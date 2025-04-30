Вальпургиева ночь в 2025 году: чего нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду

Вальпургиева ночь — подходящее время для гаданий. Можете делать их в одиночестве, а можете позвать на шабаш знакомых ведьм Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Хотя отмечать Вальпургиеву ночь в России особенно не принято, заглянуть в историю и традиции этого праздника всё равно интересно. Особенно если учитывать, что его принято связывать с темными силами. Ведь где темные силы, там обязательно найдется место для любопытных примет и гаданий. Устраивать шабаш мы, конечно, не призываем, но это не значит, что нельзя немного пошалить.

Когда Вальпургиева ночь в 2025 году

Когда речь заходит о Вальпургиевой ночи, первыми (после знаменитой песни «Сектора газа») в голову приходят ведьмы. И совершенно не зря. Во многих странах эта ночь считается временем разгула нечисти, а во Франции эту дату называют не иначе как «ночь ведьм» — считается, что они слетаются со всего мира на глобальный шабаш.

Истоки праздника относят нас к VIII веку. Немцы верят, что именно в это время в Германию из Англии прибыла монахиня Вальпурга, которая намеревалась основать здесь монастырь. Когда Вальпургия умерла, ее в том же монастыре и погребли. Но сто лет спустя епископ, чье имя не называется, решил отреставрировать место захоронения, да рабочие ненароком осквернили его. Вальпурга терпеть такого отношения не стала и устроила епископу темную: явилась ему во сне да так напугала, что он побросал всё и пустился наутек.

Некоторое время спустя Вальпургиевы останки переместили в скальные пустоты. И там случилось чудо (или мистика — как угодно): из небольшого отверстия в скале стало сочиться масло. Да не абы какое, а целебное — оно помогало при разных болезнях.

1 мая 870 года Вальпургу канонизировали, и эта дата совпала с языческим праздником прихода весны и сбора немецких ведьм. В 2025 году Вальпургиева ночь, как и всегда, отмечается в ночь с 30 апреля на 1 мая.

В России бы в честь такого явления, возможно, устроили бы светлый религиозный праздник, но на Западе почему-то решили, что вся эта легенда — отличная почва для того, чтобы придумать нечто ужасное. Так и появилась Вальпургиева ночь — время безумных плясок у костра, разгула демонов и прочей нечисти.

Гадания на Вальпургиеву ночь

А раз Вальпургиева ночь связана с темными силами, то сам черт велел устроить в это время гадания. Их есть несколько вариаций. Приведем наиболее популярные.

Гадание на желания

Прежде чем приступить к гаданию, наденьте красную одежду и нанесите яркий макияж. Теперь возьмите белое блюдце, переверните его вверх дном и положите на него нож. Мысленно задайте себе четкий вопрос, такой, чтобы на него можно было ответить только «да» или «нет». Как только сформулируете вопрос, вращайте барабан крутите нож и смотрите, как он расположен:

остановился внизу — желание не исполнится;

остановился вверху — желание скоро сбудется;

остановился справа — что-то мешает осуществить желаемое, поэтому нужно это «что-то» сперва устранить, а уж потом ждать сбычи мечт;

остановился слева — желание исполнится, но придется запастись терпением;

остановился как-то нечетко — следуйте по часовой стрелке.

За одно такое гадание можно задать не больше 30 вопросов, остальные ответы будут ложными.

Как только закончите гадать, смойте макияж и снимите одежду, блюдце с ножом уберите в бумажный пакет, спрячьте его под кроватью и ложитесь спать.

Гадание на камнях

Чтобы устроить такое гадание, вам для начала придется найти три разноцветных камня. Впрочем, если под ногами валяются одни только серые булыжники, их можно раскрасить. Самоцветы тоже подойдут. Главное, чтобы они были трех разных цветов: черного, голубого, желтого. Голубой можно заменить серебристым, а желтый — золотистым.

Когда все камни будут в сборе, накройте стол белой тканью, четко сформулируйте вопрос, на который можно ответить только «да» или «нет», киньте камни на стол (не глядя) и посмотрите на их расположение. Черный камень обозначает гадающего. Если ближе к нему будет желтый (или золотистый), значит, ответ положительный, если голубой (или серебристый) — отрицательный. В случае когда все камни оказались равноудалены, гадание следует продолжить.

Гадание на жениха

Чтобы устроить гадание на жениха, первым делом придется «построить» коридор времени. Процесс такой:

дождитесь полуночи;

убедитесь, что в комнате, кроме вас, никого нет;

погасите свет;

снимите обувь и украшения;

наденьте серебристую, фиолетовую или зеленую одежду;

распустите волосы;

возьмите четыре зеркала среднего размера;

расположите их друг напротив друга;

в центр поставьте зажженную свечу белого цвета;

мысленно сформулируйте вопрос;

внимательно всмотритесь в зеркальный коридор — в нем должен появиться образ того самого жениха;

не засматривайтесь на него слишком долго — как только образ начнет меняться, скажите «Чур меня!» и погасите свечу колпачком или пальцами, ни в коем случае не задувайте.

Ну и, конечно же, обо всем, что вы увидите в коридоре времени, никому нельзя рассказывать.

Гадание на любовь

Если у вас есть любимый человек, но вы еще не женаты, а узнать, когда свершится свадьба (да и свершится ли), вам очень хочется, бегите в лес (ну или в магазин) за подснежниками. Достаточно будет даже одного. Засушите его, очистите квартиру перед сном (обойдите все комнаты с горящей свечой в руке), положите цветок на ночь под подушку. Ответ на ваш вопрос придет во сне. Правда, в необычной форме, так что вам пригодится либо сонник, либо собственная интуиция. Как проснетесь, сухой цветок сожгите. Если подснежника не нашлось, подойдет листок бумаги — напишите на нем интересующий вас вопрос и положите под подушку.

Приметы на Вальпургиеву ночь

Естественно, на Вальпургиеву ночь и примет хватает. Поэтому будет нелишним обращать внимание на происходящее вокруг. Может быть, не на всё подряд, но есть некоторые знаки, которые точно не стоит пропускать:

посадить растение в эту ночь — к богатству, т. к. оно станет символом новой жизни;

обращайте внимание на сны — они будут вещими, в частности можно увидеть суженого;

умываться утренней росой на рассвете — значит, продлить красоту и молодость;

рожденный в Вальпургиеву ночь, скорее всего, будет обладать сверхъестественными способностями;

в Вальпургиеву ночь нельзя ругаться, сплетничать и чертыхаться — так вы только беду на себя навлечете.