В шоу «Титаны» определились финалисты: кто продолжит борьбу за 10 миллионов рублей

В финал шоу вышли лучшие из лучших Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год











В шоу «Титаны» завершился полуфинал. До него добрался 21 атлет, в том числе всего одна девушка. На пути к финальной схватке спортсменам пришлось пройти несколько нелегких испытаний.

В первом никто не выбывал. Титанам, разбитым на тройки, нужно было догнать впереди бегущего соперника и коснуться его рукой. Победитель получал преимущество при прохождении следующих упражнений полуфинала.

Сложнее всего бег дался олимпийскому чемпиону и одному из фаворитов шоу Роману Власову. Атлет, как обычно, был заряжен на победу. Но в какой-то момент на дистанции у него отказали ноги, он буквально рухнул на пол и не мог подняться. А через несколько минут ему стало совсем плохо, пришлось вызывать бригаду медиков.

Власова откачивали несколько минут Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год











— Проиграл сам себе. Тело отключилось, я понял, что мои ноги меня просто не слушаются. Всё затекло, голова кружится, земля уходит из-под ног, пульс зашкаливает, как будто теряешь сознание, — поделился позже Роман. — Но это полуфинал. Я ожидал именно такой борьбы. Я 28 лет в спорте. Это состояние привычное для меня. Путь лидера, чемпиона — не экономить своих сил. Не думать о том, что будет завтра или через час. Я ни о чем не жалею, и через полчаса я буду готов.

Внимание на дорожке также было приковано к единственной оставшейся в проекте девушке Алсу Миназовой. Она была настроена на серьезную борьбу с парнями. После того, как выбыл первый атлет, участница осталась один на один с Аароном Вирабяном и постепенно начала сокращать расстояние до соперника. Поняв это, атлет повернулся и побежал навстречу Алсу, тем самым признав поражение.

Алсу приняла широкий жест Аарона, но многие атлеты уверены, что победа и так была за девушкой Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год











— Он принял решение таким образом отдать победу мне. Я очень рада, — призналась спортсменка.

Испытания полуфинала на выбывание состояли из трех упражнений: «Перемещение веса», «Нестабильный вис» и «Челночный бег». Каждый из атлетов мог принять участие только в одном из них. На тройки спортсменов разбили рандомно.

Испытание, в котором атлеты перевозили на вагонетке более тонны песка, стало драматичным для каскадера и тренера по ММА Валида Казанжи. Первым из его тройки закончил выполнять задание олимпийский чемпион Максим Храмцов. Но он даже не стал радоваться своей победе, потому что увидел мучения соперника.

Валид отчаянно пытался сдвинуть тележку с грузом с места, но силы его покидали. Он кричал и плакал, но ничего не выходило. Трибуны пытались подбодрить спортсмена, а второй соперник, Данил Алеев, даже попытался помочь ему с вагонеткой, но оказалось, что это запрещено правилами.

Валид отдал все силы в этом испытании Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год











— На это было очень тяжело смотреть, на то, как он сражался, — признался Михаил Худченко. — Рядом со мной стояла Алсу, которая тоже плакала. Непросто смотреть, когда человек страдает и у него что-то не получается. Ему огромный респект за то, что не сдался, а просто изо всех сил старался делать свою работу.

— Толкал, не сдавался. И верил в свою победу. И этого достаточно. Можно проиграть, но красиво. И это как раз тот случай, — считает Анатолий Надратовский.

В итоге Казанжи проиграл. Он сказал, что сделал больше, чем сам от себя ожидал.

— В какой-то момент я понял, что всё — сил у меня не хватает. Эмоции переполняют, даже молился в какой-то момент, чтобы всевышний дал мне сил, — признался позже атлет. — Умри, но сделай. Я должен был все силы отдать.

Спортсмену было эмоционально тяжело, но другие титаны его поддержали Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год











В следующем испытании атлетам нужно было удержаться на весу. Внимание многих было приковано к Николаю Бобылеву. Обычный учитель физкультуры стал любимчиком даже среди титанов. Многие болеют за него и хотят, чтобы 10 миллионов рублей достались именно ему. Николай с легкостью прошел испытание и попал в финал.

Висеть, держась за шатающиеся платформы, было непросто даже самым сильным атлетам Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год











В челночном беге второй раз за полуфинал встретились Миназова и Вирабян. У Алсу было преимущество. Она могла пропустить несколько забегов, но это ее не спасло. На этот раз Аарон не стал поступать благородно и свое место в финале спортсменке не отдал. Девушка покинула проект.

На этом испытания полуфинала закончились. 12 атлетов вышли в финал. Имя победителя проекта станет известно ровно через неделю.