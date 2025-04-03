НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 742мм 39%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,28
EUR 92,99
Обмеление Волги — хроника
Древние останки в Волге
Грядет снегопад
Афиша концертов на апрель
Список редких имен
В регионы вернется зима
Последствия остановки ГЭС
Первые укусы клещей
Что будет с Домом со штурвалом
Актриса Аронова в Ярославле
Развлечения обзор Эти два знака зодиака ждут внезапные перемены: гороскоп на апрель от Ольги Якубовской

Эти два знака зодиака ждут внезапные перемены: гороскоп на апрель от Ольги Якубовской

Астролог рассказала, чего нам всем ждать от второго месяца весны

1 697
Написать комментарий
В ближайший месяц перемены ждут представителей всех знаков зодиака | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаВ ближайший месяц перемены ждут представителей всех знаков зодиака | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

В ближайший месяц перемены ждут представителей всех знаков зодиака

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Чего бы вы ни ждали от апреля, звезды говорят, что он будет достаточно интенсивным месяцем. Вместе с ожившей после зимы природой нам захочется действовать и творить. Главное — не делать резких движений с первых же дней: помните, что до середины месяца Венера продолжает ретроградить, а значит, новые договоренности лучше оставить на вторую половину апреля. Иначе придется всё исправлять, а то и вовсе сидеть у разбитого корыта. Но это, конечно, еще не всё. Что еще ждет нас в апреле, рассказала астролог Ольга Якубовская.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Овнам стоит обращать внимание на свою ответственность и данное слово. Если вы допускаете хотя бы минимальную вероятность того, что можете не сдержать обещание, лучше вовсе его не давать.

— Нужно будет доводить начатое до конца, и вопрос ответственности у вас будет стоять достаточно остро весь апрель, — говорит Ольга Якубовская. — Соблюдайте правила дорожного движения и старайтесь усмирить свою вспыльчивость. Придется познакомиться со словом «дисциплина» поближе.

2

Телец

Тельцам апрель готовит внезапные перемены, достаточно резкие и неожиданные сюрпризы. Без удивления точно не останетесь.

— Желание разорвать отношения внутри семьи может быть сильнее вас. Подумайте, насколько вы готовы навсегда выйти из них, не надоест ли вам ощущение свободы через месяц, — предупреждает астролог. — Это может касаться и сепарации от родителей, какого бы они возраста ни были. Ну и гармоничным выходом из сложных обстоятельств может стать обновление пространства вокруг вас: если не готовы к капитальному ремонту, то хотя бы сделайте перестановку в своей комнате.

3

Близнецы

Близнецам стоит готовиться к внутреннему дисбалансу. Ожидания не будут равны реальности. Наполеоновские планы, которые вы строили еще недавно, не осуществятся, из-за чего вы начнете критиковать себя и предаваться унынию.

— Обычно общительным Близнецам захочется тишины, или обстоятельства могут складываться таким образом, что общения станет меньше, — говорит Ольга Якубовская. — Не останавливающийся мыслительный процесс станет замедляться, что тоже иногда полезно.

4

Рак

Ракам апрель может принести дополнительные ресурсы для развития себя.

— Новая энергия, приток сил и бодрости подталкивают к свершениям. Особенно это может касаться вопросов детей, творчества и хобби, — говорит астролог. — Неправильно распределенные силы могут обернуться апатией, так что главное — верно оценить свои силы, чтобы не оказаться на эмоциональном дне.

5

Лев

Львам в апреле стоит готовиться к изменениям. В том числе в партнерских отношениях. Как в личных, так и в деловых. Недопонимания могут приводить к конфликтам и даже скандалам.

— Держите себя в руках, когда начинаете спорить с партнером, — советует Ольга Якубовская. — В дальнейшем нахождение в одном пространстве может быть максимально дискомфортным после склок. Следите за словами, которые могут вылететь без вашего контроля в состоянии аффекта.

6

Дева

Девам в апреле всё не так и всё не то. Выбивать из колеи могут не столько внешние обстоятельства, сколько собственная голова, которая не даст покоя ногам и всему остальному. Ваш девиз на апрель: «Чего хочу, не знаю, чего знаю — не хочу».

— Вроде всё хорошо, но тянет покачаться на эмоциональных качелях, — объясняет Ольга Якубовская. — Лучше не примеряйте на себя роль Овна, помните, что вы — знак рациональный. Проявляйте терпение, выдержку и стремитесь к взаимопониманию с другими людьми. Конфликтные отношения обязательно решаем мирными переговорами или паузой в общении.

7

Весы

Весам апрель добавляет динамики. Могут возникать люди из прошлой жизни, а ситуации давно забытые дают о себе знать.

— Подумайте, как вы можете завершить незакрытый гештальт, даже если придется резко отстаивать свои границы и говорить «нет», — советует астролог. — Чем больше вы сможете решить и проработать сейчас, шагая дальше с гордо поднятой головой, тем сильнее вы вырастете в ближайшие месяцы, получив огромный ресурс. Простите того, кого никак не могли простить. Выкидывайте всё старое из головы и из дома, освобождая место новому.

8

Скорпион

Скорпионы в апреле почувствуют палки в колесах своих целей. Хочется нового и перспективного, но прыгнуть выше головы никак не получается.

— Вырваться из сложившихся обстоятельств сложно. Но для вас это привычная стихия. Кардинальные перемены я бы не рекомендовала. Лучшим решением в апреле будет обратить фокус внимания на здоровье, сделайте чекап организма и профилактику. Берегите нервную систему, иначе могут обостриться старые болячки, — говорит астролог.

9

Стрелец

Стрельцам в апреле придется виртуозно совмещать несовместимое: работу и семью.

— Нужно строить графики и планы, чтобы не распыляться, пытаясь усидеть на двух стульях. Обязательно уделите время себе, своим хобби, встрече с друзьями, иначе карьера и работа могут засосать, превратив вас в черствый сухарь, — рекомендует Ольга Якубовская. — Особое внимание уделите близким и родным. Пусть это будет один выходной в неделю, проведенный с ними, зато качественный, когда вы 100 процентов своего внимания уделите любимым.

10

Козерог

У Козерогов апрель выдастся месяцем достаточно противоречивым. Люди из ближайшего окружения могут подвести в самый неподходящий момент, а высокие требования и завышенные ожидания подорвут вашу веру в друзей и коллег.

— Не все так дисциплинированы, как вы, и вам сложно принять это в других. Но если вас постоянно высасывает общение с кем-то, то подумайте, может, стоит оставить этот чемодан без ручки? — говорит астролог. — Кроме того, стоит обратить внимание на сферу здоровья. Могут возникать обострения вплоть до стационара. Не затягивайте поход к специалисту, если что-то нужно сделать уже достаточно давно.

11

Водолей

Водолеи, пожалуй, чуть ли не единственные, кому можно расслабиться в апреле.

— Друзья и единомышленники поддержат вас и в эмоциональной просадке, и в материальных сложностях. Апрель не должен принести вам глобальных проблем и перемен. Но если у вас в близком круге знакомых есть токсичный персонаж, будь то родственник или знакомый, то подумайте над завершением таких тянущих на дно отношений, — говорит астролог.

Для карьеры и работы апрель — хорошее время, энергии для этой сферы будет достаточно.

12

Рыбы

Для Рыб апрель несет оживление в коммуникативной сфере. Внутренний мир и творческие прорывы будут заметны у многих представителей знака.

— Получится наконец принять себя. Не без помощи и поддержки социума, конечно, но приятно повышается самооценка, — говорит Ольга Якубовская. — Однако следует помнить про внутреннего критика и отключать его вместе с перфекционистом, иначе вы сами себя будете стопорить, пробуксовывая на месте в то время, когда стоит двигаться вперед. Серьезных проблем и потрясений не ожидается, так что цветите и пахните, творите и развивайтесь.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Астролог Гороскоп 2025 год Весна Март
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
«Всё можно получить, если отбросить понты»: как живет многодетный инженер с зарплатой 80 тысяч
Влад
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление