«Притянутое за уши первое место»: кто победил в шоу «Один в один!»

Финал шоу «Один в один!» (16+) оказался единственным выпуском, где даже Чумаков никого не критиковал Источник: пресс-служба телеканала «Россия-1»











«Кумовство процветает», «заранее был договорняк», «не согласна» — это самые популярные комментарии к финалу шоу «Один в один!». Когда объявили имя победителя, зрительский гнев не заставил себя долго ждать — поклонники обрушились на жюри с критикой, которой и сам Алексей Чумаков бы позавидовал.

Ведущие проекта Клава Кока и Николай Басков с первых минут заключительного выпуска пообещали, что финал шестого сезона проекта «Один в один!» будет полон сюрпризов. Одним из них стало выступление самих конферансье — они открыли шоу совместным выступлением, перевоплотившись в Аль Бано и Ромину Пауэр.

Такими Коку и Баскова можно увидеть только на шоу «Один в один!» Источник: кадр из шоу «Один в один!», «ВайТ Медиа», 2025 год











— Наконец-то нам удалось ощутить себя на месте участников. Это незабываемо, — поделился своими эмоциями Николай Басков, сняв грим.

Роли для заключительного выпуска шоу участники выбирали сами. Так Родион Газманов решил стать Владимиром Пресняковым.

— Для меня это такая финальная амбиция проекта «Один в один!», потому что делать этот образ невероятно сложно по голосу. Потому что Владимир невероятно живой и пластичный на сцене, — анонсировал Газманов свое выступление. — Но я надеюсь, что у меня это получится.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия-1»











— Если мне не хватило чего-то, то мне не хватило какой-то Володиной бесшабашной улыбки и небрежности чуть-чуть. Есть синоним, но я не хочу его вечером произносить, — прокомментировал выступление Газманова Юрий Стоянов.

Алексей Чумаков на удивление тоже не стал обрушиваться с критикой на артиста:

— Это было очень похоже. Грим потрясающий, поведение потрясающее. Я хотел тебе сказать спасибо за то, что ты услышал мои просьбы кое-что не делать. Ты на пол не посмотрел ни разу. Я считаю, что это был если не один из самых ярких, то один из самых цельных номеров.

Юлия Савичева перевоплотилась в Людмилу Зыкину.

— Для финала я выбрала невероятно душевную, статную женщину, легенду Людмилу Зыкину. Я считаю, что от такого женского, русского, народного сердца никто не пел, как она, — отметила Савичева.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия-1»











— Бомбическое выступление, Юля, бомбическое. Ты знаешь, легкая энергия от тебя исходила сегодня. Ты сделала без преодоления, без потуг актерских. Было полное ощущение, что стоит Людмила Зыкина и поет, — похвалил номер Савичевой Чумаков.

Каждый участник старался впечатлить жюри, и сегодня это получилось у всех. Нодар Ревия в погоне за высокими баллами замахнулся на образ Филиппа Киркорова. Король отечественной эстрады, в финальном выпуске шоу «Один в один!» оказавшийся на месте жюри, был, мягко говоря, обескуражен, когда увидел своего двойника.

Твое лицо, когда видишь самого себя на сцене Источник: кадр из шоу «Один в один!», «ВайТ Медиа», 2025 год











— Нодар, костюм просто бомбический, балет фантастический, вот эта золотая клетка — феерическая. Это бомба. Спасибо, что рискнул в присутствии, так скажем, живой легенды исполнить легендарную песню. Это, конечно, сложно, но оказалось возможно, — еле подобрал слова Филипп Киркоров, когда пришел в чувство.

Каждый номер вызывал у членов жюри воспоминания и ностальгию. Юрий Стоянов так и вовсе едва сдерживал слезы, когда на сцену вышла Валерия Ланская в образе Анжелики Варум и исполнила песню «Городок».

Источник: пресс-служба телеканала «Россия-1»











— Под эту песню началась наша программа. Под эту песню она закончилась. Всем этим двором мы проводили Илюшу. Спасибо тебе за этот вал воспоминаний и эмоций и спасибо этой песне и этой певице, — поблагодарил Юрий Стоянов Ланскую и всех причастных, сдавливая комок в горле.

Впечатлило Юрия Стоянова и выступление Жана Милимерова, который для финала выбрал образ Батырхана Шукенова.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия-1»











— Один светлый человек спел другого светлого человека. Я помню этот грустный день. Это было на шоу «Один в один!». Он спел, а я ждал, когда он споет. Тогда члены жюри, мы все пели в эфире. Мне трудно это оценивать, но я его слышал сейчас. Я его слышал. Спасибо, что ты вспомнил эту светлую личность. Потрясающего совершенно парня. Потеря невероятная, — вспомнил Юрий Стоянов, добавив, что разговаривал с Шукеновым в тот день, когда артиста не стало.

Даже Алексей Чумаков, обычно скупой на похвалу, в финале шоу умудрился никого не раскритиковать.

— То ли вы все выдохнули, то ли уже просто вот эта усталость, благостная усталость. Потому что вы все сегодня феноменально работаете просто, — отметил Чумаков.

Даже любимчик публики Вячеслав Макаров, взявшийся на этот раз за образ Майкла Джексона, удостоился комплимента от Чумакова.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия-1»











— Я видел множество пародий на Майкла Джексона на схожих проектах. Все пародии на нашем телевидении, которые были, даже приблизительно не приблизились к тому, как это сделал ты, — восторгался Чумаков. — Это было чуть-чуть лучше, чем один в один.

Но рано или поздно от красивых слов пришлось переходить к объявлению результатов. Сначала участники обменялись баллами друг с другом. Жана Милимерова никто из конкурсантов не отметил, зато за Марию Зайцеву свои баллы отдали два конкурсанта.

Жюри, объявляя свои оценки, оказались последовательны: по результатам десяти выпусков победительницей оказалась Мария Зайцева. Она обошла своего ближайшего конкурента, Вячеслава Макарова, на 31 балл.

Источник: кадр из шоу «Один в один!», «ВайТ Медиа», 2025 год











Многие зрители, узнав результаты голосования, были не в восторге.

— Нет, Макаров — победитель данного проекта. Зайцева любимица главного в жюри, но мы, зрители, видим, кто здесь победитель, — заверяет Виктория Чернухина. — Слава, Нодар и Надежда — сильнейшие в этом сезоне. Давно не смотрела это шоу и после этого сезона вряд ли буду смотреть, противно когда всё нечестно.

— Для меня первые два места — Макаров и Бородин, последнее Ланская, перед ней Нодар, — выносит свой вердикт Сандра Бурлакова.

— Глядя на эту таблицу, прямо не знаешь, как культурно подбирать слова, — говорит телезрительница, предпочитающая, чтобы ее называли Мариночкой Сергеевной. — Притянутое за уши первое место Зайцевой даже комментировать неприятно. Кумовство процветает. Мария — замечательная певица, вокалистка, но это не вокальное шоу, а шоу перевоплощений, а они у нее практически все не получились.

— Приличных слов нет. Брат, сват, земляк. Притянули за уши эту бесячью Зайцеву. Она даже на второе не тянет, — уверена Ольга Мезенцева. — Макаров был лучшим во всех номерах. Но жюри совершенно несправедливое. Понятно, что это шоу полный отстой и заранее был договорняк. Больше даже смотреть не буду. Всё уже понятно.

— С этой таблицей согласны только фанатики Зайцевой. А так как я к ним не отношусь, не согласна. Еще и Родион на последнем месте. Ужас, — подытоживает Татьяна Евтушенко.