, любовь и искренность:



— Сейчас я живу на две страны. У меня девушка в Белоруссии: вместе мы проводим много времени. А здесь, в России, я много работаю. Но девушка и ко мне часто приезжает. Скучать некогда.

Источник: предоставлено Романом Тертишным











Сейчас у Романа есть две мечты: трактор и собственное шоу на телевидении. Тертишный уверен, что оно будет успешным. Поэтому пока он ждет выгодного предложения. Но о концепте сильно не распространяется:

