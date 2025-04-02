Василиса Володина назвала главных везунчиков и неудачников апреля: многих ждет нешуточная встряска

Апрель только наступил, а астрологи уже знают, как он пройдет. Василиса Володина предупреждает, что в отличие от своего предшественника месяц обещает быть напряженным. Всплывут давние споры, недопонимания могут перерасти в полноценное противостояние двух взглядов. При этом месяц будет богат на эффектные романтические жесты, поступки, для которых давно не хватало смелости. Для кого решительность сыграет на руку, а кому придется разгребать последствия даже в мае, рассказала астролог в своем прогнозе для всех знаков зодиака.
Овен
В апреле у Овнов энергии хоть отбавляй, но далеко не все коллеги и друзья поддержат ваши авантюры. Василиса Володина советует не тратить время на попытку растормошить кого-то, а заняться обустройством комфортной обстановки для себя и своей семьи. Посадите цветы в саду, сделайте ремонт, который давно откладывали, или купите новые мелочи для уюта, чтобы обновить интерьер.
— В начале месяца вас будут склонять к крупному приобретению, возможно, автомобиля — надежность этой покупки трудно гарантировать, — предупреждает астролог. — Вы можете быть слишком очарованы самой идеей и не оценивать вещи трезво.
В апреле Овны будут околдованы представителями противоположного пола, но не стоит отдавать все решения на откуп сердцу. Перед тем как делать широкие жесты для своего избранника, узнайте его поближе, есть риск, что не все факты из его биографии вам понравятся.
Телец
Апрель будет богат для Тельцов на замечательные новости, у каждого они будут своими. Одни представители знака почувствуют, что влюблены, и узнают, что чувства взаимны. К другим в дом придут деньги, это может быть как прибавка к зарплате, так и подарок на день рождения.
Хорошие новости будут окрылять и придавать сил, но Василиса Володина предупреждает, что не стоит весь их запас тратить в апреле.
— Не растрачивайте силы в течение месяца — к началу мая вам понадобится максимально мобилизоваться. Срочного завершения потребуют какие-то дела, вас могут одновременно вовлекать в важнейшие вопросы и на работе, и дома — вас буквально рвут на части начальство, родители, супруги, дети. Справиться можно, но без полноценного отдыха будет сложно, — рассказала астролог.
Близнецы
В апреле Близнецам пришло время подняться по карьерной лестнице, но будет велик соблазн ради повышения бросить всё здесь и сейчас. Не поддавайтесь подобным мыслям, будущий успех как на работе, так и в семье будет зависеть от вашей настойчивости и умения доводить дела до конца.
— Сейчас Близнецам сложно определиться с генеральным направлением. Мешает разбросанность и нечеткое понимание, куда двигаться. Как будто цели немного размылись. Нерешительность тоже мешает. Сейчас огромную роль играет зов сердца, интуиция, они подскажут, — уверена Василиса Володина.
Астролог предупреждает, что злейший враг Близнецов в апреле — апатия. Несколько стрессовых и напряженных моментов на работе, и вы захотите бросить всё, спрятаться под одеяло и больше не выбираться оттуда. Отбросьте уныние и по максимуму включитесь в общественную жизнь. Организуйте для коллег небольшой корпоратив, соберите друзей поиграть в настолки или вступите в клуб по интересам — всё это поможет остаться на плаву.
Рак
В Раках проснется Аристотель. Захочется почитать книги по философии, посмотреть на жизнь под новым углом и переосмыслить свои поступки и планы на будущее. В моментах самопознания не забывайте про работу и семью, особенно ваша помощь будет нужна родителям.
— Во второй половине месяца вас могут подталкивать к рискованным вложениям, спекуляциям или неоправданным изменениям стиля ведения дел. Устоять может быть трудно, если это ваши возлюбленные или дети. Последствия этого риска непредсказуемы, а ответственность за них ляжет на вас, — дала напутствие Василиса Володина.
Тем, у кого в апреле предстоит защита рабочих проектов, дальние поездки и важные выступления, астролог рекомендует расслабиться. Всё будет складываться как никогда лучше, особенно если события запланированы на середину месяца.
Лев
Апрель будет проверять Львов на прочность. На работе особенно сильная нагрузка будет в начале и в конце месяца. Пройти все трудности у Львов получится, только если они переборют себя и начнут доверять людям. Друзья, союзники, партнеры, подрядчики — не бойтесь переложить часть ответственности на других людей и дайте себе возможность поруководить.
— В новых делах не демонстрируйте намерений, пока не будет всё готово для действий, не кричите направо и налево о том, что собираетесь сделать, пока не будете готовы действительно начать — фальстарт ослабит ваши позиции, — уверена астролог.
В апреле стоит жить по правилу «Хорошо поработал — хорошо отдохни». Поход в бар в середине недели, день за просмотром сериалов — всё так и будет манить, но не поддавайтесь искушениям, пока не закончите главные рабочие задачи.
Дева
Девам придется признать, что жить в прежнем режиме они больше не могут. Осознание, что времени на личную жизнь и рабочие планы не хватает, будет болезненным. Чтобы двигаться дальше и при этом ничего не потерять, астролог советует попробовать доверить часть обязанностей на работе другим людям и на время перейти из статуса исполнителя в должность руководителя.
— В апреле Девы в очередной раз столкнутся с тем, что им предстоит переделывать за кем-то или вовсе впрягаться в дело за кого-то. В очередной раз сокрушаемся, что кто-то и где-то живет легче, а груз всего мира лежит на ваших плечах — я скажу, что так нельзя и вы переоцениваете и свои старания, и свои страдания, — дала свой прогноз Василиса Володина.
Занятость 24/7 никого не доводила до добра, поэтому в апреле здоровье под ударом. Не забывайте отдыхать, Василиса Володина рекомендует посвятить один день ничего неделанию, два дня спорту и еще один выходной любимому хобби.
Весы
В апреле любимый человек удивит Весов, но совсем не в приятном смысле. Когда вы почувствуете, что отношения выходят на новый уровень, между вами с партнером появится неопределенность. Вас начнет мучить мысль, что вы делаете недостаточно и должны спасти свою любовь. Отвлечься от терзаний поможет работа, не исключено, что именно там вы встретите нового спутника жизни, с которым у вас будет полное взаимопонимание.
Василиса Володина советует быть аккуратным с деньгами: азартные игры, необдуманные вложения и другие легкие способы заработать не доведут до добра.
— В конце месяца вам предстоит нелегкий выбор из двух вариантов — он может возникнуть в любой сфере жизни. Дома, на работе, в дружеских отношениях — вопрос ребром: быть или не быть. Необходимость этого выбора может стать настоящим кризисом, потому что решиться вам будет сложно, — предупреждает астролог.
Скорпион
Скорпионам нужен отдых как никогда. Силы уже на исходе, а в апреле предстоит еще немало важных дел. Полноценный отпуск вы не сможете себе позволить — работа делает свои коррективы, но никто не запрещает на выходные уехать из города со своим любимым человеком. Этого времени будет достаточно, чтобы восстановиться и укрепить ваши отношения. После подобной разгрузки у вас откроется второе дыхание.
— Ближе к маю вы поймете, что прямо созданы для нагрузок и наслаждаетесь, когда сталкиваетесь со сложными задачами. Хладнокровие сохранять умеете, из лимонов легко выжимаете лимонад. Тут сложно добавить что-либо — месяц, когда много работы и велика нагрузка. По итогам останутся воспоминания борьбы. Но результативной, — поделилась Володина.
Стрелец
Для Стрельцов любовь будет витать в воздухе, особенно в первой трети месяца. Одиночки встретят партнера своей мечты, с которым есть все шансы построить крепкие длительные отношения. Если вы уже прошли эту стадию и счастливы в браке, готовьтесь к пополнению семейства.
Стрельцы-родители, отдельный прогноз Василиса Володина дала вам.
— Дети, к сожалению, будут сильно связывать руки — с апреля придется уделять им еще больше внимания, чем раньше: водить по врачам, репетиторам или решать оперативно возникающие сложности. Такая ситуация сохранится с небольшими изменениями на ближайшие 2 года, — предупреждает астролог.
Некоторые Стрельцы попытаются начать майские праздники уже в апреле и забросят все дела в угоду отдыху и развлечениям — Василиса Володина рекомендует повременить с безудержным весельем:
— Не слишком увлекайтесь развлечениями — в небольших количествах радости жизни воодушевляют, вдохновляют, но злоупотребления способны всё это пошатнуть. У каждого они свои — каждый Стрелец знает, о чем я.
Козерог
Козероги, если вам нужен был знак, что вы готовы быть руководителями, это он. В апреле не бойтесь заявить о себе миру: спорьте, предлагайте свои идеи и берите на себя ответственность. Не забывайте, что одними дискуссиями сыт не будешь, изучите, что произошло нового в вашей отрасли, сходите на лекции или почитайте книги — все знания, которые вы получите в апреле, вам пригодятся.
— Новые знания будут конкурировать за ваше внимание с семьей и детьми, которые ощущаются как центр ваших интересов. Делами для души придется заниматься по остаточному принципу. Устраивайте выходные, отдыхайте от младшего поколения, если получится, выбирайтесь в свет, — рекомендует Василиса Володина.
К середине месяца перепроверьте свою книгу доходов и расходов — могут всплыть неуплаченные штрафы, или с вас потребуют старые долги, о которых вы уже забыли. Решить вопрос тихо и мирно не получится, придется отстаивать свою точку зрения, иногда даже криком.
Водолей
Водолеи решатся попробовать что-то новое и сделать свою жизнь проще. Дело может ограничиться покупкой робота-пылесоса или решением пройти курс и освоить ИИ. Чтобы вы ни запланировали, даваться вам это будет непросто, вы столкнетесь с непониманием окружающих. Не опускайте руки, и в будущем вы скажете себе спасибо.
— Чтобы вырваться из замкнутого круга «работа-дом», не пропускайте интересные события театральной или спортивной жизни и ведите соцсети, отражайте свои впечатления там — это будет вас стимулировать вырываться, и для личной популярности тоже полезно, — рассказала астролог.
Вторая половина месяца будет напряженной: коллеги, начальник, родители и дети — все как с цепи сорвутся. Вам придется не раз и не два отстаивать свои личные границы на работе и дома. Окружающие не всегда могут это принять, так что есть риск ссор и обид со стороны близких людей.
Рыбы
Рыбы в апреле прочувствуют всю прелесть быть дома. Им будет комфортно, уютно и спокойно и не захочется никуда выходить из родных стен. К счастью, у представителей знака будет возможность провести часть встреч в видеоформате, а работу перевести в режим удаленки.
Астролог предупреждает, что после 15-го числа придется пересмотреть свой график и начать выходить из дома. Активизируются друзья и будут звать увидеться, а на работе появятся новые обязанности, которые уже не получится решить вдали от офиса.
— Важная деталь — в общении с Рыбами сейчас гораздо важнее высказаться, а собеседник нужен, чтобы протестировать собственную точку зрения. Узнать новости или чужое мнение не так важно. Постарайтесь, встречаясь со старшими родственниками, хотя бы делать вид, что понимаете их мнение, — рекомендует астролог.