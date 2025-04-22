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Образование тест Вы троечник или отличник? Проверьте, как хорошо вы помните школьную программу

Вы троечник или отличник? Проверьте, как хорошо вы помните школьную программу

Простой и увлекательный способ освежить память

347
1 комментарий
А вы любили в школе тянуть руку или же спали на галерке? | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUА вы любили в школе тянуть руку или же спали на галерке? | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

А вы любили в школе тянуть руку или же спали на галерке?

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Задумывались ли вы, как хорошо помните то, что, казалось бы, не так давно проходили в школе? Кто-то действительно может пронести полученные в школе знания через всю жизнь, а у других, как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Пройдите тест и узнайте, насколько глубоки ваши знания по математике, литературе, истории и многим другим предметам.

ТЕСТПройден 89 раз
1 / 10

Помните ли вы, как выделять подлежащее и сказуемое? Тогда найдите основу в этом предложении: Иван Голополосов горел страстным желанием запустить свой проект.

  • Иван Голополосов — подлежащее; горел желанием запустить — сказуемое

  • Иван — подлежащее; запустить — сказуемое

  • Иван — подлежащее; горел — сказуемое

  • Иван Голополосов — подлежащее; горел желанием — сказуемое

2 / 10

Математика тоже важна. Зарплату Иван Иваныча сократили на 10%, а через месяц подняли на 10%. Как изменился его доход?

  • Увеличился

  • Уменьшился

  • Не изменился

3 / 10

В современном мире без знания географии не обойтись. Сколько морей омывает Россию?

  • 5

  • 8

  • 10

  • 13

4 / 10

История тоже предмет крайне полезный. Вспомните, когда в России начали отмечать Новый год 1 января?

  • При Иване Грозном

  • При Петре Первом

  • При Екатерине Второй

  • При Николае II

5 / 10

На уроках литературы проходили творчество Гоголя. Вспомните, при каких обстоятельствах пропала шинель у Башмачкина из одноименной повести?

  • Проиграл в карты

  • Потерял

  • Украли

  • Пропил

6 / 10

Физику забыли или вспомните, чему равна скорость света?

  • 299 792 458 м/с

  • 193 792 468 м/с

  • 345 790 208 м/с

  • 583 739 786 м/с

7 / 10

А с химией у вас как? Сможете без ошибки назвать первый элемент таблицы Менделеева?

  • Кислород

  • Водород

  • Натрий

  • Калий

8 / 10

Как найти площадь прямоугольника?

  • Нужно к длине прибавить ширину

  • Нужно из длины вычесть ширину и умножить на четыре

  • Нужно длину умножить на ширину

  • Нужно сложить все стороны

9 / 10

Если вы не засыпали на уроках геометрии, то наверняка сразу скажете, сколько ребер у октаэдра.

  • 6

  • 8

  • 12

  • 18

10 / 10

И последний вопрос — по биологии: у какого из этих представителей животного мира глаз весит больше, чем мозг?

  • У крокодила

  • У льва

  • У колибри

  • У страуса

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Школьная программа Знания Школьные знания Математика Русский язык Физика Химия Литература География Геометрия Астрономия Информатика
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Комментарии
1
Гость
1 час
д.ы, б.ь... в первом вопросе - якобы правильны ответ вообще неправильный))))))))))) поколение егэ))))))))))))
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