Фантом свой не забудьте: желающим предлагают полежать в алюминиевых зеркалах за деньги с намеком на чистку ауры

Потом всё будет четко Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В России появилась услуга — предлагают поправить душевное и физическое здоровье в специальных алюминиевых конструкциях. Их называют «зеркала Козырева» и уверяют, что действие волшебного устройства основано на сенсационных разработках советского астрофизика. Корреспонденты NGS24.RU испытали на себе русское зазеркалье, а потом пообщались с учеными.

Аура есть? А если найдут…

— Вот, например, по горловой чакре мы видим, что блок стоит: значит человеку сложно выговориться, в работе не получается. Или, бывает, из силуэта ножки торчат: мы интерпретируем этот момент так, что нет связи с родом, — администратор Екатерина показывает мне на мониторе, как работает прибор по замеру ауры.

Киндер-сюрприз почти что Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Ваша оболочка слегка помята Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Тут, на первом этаже обычного дома, обещают оздоровить тело и гармонизировать душу. Мечта любого пациента, даже если у тебя всего лишь хронический насморк. Без толкучки, запахов корвалола и беспомощности, затертой мебели, заранее уставших обитателей регистратуры и врачей.

Офис компании выглядит так Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Здесь параллельная вселенная: просторный офис, спокойные тона, запах ароматизатора, кажется, со вкусом колы; неспешная медитативная музыка. Да, и стеллажи, а на полках книги с соответствующими названиями: «Тонкие энергии», «Тонкое тело». Они должны как минимум настраивать на то, что с аурой в здешних условиях не шутят.

Там, где не нужна диета Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Перед тем как приступить к главному — первичная диагностика. Вот за этим столом. Два пластмассовых зажима на запястья. «Снимем кардиоритм, минуты четыре займет», — по ходу дела объясняет Екатерина. А на мониторе появляются диаграммы разных видов и цветов. С красивыми названиями: «Нейродинамическая матрица», «Энергетическая пирамида» и что-то еще — уже от них одних чувствуешь себя как-то лучше. Всё-таки не с баночкой анализов перед окном приема стоять.

Тут про здоровье — матрицы и пирамиды Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Говорят, ресурсы еще есть Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Напряжение по сердцу небольшое присутствует. На данный момент у вас 58% стресса, 10% бодрости, 9% активности, 16% расслабленности и 6% спокойствия, — сообщают мне результаты диагностики.

Показания верны: у кого без напряжения по сердцу? Хотя процент стресса для жителя большого города всё-таки маловат. Зато с аурой всё в порядке — она оказалось целой и за эфирное тело не заходит.

Похоже, результаты не очень Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Зеркальная сеть России

Первичная диагностика (цена — 1500 рублей) закончена, теперь можно заходить за черту — черные плотные шторы, что разделяют наполовину офисное пространство.

Евгения Наумович, владелец компании Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Первое, что мы назначаем всегда, — это зеркало Андромеда. Потому что Андромеда как энергетический душ, она максимально мощно счищает все негативные программы. То есть в зеркальной конструкции мы находимся как в вакууме, грубо говоря. Туда не достает Wi-Fi, там не работают никакие энергетические поля. Здесь хорошо чакры все настраиваются, — хозяйка зазеркалья Евгения Наумович ведет меня в комнату с большими цилиндрическими конструкциями. Их четыре штуки. Вертикальные и горизонтальные, сделаны из алюминия — в здешней вселенной их называют «зеркалами Козырева». Салон Евгения открыла полтора года назад.

Пространство алюминия Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Как работают зеркала? Конструкция с определенными составом, размером, вымерены все закругления. В этой зеркальной конструкции энергия отражается, зачищается и гармонизируется. Она настраивается на базовые настройки, — рассказывает владелец всего этого хозяйства Евгения Наумович. — Мы в течение жизни копим в себе весь негатив, а любое зеркало зачищает его. Козырев — это советский астрофизик, который создал разные интересные труды. Они как раз сподвигли ученых Трофимова и Казначеева создать именно такие конструкции.

Николай Козырев (1908–1983 гг.) — знаменитый советский астроном, астрофизик. Крупный исследователь в области физики звезд, автор многих научных теорий и открытий. Изучал Венеру, Меркурий, Луну. Награжден международной золотой медалью за открытие лунного вулканизма. В середине 50-х выдвинул неожиданную и сенсационную теорию о том, что время обладает энергией. И поэтому возможно сконструировать двигатель, который будет использовать эту энергию. Впрочем, специально созданная по этому поводу госкомиссия объективных подтверждений теории Козырева не нашла. Зато она вдохновила братьев Стругацких написать рассказ «Забытый эксперимент». Как отмечают ученые, никакого отношения к эзотерике и «зеркалам» Николай Козырев никогда не имел.

— Эти конструкции мы заказывали. Одно создавалось в лаборатории в Новосибирске. Остальные — уже разработка московской компании. В России существует зеркальная сеть. Больше двадцати подобных центров в разных городах, — объясняет Евгения Наумович. — И мы проводим совместные исследования.

— Это еще как?

— Ну например изучаем проблему с костной системой — с позвоночником, какие-то грыжи, еще что-то. Мы по всей России заходим в наши конструкции в одно и то же время с запросом: «Чем мы можем помочь людям?» И получаем информацию, а она в зеркалах идет всегда, даже вне зависимости от того, воспринимает ее человек или нет. Информационный поток каким-то образом там открывается…

Можно и поспать Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











«Неистово молился просто всем богам»

Помощь людям — это всегда хорошо, особенно в наше нехорошее время. Некоторые за ценой не постоят. Для обычных посетителей стоимость сеанса в зеркале — 3000 рублей. По абонементу дешевле — 10 800 рублей за четыре посещения. Сеанс длится 56 минут. Евгения уверяет: спрос есть, работают без простоя.

— И чего хочет народ?

— Идут с разными запросами. Кто-то не может, например, найти себе сотрудников. Приходил человек из логопедического центра, пошел в зеркало, подумал об этих сотрудниках, повизуализировал. И они у него уже работают. А был такой случай прекрасный: молодой человек пришел с запросом, что вот женщина выгнала из дома. «Как жить? Что делать? Люблю, не могу». Одного раза в зеркале было достаточно, он там, видимо, неистово молился всем богам, не знаю, что там делал. Но, в общем, вернулся домой, а потом и расписались они.

Названия говорят сами за себя Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Заходим в вертикальное зеркало по легкой спирали внутрь. Из мебели тут только кресло-мешок. Усаживаюсь, Евгения вручает наушники — в них уже играет медитативная музыка. Приглушает свет. Дальше расслабляться можно, как бог на душу положит. Указаний нет. Зеркало-то, говорят, работает само. Чистота эксперимента нарушилась провалом в сон — и правда хорошо. Всё-таки разгар рабочего дня, удобно. Пришлось прекращать, чтобы не затянуло.

Всё, пора завязывать Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Это не эзотерика. Зеркала не лечат, но гармонизируют, улучшают наш метаболизм, успокаивают, уравновешивают психику и физику, люди оттуда отдохнувшими выходят. Часто у них бывают какие-то видения, — уверяет Евгения.

Фантомоочиститель Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В комнату с зеркалами приходит Екатерина. Держит в руках светодиодный светильник, включает его в режиме красной вспышки.

Почти как в «Охотниках за привидениями» Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Это фантомное очищение зеркал. Вот скажем так: вы посидели там, встали и ушли, а фантомы от вас остались. И чтобы их не зацепил другой человек, всегда нужно зачищать, — объясняют мне сотрудницы.

Уходим. А в салоне зеркал появляются еще двое посетителей. Чтобы оставить тут навсегда свои фантомы. Подкрепленные реальными деньгами.

Тернистый Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Тревожность растет

В сервисе 2ГИС компания с зеркалами значится в рубрике «Научно-исследовательские институты». Саму идею использования этих конструкций и то, как это преподносят, опираясь на исследования советского астрофизика Николая Козырева, мы попросили прокомментировать ученого.

— Этот материал основан на неподтвержденных явлениях, которые не несут никакого экспериментального основания. Смешаны несвязанные понятия, это всё обернуто в наукообразный текст для усложнения понимания и введения в заблуждение изучающего вопрос человека, — считает старший научный сотрудник РАН Роман Морячков.

Клинический психолог, автор telegram-канала «Психолог пишет» Дарья Яушева обращает внимание на еще одну особенность таких услуг.

— «Зеркала Козырева» — это один из примеров того, как научные идеи интерпретируются в околонаучных или эзотерических концепциях. Николай Козырев, советский астрофизик, изучал время, энергию и их влияние на физические системы, но идея зеркальных установок в том виде, в котором она распространена в эзотерических кругах, конечно, далека от его научных исследований, — говорит Дарья Яушева.

По ее словам, с точки зрения психологии такие сеансы могут действительно вызывать состояние релаксации, ведь человек находится в тихом, ограниченном пространстве, слушает медитативную музыку — это похоже на сенсорную депривацию (частичное или полное прекращение внешнего воздействия на органы чувств. — Прим. ред.) или на практики осознанности. Однако утверждения об «энергетической чистке», «получении информации» и прочем не имеют научного обоснования.

За сеанс тут — 3000 рублей Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— По сути, цена в 3000 рублей за сеанс становится платой за час уединения и релакса в необычной обстановке. Если кому-то это помогает чувствовать себя лучше, эффект плацебо никто не отменял. Когда мы ждем положительного результата, нам действительно становится чуть лучше. Но с той же эффективностью можно устроить себе час спокойствия дома или в парке — и бесплатно, — говорит Дарья Яушева.

По ее словам, спрос на такие практики стабильно высок — к ним обращаются активно в трудные времена, когда внешний контекст сложный и нестабильный. В мире неопределенности, экономических или социальных кризисов тревожность растет, и появляется потребность в ощущении контроля, стабильности и простых решениях.

— Если человек чувствует, что он теряет влияние на жизнь, ему хочется найти хоть что-то, что якобы поможет «очиститься», «наполниться энергией» или просто обещает изменения без особых усилий. Людям нравится ощущение «тайного знания». В этом смысле эзотерические и псевдонаучные практики часто становятся психологической опорой. Они дают ритуал, а ритуалы всегда создают чувство порядка. Человеку важно верить, что есть способ улучшить свое состояние, даже если на рациональном уровне он не совсем в это верит, — отмечает Дарья Яушева.

Опасно ли это?

— Если речь идет просто о релаксации, никакого серьезного вреда она не несет. Опасность начинается тогда, когда человеку внушают, что его реальные психологические или физические проблемы можно решить такими методами. И он начинает видеть в этом панацею и вкладывать большие деньги в сомнительные методы. Вместо того чтобы обратиться за профессиональной помощью, полагается на «энергетические чистки». И это уже сигнал к тому, чтобы пересмотреть свою систему опор и критического мышления, — заключает Дарья Яушева.

Поддерживаем Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











А пока рядовые россияне всё больше страдают от психологических проблем. По последним данным экспертов, только за январь - февраль 2025-го аптеки заработали на продаже антидепрессантов почти 3 миллиарда рублей. Рекордная цифра за последние пять лет, утверждают аналитики.

Тоже релакс Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











«Подтверждения нет и у гипотезы Бога»

Тем временем в Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. Среди них услуги магов, астрологов, нумерологов, энерготерапевтов, тарологов, специалистов по фэншую, нутрициологов, гуру и других. В список попали даже осознанные сновидения. «Чтобы защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда», — комментируют предложение депутаты.

Измерить неизмеряемое Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Законопроект изучил известный научный журналист, популяризатор науки, биолог и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин. По сути, человек, который должен быть всеми руками за подобные идеи. Однако в своем Telegram инициативу депутатов он раскритиковал:

— В законопроекте есть интересный пункт обоснований. «С учетом морально-этических и духовных принципов, а также научного подхода, описываемая деятельность относится к сфере субъективных представлений, не имеющих объективного подтверждения». Хочется отметить, что объективного подтверждения нет и у гипотезы Бога, например. Но религию запретить не предлагают, хотя она явно ближе к «эзотерическим, духовным и энергетических услугам», чем осознанные сновидения или нутрициология.