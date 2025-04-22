Вы троечник или отличник? Проверьте, как хорошо вы помните школьную программу

Задумывались ли вы, как хорошо помните то, что, казалось бы, не так давно проходили в школе? Кто-то действительно может пронести полученные в школе знания через всю жизнь, а у других, как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Пройдите тест и узнайте, насколько глубоки ваши знания по математике, литературе, истории и многим другим предметам.
Помните ли вы, как выделять подлежащее и сказуемое? Тогда найдите основу в этом предложении: Иван Голополосов горел страстным желанием запустить свой проект.
Иван Голополосов — подлежащее; горел желанием запустить — сказуемое
Иван — подлежащее; запустить — сказуемое
Иван — подлежащее; горел — сказуемое
Иван Голополосов — подлежащее; горел желанием — сказуемое
Математика тоже важна. Зарплату Иван Иваныча сократили на 10%, а через месяц подняли на 10%. Как изменился его доход?
Увеличился
Уменьшился
Не изменился
В современном мире без знания географии не обойтись. Сколько морей омывает Россию?
5
8
10
13
История тоже предмет крайне полезный. Вспомните, когда в России начали отмечать Новый год 1 января?
При Иване Грозном
При Петре Первом
При Екатерине Второй
При Николае II
На уроках литературы проходили творчество Гоголя. Вспомните, при каких обстоятельствах пропала шинель у Башмачкина из одноименной повести?
Проиграл в карты
Потерял
Украли
Пропил
Физику забыли или вспомните, чему равна скорость света?
299 792 458 м/с
193 792 468 м/с
345 790 208 м/с
583 739 786 м/с
А с химией у вас как? Сможете без ошибки назвать первый элемент таблицы Менделеева?
Кислород
Водород
Натрий
Калий
Как найти площадь прямоугольника?
Нужно к длине прибавить ширину
Нужно из длины вычесть ширину и умножить на четыре
Нужно длину умножить на ширину
Нужно сложить все стороны
Если вы не засыпали на уроках геометрии, то наверняка сразу скажете, сколько ребер у октаэдра.
6
8
12
18
И последний вопрос — по биологии: у какого из этих представителей животного мира глаз весит больше, чем мозг?
У крокодила
У льва
У колибри
У страуса