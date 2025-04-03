Эти два знака зодиака ждут внезапные перемены: гороскоп на апрель от Ольги Якубовской

Овнам стоит обращать внимание на свою ответственность и данное слово. Если вы допускаете хотя бы минимальную вероятность того, что можете не сдержать обещание, лучше вовсе его не давать.

— Нужно будет доводить начатое до конца, и вопрос ответственности у вас будет стоять достаточно остро весь апрель, — говорит Ольга Якубовская. — Соблюдайте правила дорожного движения и старайтесь усмирить свою вспыльчивость. Придется познакомиться со словом «дисциплина» поближе.