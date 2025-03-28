«Притянутое за уши первое место»: кто победил в шоу «Один в один!»

«Кумовство процветает», «заранее был договорняк», «не согласна» — это самые популярные комментарии к финалу шоу «Один в один!». Когда объявили имя победителя, зрительский гнев не заставил себя долго ждать — поклонники обрушились на жюри с критикой, которой и сам Алексей Чумаков бы позавидовал.
Ведущие проекта Клава Кока и Николай Басков с первых минут заключительного выпуска пообещали, что финал шестого сезона проекта «Один в один!» будет полон сюрпризов. Одним из них стало выступление самих конферансье — они открыли шоу совместным выступлением, перевоплотившись в Аль Бано и Ромину Пауэр.
— Наконец-то нам удалось ощутить себя на месте участников. Это незабываемо, — поделился своими эмоциями Николай Басков, сняв грим.
Роли для заключительного выпуска шоу участники выбирали сами. Так Родион Газманов решил стать Владимиром Пресняковым.
— Для меня это такая финальная амбиция проекта «Один в один!», потому что делать этот образ невероятно сложно по голосу. Потому что Владимир невероятно живой и пластичный на сцене, — анонсировал Газманов свое выступление. — Но я надеюсь, что у меня это получится.
— Если мне не хватило чего-то, то мне не хватило какой-то Володиной бесшабашной улыбки и небрежности чуть-чуть. Есть синоним, но я не хочу его вечером произносить, — прокомментировал выступление Газманова Юрий Стоянов.
Алексей Чумаков на удивление тоже не стал обрушиваться с критикой на артиста:
— Это было очень похоже. Грим потрясающий, поведение потрясающее. Я хотел тебе сказать спасибо за то, что ты услышал мои просьбы кое-что не делать. Ты на пол не посмотрел ни разу. Я считаю, что это был если не один из самых ярких, то один из самых цельных номеров.
Юлия Савичева перевоплотилась в Людмилу Зыкину.
— Для финала я выбрала невероятно душевную, статную женщину, легенду Людмилу Зыкину. Я считаю, что от такого женского, русского, народного сердца никто не пел, как она, — отметила Савичева.
— Бомбическое выступление, Юля, бомбическое. Ты знаешь, легкая энергия от тебя исходила сегодня. Ты сделала без преодоления, без потуг актерских. Было полное ощущение, что стоит Людмила Зыкина и поет, — похвалил номер Савичевой Чумаков.
Каждый участник старался впечатлить жюри, и сегодня это получилось у всех. Нодар Ревия в погоне за высокими баллами замахнулся на образ Филиппа Киркорова. Король отечественной эстрады, в финальном выпуске шоу «Один в один!» оказавшийся на месте жюри, был, мягко говоря, обескуражен, когда увидел своего двойника.
— Нодар, костюм просто бомбический, балет фантастический, вот эта золотая клетка — феерическая. Это бомба. Спасибо, что рискнул в присутствии, так скажем, живой легенды исполнить легендарную песню. Это, конечно, сложно, но оказалось возможно, — еле подобрал слова Филипп Киркоров, когда пришел в чувство.
Каждый номер вызывал у членов жюри воспоминания и ностальгию. Юрий Стоянов так и вовсе едва сдерживал слезы, когда на сцену вышла Валерия Ланская в образе Анжелики Варум и исполнила песню «Городок».
— Под эту песню началась наша программа. Под эту песню она закончилась. Всем этим двором мы проводили Илюшу. Спасибо тебе за этот вал воспоминаний и эмоций и спасибо этой песне и этой певице, — поблагодарил Юрий Стоянов Ланскую и всех причастных, сдавливая комок в горле.
Впечатлило Юрия Стоянова и выступление Жана Милимерова, который для финала выбрал образ Батырхана Шукенова.
— Один светлый человек спел другого светлого человека. Я помню этот грустный день. Это было на шоу «Один в один!». Он спел, а я ждал, когда он споет. Тогда члены жюри, мы все пели в эфире. Мне трудно это оценивать, но я его слышал сейчас. Я его слышал. Спасибо, что ты вспомнил эту светлую личность. Потрясающего совершенно парня. Потеря невероятная, — вспомнил Юрий Стоянов, добавив, что разговаривал с Шукеновым в тот день, когда артиста не стало.
Даже Алексей Чумаков, обычно скупой на похвалу, в финале шоу умудрился никого не раскритиковать.
— То ли вы все выдохнули, то ли уже просто вот эта усталость, благостная усталость. Потому что вы все сегодня феноменально работаете просто, — отметил Чумаков.
Даже любимчик публики Вячеслав Макаров, взявшийся на этот раз за образ Майкла Джексона, удостоился комплимента от Чумакова.
— Я видел множество пародий на Майкла Джексона на схожих проектах. Все пародии на нашем телевидении, которые были, даже приблизительно не приблизились к тому, как это сделал ты, — восторгался Чумаков. — Это было чуть-чуть лучше, чем один в один.
Но рано или поздно от красивых слов пришлось переходить к объявлению результатов. Сначала участники обменялись баллами друг с другом. Жана Милимерова никто из конкурсантов не отметил, зато за Марию Зайцеву свои баллы отдали два конкурсанта.
Жюри, объявляя свои оценки, оказались последовательны: по результатам десяти выпусков победительницей оказалась Мария Зайцева. Она обошла своего ближайшего конкурента, Вячеслава Макарова, на 31 балл.
Многие зрители, узнав результаты голосования, были не в восторге.
— Нет, Макаров — победитель данного проекта. Зайцева любимица главного в жюри, но мы, зрители, видим, кто здесь победитель, — заверяет Виктория Чернухина. — Слава, Нодар и Надежда — сильнейшие в этом сезоне. Давно не смотрела это шоу и после этого сезона вряд ли буду смотреть, противно когда всё нечестно.
— Для меня первые два места — Макаров и Бородин, последнее Ланская, перед ней Нодар, — выносит свой вердикт Сандра Бурлакова.
— Глядя на эту таблицу, прямо не знаешь, как культурно подбирать слова, — говорит телезрительница, предпочитающая, чтобы ее называли Мариночкой Сергеевной. — Притянутое за уши первое место Зайцевой даже комментировать неприятно. Кумовство процветает. Мария — замечательная певица, вокалистка, но это не вокальное шоу, а шоу перевоплощений, а они у нее практически все не получились.
— Приличных слов нет. Брат, сват, земляк. Притянули за уши эту бесячью Зайцеву. Она даже на второе не тянет, — уверена Ольга Мезенцева. — Макаров был лучшим во всех номерах. Но жюри совершенно несправедливое. Понятно, что это шоу полный отстой и заранее был договорняк. Больше даже смотреть не буду. Всё уже понятно.
— С этой таблицей согласны только фанатики Зайцевой. А так как я к ним не отношусь, не согласна. Еще и Родион на последнем месте. Ужас, — подытоживает Татьяна Евтушенко.
Кто, по-вашему, был достоин победы в шоу?