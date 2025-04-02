Василиса Володина назвала главных везунчиков и неудачников апреля: многих ждет нешуточная встряска

В апреле у Овнов энергии хоть отбавляй, но далеко не все коллеги и друзья поддержат ваши авантюры. Василиса Володина советует не тратить время на попытку растормошить кого-то, а заняться обустройством комфортной обстановки для себя и своей семьи. Посадите цветы в саду, сделайте ремонт, который давно откладывали, или купите новые мелочи для уюта, чтобы обновить интерьер.

— В начале месяца вас будут склонять к крупному приобретению, возможно, автомобиля — надежность этой покупки трудно гарантировать, — предупреждает астролог. — Вы можете быть слишком очарованы самой идеей и не оценивать вещи трезво.

В апреле Овны будут околдованы представителями противоположного пола, но не стоит отдавать все решения на откуп сердцу. Перед тем как делать широкие жесты для своего избранника, узнайте его поближе, есть риск, что не все факты из его биографии вам понравятся.