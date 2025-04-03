Эти два знака зодиака ждут внезапные перемены: гороскоп на апрель от Ольги Якубовской

Чего бы вы ни ждали от апреля, звезды говорят, что он будет достаточно интенсивным месяцем. Вместе с ожившей после зимы природой нам захочется действовать и творить. Главное — не делать резких движений с первых же дней: помните, что до середины месяца Венера продолжает ретроградить, а значит, новые договоренности лучше оставить на вторую половину апреля. Иначе придется всё исправлять, а то и вовсе сидеть у разбитого корыта. Но это, конечно, еще не всё. Что еще ждет нас в апреле, рассказала астролог Ольга Якубовская.
Овен
Овнам стоит обращать внимание на свою ответственность и данное слово. Если вы допускаете хотя бы минимальную вероятность того, что можете не сдержать обещание, лучше вовсе его не давать.
— Нужно будет доводить начатое до конца, и вопрос ответственности у вас будет стоять достаточно остро весь апрель, — говорит Ольга Якубовская. — Соблюдайте правила дорожного движения и старайтесь усмирить свою вспыльчивость. Придется познакомиться со словом «дисциплина» поближе.
Телец
Тельцам апрель готовит внезапные перемены, достаточно резкие и неожиданные сюрпризы. Без удивления точно не останетесь.
— Желание разорвать отношения внутри семьи может быть сильнее вас. Подумайте, насколько вы готовы навсегда выйти из них, не надоест ли вам ощущение свободы через месяц, — предупреждает астролог. — Это может касаться и сепарации от родителей, какого бы они возраста ни были. Ну и гармоничным выходом из сложных обстоятельств может стать обновление пространства вокруг вас: если не готовы к капитальному ремонту, то хотя бы сделайте перестановку в своей комнате.
Близнецы
Близнецам стоит готовиться к внутреннему дисбалансу. Ожидания не будут равны реальности. Наполеоновские планы, которые вы строили еще недавно, не осуществятся, из-за чего вы начнете критиковать себя и предаваться унынию.
— Обычно общительным Близнецам захочется тишины, или обстоятельства могут складываться таким образом, что общения станет меньше, — говорит Ольга Якубовская. — Не останавливающийся мыслительный процесс станет замедляться, что тоже иногда полезно.
Рак
Ракам апрель может принести дополнительные ресурсы для развития себя.
— Новая энергия, приток сил и бодрости подталкивают к свершениям. Особенно это может касаться вопросов детей, творчества и хобби, — говорит астролог. — Неправильно распределенные силы могут обернуться апатией, так что главное — верно оценить свои силы, чтобы не оказаться на эмоциональном дне.
Лев
Львам в апреле стоит готовиться к изменениям. В том числе в партнерских отношениях. Как в личных, так и в деловых. Недопонимания могут приводить к конфликтам и даже скандалам.
— Держите себя в руках, когда начинаете спорить с партнером, — советует Ольга Якубовская. — В дальнейшем нахождение в одном пространстве может быть максимально дискомфортным после склок. Следите за словами, которые могут вылететь без вашего контроля в состоянии аффекта.
Дева
Девам в апреле всё не так и всё не то. Выбивать из колеи могут не столько внешние обстоятельства, сколько собственная голова, которая не даст покоя ногам и всему остальному. Ваш девиз на апрель: «Чего хочу, не знаю, чего знаю — не хочу».
— Вроде всё хорошо, но тянет покачаться на эмоциональных качелях, — объясняет Ольга Якубовская. — Лучше не примеряйте на себя роль Овна, помните, что вы — знак рациональный. Проявляйте терпение, выдержку и стремитесь к взаимопониманию с другими людьми. Конфликтные отношения обязательно решаем мирными переговорами или паузой в общении.
Весы
Весам апрель добавляет динамики. Могут возникать люди из прошлой жизни, а ситуации давно забытые дают о себе знать.
— Подумайте, как вы можете завершить незакрытый гештальт, даже если придется резко отстаивать свои границы и говорить «нет», — советует астролог. — Чем больше вы сможете решить и проработать сейчас, шагая дальше с гордо поднятой головой, тем сильнее вы вырастете в ближайшие месяцы, получив огромный ресурс. Простите того, кого никак не могли простить. Выкидывайте всё старое из головы и из дома, освобождая место новому.
Скорпион
Скорпионы в апреле почувствуют палки в колесах своих целей. Хочется нового и перспективного, но прыгнуть выше головы никак не получается.
— Вырваться из сложившихся обстоятельств сложно. Но для вас это привычная стихия. Кардинальные перемены я бы не рекомендовала. Лучшим решением в апреле будет обратить фокус внимания на здоровье, сделайте чекап организма и профилактику. Берегите нервную систему, иначе могут обостриться старые болячки, — говорит астролог.
Стрелец
Стрельцам в апреле придется виртуозно совмещать несовместимое: работу и семью.
— Нужно строить графики и планы, чтобы не распыляться, пытаясь усидеть на двух стульях. Обязательно уделите время себе, своим хобби, встрече с друзьями, иначе карьера и работа могут засосать, превратив вас в черствый сухарь, — рекомендует Ольга Якубовская. — Особое внимание уделите близким и родным. Пусть это будет один выходной в неделю, проведенный с ними, зато качественный, когда вы 100 процентов своего внимания уделите любимым.
Козерог
У Козерогов апрель выдастся месяцем достаточно противоречивым. Люди из ближайшего окружения могут подвести в самый неподходящий момент, а высокие требования и завышенные ожидания подорвут вашу веру в друзей и коллег.
— Не все так дисциплинированы, как вы, и вам сложно принять это в других. Но если вас постоянно высасывает общение с кем-то, то подумайте, может, стоит оставить этот чемодан без ручки? — говорит астролог. — Кроме того, стоит обратить внимание на сферу здоровья. Могут возникать обострения вплоть до стационара. Не затягивайте поход к специалисту, если что-то нужно сделать уже достаточно давно.
Водолей
Водолеи, пожалуй, чуть ли не единственные, кому можно расслабиться в апреле.
— Друзья и единомышленники поддержат вас и в эмоциональной просадке, и в материальных сложностях. Апрель не должен принести вам глобальных проблем и перемен. Но если у вас в близком круге знакомых есть токсичный персонаж, будь то родственник или знакомый, то подумайте над завершением таких тянущих на дно отношений, — говорит астролог.
Для карьеры и работы апрель — хорошее время, энергии для этой сферы будет достаточно.
Рыбы
Для Рыб апрель несет оживление в коммуникативной сфере. Внутренний мир и творческие прорывы будут заметны у многих представителей знака.
— Получится наконец принять себя. Не без помощи и поддержки социума, конечно, но приятно повышается самооценка, — говорит Ольга Якубовская. — Однако следует помнить про внутреннего критика и отключать его вместе с перфекционистом, иначе вы сами себя будете стопорить, пробуксовывая на месте в то время, когда стоит двигаться вперед. Серьезных проблем и потрясений не ожидается, так что цветите и пахните, творите и развивайтесь.