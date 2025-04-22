Вы троечник или отличник? Проверьте, как хорошо вы помните школьную программу

Задумывались ли вы, как хорошо помните то, что, казалось бы, не так давно проходили в школе? Кто-то действительно может пронести полученные в школе знания через всю жизнь, а у других, как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Пройдите тест и узнайте, насколько глубоки ваши знания по математике, литературе, истории и многим другим предметам.